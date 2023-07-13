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Новости Война
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Из уничтоженной в Бердянске гостиницы в течение ночи грузовиками вывозили тела оккупантов, - Генштаб

бердянськ

Из уничтоженной ударом Сил обороны гостиницы "Дюна" во временно захваченном Бердянске ночью грузовиками вывозили тела российских военнослужащих.

Об этом спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во временно оккупированном Бердянске в результате попадания по гостинице "Дюна" в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", - отметил Ковалев.

Отметим, что 11 июля в захваченном Бердянске раздался взрыв. По данным Бердянской городской военной администрации, зафиксировано попадание в гостиницу "Дюна", в которой могло жить российское военное руководство. Объект практически полностью уничтожен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ имеют успехи вблизи Бахмута и в Запорожской области, - Генштаб

армия РФ (19885) Бердянск (446) Генштаб ВС (6571)


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Топ комментарии
+62
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13.07.2023 09:41 Ответить
+48
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13.07.2023 09:45 Ответить
+29
Велко ту зе отел у Бердянську...
Сач а ловлі плейс...
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13.07.2023 09:42 Ответить
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13.07.2023 09:41 Ответить
Велко ту зе отел у Бердянську...
Сач а ловлі плейс...
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13.07.2023 09:42 Ответить
А тепер по людськи
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13.07.2023 09:52 Ответить
Орок - не їдь до Бердянську!
Сиди в себе дома - у в Мухосранську...

Вільний переклад...
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13.07.2023 10:04 Ответить
Мардве нада на мастосраном: мардвань аська мастосрань, а то пайдешь на ермань.
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13.07.2023 10:20 Ответить
Цитата з пісні мериканського ВІА "Eagles / Орли" - "Готель Каліфорнія"
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13.07.2023 10:35 Ответить
а ти бачу дебіл, бо не зрозумів...
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13.07.2023 15:21 Ответить
Ну раз по дебільному не розомію то значить не дебіл
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13.07.2023 15:23 Ответить
Керівництво кацапіі , наразі керуватиме у пеклі
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13.07.2023 09:42 Ответить
Кобзон не успевает концерты давать.
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13.07.2023 10:35 Ответить
тож саме там зама командуючого південним округом цокова відкобзонили. і це наводить на переконання, що крім цокова, там зажмурено ще було немало інших офіцерів.
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13.07.2023 13:30 Ответить
Це не хаймарси. Від лініі зіткнення до Бердянська бїльше ніж 100км
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13.07.2023 10:05 Ответить
Подходящий случай для какая разница?!
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13.07.2023 10:33 Ответить
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13.07.2023 09:45 Ответить
Велике поповнення хору ім. Кобздона.
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13.07.2023 09:45 Ответить
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13.07.2023 11:49 Ответить
Весь час щось завозют, щось увозют !
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13.07.2023 09:48 Ответить
Русню вже давно рахують камазами.
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13.07.2023 09:51 Ответить
Скільки залишилось?палець болить
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13.07.2023 11:38 Ответить
Рахівниця в поміч.
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13.07.2023 11:47 Ответить
В обмілілому Дніпрі знайшли авіабімбу часів 2СВ.
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13.07.2023 10:00 Ответить
Можна на кацапів ее кинуть
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13.07.2023 22:47 Ответить
Что жє праізашло?
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13.07.2023 10:05 Ответить
Мусор. Био-мусор.
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13.07.2023 10:31 Ответить
М О Д О Д Ц Ы
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13.07.2023 10:42 Ответить
А фото полностью уничтоженной гостиницы есть? Там всяко мимо неё шаталось сотня человек, могли бы в сеть фотки скинуть..
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13.07.2023 11:04 Ответить
Позвони коллегам по "вертушке" в местное ФСБ и они тебе фотки скинут.
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13.07.2023 16:34 Ответить
раісіськамовний бот патрушева.
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13.07.2023 17:03 Ответить
)) Просто задаю вопрос - и сразу "бот".. )) А на какие темы можно задавать вопросы а на какие - нет, у вас списка случайно нету? )
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13.07.2023 19:10 Ответить
Скиньте телефон.. )
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13.07.2023 19:11 Ответить
Послушные головки у этих хаймарсов - куда пошлют туда и приходят. Великолепно!
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13.07.2023 11:10 Ответить
підсмажену свинособачатину на "експорт" в кацапію? чи в крематорій і на міндобриво?
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13.07.2023 11:15 Ответить
Під виглядом люля кєбаб відпочивальникам на пляжі Криму
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13.07.2023 11:35 Ответить
добре відпочили))
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13.07.2023 11:28 Ответить
От горечко
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13.07.2023 11:34 Ответить
Возить вам не перевозить
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13.07.2023 11:51 Ответить
Ой ті наші партизани - обережно з телефонами та ПК. Найкраще - це українськи голуби, з амерських лабів. фсб не всі ідіоти. І далеко не всі.
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13.07.2023 14:28 Ответить
Русня нормально відпочила,розважилися,набралися нових вражень.....
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13.07.2023 15:44 Ответить
АСТАНАВИТЕСЬ!!!! Кобзон охрип, голос пропал, только художественный ПЕРДЕШЬ может выдавать.
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13.07.2023 16:36 Ответить
" ..пеклу потрібен простір..."
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13.07.2023 16:38 Ответить
Оце Ка-******* скучно не буде
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13.07.2023 16:49 Ответить
Дякую Господь!
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13.07.2023 17:54 Ответить
Думаєте його рук діло ?
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13.07.2023 19:29 Ответить
Генерала Попова в ускореном темпе снял Герасимов .... он должен был быть в этом готеле ,а генерал Цоков ,оказался в плохое время и неуспел заменить Попова как заКобзонился. . Или россияни слили для ВСУ кординаты чтобы уничтожить непослушного генерала
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13.07.2023 19:48 Ответить
У кобзона аншлаг👏
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13.07.2023 23:22 Ответить
...зафиксирован активный вывоз ...-этого в новостях достаточно.
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14.07.2023 09:50 Ответить
 
 