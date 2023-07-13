Правительство Нидерландов присоединится к гарантиям безопасности для Украины от G7, - глава МИД Хукстра

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил, что его страна присоединится к декларации "Большой семерки" о гарантиях безопасности для Украины, согласованной на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом глава МИД Нидерландов написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные меры безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами", - написал он.

Также читайте: К гарантиям безопасности Украины от G7 присоединились еще пять стран Северной Европы

Напомним, вчера, 12 июля, на саммите НАТО лидеры стран "Большой семерки" согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку безопасности и экономической сферы для нашей страны.