Атака шахедов на Киев: силы ПВО сбили 10 дронов, один человек погиб, двое получили ранения. ФОТО

Этой ночью российские захватчики совершили массированную атаку на Киев иранскими дронами. Взрывы раздались в нескольких районах столицы. Есть разрушения, погибший и раненый.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГВА.

"Третий день подряд Киев атакуют барражирующие боеприпасы "Shahed". Этой ночью была массирована атака иранских дронов. БпЛА заходили в столицу с разных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей. Спасибо защитникам нашего неба за отличную работу", - говорится в сообщении.

Падения обломков зафиксированы в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах столицы. Они повредили жилые дома.

"Двое травмированных в Дарницком р-не: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (осколочные ранения), они госпитализированы в больницу. В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Подольском районе столицы во время тушения пожара в жилом доме обнаружили тело погибшего.

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