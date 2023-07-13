Атака шахедов на Киев: силы ПВО сбили 10 дронов, один человек погиб, двое получили ранения. ФОТО
Этой ночью российские захватчики совершили массированную атаку на Киев иранскими дронами. Взрывы раздались в нескольких районах столицы. Есть разрушения, погибший и раненый.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГВА.
"Третий день подряд Киев атакуют барражирующие боеприпасы "Shahed". Этой ночью была массирована атака иранских дронов. БпЛА заходили в столицу с разных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей. Спасибо защитникам нашего неба за отличную работу", - говорится в сообщении.
Падения обломков зафиксированы в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах столицы. Они повредили жилые дома.
"Двое травмированных в Дарницком р-не: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (осколочные ранения), они госпитализированы в больницу. В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Подольском районе столицы во время тушения пожара в жилом доме обнаружили тело погибшего.
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ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає.
Харківський завод "Малишева" взагалі не виробив жодного бтр для ЗСУ у 2021-му році.
Так де ****, вся військова промисловість була знищена задовго до асфальту????!!!
Ти забув про закриття програми сисем ППО "Кільчень", "Ангара". 2019-2022р, скандал з магнетронами для С-300, зняття засобів ППО на Гостомельському напрямку
Зєля, звичайно, мудак, але він є зараз і буде до кінця воєнного стану діючим прєзіком. І може досить з бойових диванів одне і теж скиглити про асфальт і шашлики. Треба виходити з реалій.
Нагадаю що "москву" ми знищили саме завдяки ракети, що була розроблена та виготовлена за часів Петра.
Але ж для дебілів він досі лише піариться...
Кульмінацією цього навпаки стали події кінця лютого митного року.
Все, що добре зроблене нам потрібно.
При Пороху і зброю робили. І робили б так же добре.
Усе добротне і потрібне Порох зараз і на фронт постачає
Але мутний нарід вирішив, що добре зроблене йому не потрібне.
Краще поржати, дивлячись хамський Квартал
Хіба українцям не потрібні хороші магазини і хороша в них продукція?
Треба прагнути до всього якісного.
Порох і на фронт привозить якісне і потрібне нашим хлопцям.
Можна тільки подякувати йому за це.
ось тобі посилка:
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Насолоджуйся. Гроши на тхнуть. Зелені ******* зелені.
так її виґідно не зупиняти бубі - війна форева?
зелений припіздок в Україні форева...
а винуваті мериканці!
те що не ********* зелення в асфальт - зберегло Київ!
Слава Україні!
Але не гогам вказувати нам що робити, наводьте лад у своїй країні...
"Майже 10" это сколько, 9,785?
Так глядишь, станут писать "майже збили", про те которые долетят до целей
А яке відношення до ППО та її роботи мають ті, хто пише про одиничні, неподільні речи, тим більш коли їх кількість позначвється однозначним числом, "майже 10"? Якщо так можна, то тоді коли б летів один дрон і його збіли, можно писати - збили майже 2
Бачили очі, що купували?
Чи Квартал вам зміг замилити і очі і мізки?
КВІНТЕСЕ́НЦІЯ, Основа, суть чого-небудь; найсуттєвіше, найголовніше.