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Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы завершить войну в этом году, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мельник,андрій

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Украина должна немедленно получить в 10 раз большую военную помощь, чем она получила от союзников, чтобы завершить войну в этом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы завершить российскую агрессию в этом году", – заявил Мельник.

Он призвал партнеров Украины перейти все "искусственные красные линии" и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине.

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Также в ток-шоу "Суспільного" "Новый отсчет" Мельник напомнил, что, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, все участники международной коалиции предоставили Украине вооруженную помощь в общей сложности на 55 млрд долларов.

"Большая якобы цифра. Но если сравнить эту войну со Второй мировой войной, а, к сожалению, параллелей становится все больше, то тогда, только если взять ленд-лиз американского правительства, было предоставлено в ценах 1940-х годов помощи на более чем 50 млрд долларов. В нынешних ценах это где-то 700-800 млрд долларов.

Наши союзники должны осознать масштаб этой войны, помощь должна быть увеличена минимум в 10 раз прямо сейчас", – отметил заместитель министра иностранных дел.
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Топ комментарии
+37
иными словами -фсбэшные зэИуды не собираются ничего освобождать и всякий раз будут придумывать новые требования ,подымая планку помощи -до невыполнимости
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22.04.2023 18:32
+32
а щеки не треснут? а сколько зеля сделал ракет или беспилотников за год. из достижений только увеличение тарифа на электрику
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22.04.2023 18:32
+27
А если в 1.000 раз больше, то можно за два дня закончить. А если в 100.000 раз больше, то через два часа... мельник, или психически-больной, или (скореее всего!) сознательно вредит отношениям с Западом. Сначала этот ***** гадил только отношениям с Гермапнией, а теперь благодаря Зелёной Сопле, назначившей его в МИД, - со всеми союзниками
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22.04.2023 18:39
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мало шкодив на посаді посла, то тепер вирішив продовжити?
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22.04.2023 19:40 Ответить
Україна могла взагалі обійтися без західної зброї, якби в 2019 не обрали,
замість Президента України, ватного промоскальського імітатора-скомороха.
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22.04.2023 19:42 Ответить
Хіба війна в 2019 почалась?
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22.04.2023 20:20 Ответить
якби в 1991 не обрали,
замість Президента України, ватного промоскальського імітатора-скомороха.
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22.04.2023 20:21 Ответить
Вони і цю ледь-ледь надають...
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22.04.2023 19:44 Ответить
одна з умов виконання оманських домовленостей "зебілорашистами" мабуть передбачає передачу окупованих (зданих "зеленими зрадниками" ) тих українських територій,про які було домовлено в Омані під приводом недостатньої допомоги ЄС.НАТО .США зброєю і фінансами .І цей сценарій теж писаний "зжезрадникам" рашистами.
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22.04.2023 19:44 Ответить
Читая высказываниянаших политиков, блогеров за последнюю неделю есть такое ощущение что подготавливают общественное мнение, что обещание наступления было очень смелым заявлением.
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22.04.2023 19:47 Ответить
Так а яке наступлєніє, коли зброї немає.
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22.04.2023 20:18 Ответить
Головне вірити шмарклі !
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23.04.2023 07:51 Ответить
Кловани і попрошайки, соромно, але їм начхати, брешуть, крадуть і нічого не роблять, а після війни героїв з себе вдаватимуть... Зебільне лайно!
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22.04.2023 19:47 Ответить
Вы не опозиция, вы враги Украины, к власти даже такими мерзкими путями рветесь. Фууу противно
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22.04.2023 19:49 Ответить
Estonia has begun initial operations to send 1 million artillery shells to Ukraine
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22.04.2023 20:14 Ответить
Ну й наглота ця зелень недолуга!!
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22.04.2023 20:19 Ответить
Схоже, вибори у нас почалися. В усякому разі один з кандидатів явно стартонув. Як би знову не всрався.
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22.04.2023 20:20 Ответить
Все дядько Сем прекрасно знає і розуміє. Справа в тому, що у США своя стратегія і своє бачення вирішення війни. Вони варять жабу на повільному вогні, щоб та сильно не борсалась. Крім того їм треба розрахувати свої ресурси для можливих конфліктів з Китаєм і Північною Кореєю. На Сході теж неспокійно. Тому зброї дають рівно стільки, щоб ми не відступали.
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22.04.2023 20:30 Ответить
а почему в это дело лезет дрыстун -замминистра, который выполнял задание дерьмака максимально ухудшить отношения Украины с Германией? такое дерьмо будет вылезать со всех щелей пока власть законно не возьмут ВСУ...
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22.04.2023 20:38 Ответить
The current rosary:

300 tanks
600 vehicles
500 artillery

300 tanks
600 vehicles
500 artillery
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22.04.2023 21:00 Ответить
та шо ти кажеш? а дороги зелена шобла на що робитиме?!
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22.04.2023 22:27 Ответить
Мельник прав. Молодчага. В лицо говорит западу, что мало даете оружия. И правильно делает.
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23.04.2023 00:56 Ответить
Україні потрібно в 10 разів менше дебілів при владі, ніж зараз, тоді вона точно виграє цю війну.
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23.04.2023 04:20 Ответить
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