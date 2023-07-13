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В некоторых регионах объявляли тревогу. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики. КАРТА

карта

В некоторых регионах Украины утром 13 июля объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Карта воздушных тревог такова:

В некоторых регионах объявляли тревогу. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики 01

В свою очередь, Воздушные силы информируют об угрозе применения баллистики.

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.

По состоянию на 11:15 Воздушные силы объявили отбой угрозы.

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13.07.2023 10:58 Ответить
угроза от баллистики есть ВСЕГДА, там сотня пусковых Искандеров катается туда-сюда, фиг поймешь какая логика в объявлении "тревог от баллистики", который появились пару месяцев назад и стали мейнстримом.
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13.07.2023 11:55 Ответить
 
 