Российские захватчики за прошедшие сутки 76 раз обстреляли Херсонщину, два человека погибли, - ОВА

Армия РФ за прошедшие сутки выпустила почти 500 снарядов по территории Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 487 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации, СПГ, БМП и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 33 снаряда", - говорится в сообщении.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.

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