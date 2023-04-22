Российские оккупанты используют более 70 лагерей для содержания депортированных украинских детей, - ОП

Российские оккупанты используют более 70 лагерей для содержания незаконно вывезенных с временно захваченных территорий Украины детей.

Об этом заявила уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук в эфире телемарафона со ссылкой на данные Йельской лаборатории гуманитарных исследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

При этом она отметила, что наше государство до сих пор точно не знает, куда враг депортирует маленьких украинцев. Несмотря на определение экспертами более 70 лагерей, россияне постоянно перемещают детей. "Они делают все для того, чтобы мы их не нашли", – отметила Герасимчук.

Как свидетельствуют последние данные портала "Дети войны", подтверждено похищение захватчиками уже почти 19,4 тыс. маленьких граждан Украины. По словам уполномоченной, цифра постоянно уточняется, проверяется соответствующая информация.

"Не значит, что это окончательный список… Речь на самом деле идет о нескольких сотнях тысяч похищенных детей, это 200-300 тысяч", – добавила она.

Герасимчук также прокомментировала депортацию в Россию украинских детей под предлогом так называемого лечения. Представитель ОП заявила, что с помощью принудительных "медосмотров" агрессор отбирает самых здоровых для пополнения своей нации – "у этих здоровых детей вдруг появляются после медосмотров странные страшные диагнозы, после которых им предлагают лечение в РФ".

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По словам уполномоченной, враг прикрывается благими намерениями для вывоза несовершеннолетних, но то, что они переживают в своеобразном российском плену, "в действительности ужасает".

"Их пытаются сломать абсолютно. Их всячески унижают, а самое главное … они (россияне. – Ред.) делают все для того, чтобы ребенок возненавидел собственных родителей – они навязывают ребенку мнение, что своим родителям и родным он больше не нужен", – рассказала Герасимчук.