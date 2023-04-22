С начала полномасштабного вторжения зафиксировано, что от мин погибли 124 человека, в том числе 6 детей, - Минобороны
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В Украине с начала широкомасштабного вторжения России от мин погибли 124 человека, в том числе шестеро детей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны, руководитель секретариата Национального органа по противоминной деятельности Руслан Берегуля.
"На сегодняшний день, по нашим данным, погибли 124 украинца, из них, к сожалению, шестеро детей. 286 получили ранения, из них 33 ребенка", - сказал он.
По словам Берегули, на сегодняшний день потенциально "загрязненными" считаются все территории, на которых велись или ведутся активные боевые действия, территории под временной оккупацией, а также территории, по которым были нанесены ракетные или авиационные удары. "На сегодняшний день, это приблизительно 174 тыс кв км, включая морские акватории", - отметил он.
Начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны рассказал, что площадь деоккупированных территорий, на которых проводятся обследования, составляет 45 тыс. кв км, из которых 17 тыс. кв км – это земли сельскохозяйственного назначения.
По его словам, меры по разминированию в настоящее время проводятся на деоккупированных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей. Более всего пострадали от мин на сегодняшний день территории Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.
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