Из уничтоженной в Бердянске гостиницы в течение ночи грузовиками вывозили тела оккупантов, - Генштаб
Из уничтоженной ударом Сил обороны гостиницы "Дюна" во временно захваченном Бердянске ночью грузовиками вывозили тела российских военнослужащих.
Об этом спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во временно оккупированном Бердянске в результате попадания по гостинице "Дюна" в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", - отметил Ковалев.
Отметим, что 11 июля в захваченном Бердянске раздался взрыв. По данным Бердянской городской военной администрации, зафиксировано попадание в гостиницу "Дюна", в которой могло жить российское военное руководство. Объект практически полностью уничтожен.
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