Общие боевые потери РФ с начала войны – около 236 040 человек (+510 за сутки), 4092 танка, 4425 артсистем, 7999 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 13 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 236 040 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 236040 (+510) человек ликвидировано;
танков - 4092 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 7999 (+9) ед,
артиллерийских систем - 4425 (+23) ед,
РСЗО - 678 (+4) ед,
средств ПВО - 421 (+6) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 310 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3752 (+26),
крылатых ракет – 1271 (+0),
кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 6995 (+17) ед,
специальной техники – 652 (+5).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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66 одиниць техніки та 510 чумардосів. По всіх основних позиціях гуд. ППО:спецтехніка - 6:5. Логістика майже 7 000, ББМ майже 8 000! Відбиті чергові повітряні хвилі. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 236 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
При таких темпах знищення систем ППО, далі небо буде вартувати ванька з берданкой
Хоча, наявнисть 4 панцирів на даху та паркінгах будівлі міноборони, не завадила дронам підпалити її у травні.
1. Возродить НАТО;
2. Удвоить длину общей границы с НАТО;
3. Лишиться всех союзников;
4. Отдать США и ЕС $300+ млрд. 3ВР;
5. Отдать США и ОПЕК премиальные рынки нефти и газа ЕС; 6. Продавать нефть с огромной скидкой;
7. Получить кризис бюджета;
8. Стать вассалом Китая.
11. Развалиться окончательно до размеров московского княжества
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