Глава МИД Литвы Ландсбергис о сомнениях китайского посла в суверенитете постсоветских республик: Вот почему мы не доверяем Китаю
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис отреагировал на скандальные заявления посла Китая во Франции по поводу "российского Крыма" и статуса постсоветских государств в международном праве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Ландсбергис пояснил, что в связи с такими заявлениями, которые озвучил китайский посол во Франции, государства Балтии не доверяют Китаю как "посреднику" в урегулировании войны в Украине.
"Если кому-то все еще интересно, почему страны Балтии не доверяют Китаю как "посреднику в достижении мира в Украине", то вот китайский посол, который утверждает, что Крым является российским, а границы между нашими странами не имеют никаких правовых оснований", – написал Ландсбергис.
Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.
Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".
Пожалуйста, подождите...
а оте непорозуміння, яке, за допомогою Заходу, перетворилося на "економічне чудо" - всього лише срана фабріка, яка штампує товари на вкрадених західних технологіях!
тож маємо сумніви щодо суверенітету цього новоутворення
а після проходу через гугл транслейт ваші погрозу будуть виглядати так, як виглядає опис їх товарів.. "ведмідь балалайка дружити фіолетовий" чи якось так.
раскусили вонючих китайцев, жаль, что остальные европейцы делают это с большим опозданием.
Феодали, комуністи...
США його породили -- вони ж мають і поставити на місце це комуняцьке одоробло.
Україна будувала армію, мову, віру, потім бабах і ну ви самі знаєте.
США збирала секрети, а потім бабах, одному ідіоту захотілося перед дівками в діскорді зарисуватися.
Китай з усієї сили намагається не просрати ринки Європи, доступ до високих технологій, які США прикривають потроху, і прослизнути між крапельками, всі заяви виважені і максимально обтікаємі. І тут одному ідіоту вздумалося попатякати. Розкрити європейцям очі .
Якщо завтра цього посла приберуть і розстріляють нахєр, то це буде означати, що Китай ще не готовий оприлюднювати свої справжні наміри. А якшо не приберуть, значить посол насправді отримав вказівку зробити вкид і подивитися шо буде. Тоді він не ідіот .
Тоді в Китаї станеться Майдан
По популяції вже переганяє
чайників