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Новости Агрессия России против Украины
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Атака шахедов на Киев: силы ПВО сбили 10 дронов, один человек погиб, двое получили ранения. ФОТО

київ

Этой ночью российские захватчики совершили массированную атаку на Киев иранскими дронами. Взрывы раздались в нескольких районах столицы. Есть разрушения, погибший и раненый.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГВА.

"Третий день подряд Киев атакуют барражирующие боеприпасы "Shahed". Этой ночью была массирована атака иранских дронов. БпЛА заходили в столицу с разных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей. Спасибо защитникам нашего неба за отличную работу", - говорится в сообщении.

Падения обломков зафиксированы в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах столицы. Они повредили жилые дома.

"Двое травмированных в Дарницком р-не: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (осколочные ранения), они госпитализированы в больницу. В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Подольском районе столицы во время тушения пожара в жилом доме обнаружили тело погибшего.

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Атака шахедов на Киев: силы ПВО сбили 10 дронов, один человек погиб, двое получили ранения 01
Атака шахедов на Киев: силы ПВО сбили 10 дронов, один человек погиб, двое получили ранения 02
Атака шахедов на Киев: силы ПВО сбили 10 дронов, один человек погиб, двое получили ранения 03

Киев (25792) дроны (4201) Воздушные атаки на Киев (805)


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Топ комментарии
+24
Не набридло. Занадто дорого та стршно він нам виліз. Тобі набридло? Но та помаші ручкою шахедам.
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13.07.2023 07:22 Ответить
+22
Павлоградський хімічний завод - єдине підприємство в Україні, яке виробляло паливо для українських ракет, було знищено... у лютому 2020-го.
ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає.
Харківський завод "Малишева" взагалі не виробив жодного бтр для ЗСУ у 2021-му році.

Так де ****, вся військова промисловість була знищена задовго до асфальту????!!!
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13.07.2023 08:22 Ответить
+19
Колись Україна могла будувати літаки, і навіть ракети...
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13.07.2023 06:27 Ответить
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Колись Україна могла будувати літаки, і навіть ракети...
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13.07.2023 06:27 Ответить
Не плач. Візьми велосипед та покатайся по свіжовстеленому асфальту. Полегшає.
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13.07.2023 06:36 Ответить
...і як була, так і залишилась "страной советов"... причому непроханих!
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13.07.2023 06:48 Ответить
Не обридло ще в УСІХ темах тупо про цей асфальт?
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13.07.2023 07:09 Ответить
Не набридло. Занадто дорого та стршно він нам виліз. Тобі набридло? Но та помаші ручкою шахедам.
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13.07.2023 07:22 Ответить
Продовжуй ці мантри про асфальт. Ще чим допомогаєш країні?
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13.07.2023 07:29 Ответить
Тим, що більше осіб пам'ятатимуть - обирати хєрограїв під час війни - відвертий дебілізм?
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13.07.2023 09:45 Ответить
Назови одну (одну) причину через я яку я маю щось тобі доводити чи звітувати.
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13.07.2023 12:37 Ответить
Павлоградський хімічний завод - єдине підприємство в Україні, яке виробляло паливо для українських ракет, було знищено... у лютому 2020-го.
ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає.
Харківський завод "Малишева" взагалі не виробив жодного бтр для ЗСУ у 2021-му році.

Так де ****, вся військова промисловість була знищена задовго до асфальту????!!!
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13.07.2023 08:22 Ответить
На тему ППО:
Ти забув про закриття програми сисем ППО "Кільчень", "Ангара". 2019-2022р, скандал з магнетронами для С-300, зняття засобів ППО на Гостомельському напрямку
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13.07.2023 10:09 Ответить
Мені ся видить ож у планах на 2020 вже будо десь 20 "Оплотів". Таіландські закінчили. Технологію відпрацювали, вселякі недоліки виловили. Бери й роби. Квартал, та новітня технологія гри на піно.
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13.07.2023 12:44 Ответить
"Не набридло" --- це просто переливання води з пустого в порожне. Якщо щось не влаштовує то треба щось робити,а не на цензорі срати,сраньйо нічим не допоможе, так можна і ціле життя тут просидіти і пронити про асфальти і все інше,а толку з цього нуль. Після перемоги ті хто вибрали зеленського підуть і виберуть ще когось такого,а бо може навіть ще "ліпшого",а ти будеш сидіти і уже розказувати про інші "асфальти" в яких замарається та наступна влада.і так до кінця життя
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13.07.2023 08:28 Ответить
З іншого боку,дороги активно почали робити ще за Пороха і Гройсмана. І я в жодному разі не засуджував би будь-яку владу за ремонт доріг. В даний час від якості доріг залежить вся логістика (особливо враховуючи, що авіація і морський транспорт "стоять", і все перевозиться на колесах). У тому числі і військова логістика, робота волонтерів... Вбиті дороги це усе би сповільнили втричі.
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13.07.2023 10:38 Ответить
За Пороха не казали "якщо будемо давати гроші армії, то не зможемо будувати дороги". Тай скількі кілометр доріг при Пороху коштував, та скількі при членограї.
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13.07.2023 12:40 Ответить
Про рошеновські магазини біля кожної станції метро не можна писати , бо за те ботам не заплатять
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13.07.2023 07:27 Ответить
ну ти ж пока як би то мовити - не?
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13.07.2023 07:50 Ответить
чи як би то там у вас - а тебе за шо?
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13.07.2023 07:52 Ответить
Було б ДУЖЕ доречно мати більше рошенівських магазинів----Дуже якісна продукція,більше людей мають роботу, Дуже ввічливий персонал,більше платять податків ЧИ ТЕБЕ БЕЗМОЗГИЙ ЦЕ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЄ ??? Тобі подобається.коли за наші "НАДРА ЗЕМЛІ" з нас беруть непомірні оплати,чи тобі подобається коли крадуть наші бюджетні гроші?
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13.07.2023 08:08 Ответить
Яким чином рошенівські магазини заважають бубочкі будувати снарядні і ракетні заводи?
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13.07.2023 08:25 Ответить
Ага, а хтось пам'ятає міністра оборони при Пороху, чи голову СБУ, Гепрокурора з "жінкою третього тисячоліття"? Абсолютно випадкові люди. Під час агресії!
Зєля, звичайно, мудак, але він є зараз і буде до кінця воєнного стану діючим прєзіком. І може досить з бойових диванів одне і теж скиглити про асфальт і шашлики. Треба виходити з реалій.
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13.07.2023 08:44 Ответить
Чому Блазень скасував ракетну програму, скоротив військо, зменшив зарплатню військовим льотчикам до рівня офіціянта а московським попам забезпечив недоторканість не рахуючи подій цього року?
Нагадаю що "москву" ми знищили саме завдяки ракети, що була розроблена та виготовлена за часів Петра.
Але ж для дебілів він досі лише піариться...
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13.07.2023 08:49 Ответить
Дебіли вперто не хочуть визнавати що за "ісусика" країна рухалася у правильному напрямку а за Бназня навпаки.
Кульмінацією цього навпаки стали події кінця лютого митного року.
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13.07.2023 09:58 Ответить
Скільки оборонних заводів було створено Петром ? Де патронний завод
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13.07.2023 09:40 Ответить
https://www.ukrmilitary.com/2018/08/artem-152mm-projectiles.html?m=1 https://www.ukrmilitary.com/2018/08/artem-152mm-projectiles.html?m=1

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13.07.2023 10:04 Ответить
Тобі рошенівські магазини спати не дають ?
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13.07.2023 09:07 Ответить
Чим пагані магазини? Хороші магазини, добре працюють.

Все, що добре зроблене нам потрібно.
При Пороху і зброю робили. І робили б так же добре.
Усе добротне і потрібне Порох зараз і на фронт постачає

Але мутний нарід вирішив, що добре зроблене йому не потрібне.
Краще поржати, дивлячись хамський Квартал
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13.07.2023 09:54 Ответить
Все добре зроблене, а не на тяп-ляп -це добре.
Хіба українцям не потрібні хороші магазини і хороша в них продукція?
Треба прагнути до всього якісного.

Порох і на фронт привозить якісне і потрібне нашим хлопцям.
Можна тільки подякувати йому за це.
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13.07.2023 10:04 Ответить
про зедебило-шмарафон в каждый дом можна написати? президент зеермак - твой гарант безопасности, твоя гордость
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13.07.2023 10:14 Ответить
іди бери яйця по 17 грн, яблука по 52 грн сідай дивитись 8 сезон СВАТІВ знятій в РФ
ось тобі посилка:

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Насолоджуйся. Гроши на тхнуть. Зелені ******* зелені.
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13.07.2023 10:17 Ответить
А ти , ханурік , що сватів рекламуєш на Цензорів .
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16.07.2023 10:50 Ответить
як це воно,жити йолупом?
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16.07.2023 23:06 Ответить
Песни из слов не выкинешь. Можно еще яйца по 17 покатать по асфальту.
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13.07.2023 10:01 Ответить
Цензор,збили майже 10 шахедів,так 10 чи 9,майже не буває.
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13.07.2023 07:16 Ответить
так як ***** вигідно не зупянти війну,
так її виґідно не зупиняти бубі - війна форева?
зелений припіздок в Україні форева...
а винуваті мериканці!
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13.07.2023 07:48 Ответить
нам з вами ніколи один одного не зрозуміти...
те що не ********* зелення в асфальт - зберегло Київ!
Слава Україні!
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13.07.2023 08:16 Ответить
В чому ганьба була Мінську? Тим що не бомбили щоночі Київ, Харків, Львів, Одесу!
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13.07.2023 08:24 Ответить
Мінськ то ганьба, але асфальт так само, кожен повинен відповісти за свої помилки!
Але не гогам вказувати нам що робити, наводьте лад у своїй країні...
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13.07.2023 08:28 Ответить
В чому конкретно ганьба Мінську? Тим що не бомбили Україну?!
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13.07.2023 08:32 Ответить
Мінськ дав нам час підготуватися і готувалися Потім народ вирішив, що 1,5% на армію то до у-я і вибрав отоє Той час який дав Мінськ ми проср-ли і за то маємо
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13.07.2023 21:31 Ответить
Мінськ - не ганьба. то чудовий розвод путіна і час для створення армії. у 2015-му російський десант без втрат за пів дня був бі на Банковій
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13.07.2023 09:43 Ответить
сили ППО збили майже 10 дронів Джерело:

"Майже 10" это сколько, 9,785?
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13.07.2023 08:33 Ответить
""Майже 10" это сколько, 9,785?" не чипляйся. ППО відпрацьовуе на ушидкі 12 балів. Головне після війни не забуди про їх працю. Бо оті свині з орденами з кварталу знову вилізуть як лано з гузиці.
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13.07.2023 12:48 Ответить
Ну как тут не цепляться? Почему бы не написать "збили 9"? Но это конечно ведь не так красиво, как "майже 10", правда жеж?
Так глядишь, станут писать "майже збили", про те которые долетят до целей
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13.07.2023 14:32 Ответить
Який там у тебе пропорець? Де ти зї..бався? А я у Київі від початку. Мене НАШЕ ППО задовольняе. Не лізь у чужи діла. Сиди під тим прапором та глибоко дихай.
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13.07.2023 19:53 Ответить
Мене НАШЕ ППО задовольняе.

А яке відношення до ППО та її роботи мають ті, хто пише про одиничні, неподільні речи, тим більш коли їх кількість позначвється однозначним числом, "майже 10"? Якщо так можна, то тоді коли б летів один дрон і його збіли, можно писати - збили майже 2
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13.07.2023 20:52 Ответить
До речі, якщо би я був неправий, то заголовок не стали би виправляти.
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13.07.2023 21:00 Ответить
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13.07.2023 08:59 Ответить
Ось вам і відповідь на всі питання .
Бачили очі, що купували?
Чи Квартал вам зміг замилити і очі і мізки?
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13.07.2023 10:09 Ответить
Мало слухаю Піонтковського, але те, що він сказав, то є квінтесенція того, що ми зараз маємо.

КВІНТЕСЕ́НЦІЯ, Основа, суть чого-небудь; найсуттєвіше, найголовніше.
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13.07.2023 10:12 Ответить
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13.07.2023 09:36 Ответить
"Яйця по 17" казало днями ,що Київ прикритий на 100 %.
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13.07.2023 09:37 Ответить
Треба статтю читати і не буде дурних запитань.
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13.07.2023 10:07 Ответить
браво ПВО! а ганьба підкацапним зрадофілам.
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14.07.2023 05:30 Ответить
 
 