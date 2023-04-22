Для наступления нужны истребители, но пока эта "красная линия" так и не была пересечена в "Рамштайне", - Мельник
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Украине нужны истребители для поддержки контрнаступления. Но пока союзники не пересекают "красную линию" таких поставок.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андреяй Мельник в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, та помощь, которую союзники Украины пообещали предоставить на встрече в формате "Рамштайн", недостаточна. Системы ПВО действительно являются важными для Украины, но сейчас речь идет не об обороне, а о наступлении.
"Для наступательных действий нужна не только бронетехника, но и нужны истребители, чтобы поддерживать наступление. К сожалению, пока эта "красная линия" так и не была пересечена в "Рамштайне". Чтобы эти наступательные действия принесли успех, мы нуждаемся в наступательном оружии, в первую очередь речь идет о дальнобойных ракетах и истребителях. F-16 - оптимальный вариант, но есть и другие", - отметил замглавы МИД.
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Зелені продовжують піаритися будь де і по будь-якій причині.
Кому це Мельник віщає? Українським громадянам, що би черговий раз показати "який я радікальний"?
літаки
несподівано виявилося, що асфальтовані дороги на схід,
які турбували зелених більше ніж гроші на армію,
це наступальна зброя кацапів як і "вчасно" розмінований Чонгар і щє багато чого.
типове зелене закликунярство - іншого вони нічого робити не спроможні.