РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4997 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 305 23
Европарламент (1705) Китай (2403)

ЕС должен быть готов ввести санкции против Китая, - глава фракции "ЕНП" в Европарламенте Вебер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вебер,манфред

Если Китай решил напасть на Тайвань, Европейский Союз должен стать на сторону демократии и ввести санкции против Пекина.

Об этом заявил глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"ЕС должен быть готов ввести широкомасштабные санкции в случае нападения Китая на Тайвань, заранее и убедительно заявив об этом", - говорится в сообщении.

Он назвал это лучшей возможностью предотвратить эскалацию в регионе.

Читайте также: Китай заявил, что Тайвань ему "исторически принадлежит"

"Такие лидеры как китайские и российские понимают только язык силы. Нам также нужна зона свободной торговли для демократий", - добавил Вебер.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США готовы ввести новые санкции против Китая.

Однако Вашингтон не стремится к полному экономическому отграничению от Пекина. По словам главы Минфина США, это станет катастрофой для обеих стран.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
******** Китай -це провал західної політики будівництва світу. Бо викормили з руки злобну тварину. Інвестиції в китайську економіку спочатку створили міцну статуру, та, як наслідок, масивні зуби. Раніше цю країну було можливо купити рисом, зараз потрібно стримувати ядерною зброєю.
показать весь комментарий
22.04.2023 19:01
+12
Давно пора, китайський пухлячок вже зовсім ***** від вседозволеності.
показать весь комментарий
22.04.2023 18:47
+9
Невдячні ці китайці , гнили в своїх рисових полях і вважали делікатесом щура , світові демократії допомогли піднятися китайській економіці і яка шана ? Нарівні з рашистами стають загрозою для всього світу . Якщо так піде далі то для китайців по коліна в воді на рисовому полі і щур на вечерю буде ще і не поганий фінал їхнього протистояння з Заходом .
показать весь комментарий
22.04.2023 19:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Санкціі само собою а захистити таку маленьку краіну від монстра на думку не спадає .
показать весь комментарий
22.04.2023 18:46 Ответить
Тайвань дасть раду. Як В'єтнам у 1979 натовк жовтопиких у рило.
показать весь комментарий
22.04.2023 18:54 Ответить
У 79-му не той КНР був, жебрацька країна. Тоді Гоміньдан навіть планував висадку на материк. Але так, у Тайваня (Республіки Китай) потужні ЗС.
показать весь комментарий
22.04.2023 23:26 Ответить
Давно пора, китайський пухлячок вже зовсім ***** від вседозволеності.
показать весь комментарий
22.04.2023 18:47 Ответить
"Европейский производитель самолетов Airbus откроет вторую линию окончательной сборки в Китае, что удвоит его производственные мощности в стране", - сообщает Франс Пресс
показать весь комментарий
22.04.2023 19:04 Ответить
два роки будуть воду в ступі товкти
показать весь комментарий
22.04.2023 18:53 Ответить
От придурки дивні люди. В ******** ситуації санкції можна поки що не вводити, але готовими треба бути. А то буде як з кацапським газом і нафтою. Чухали сраку до останнього, а потім "ох божечки, шо ж робити!!!".
показать весь комментарий
22.04.2023 18:57 Ответить
******** Китай -це провал західної політики будівництва світу. Бо викормили з руки злобну тварину. Інвестиції в китайську економіку спочатку створили міцну статуру, та, як наслідок, масивні зуби. Раніше цю країну було можливо купити рисом, зараз потрібно стримувати ядерною зброєю.
показать весь комментарий
22.04.2023 19:01 Ответить
Жадність фраєра згубила. Захід виявився дуже ласий до шари.
показать весь комментарий
22.04.2023 20:27 Ответить
Якщо ці санкції ЄС будуть відразу ДУЖЕ чутливими для Китаю то він з ними буде рахуватись... але ж не 10 етапів санкцій.... відразу перекрити кісень а не поступово частками
показать весь комментарий
22.04.2023 19:03 Ответить
Невдячні ці китайці , гнили в своїх рисових полях і вважали делікатесом щура , світові демократії допомогли піднятися китайській економіці і яка шана ? Нарівні з рашистами стають загрозою для всього світу . Якщо так піде далі то для китайців по коліна в воді на рисовому полі і щур на вечерю буде ще і не поганий фінал їхнього протистояння з Заходом .
показать весь комментарий
22.04.2023 19:10 Ответить
Так поверніть виробництво на Філіпіни, в Індонезію.
Санкції, мля...
показать весь комментарий
22.04.2023 19:15 Ответить
Технології 3D друку повернуть виробництво у Європу та США з Канадою. Ці технології не потребують дешевої робочої сили.
показать весь комментарий
22.04.2023 19:20 Ответить
Мікроелектроніка, це не бампери клепати.
Який друк?
показать весь комментарий
22.04.2023 19:23 Ответить
Бампери?
показать весь комментарий
22.04.2023 21:10 Ответить
Господа хорошие, кода же вы наконец-то наберётесь ума, неужели мир ничему не научился

за время войны в Украине? С первого дня путлеровской войны человечество разделилось на две

части, те, кто против войны, и те кто за неё, даже под нейтральным флагом , а это означает, что

первая половина давно уже должна была подготовиться к жизни без второй половины, а вы

продолжаете вести пустые разговоры о том, что нужно к этому готовиться, не поздно, ли?
показать весь комментарий
22.04.2023 19:21 Ответить
у меня есть мнение, что после синьхайской революции 1911 года, китаем правит нелигитимная хунта. власть нужно вернуть потомкам манчьжурской династии
показать весь комментарий
22.04.2023 19:33 Ответить
дешева рибка-хєрова юшка -на заході захтіли дешеву робочу силу- вигодували собі на голову комуно-монстра і тепер він їм диктує свої умови
показать весь комментарий
22.04.2023 19:38 Ответить
Еще один чудак.Китай нападет на Тайвань это нарратив и мечта лаптеногих ….Китай не будет даже рисковать ослаблением своей экономики на фоне экономического роста заклятого врага Индии. Гавкать будут возможны провокации и мелкие пакости даже….но никак не война.Они прекрасно понимают что им Сибирь в недалеком будущем обломится…как сотни тайваней.Когда еще такой джекпот обломится….Африка непочатый край работы и баблища в казнишь.А все эти напряги с Тайванем это просто игра выторговать себе этибудущие коврижки…..
показать весь комментарий
22.04.2023 19:53 Ответить
Він назвав це найкращою можливістю запобігти ескалації в регіоні. 3,14стить , щодихає, а дихає,що 3,14стить ((("ЄС має бути готовий запровадити широкомасштабні санкції у разі нападу Китаю на Тайвань, завчасно та переконливо заявивши про це" ))) рашисту і "пекельні санкції" допомагають
показать весь комментарий
22.04.2023 20:07 Ответить
Китайцям теж по краплині санкції вводимете?
показать весь комментарий
22.04.2023 20:10 Ответить
"ЕС должен быть готов ввести широкомасштабные санкции в случае нападения Китая на Тайвань, заранее и убедительно заявив об этом", - говорится в сообщении".

Вводить санкции лучше при первом поползновении, а не "в случае нападения на Тайвань". После может быть уже и поздно. Украина тому яркий пример.
показать весь комментарий
22.04.2023 20:34 Ответить
Як бачимо ЄС отримав меседж і починає готуватись до війни з режимом Китаю.

Інтересно які перші будуть задіяні інструменти.
показать весь комментарий
23.04.2023 00:01 Ответить
 
 