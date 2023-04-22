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Генштаб ВС (4284) обстрел (20169)

В течение 22 апреля россияне нанесли 3 ракетных, 24 авиационных удара и совершили около 20 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о российских обстрелах с территории РФ в течение 22 апреля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток противник нанес 3 ракетных, 24 авиационных удара и произвел около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой".

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Эпопея с ЗРК Тор в Мелитополе продолжается, пишет издание "Риа-Мелитополь"..

По словам паблика, эпопея началась еще вчера: оккупанты через центральный проспект пытались провезти его на Запорожское направление.

"Но криворукие вояки положили его прямо на повороте пр. Б. Хмельницкого с ул. Гетмана Сагайдачно.

После погрузки боевую единицу увезли на лафете оттянули назад на юг.

Сегодня россияне уже не рискнули позориться. Переправляли подмятый ТОР в москитной сетке по улице Воинов-интернационалистов на север.
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22.04.2023 20:02 Ответить
То їм Хмельницький з Сагадачним трохи наваляли ))
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22.04.2023 20:14 Ответить
 
 