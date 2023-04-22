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Новости За рубежом
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Китай (2403) Габриэлюс Ландсбергис (94)

Глава МИД Литвы Ландсбергис о сомнениях китайского посла в суверенитете постсоветских республик: Вот почему мы не доверяем Китаю

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

габріелюс,ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис отреагировал на скандальные заявления посла Китая во Франции по поводу "российского Крыма" и статуса постсоветских государств в международном праве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ландсбергис пояснил, что в связи с такими заявлениями, которые озвучил китайский посол во Франции, государства Балтии не доверяют Китаю как "посреднику" в урегулировании войны в Украине.

"Если кому-то все еще интересно, почему страны Балтии не доверяют Китаю как "посреднику в достижении мира в Украине", то вот китайский посол, который утверждает, что Крым является российским, а границы между нашими странами не имеют никаких правовых оснований", – написал Ландсбергис.

Читайте также: Посол Омельченко упрекнул дипломата Китая во Франции, для которого "не все просто" с суверенитетом Украины и статусом Крыма: В следующий раз пусть скажет, чей Владивосток?

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".
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Топ комментарии
+29
кєтайській мразоті треба нагадати, що справжній Кітай - то Тайвань!
а оте непорозуміння, яке, за допомогою Заходу, перетворилося на "економічне чудо" - всього лише срана фабріка, яка штампує товари на вкрадених західних технологіях!
тож маємо сумніви щодо суверенітету цього новоутворення
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22.04.2023 19:30
+12
у меня есть мнение, что после синьхайской революции 1911 года, китаем правит нелигитимная хунта. власть нужно вернуть потомкам манчьжурской династии
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22.04.2023 19:39
+11
А ще краще відправити той Аліекспрес слідом за руським карабльом та нічого не купувати там
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22.04.2023 19:52
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Та вони самі собі не довіряють. Пам'ятаєте як на останьому їхньому з'їзді виводили якогось старого комуняку, а сі так плечиками пожав, мов я не я і задумка не моя.
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22.04.2023 19:29 Ответить
Взагалі-то той старий комуняка витяг китайозів із комуняцької задниці.
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22.04.2023 19:43 Ответить
Так, я знаю. Тай сі теж знає.
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22.04.2023 19:50 Ответить
Китай себе знает. За этими заявлениями стоит белый шум как будто он против всей Европы и США и ждет когда путлер остатки своих войск перебросит к границам Украины. И потом вуаля, мы разочаровались в путлере и готовы на стороне международной коалиции ввести свои стабилизационные войска во всю Сибирь до Урала.
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22.04.2023 19:48 Ответить
Не можна довіряти брехливим лицемірним покидькам...
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22.04.2023 19:30 Ответить
Да еще и косоглазым.
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22.04.2023 20:32 Ответить
😂😂😂
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22.04.2023 21:19 Ответить
кєтайській мразоті треба нагадати, що справжній Кітай - то Тайвань!
а оте непорозуміння, яке, за допомогою Заходу, перетворилося на "економічне чудо" - всього лише срана фабріка, яка штампує товари на вкрадених західних технологіях!
тож маємо сумніви щодо суверенітету цього новоутворення
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22.04.2023 19:30 Ответить
где этот сраный китай и где страны Балтии..может пора цивилизованному(пока еще)миру прекращать экономическое сотрудничество с комуно-отбросами ?
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22.04.2023 19:30 Ответить
дайте вгадаю- хто кого поїмел? сі макрона? чи навпаки.. смердить від китайско-французскої дружби навозом
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22.04.2023 19:31 Ответить
Видно вузькі очі заважають їм бачити світ таким, яким він є насправді!
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22.04.2023 19:31 Ответить
Щось ці косокі останнім часом дуже балакучі стали....
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22.04.2023 19:32 Ответить
Для Китаю Крим десь на іншій планеті. Це як для нас десь в Гонолулу.
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22.04.2023 19:37 Ответить
гадаю, що кєтайози розмірковують таким чином - якщо Україна повертає себе Крим, який є її невідʼємною территорією, то і кєтайози мають повне право захапати собі Тайвань,
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22.04.2023 21:28 Ответить
Нехай спробують.
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22.04.2023 21:38 Ответить
у меня есть мнение, что после синьхайской революции 1911 года, китаем правит нелигитимная хунта. власть нужно вернуть потомкам манчьжурской династии
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22.04.2023 19:39 Ответить
Прозрачные символические границы могут быть между дружественными демократическими странами. Напротив тоталитарные преступные режимы стремятся к захвату более слабых стран, установления железных занавесов для порабощенных народов и проповедуют враждебные к демократии наративы.
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22.04.2023 19:39 Ответить
Заказывая на АлиЭкспресс, не забывайте в отзывах писать, что если китайцы будут поддерживать фашистский ********* и не дай Бог впишутся за него, то мы объявим бойкот торговым отношениям с ними.
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22.04.2023 19:43 Ответить
А ще краще відправити той Аліекспрес слідом за руським карабльом та нічого не купувати там
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22.04.2023 19:52 Ответить
Будемо надіятися, що китайці не такі тупоголові зомбаки, як рабсіяни і зрозуміють на словах, що співробітництво з рашистами доведе їх до цугундера.
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22.04.2023 21:01 Ответить
nice try.
а після проходу через гугл транслейт ваші погрозу будуть виглядати так, як виглядає опис їх товарів.. "ведмідь балалайка дружити фіолетовий" чи якось так.
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22.04.2023 20:35 Ответить
Я коли з ними в чаті спілкувався, то розуміли доволі чітко, мабуть знають російську.
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22.04.2023 21:03 Ответить
Багато китайців знають російську. Багато китайців при СРСР навчалися в радянськіх вузах. Але, судячи з описів товарів, на аліекспресі вони не сидять
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22.04.2023 22:32 Ответить
Комунякам вірити - себе обманювати. Що вони не намагаються зробити - а виходить феодалізм. Комуніст Сі Дзін Пінь має намір передати владу своєму синові. Про які там комуністичні ідеали мова? Козли закінчені. Зганять все, до чого доторкнуться.
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22.04.2023 19:44 Ответить
сподіваюсь що, червоним під..рам їхня "миротворчість" вийде боком
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22.04.2023 19:51 Ответить
де пануе комуніст чи його нащадки там повна срака
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22.04.2023 20:02 Ответить
Прибалтийцы прошли хорошую школу жизни под рашистским гнётом, поэтому они сразу

раскусили вонючих китайцев, жаль, что остальные европейцы делают это с большим опозданием.
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22.04.2023 20:02 Ответить
Лу Шайе арахрєнєл
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22.04.2023 20:06 Ответить
Китай не може визнати суверенітет postСССР-івських "республік" ТОМУ ЩО ТАЙВАНЬ.

Феодали, комуністи...
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22.04.2023 20:08 Ответить
Зараз вилізе абхазька абєзяна і розкаже всім яка чудова форма правління у полуоких китайців.
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22.04.2023 20:10 Ответить
Червона мерзорта була є й буде ворогом всього цивілізованого світу.
США його породили -- вони ж мають і поставити на місце це комуняцьке одоробло.
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22.04.2023 20:12 Ответить
Чмо узкожопе.
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22.04.2023 20:12 Ответить
Этот китайский ***** действительно дипломат? Тогда он хреново владеет знаниями по международным отношениям. В 1997 году Украина с рашой заключили международный договор о дружбе и сотрудничестве, согласно которому две страны признали границы и Крым украинским. Договор ратифицировали две страны. Почему тогда эта китайская гнида пытается по разному смотреть на вопрос Крыма? Когда и так понятно, что Крым украинский и временно оккупирован. И Украина - это отдельная признанная всеми даже рашей суверенная страна
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22.04.2023 20:17 Ответить
бо китай це монгольська відрижка
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23.04.2023 01:03 Ответить
а что по этому поводу скажут приверженцы китайских комуняк янелохмнесорокдва, скумбрия по 8 и трахамония? никаких опровержений? никаких извинений? что может сказать кулёйбо? а может все таки стоит разорвать все отношения в вонючим красным китаем, который собирается напасть на Тайвань?
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22.04.2023 20:34 Ответить
А як бути наприклад з Тібетом, з Синцьзянь-Уйгурським автономним районом?
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22.04.2023 20:39 Ответить
А ще доповнити --Манжурія-Го.
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22.04.2023 21:10 Ответить
та взагалі-то багато чого можно доповнювати...
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23.04.2023 00:35 Ответить
Не треба недооцінювати ідіотів.
Україна будувала армію, мову, віру, потім бабах і ну ви самі знаєте.
США збирала секрети, а потім бабах, одному ідіоту захотілося перед дівками в діскорді зарисуватися.
Китай з усієї сили намагається не просрати ринки Європи, доступ до високих технологій, які США прикривають потроху, і прослизнути між крапельками, всі заяви виважені і максимально обтікаємі. І тут одному ідіоту вздумалося попатякати. Розкрити європейцям очі .

Якщо завтра цього посла приберуть і розстріляють нахєр, то це буде означати, що Китай ще не готовий оприлюднювати свої справжні наміри. А якшо не приберуть, значить посол насправді отримав вказівку зробити вкид і подивитися шо буде. Тоді він не ідіот .
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22.04.2023 20:43 Ответить
Україна стала засновником ООН на ряду с Кетаем (Чанкайши). Товариш Мао тоді ще не був навіть знайомий із сталіним і тільки збирав військо на боротьбу з Гомінданом. ІДва "глобальні та епохальні" лідери "спінним мозком "відчувають майбутню загрозу.
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22.04.2023 21:08 Ответить
Комуняки, як і фашисти і рашисти, тоталітарні брати. Ідеологічні вороги демократичному світові. Вони, або будуть боятися напасти, або нападуть, якщо відчують слабкість демократій, третього не дано, дружби та з ними не вийде, тому що для тоталітарного управління просування демократії це загроза існуванню.
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22.04.2023 21:09 Ответить
Та який в Китаї соціалізм? Там суперкапіталістичне тоталітарне рабовласницьке суспільство, лише вивіска червона...
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22.04.2023 21:23 Ответить
Литва храбро борется с китайским монстром много лет. За независимость Тайваня, Тибета, за уйгуров, против Олимпиады, против китайских телефонов(правительство даже предлагало выбросит своим гражданам все китайские телефоны).
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22.04.2023 21:35 Ответить
Україна переможе орків!-так !!
Тоді в Китаї станеться Майдан
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22.04.2023 21:47 Ответить
Індія
По популяції вже переганяє
чайників
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23.04.2023 01:59 Ответить
Китай это цифровой концлагерь. Нечего перед ним лебезить как микрон.
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22.04.2023 23:05 Ответить
глядя на поведение председателя Си, мы видим, что китайцы - говнистый народ
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22.04.2023 23:13 Ответить
А це означає , що вже пора потихеньку готувати Нюрнберг-3 - суд над комунізмом. І нехай прісядатєль Сі надсилає на суд адвокатів. Або не надсилає. Саме словосполучення "Комуністична партія Китаю" стане токсичним . До речі мало хто знає , що таке "Великий китайський голод".
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22.04.2023 23:31 Ответить
Це ж треба було так однією "геніальною" заявою спровокувати виведення всіх інвестицій з Китаю та запустити процес його економічно-торгової блокади.
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22.04.2023 23:56 Ответить
Значить і параша не має суверенітету після розпаду сере сере
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23.04.2023 21:42 Ответить
 
 