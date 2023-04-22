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Новости За рубежом
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Китай (2403) Ринкевич Эдгар (113)

В Латвии требуют от Китая объяснений после заявления посла о сомнениях относительно суверенитета постсоветских республик

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рінкевич

Латвия считает, что заявления китайского посла во Франции Лу Шайе относительно суверенитета бывших советских республик абсолютно неприемлемы.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Замечания посла Китая во Франции по поводу международного права и суверенитета наций абсолютно неприемлемы", - заявил Ринкевичс.

Читайте также: Глава МИД Литвы Ландсбергис о сомнениях китайского посла в суверенитете постсоветских республик: Вот почему мы не доверяем Китаю

К тому же Латвия ожидает от китайской стороны объяснений и полного опровержения этого заявления.
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Топ комментарии
+28
а що там ****** абізяна арахманія яка дуже топила за дручбу з ********** камуняками. він щось скаже чи як і уся шобла зебілів пайдйот тіхонічка влєс
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22.04.2023 21:48
+19
а зе засунул кокс в опу... такое ощущуение что за нас прибалтика только борется
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22.04.2023 21:48
+14
Сейчас запад взращивает новую обезьяну с гранатой в виде китая.
Уже сейчас надо задавливать китай экономически, не слушая западных алигархов, которым бабло застилает глаза. Их дети погибать на будет. Их внуки не будут в армии воевать с китаезами. А война будет. Америке и всему миру надо выгонять китайцев со своих земель уже сейчас. Иначе будет визг - си введи войска, нас обижают. Потом будет война, страшная война. диктаторы любят кровь, они в ней купаются думая что омолодятся.
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22.04.2023 21:59
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а що там ****** абізяна арахманія яка дуже топила за дручбу з ********** камуняками. він щось скаже чи як і уся шобла зебілів пайдйот тіхонічка влєс
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22.04.2023 21:48 Ответить
Комунізм це пустозвінна ідея яку всяка ********** використовувала щоб пояснити нафіга вони безрезультатно і головне незмінно керують країною. Ніхто ніколи не збирався будувати ніякий комунізм, це лише ширма щоб шахраї залишались при владі. Мовляв, діди будували комунізм, а внуки продовжують. На справді ні діди не будували нічого в сторону комунізму, ні їх діти та внуки. Єле обіцяти можна вічно. От і деякі наші діячі теж мріють щоб їхнє перебування при владі було не безідейним.
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22.04.2023 21:58 Ответить
насправді комунізм - чудова ідея, але її досягти можн тіки ЕВОЛЮЦІЙНИМ шляхом
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22.04.2023 22:12 Ответить
Нічого подібного. Ідея комунізму навіяна заздрощами бідняків до багатіїв які володіють підприємствами. Відноситься виключно до єпохи індустріалізації і зараз віглядає взагалі як шизофренічна маячня. Суспільна власність на засоби виробництва? Безгрошовий переросподіл майна? Це явно для тих в кого нічого немає і кого бісить начальство і всяка несправидливість відносно нього. Це самий буратиновий лохотрон для бідняків щоб спонукати їх підтримати шахраїв при владі.
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22.04.2023 22:33 Ответить
вам треба зробити ще багато кроків на еволюційному шляху щоб допетрити
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22.04.2023 22:35 Ответить
Перший крок прочитати "Колгосп тварин" Орвела і "петрати" не треба.
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23.04.2023 00:22 Ответить
"Колгосп тварин" українською мовою видано 1947 року в американській окупаційній зоні в Німеччині. Це перше видання цього твору Орвела іноземною мовою.

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23.04.2023 00:50 Ответить
Ви ж розумна людина. Але забагато перед сном перечитуєте Кампанели і Мора.
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23.04.2023 00:44 Ответить
Вчитися треба, бо ідея утопічна і це доведено!
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23.04.2023 07:50 Ответить
зогляду на те, що ви не змогли вкурити слово "ЄВОЛЮЦІЙНИЙ", повторюсь - еволюційно, рано чи пізно, людство прийде до цієї форми ідеології!
те що її намагалися натягти на непідготовлений грунт і розумово обмежені люди - не робить цю ідеологію утопічною
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23.04.2023 07:57 Ответить
насправді
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23.04.2023 02:12 Ответить
ще вилезе
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23.04.2023 02:15 Ответить
а зе засунул кокс в опу... такое ощущуение что за нас прибалтика только борется
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22.04.2023 21:48 Ответить
При усій неповазі до того Зе, йому дійсно краще мовчати.
Із двох причин.
1. Без тесуфлера взагалі невипускати.
2. Суттєва. Україні зараз самий час влізати у конфлікт із Китаєм. Щоб у Китая з'явилися додаткові стимули постачати зброю росії.
Так що у данному випадку, мовчання золото.
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22.04.2023 21:54 Ответить
bez riznyci, Kytai zrobyv sviy vybir
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22.04.2023 23:02 Ответить
давай уподоблятися нікчемам з заходу "не дратувати Сі". Китай постачатиме зброю москалям, якщо захоче, скільки б ми зі шкури не пнулися йому догодити, бо він цього не оцінить
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23.04.2023 00:43 Ответить
Як би не острах санкцій США комуняки давно надали б тяжку зброю нелюдям. Вся комуняцька економіка тримається нв інвестиціях і технологіях США та їх партнерів. На такі заяви повинна бути жорстка відповідь а не "умиротворение" ворога
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23.04.2023 04:50 Ответить
Так давай " жостку відповідь", тобі можна. Ти дірка від бублика, а Зе офіційна особа, йому інколи краще жувати, ніж говорити.
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23.04.2023 09:36 Ответить
Не "прибалтика", а Країни Балтії. Майте ПОВАГУ до дружніх країн, які нам допомогають!
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22.04.2023 22:37 Ответить
Тупа китайоза навіть не усвідомила що - кинула пред'яву і кацапні також .! Кацапія оголосила суверенітет навіть раніше України . !!
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22.04.2023 21:52 Ответить
кєтайці просто окуєли! вонючі потвори, які забули, завдяки кому вони з жебраків і обірванців перетворилися на більш-меньш потужну економіку
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22.04.2023 21:56 Ответить
колонія країни Сходящого сонця повинна мовчати..
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22.04.2023 21:56 Ответить
А у нас хтось щось вимагає від жовтопиких в цьому контексті? Чи втерлися,як завжди?
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22.04.2023 21:57 Ответить
Почали всі закривати жовту ротяку комунякам, щоб не смерділи. Шкода що наші мовчать як риба в воді.
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22.04.2023 21:59 Ответить
Китайцам нужно напомнить, что, династию Юань, правившую в Китае в 13-14 веке, основал Хубилай-хан. Так что их независимость от Монголии, по их же логике, тоже под вопросом.
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22.04.2023 21:59 Ответить
Тайвань - ось справжній Кітай
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22.04.2023 22:03 Ответить
Ви і праві, і не праві одночасно. Праві, бо влада Тайваню є єдиною законною владою Китайської республіки, заснованої Сунь Ятсеном. Комуняки - узурпатори.
Неправі, - бо Тайвань насправді окупована китайцями територія. Китайці з'явилися там лише трохи більше 300 років тому. Корінне населення, - племена гаошань, близькі до філіпінців і полінезійців. Рівнинні гаошань повністю китаїзовані. Власні мови і культура збереглися лише у гірських племен гаошань.
Чоловік гаошань у національному вбранні:

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22.04.2023 23:18 Ответить
дякую за деталізацію!
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22.04.2023 23:32 Ответить
Сейчас запад взращивает новую обезьяну с гранатой в виде китая.
Уже сейчас надо задавливать китай экономически, не слушая западных алигархов, которым бабло застилает глаза. Их дети погибать на будет. Их внуки не будут в армии воевать с китаезами. А война будет. Америке и всему миру надо выгонять китайцев со своих земель уже сейчас. Иначе будет визг - си введи войска, нас обижают. Потом будет война, страшная война. диктаторы любят кровь, они в ней купаются думая что омолодятся.
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22.04.2023 21:59 Ответить
Почитайте выступления Борреля, американцев . . . Стратегическое сдерживание Китая уже началось. США и ЕС потихоньку переносят производства в Индию, Бангладеш, Вьетнам, Филлипины, а самые высокотехнологические возвращают домой. Когда этот манёвр закончат, Китай будут бить ногами в живот.

Он это видит, поэтому хочет стартануть первым. Как и путин в своё время. Но тоже промажет. Просто, когда стартанёт, процес перенастройки Западом цепочек снабжения ускорится в разы. Сейчас хотят тихонько и безболезненно ЕС и США это сделать по максимуму, но до конца не выйдет - кто-то моргнёт первым и начнётся крупный замес.

Ситуацию может спасти только Украина. Если она завалит русских и те начнут разваливаться, то добычи на время хватит всем. Тогда разборки Запад - Китай временно отложат на пару десятков лет.
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22.04.2023 23:34 Ответить
Женіть китайоз звідусуль як і кацапетів! Бо може бути запізно.
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22.04.2023 22:00 Ответить
ВЖЕ запізно
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23.04.2023 04:43 Ответить
Жовторотій мавпі пора збирати манатки і їхати в його любиму рашку.Там теж всі дрочать на бувший срср і "незаконність" біловежських угод.
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22.04.2023 22:08 Ответить
китайський долбойоб такої ху*ні наговорив, що психіатри не розберуться
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22.04.2023 22:09 Ответить
Китай це та сама Раша тільки другої раси
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22.04.2023 22:10 Ответить
ta odniei vony rasy - ********
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22.04.2023 23:05 Ответить
Прийшла пора китайським компаніям в Україні потрохи прикручувати гайки, а з агросектору України китайців нафіг, попередити про це офіційний Китай через його посла у Київі.
Також збільшення мита на китайські смартфони і електроніку.
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22.04.2023 22:27 Ответить
А ще на труси, штани, кросовки, інструмент, меблі, побутову техніку, автомототракторну галузь та інші 95 відсотків товару на українському ринку.
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23.04.2023 00:48 Ответить
Китайцы раздувают войну чтобы еще больше ослабить рашку
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22.04.2023 23:00 Ответить
Понятно что никто не устроит шествие ряженых орущих "На Пекин". Только страны третьего мира могут орать "На Вашингтон" и им всё сходит с рук, а эта "глыба" Запад подтачивается как камень водой, ибо слово "ЭСКАЛАЦИЯ" для них мантра, от которой никогда не устанешь, и которая даёт чувство полного самоудовлетвоения
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22.04.2023 23:11 Ответить
А це означає , що вже пора потихеньку готувати Нюрнберг-3 - суд над комунізмом. І нехай прісядатєль Сі надсилає на суд адвокатів. Або не надсилає. Саме словосполучення "Комуністична партія Китаю" стане токсичним . До речі мало хто знає , що таке "Великий китайський голод".
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22.04.2023 23:15 Ответить
Думаю, після хвилі обурення китайський посол дістане по вухах з Пекіну. І піде якесь пояснення про помилки перекладу чи виривання слів з контексту . . .

Інакше можна нарватися на прискорення згортання економічних зв'язків ЄС з Китаєм. Це буде використано як один з приводів стратегічного дистанціювання . . .
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22.04.2023 23:27 Ответить
Так. Але ж це будуть тільки слова з боку китайського уряду. Про дійсність посол вже встиг сказати.
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23.04.2023 00:50 Ответить
наши чего молчат?
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22.04.2023 23:45 Ответить
Арахамія не дозволяє. Йому буде потрібно освоїти шпагат.
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23.04.2023 00:52 Ответить
Буде весело.
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22.04.2023 23:54 Ответить
Китайці такі ж підори як і кацапи.
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23.04.2023 00:16 Ответить
Надо вызвать их посла на ковёр: "Как стоишь перед офицером, скотина !!!"
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23.04.2023 04:06 Ответить
Бывшие республики это и ********* в том числе, так шо как говорится: не так все однозначно.
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23.04.2023 07:51 Ответить
НЕОБХОДИМО ЛАТВИИ 1000 МИНУТМЭНОВ ДАТЬ !)
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23.04.2023 08:48 Ответить
Єдине що можна рорадити послу китаю -це вчити всесвітню історію та географію.Бо напевно він не знає не тільки чий Крим а навіть що таке Крим і де знаходиться.Запитайте у нього чия Кубань.Країни Балтії Україна є членами ООН.КраїниБалтії є членами НАТО.Ставлячи під сумнів їх суверенітет він ставит під сумнів існування ООН і НАТО.
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23.04.2023 19:14 Ответить
Доречі росія також колишня республіка СРСР і також пострадянська держава то виникає сумнів у її суверенітеті та територіальній цілісності у посла Китаю
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23.04.2023 19:44 Ответить
 
 