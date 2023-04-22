ЕС должен быть готов ввести санкции против Китая, - глава фракции "ЕНП" в Европарламенте Вебер
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Если Китай решил напасть на Тайвань, Европейский Союз должен стать на сторону демократии и ввести санкции против Пекина.
Об этом заявил глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"ЕС должен быть готов ввести широкомасштабные санкции в случае нападения Китая на Тайвань, заранее и убедительно заявив об этом", - говорится в сообщении.
Он назвал это лучшей возможностью предотвратить эскалацию в регионе.
"Такие лидеры как китайские и российские понимают только язык силы. Нам также нужна зона свободной торговли для демократий", - добавил Вебер.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США готовы ввести новые санкции против Китая.
Однако Вашингтон не стремится к полному экономическому отграничению от Пекина. По словам главы Минфина США, это станет катастрофой для обеих стран.
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придуркидивні люди. В ******** ситуації санкції можна поки що не вводити, але готовими треба бути. А то буде як з кацапським газом і нафтою. Чухали сраку до останнього, а потім "ох божечки, шо ж робити!!!".
Санкції, мля...
Який друк?
за время войны в Украине? С первого дня путлеровской войны человечество разделилось на две
части, те, кто против войны, и те кто за неё, даже под нейтральным флагом , а это означает, что
первая половина давно уже должна была подготовиться к жизни без второй половины, а вы
продолжаете вести пустые разговоры о том, что нужно к этому готовиться, не поздно, ли?
Вводить санкции лучше при первом поползновении, а не "в случае нападения на Тайвань". После может быть уже и поздно. Украина тому яркий пример.
Інтересно які перші будуть задіяні інструменти.