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Правительство Нидерландов присоединится к гарантиям безопасности для Украины от G7, - глава МИД Хукстра

гукстра

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил, что его страна присоединится к декларации "Большой семерки" о гарантиях безопасности для Украины, согласованной на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом глава МИД Нидерландов написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные меры безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами", - написал он.

Также читайте: К гарантиям безопасности Украины от G7 присоединились еще пять стран Северной Европы

Напомним, вчера, 12 июля, на саммите НАТО лидеры стран "Большой семерки" согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку безопасности и экономической сферы для нашей страны.

G7 (875) безопасность (1121) Нидерланды (1615) гарантия (154) Хукстра Вопке (12)


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Топ комментарии
+4
Австралія заявила про "труднощі" з передачею Україні винищувачів. Зеленський, на пресконференції запитав, "А хто такий Воллес? Ніхто!!! Усі рішення про передачу зброї Україні приймає англійський народ"! Австралія входить до країн Британської Співдружності, тобто там поважають Англію. І коли обнюхане хамло щось ляпає про Англію, тоді ображається уся Великобританія.
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13.07.2023 13:12 Ответить
+1
Неймовірно. Маленьки країни Европи - Данія, Нідерланди, Норвегія .... а такі завзяті до допомоги Україні. От би після війни найняти менеджерів з цих країн, щей з Британії, відновлювати Україну. Починаючи з начальників жеків і далі - судді, прокурори, менти, сбу( крім польових героїв)..САПів ...
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13.07.2023 13:05 Ответить
+1
донбасc накормит Украину?
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13.07.2023 13:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
да пошли вы со своими гарантиями!
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13.07.2023 13:01 Ответить
донбасc накормит Украину?
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13.07.2023 13:06 Ответить
Баньківськи ячейки вже повні діамантів? Ще ні? фсб тобі допоможе. Аде не довго.
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13.07.2023 13:07 Ответить
Це Зеля їх дуже прохав !
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13.07.2023 13:14 Ответить
Неймовірно. Маленьки країни Европи - Данія, Нідерланди, Норвегія .... а такі завзяті до допомоги Україні. От би після війни найняти менеджерів з цих країн, щей з Британії, відновлювати Україну. Починаючи з начальників жеків і далі - судді, прокурори, менти, сбу( крім польових героїв)..САПів ...
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13.07.2023 13:05 Ответить
у Британії індус зараз скрізь пропихає своїх. Бережи Бог Україну від менеджерів-індусів (це не про дискримінацію, а про здоровий глузд)
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13.07.2023 13:08 Ответить
Австралія заявила про "труднощі" з передачею Україні винищувачів. Зеленський, на пресконференції запитав, "А хто такий Воллес? Ніхто!!! Усі рішення про передачу зброї Україні приймає англійський народ"! Австралія входить до країн Британської Співдружності, тобто там поважають Англію. І коли обнюхане хамло щось ляпає про Англію, тоді ображається уся Великобританія.
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13.07.2023 13:12 Ответить
Ηαχ нам ці гарантії ? Це вони роблять послугу дурості Зелі ! Йому була потрібна тільки одна грантія від Путлера !
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13.07.2023 13:12 Ответить
ні, це не послуга, а підтримка українського народу у важку годину, коли зебені узурпують владу
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13.07.2023 13:24 Ответить
Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу прийнято в першому читанні
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13.07.2023 14:09 Ответить
https://youtu.be/e6164_Ps7ao

Выходки Зе шокировали Запад, каже Борислав Береза....
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13.07.2023 14:09 Ответить
Нидерланды поможет самолетами F-16, обучением пилотов и еще много чем
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13.07.2023 19:37 Ответить
 
 