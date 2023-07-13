Общие боевые потери РФ с начала войны – около 236 040 человек (+510 за сутки), 4092 танка, 4425 артсистем, 7999 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 236 040 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 236040 (+510) человек ликвидировано;

танков - 4092 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 7999 (+9) ед,

артиллерийских систем - 4425 (+23) ед,

РСЗО - 678 (+4) ед,

средств ПВО - 421 (+6) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3752 (+26),

крылатых ракет – 1271 (+0),

кораблей/катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6995 (+17) ед,

специальной техники – 652 (+5).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.