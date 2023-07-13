В некоторых регионах объявляли тревогу. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики. КАРТА
В некоторых регионах Украины утром 13 июля объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Карта воздушных тревог такова:
В свою очередь, Воздушные силы информируют об угрозе применения баллистики.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.
По состоянию на 11:15 Воздушные силы объявили отбой угрозы.
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показать весь комментарий13.07.2023 10:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex_Dimitrov
показать весь комментарий13.07.2023 11:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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