Российские оккупанты дали крымскому татарину Куртамету 7 лет за перевод 500 гривен другу

7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме. Такой приговор подконтрольный России "Киевский райсуд Симферополя" вынес в отношении крымского татарина Аппаза Куртамета.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

21-летнего парня оккупанты обвинили в "финансировании" добровольческого батальона "Крым". На самом деле Аппаз одолжил в долг эти деньги знакомому, к тому времени вступившему в добробат.

Аппаза Куртамета российские силовики задержали 23 июля 2022 года на админгранице с временно оккупированным Крымом, куда он направлялся к родственникам. В тот же день связь с ним исчезла. О его местонахождении не было известно до 8 октября. В конце февраля этого года оккупанты начали судилище.

Смотрите также: В РФ к 17 годам лишения свободы приговорили крымского имама, обвиняемого в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир". ФОТО

Россия продолжает репрессивную политику в отношении представителей коренного народа Крыма – крымских татар. Все обвинения в адрес граждан Украины надуманы и имеют политически мотивированную почву, а приговоры являются незаконными.

Международное гуманитарное право запрещает государству-оккупанту применять свое уголовное законодательство на оккупированной территории.

Призываю мировое сообщество усилить политико-дипломатическое давление на РФ до полного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан", - рассказал Лубинец.

Как сообщает Крым.Реалии, слушание дела завершилось 20 апреля. Судья Оксана Карчевская объявила приговор по уголовному делу, признала Куртамета виновным и назначила наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу. Адвокат Рефат Юнусов сообщил, что намерен обжаловать его в апелляционном суде.

Днем ранее сторона обвинения во время судебных прений требовала для Куртамета наказания в виде 10 лет лишения свободы, утверждая, что вина подсудимого была полностью доказана в ходе следствия и судебного процесса. Защита настаивала на оправдании Куртамета, считая, что в его действиях нет состава преступления.

Как пишет издание, в июле 2022 года Куртамет дал взаймы своему другу 500 гривен. 22 июля его задержали в Геническе российские силовики. Оттуда его отправили в фильтрационный лагерь, в котором во время проверки телефона оказалось, что знакомый Куртамета, которому он одолжил деньги, служит в добровольческом батальоне "Крым". Следователи ФСБ России представили его ссуду как "финансирование незаконного вооруженного формирования".

Как заявил в своем комментарии председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, "в деле Аппаза Куртамета проявился весь беспредел, с которым действуют оккупационные власти".