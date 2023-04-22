Глава МИД Литвы Ландсбергис о сомнениях китайского посла в суверенитете постсоветских республик: Вот почему мы не доверяем Китаю

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис отреагировал на скандальные заявления посла Китая во Франции по поводу "российского Крыма" и статуса постсоветских государств в международном праве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ландсбергис пояснил, что в связи с такими заявлениями, которые озвучил китайский посол во Франции, государства Балтии не доверяют Китаю как "посреднику" в урегулировании войны в Украине.

"Если кому-то все еще интересно, почему страны Балтии не доверяют Китаю как "посреднику в достижении мира в Украине", то вот китайский посол, который утверждает, что Крым является российским, а границы между нашими странами не имеют никаких правовых оснований", – написал Ландсбергис.

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Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".