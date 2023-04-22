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Выдворение дипломатов РФ снизит активность спецслужб Кремля в Германии, - МИД страны

німеччина

Выдворение российских дипломатов из Германии позволит снизить активность спецслужб и разведки Кремля в стране.

Об этом говорится в заявлении МИД Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Фактически за последние несколько недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной об их присутствии в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом", - сказали в МИД.

В министерстве объяснили, что присутствие вражеских спецслужб нужно было сократить, и они уже покинули страну.

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"Целью было сокращение присутствия российской разведки в Германии. С этим связан сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства", – добавили в МИД Германии.

Автор: 

Германия (6930) шпионаж (1380)


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Топ комментарии
+6
уявіть собі як знизить активність і ефективність спецслужб кремля
посадка ермака і ко.
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22.04.2023 22:24
+4
Кацапів треба гнати вшию всіх, ВСІХ!!! Це нація нацистів та виродків!!!
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22.04.2023 22:30
+4
Видворення диплоМАТIВ рф:

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22.04.2023 23:38
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тепер клинське замість якісного німецького пива, та сосисони з папіром замість берлінських
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22.04.2023 22:22 Ответить
уявіть собі як знизить активність і ефективність спецслужб кремля
посадка ермака і ко.
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22.04.2023 22:24 Ответить
Сейчас по Харькову уже три с-300 зашло. И по области тоже влупили твари.
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22.04.2023 22:24 Ответить
Ху#₴во , бережіть себе.
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22.04.2023 22:33 Ответить
Кацапів треба гнати вшию всіх, ВСІХ!!! Це нація нацистів та виродків!!!
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22.04.2023 22:30 Ответить
Нарешті, віддуплились.
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22.04.2023 22:33 Ответить
Чомусь згададось, Данилко поважаю, але це, може парасіянам як стьоб зайти - тук тук тук, стучить сердечко, тук тук тук
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22.04.2023 22:43 Ответить
"Присутність ворожих спецслужб" абверу набридла. Зволікання з подальшими кроками може стати ознакою несмаку для цієї організації.
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22.04.2023 22:56 Ответить
Видворення диплоМАТIВ рф:

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22.04.2023 23:38 Ответить
Треба Меркель до місцевого гестапо притягнуть. Хай ця штірліц в спідниці розповість про кремлівську агентуру в німецькому уряді. Вона їх в обличчя всіх знає, бо сама призначала і курувала.
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23.04.2023 00:32 Ответить
---
В німеччині проживає майже три мільони москалів..
.
In der Bundesrepublik Deutschland leben ca. 2,5 Millionen Russlanddeutsche,
...
Німців які переїхали ще зза часів СРСР до німеччини.. всі вони вважають себе "Русскими"
..
З деякими в продовж років були приятельські відносини...аж д війни
...
Потім їк як підмінили... Деякі навітьь в очі називаютьь вихідців із України бандерівцями та фашистами..
...
Більшість знайомих російських німців перестали зі мною спілкуватися...
....
Тому то смію заявити ,що хоч вони приїхали з казахстану та киргизії дехто ,але дуже мало із сибіру . готові підтримати і російську розвідку і російських політиків по всій європі...
...
В німеччині русня збирає матеріальну допомогу та гроші на підтримку
війни в Україні...
...
Так що виселення дипломатів - то показуха... Так треба.

...
Резиденти та мережа все ж таки залишиться..
...
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23.04.2023 00:55 Ответить
Всех опросили, все 2.5 миллиона?
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23.04.2023 02:22 Ответить
..
За тридцать лет проживания в Германии в том числн таких городах как Мюнхен и Штуттгарт не встритил ни одного " русского немца " которій не идитинфицировал себя как русского..
Ни одного...
Посещают " Русские " Культурные центры, русские библиотеки имеют очень широкую и прекрасно функционирующую сеть продовольственніх магазинов...
Они называют себя немцами когда обращаются к официальным властям ..за помощью....
....
А так они - русские...и детей воспитывают русскими..
....
Сам там бываю...Брал книги.. Закупаюсь до сих пор...Вкусно и дёшыво..
.......
На жаль українці не можуть себе організувати..
..
Бо ! Там де три українці - там два Гетьмани...
..
Вони навіть під час війни не миряться..
...
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23.04.2023 08:53 Ответить
и 2.5 миллиона человек опросили
и как детей своих 2.5 миллиона человек воспитывает знаете
и как живут эти миллионы - тоже знаете.
Вы обобщаете свой крайне небольшой персональный опыт.
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23.04.2023 13:40 Ответить
...
ничего возразить не могу..
...
Чтоо вижу то и пою, кака говориться...
....
Я ничего не имею против "нормалных русских" которым закрыли рты...но рано или поздно они сами отдадут Путина под требунал..
...
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23.04.2023 16:11 Ответить
Гнать сцаной тряпкой из приличных стран рашистских людоедов.
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23.04.2023 02:50 Ответить
Согласно Flightradar24, самолет вылетел из Берлина примерно в 12:13
местного времени (13:10 по московскому времени). Предполагается, что
он приземлится в аэропорту «Внуково» в 15:38 по московскому времени с 20 гру- шниками
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23.04.2023 04:48 Ответить
...в большинстве стран ЕС в управлении есть агенты болот мацковии,странно то что безопасность страны их не замечает,спящие агенты кгб и их потомки+ потомки членов кпсс....
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23.04.2023 08:17 Ответить
 
 