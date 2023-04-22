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Новости Война в Украине
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Российские оккупанты используют более 70 лагерей для содержания депортированных украинских детей, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Российские оккупанты используют более 70 лагерей для содержания незаконно вывезенных с временно захваченных территорий Украины детей.

Об этом заявила уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук в эфире телемарафона со ссылкой на данные Йельской лаборатории гуманитарных исследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

При этом она отметила, что наше государство до сих пор точно не знает, куда враг депортирует маленьких украинцев. Несмотря на определение экспертами более 70 лагерей, россияне постоянно перемещают детей. "Они делают все для того, чтобы мы их не нашли", – отметила Герасимчук.

Как свидетельствуют последние данные портала "Дети войны", подтверждено похищение захватчиками уже почти 19,4 тыс. маленьких граждан Украины. По словам уполномоченной, цифра постоянно уточняется, проверяется соответствующая информация.

"Не значит, что это окончательный список… Речь на самом деле идет о нескольких сотнях тысяч похищенных детей, это 200-300 тысяч", – добавила она.

Герасимчук также прокомментировала депортацию в Россию украинских детей под предлогом так называемого лечения. Представитель ОП заявила, что с помощью принудительных "медосмотров" агрессор отбирает самых здоровых для пополнения своей нации – "у этих здоровых детей вдруг появляются после медосмотров странные страшные диагнозы, после которых им предлагают лечение в РФ".

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По словам уполномоченной, враг прикрывается благими намерениями для вывоза несовершеннолетних, но то, что они переживают в своеобразном российском плену, "в действительности ужасает".

"Их пытаются сломать абсолютно. Их всячески унижают, а самое главное … они (россияне. – Ред.) делают все для того, чтобы ребенок возненавидел собственных родителей – они навязывают ребенку мнение, что своим родителям и родным он больше не нужен", – рассказала Герасимчук.
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Цікаво, а у Гітлера були табори для викрадених дітей?
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22.04.2023 20:17 Ответить
Гітлерюгендовські для арійців, а всі інші - то концтабори. Там вже для дослідів, або для праці на воєнних. Мій один з дідів на впк - в бомби сміття запихував)
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22.04.2023 20:21 Ответить
Вина целиком и полностью на власти тн слуг народа. Надо было эвакуировать даже силой. И делать это должна полиция а не военные.
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22.04.2023 20:40 Ответить
не так все просто ,у детей родители
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22.04.2023 20:46 Ответить
Плевать на родителей. Русские так и делают. Просто берут всех и вывозят. Менты этому научены. Но меня терзают сомнения. Врещук, которая успокаивала "не волнуйтесь все в порядке рашка не нападет..."
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22.04.2023 20:59 Ответить
Верещучка не одна , всей сворой «слуг дьявола «, как попугаи повторяли :» МИ не БАЧИМ», « CNN хуже скабеевой»,Резников, Маляр , арахамия , Смаглюк-ВАСИЛЕВСКАЯ ………
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22.04.2023 21:51 Ответить
В субботу Силы обороны сбили вражеский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника.
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22.04.2023 20:43 Ответить
Рішення МКС про видачу ордеру на затримання й арешт правителя пітьми путіна насамперед пов'язане з безпрецедентним характером злочину проти людяності - кричущими фактами викрадення й депортації рашистами до своєї пітьми десятків і сотень тисяч українських дітей, більше десятка тисяч яких були повністю ідентифіковані і задокументовані.
Саме тому у зв'язці з головним світовим злочинцем йде безпосередній виконавець цих злочинів - головна у справах дітей на пітьмі, яка до того ж силоміць забрала неповнолітнього хлопця у його опікунів з окупованого Маріуполя і "усиновила" його.
Таким чином, йдеться про масові злочини, що подібні найжахливішим гітлерівським практикам, яких не бачив Світ із часу закінчення Другої світової війни.
Тепер опиратись цим обставинам й відкрито підтримувати пітьму її симпатики на Заході певне що вже не наважаться.
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23.04.2023 00:46 Ответить
 
 