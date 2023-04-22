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самолет (3328) Мельник Андрей (221)

Для наступления нужны истребители, но пока эта "красная линия" так и не была пересечена в "Рамштайне", - Мельник

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

f-16

Украине нужны истребители для поддержки контрнаступления. Но пока союзники не пересекают "красную линию" таких поставок.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андреяй Мельник в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, та помощь, которую союзники Украины пообещали предоставить на встрече в формате "Рамштайн", недостаточна. Системы ПВО действительно являются важными для Украины, но сейчас речь идет не об обороне, а о наступлении.

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"Для наступательных действий нужна не только бронетехника, но и нужны истребители, чтобы поддерживать наступление. К сожалению, пока эта "красная линия" так и не была пересечена в "Рамштайне". Чтобы эти наступательные действия принесли успех, мы нуждаемся в наступательном оружии, в первую очередь речь идет о дальнобойных ракетах и истребителях. F-16 - оптимальный вариант, но есть и другие", - отметил замглавы МИД.
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Топ комментарии
+16
Снимите Мельника сруля.
Зелені продовжують піаритися будь де і по будь-якій причині.
Кому це Мельник віщає? Українським громадянам, що би черговий раз показати "який я радікальний"?
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22.04.2023 22:58
+12
назвіть тип зброї яка зараз не потрібна Україні?
несподівано виявилося, що асфальтовані дороги на схід,
які турбували зелених більше ніж гроші на армію,
це наступальна зброя кацапів як і "вчасно" розмінований Чонгар і щє багато чого.
типове зелене закликунярство - іншого вони нічого робити не спроможні.
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22.04.2023 23:00
+10
Не МАРАДЕРЬТЕ НА КРОВИ ! Всех агентов террористов кацапских - Баканова ,Ермака ………… Портнова -ПОД ТРИБУНАЛ ПО 111 ст НА ВЕЧНО

літаки
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22.04.2023 23:57
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Правила форума Совет форумчан
Снимите Мельника сруля.
Зелені продовжують піаритися будь де і по будь-якій причині.
Кому це Мельник віщає? Українським громадянам, що би черговий раз показати "який я радікальний"?
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22.04.2023 22:58 Ответить
Не МАРАДЕРЬТЕ НА КРОВИ ! Всех агентов террористов кацапских - Баканова ,Ермака ………… Портнова -ПОД ТРИБУНАЛ ПО 111 ст НА ВЕЧНО

літаки
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22.04.2023 23:57 Ответить
назвіть тип зброї яка зараз не потрібна Україні?
несподівано виявилося, що асфальтовані дороги на схід,
які турбували зелених більше ніж гроші на армію,
це наступальна зброя кацапів як і "вчасно" розмінований Чонгар і щє багато чого.
типове зелене закликунярство - іншого вони нічого робити не спроможні.
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22.04.2023 23:00 Ответить
Как я понял действующей власти авиацию не дадут, по крайней мере тут так говорят. Дадут следующей. С большей вероятностью следующая будет действующей. Тогда как?
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22.04.2023 23:02 Ответить
Проблема в том, что нам власти о многом просто вешают лапшу. Для полноценного обеспечения нас авиацией нужно время, много времени. И вопрос там не только в самих истребителях. Там целый комплекс проблем, которые не решаются за пару-тройку месяцев.
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23.04.2023 00:41 Ответить
Да все это отмазки. Сначала втирали, что наши полосы не годятся для их истребителей, а потом, когда проинспектировали военные аэродромы, оказалось что все они пригодны для ф16.
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23.04.2023 06:46 Ответить
Вже більше року йде війна для наших безхребетних союзників це що мала кількість часу?
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23.04.2023 07:31 Ответить
не скігли... Маєш хребетних союзників, тоді навчись бути вдячним тим хто є, а можеш асфальтом відстрілюватись із зеленським дебілом на пару.
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23.04.2023 12:42 Ответить
Ти це моїм військовим скажи друзям і братам які зараз на фронті, і які недоотримують ********** і техніку через наших імпотентних дегенеративних союзників, які ризикують життям кожен день
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23.04.2023 15:14 Ответить
Люся Абристович, перелогінся... Ще раз, маєш хребетних союзників, клади зебіла на коліна та скигли у них.
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24.04.2023 12:24 Ответить
Тобто наші військові які воюють і проливають кров не мають права вимагати в США і Європи більше зброї ?
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24.04.2023 12:33 Ответить
ти постійно з вимогливим мозком ходиш? Твій препізедент тобі нічого не винен, то чого не скачеш до нього, а скиглиш?
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24.04.2023 12:37 Ответить
Я не скиглю а говорю по факту
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24.04.2023 14:17 Ответить
по факту- у нас препізедент кончіта та його ..барь дЄрмак ворог, що узурпував Ваву, ОПу та шмиГаля.
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25.04.2023 10:45 Ответить
Даремно цей псевдодипломат мельник намагається дратувати партнерів, адже ті всупереч бажанням мельника не дадуть нашій країні капітулювати!
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22.04.2023 23:05 Ответить
ему сегодня из ОПы санкционировали бенефис.
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22.04.2023 23:29 Ответить
Чи це свідчить що наступ затримуется до поки не дадуть винищувачі - це вже щось у 24 році - це вони усі зелені в унісон волають.
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22.04.2023 23:18 Ответить
Когда освобождали север Слобожанщины и правобережье с Херсоном - у нас уже были новые F16?
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23.04.2023 00:44 Ответить
Зелені не почнуть наступ і в 2025 році. Вони не для цього ТУТ. А могли би втекти.
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23.04.2023 07:41 Ответить
І цей дибіл, раніше були сумніви
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22.04.2023 23:23 Ответить
Зеворам никто не верит,твари зеленоплесневые,лживые
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22.04.2023 23:32 Ответить
Пообіцяти - не значи, що одружитися
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23.04.2023 00:11 Ответить
В какую компьютерную игру играют эти дебилы "правители" Украины? Красные линии и аптечки за уровень - языком потрепать??? Со времён Второй Мировой и по сей день без подавления в воздухе любое наступление бессмысленно.
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23.04.2023 00:08 Ответить
Не бреши клоун мої брати наступали і успішно звільняли харківську і північ донецької області і без підтримки з повітря а знайомий те саме в Миколаївській області і на півночі херсонській
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23.04.2023 07:33 Ответить
Але це не було повномасштабним контрнаступом, до якого росіяни також готуються і в разі якого задіють літаки, яких Україна не має. Тому кто з нас клоун - покаже час.
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23.04.2023 10:53 Ответить
Вони в раніше готувались і отримувати по морді в нас теж є літаки а головне чим збивати
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23.04.2023 12:02 Ответить
Та давайте реально. Почти сразу вчера, как Рамштайн закрылся, стало ясно, что и близко не то что было надо там произошло. А без прикрытия с воздуха можно пару сел освободить в двух местах.
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23.04.2023 00:50 Ответить
А чого ми чекали? Що влада зрадників-мародерів, буде відкрито красти мільярдами у власної Армії, що влада зрадників-мародерів буде призначати агентів ФСБ на найвищі посади, що влада зрадників-мародерів буде хамити та бикувати на адресу країн НАТО заявами провокатора Мельника а ми після всього цього трешу та ганьбища отримаємо все що нам потрібно від країн заходу? Насправді ми не отримуємо всього що нам потрібно саме через систематичну дискредитацію нашої внутрішньої та зовнішньої політики, яка тепер повністю контролюється з ОП виконуючим обов"язки преЗЕдента дЄрьмаком, який прикриваючись війною поступово вибудовує в Україні "рашку 2.0". Захід хоче допомагати проєвропейській Україні, а не країні з антидемократичним політичним режимом, який намагається копіювати режим країни-окупанта, з яким вже 9 рік воює український народ.
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23.04.2023 02:01 Ответить
Тобто життя наших героїв зсу для західних виродків це ніщо виходить так?
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23.04.2023 07:39 Ответить
Для наступления нужен главнокомандующий, а не заслуженный уклонист, яйца которого находятся в кремле и у фсбэшника Елдака, сдавшего Украину в Омане в замен на работающие киностудии в маЦкве, офшоры и сватов...
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23.04.2023 07:43 Ответить
...не так поставлен вопрос!!Тут сначала вылов сливников инфы,потом диверсанты в ВСУ...Подготовка взаимодействия земли и воздуха,подготовка аэродромов и обслуги,лишь потом А10 и F16, F15C или AC130,повторяю еще раз взаимодействие на всех уровнях...
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23.04.2023 07:54 Ответить
Мельника активно обсуждают, 8000 тысяч комментов. Можно и свои 5 копеек вставить. https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-update-am-21-april-militaerblogger-legt-sich-wegen-elite-einheit-mit-putin-an_id_72885571.html
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23.04.2023 08:28 Ответить
Вот глупость Мельника про десятикратное увеличение уже в немецкой печати обсуждают. **** Verzehnfachung der Militärhilfe des Westens.
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23.04.2023 11:29 Ответить
 
 