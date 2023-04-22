Выдворение дипломатов РФ снизит активность спецслужб Кремля в Германии, - МИД страны
Выдворение российских дипломатов из Германии позволит снизить активность спецслужб и разведки Кремля в стране.
Об этом говорится в заявлении МИД Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Фактически за последние несколько недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной об их присутствии в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом", - сказали в МИД.
В министерстве объяснили, что присутствие вражеских спецслужб нужно было сократить, и они уже покинули страну.
"Целью было сокращение присутствия российской разведки в Германии. С этим связан сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства", – добавили в МИД Германии.
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посадка ермака і ко.
В німеччині проживає майже три мільони москалів..
.
In der Bundesrepublik Deutschland leben ca. 2,5 Millionen Russlanddeutsche,
...
Німців які переїхали ще зза часів СРСР до німеччини.. всі вони вважають себе "Русскими"
..
З деякими в продовж років були приятельські відносини...аж д війни
...
Потім їк як підмінили... Деякі навітьь в очі називаютьь вихідців із України бандерівцями та фашистами..
...
Більшість знайомих російських німців перестали зі мною спілкуватися...
....
Тому то смію заявити ,що хоч вони приїхали з казахстану та киргизії дехто ,але дуже мало із сибіру . готові підтримати і російську розвідку і російських політиків по всій європі...
...
В німеччині русня збирає матеріальну допомогу та гроші на підтримку
війни в Україні...
...
Так що виселення дипломатів - то показуха... Так треба.
...
Резиденти та мережа все ж таки залишиться..
...
За тридцать лет проживания в Германии в том числн таких городах как Мюнхен и Штуттгарт не встритил ни одного " русского немца " которій не идитинфицировал себя как русского..
Ни одного...
Посещают " Русские " Культурные центры, русские библиотеки имеют очень широкую и прекрасно функционирующую сеть продовольственніх магазинов...
Они называют себя немцами когда обращаются к официальным властям ..за помощью....
....
А так они - русские...и детей воспитывают русскими..
....
Сам там бываю...Брал книги.. Закупаюсь до сих пор...Вкусно и дёшыво..
.......
На жаль українці не можуть себе організувати..
..
Бо ! Там де три українці - там два Гетьмани...
..
Вони навіть під час війни не миряться..
...
и как детей своих 2.5 миллиона человек воспитывает знаете
и как живут эти миллионы - тоже знаете.
Вы обобщаете свой крайне небольшой персональный опыт.
ничего возразить не могу..
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Чтоо вижу то и пою, кака говориться...
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Я ничего не имею против "нормалных русских" которым закрыли рты...но рано или поздно они сами отдадут Путина под требунал..
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местного времени (13:10 по московскому времени). Предполагается, что
он приземлится в аэропорту «Внуково» в 15:38 по московскому времени с 20 гру- шниками