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В Латвии требуют от Китая объяснений после заявления посла о сомнениях относительно суверенитета постсоветских республик
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Латвия считает, что заявления китайского посла во Франции Лу Шайе относительно суверенитета бывших советских республик абсолютно неприемлемы.
Об этом заявил министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Замечания посла Китая во Франции по поводу международного права и суверенитета наций абсолютно неприемлемы", - заявил Ринкевичс.
К тому же Латвия ожидает от китайской стороны объяснений и полного опровержения этого заявления.
Топ комментарии
+28 Злий Петлюрівець
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+19 Vadym Tsyrkalyuk 3d15560e
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+14 Ревизор
показать весь комментарий22.04.2023 21:59
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те що її намагалися натягти на непідготовлений грунт і розумово обмежені люди - не робить цю ідеологію утопічною
Із двох причин.
1. Без тесуфлера взагалі невипускати.
2. Суттєва. Україні зараз самий час влізати у конфлікт із Китаєм. Щоб у Китая з'явилися додаткові стимули постачати зброю росії.
Так що у данному випадку, мовчання золото.
Неправі, - бо Тайвань насправді окупована китайцями територія. Китайці з'явилися там лише трохи більше 300 років тому. Корінне населення, - племена гаошань, близькі до філіпінців і полінезійців. Рівнинні гаошань повністю китаїзовані. Власні мови і культура збереглися лише у гірських племен гаошань.
Чоловік гаошань у національному вбранні:
Уже сейчас надо задавливать китай экономически, не слушая западных алигархов, которым бабло застилает глаза. Их дети погибать на будет. Их внуки не будут в армии воевать с китаезами. А война будет. Америке и всему миру надо выгонять китайцев со своих земель уже сейчас. Иначе будет визг - си введи войска, нас обижают. Потом будет война, страшная война. диктаторы любят кровь, они в ней купаются думая что омолодятся.
Он это видит, поэтому хочет стартануть первым. Как и путин в своё время. Но тоже промажет. Просто, когда стартанёт, процес перенастройки Западом цепочек снабжения ускорится в разы. Сейчас хотят тихонько и безболезненно ЕС и США это сделать по максимуму, но до конца не выйдет - кто-то моргнёт первым и начнётся крупный замес.
Ситуацию может спасти только Украина. Если она завалит русских и те начнут разваливаться, то добычи на время хватит всем. Тогда разборки Запад - Китай временно отложат на пару десятков лет.
Також збільшення мита на китайські смартфони і електроніку.
Інакше можна нарватися на прискорення згортання економічних зв'язків ЄС з Китаєм. Це буде використано як один з приводів стратегічного дистанціювання . . .