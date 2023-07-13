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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 236 040 человек (+510 за сутки), 4092 танка, 4425 артсистем, 7999 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 236 040 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 236040 (+510) человек ликвидировано;

танков - 4092 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 7999 (+9) ед,

артиллерийских систем - 4425 (+23) ед,

РСЗО - 678 (+4) ед,

средств ПВО - 421 (+6) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3752 (+26),

крылатых ракет – 1271 (+0),

кораблей/катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6995 (+17) ед,

специальной техники – 652 (+5).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг сосредотачивает усилия на 5 направлениях, за минувшие сутки произошло более 35 боевых столкновений, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 236 040 человек (+510 за сутки), 4092 танка, 4425 артсистем, 7999 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6571) ликвидация (3764) уничтожение (7383)


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Топ комментарии
+26
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3429 день.
66 одиниць техніки та 510 чумардосів. По всіх основних позиціях гуд. ППО:спецтехніка - 6:5. Логістика майже 7 000, ББМ майже 8 000! Відбиті чергові повітряні хвилі. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 236 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
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13.07.2023 08:49 Ответить
+24
ЦЕЛИ "СВО":

1. Возродить НАТО;
2. Удвоить длину общей границы с НАТО;
3. Лишиться всех союзников;
4. Отдать США и ЕС $300+ млрд. 3ВР;
5. Отдать США и ОПЕК премиальные рынки нефти и газа ЕС; 6. Продавать нефть с огромной скидкой;
7. Получить кризис бюджета;
8. Стать вассалом Китая.
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13.07.2023 09:08 Ответить
+15
Слава ЗСУ! Слава Україні! Кацапам тризда.
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13.07.2023 08:47 Ответить
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Слава ЗСУ! Слава Україні! Кацапам тризда.
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13.07.2023 08:47 Ответить
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3429 день.
66 одиниць техніки та 510 чумардосів. По всіх основних позиціях гуд. ППО:спецтехніка - 6:5. Логістика майже 7 000, ББМ майже 8 000! Відбиті чергові повітряні хвилі. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 236 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
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13.07.2023 08:49 Ответить
Ого
При таких темпах знищення систем ППО, далі небо буде вартувати ванька з берданкой
Хоча, наявнисть 4 панцирів на даху та паркінгах будівлі міноборони, не завадила дронам підпалити її у травні.
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13.07.2023 09:04 Ответить
Вибиваться арта, таки не ******* екс командувач якоїсь там по рахунку армії кацапів, що в контрбатарейній війні їм тризда
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13.07.2023 09:07 Ответить
Попов! Його іменують командиром 58-ї армії (хоча Вікіпедія про це мовчить!)
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13.07.2023 09:23 Ответить
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13.07.2023 09:29 Ответить
ЦЕЛИ "СВО":

1. Возродить НАТО;
2. Удвоить длину общей границы с НАТО;
3. Лишиться всех союзников;
4. Отдать США и ЕС $300+ млрд. 3ВР;
5. Отдать США и ОПЕК премиальные рынки нефти и газа ЕС; 6. Продавать нефть с огромной скидкой;
7. Получить кризис бюджета;
8. Стать вассалом Китая.
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13.07.2023 09:08 Ответить
9. Спростувати міф про 2-гу армію світу
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13.07.2023 09:33 Ответить
Обісратись та казати, що на расії це тепер новий стиль
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13.07.2023 09:38 Ответить
10. Уничтожить репутацию на десятки лет, а может навсегда.
11. Развалиться окончательно до размеров московского княжества
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13.07.2023 10:24 Ответить
ты кого спрашиваешь...?
напиши этот вопрос в Генштаб...
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13.07.2023 09:38 Ответить
Уся знищена! Навіть та, що в Україну ще не прийшла. І, взагалі, Київ був взятий ще 27 лютого 2022 року, а у березні 2022 року Таманська дивізія мила свої берці у Ла-Маншу. А теперішній "контрнаступ" - це твоя алкогольна галюцінація.
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13.07.2023 10:11 Ответить
По батальйончику(щодня) йдуть до кобзончика.....
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13.07.2023 09:51 Ответить
Вот кацапы идут - на говно.. на говно... нога в ногу...
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13.07.2023 13:32 Ответить
6 ППО это прям сказка! Жирная добыча
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13.07.2023 17:37 Ответить
 
 