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Новости
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В САП сократили прокурора Омельченко, который был руководителем по делу Князева

омельченко

В САП сократили должность начальника первого отдела управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства САП в суде Александра Омельченко, он занимался делом экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Об этом Омельченко сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"О том, что я уже не работаю в САП, я узнал 3 июля, когда вышел на работу. Перед этим, 30 июня, я был в отпуске один день. Меня ознакомили с приказом о том, что должность начальника первого отдела сокращена и в то же время создана новая должность - начальник первого отдела - заместитель начальника управления поддержки публичного обвинения и представительства в суде САП, хотя такая должность законом не предусмотрена", - отметил он.

В то же время Омельченко связывает свое увольнение с конфликтом с главой САП Клименко "по поводу определенных разногласий в понимании проведения процессуального действия по делу Князева".

"До этого каких-либо нареканий и претензий к моей работе не было. Оснований для сокращения должности также не было, поскольку у нас 11 прокуроров мобилизованы, и чувствуется нехватка кадров", - добавил он.

Читайте: Генпрокурор Костин сократил прокурора САП, позволившего разблокировать телефон Князева в Польше и сохранить тайную переписку

По словам Омельченко, в САП произошло не сокращение, а лишение его должности.

"Произошло сокращение должности начальника первого отдела и сразу же появилась вакансия начальника первого отдела - заместителя начальника управления поддержки публичного обвинения и представительства в суде САП. По сути, это никакое не сокращение, а просто меня лишили должности", - говорит он.

Позже Омельченко обратился в Совет прокуроров с уведомлением об угрозе независимости прокурора.

На вопрос, кто проводит процессуальное руководство по делу Князева, он сказал, что группа прокуроров, которые вместе с ним работали над этим производством.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Омельченко сократили с САП после конфликта с главой САП Александром Клименко из-за согласования ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро о запросе на правовую помощь в Польшу с тем, чтобы разблокировать изъятый во время обысков телефон Князева.

Подробнее читайте в материале Тайна телефона Князева и почему она привела к войне в САП.

Читайте: Антикоррупционный суд приговорил к 8 годам лишения свободы двух сотрудников СБУ, разоблаченных на взятке в 50 тыс. дол.

Как известно, 16 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало при получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов председателя Верховного суда Всеволода Князева. Взятка давалась за решение по делу предприятия Константина Жеваго.

Позже выяснилось, что в деле фигурирует адвокат Олег Горецкий, который построил целую сеть для решения вопросов в судах за деньги, а также бывший депутат Николаевского горсовета, нотариус Кирилл Горбуров. Князева взяли с поличным, а вот часть судей, которые могли быть причастны к принятию решений за взятки, не удалось задокументировать.

Судя по озвученному в суде, Князев организовывал совместную коммуникацию участников схемы и определял, по каким делам можно договариваться. Горецкий под прикрытием адвокатской деятельности должен был искать таких "клиентов", а Горбунов занимался передачей средств между сторонами.

На пресс-конференции директор НАБУ представил дело как общую победу НАБУ и САП. Рядом с ним стоял Александр Клименко и Александр Омельченко.

Сам Клименко в комментарии Цензор.НЕТ отрицал личный конфликт с Омельченко.

Также читайте: Сообщено о подозрении "слуге народа" Марченко и ее помощнице, получивших 5,3 тыс. дол. за разрешение на пересечение границы через систему "Шлях", - САП

САП (2082) Князев Всеволод (70) Клименко Александр САП (29)


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Топ комментарии
+44
Кому-то во власти очень не хочется чтобы содержание телефона Князева стало общедоступным. Кто-то сильно боится очередного "вагнергейта" и очень напрягся.
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13.07.2023 13:27 Ответить
+30
Результат "війни за телефон Князева" - дані уже в АНБ США. З чим ми і поздоровляємо Зеленського і його дебілів, яких він напризначав.

Спеціалізована служба Польщі зламала захист блокування телефону голови Верховного Суду Всеволода Князєва затриманого по звинуваченню у корупції. Начальника першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення, Олександра Омельченко, який передав телефон для технічного обстеження і зняття блокування Польщі, увільнено з посади шляхом іі скорочення.

Рішення прийняв генеральний прокурор України Костін, призначений на посаду указом президента України №538/2022 28 липня 2022 року
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13.07.2023 13:28 Ответить
+27
Зрозуміло що в тому телефоні контакти зі всією гоп-компанією на чолі з дєрьмаком.
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13.07.2023 13:35 Ответить
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Кому-то во власти очень не хочется чтобы содержание телефона Князева стало общедоступным. Кто-то сильно боится очередного "вагнергейта" и очень напрягся.
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13.07.2023 13:27 Ответить
та, да...хотели что б взлом был "неудачным" и данные потерялись...теперь важно эти данные засветить
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13.07.2023 13:36 Ответить
Буде в телефоні і Єрмак з Татаровим і не тільки.
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13.07.2023 13:55 Ответить
І скоріше цирк перевзутого боневтіка.
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13.07.2023 16:43 Ответить
о, він вже тут. всі однакові, 30 років, бла-бла-бла)
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13.07.2023 14:15 Ответить
Впевнений поляки не тільки скопіювали, а і передали куди треба. Почнеться гра «знайди 10 відмінностей»
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13.07.2023 13:47 Ответить
ЗАЧЕМ С ТЕЛЕФОНОМ ТАКИЕ СЛОЖНОСТИ ПОЗВОНИТЕ В БЕЛЫЙ ДОМ ТОТ ДАСТ КОМАНДУ АНБ И ПОЛУЧИТЕ ВСЕ КОПИИ И ДАЖЕ ТО ЧТО УДАЛЯЛОСЬ И БЫЛО ВОССТАНОВЛЕНО...
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13.07.2023 13:52 Ответить
З певними моделями телефонів можуть бути певні труднощі. З телефоном краще - є не просто інформація, а повністю підтверджена з привʼязкою до конкретного фізичного пристрою.
рім того не відомо чи були копії в хмарі і так далі.
І ще питання, а хто телефонувати повинен? Лідор всього вільного світу?
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13.07.2023 13:58 Ответить
💯
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13.07.2023 13:49 Ответить
да ладно вам. телефон уже АНБ. Усё.
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13.07.2023 13:27 Ответить
Результат "війни за телефон Князева" - дані уже в АНБ США. З чим ми і поздоровляємо Зеленського і його дебілів, яких він напризначав.

Спеціалізована служба Польщі зламала захист блокування телефону голови Верховного Суду Всеволода Князєва затриманого по звинуваченню у корупції. Начальника першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення, Олександра Омельченко, який передав телефон для технічного обстеження і зняття блокування Польщі, увільнено з посади шляхом іі скорочення.

Рішення прийняв генеральний прокурор України Костін, призначений на посаду указом президента України №538/2022 28 липня 2022 року
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13.07.2023 13:28 Ответить
Зрозуміло що в тому телефоні контакти зі всією гоп-компанією на чолі з дєрьмаком.
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13.07.2023 13:35 Ответить
А якщо там про дєрьмака нічого нема, ти не проти, щоб тебе знайшли і спитали з пристрастю?
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14.07.2023 00:47 Ответить
З пристрастю тільки за щоку беруть.
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14.07.2023 01:19 Ответить
Та хто ж проти, але у спецпідрозділах на допитах статтеві катування вкрай не бажані. Вони збочують ката. Чому ти думаєш на допитах гвалтують держаками від лопати або швабрами? Щоб не допускати збочення ката у сексуальному плані.
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14.07.2023 01:28 Ответить
Хотілось би, щоб у АНБ! Та щоб інформація стала відома українцям до вибрів!
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13.07.2023 13:46 Ответить
Зебільня проковтне та не подавиться.
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13.07.2023 14:33 Ответить
Зебільня , те саме ,що ZOмбі ********** , вони тупі🦠🐏🐑амеби « сватів», « говнобородька» , але журнашлюхи і продажні політологи - 5-колонна ГЕБНИ ФОРМУЮТЬ ДУМКИ БАРАНІВ 73
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13.07.2023 22:21 Ответить
Ще нехай про це в зе-марафеті розкажуть...
Інколи корисно помріяти, але ж не так
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13.07.2023 15:16 Ответить
"прекрасно" - порєшалі?.. портновці дермака-татарова не дарма жеруть НАШ хліб.. лохторат "какаразніца" не проти
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13.07.2023 13:30 Ответить
ща прибіжить кацаклоун стєпанов розсказати нам, що всі однакові) і тридцять років нічого не змінюється, тому хай буде буба з хєрмаком.
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13.07.2023 13:30 Ответить
Скорочення не було - Зе влада ліквідувала цілий відділ щоб помститись за телефон Князєва.
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13.07.2023 13:32 Ответить
Ні, змінили структуру управління, тепер керівництво всіма відділами здійснює заступник і ніби то немає потреби в керівниках відділів
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13.07.2023 13:50 Ответить
дуже зручно і дуже вчасно. що, без сумнівів, просто співпадіння
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13.07.2023 14:13 Ответить
заклики президента байдена до здійснення реформа зелена наволоч почула!! й, як завжди, зробила відповідні висновки!! хто б сумнівався...
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13.07.2023 13:33 Ответить
Скоротіться ви вже всі к й@баной матері. Як ця вся гниль осточортіла.
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13.07.2023 13:33 Ответить
"Станом на 01 липня 2023 року у Верховній Раді України дев'ятого скликання працює 405 народних депутатів України" (вже 404)
404... хм, співпадіння?
І що, на нас якось вплинула відсутність 46-ти дармоїдів?
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13.07.2023 15:21 Ответить
А що буде якщо поліціянт зупинить пʼяного Слугу урода, скоротять всю ДПС?
Таким чином ЗЄшобло може всі правоохоронні органи ліквідувати.
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13.07.2023 13:34 Ответить
Вже немає керівників "незалежних" органів!
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13.07.2023 13:41 Ответить
Вже було - справа трухіна, але і там відео тільки завдяки «ентузіастам» вийшло на загал
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13.07.2023 13:52 Ответить
Нічого незалежного від ОПЄЗ в Україні не має бути!
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13.07.2023 13:36 Ответить
В умовах війни корупцію треба знищувати виключно массовими стратами і конфіскаціями за спрощенним провадженням. хабарники разом з судами просто знущаються над народом і державою.
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13.07.2023 13:41 Ответить
Ой, *****, оті українськи пляски з демократією. Як казала мені одна жінка у Миколаєві , на питання - Чому зеленский, на передодні повномаштабного вторгнення вивіз свою родину до Італіїї та Ізраелю - а вы, что, сделали бы по другому. Молодец. А, якже інщі діти та жінкі, котрих вбивали та гвалтували рашисти?- Я не понимаю ваш язык. Така муйня.
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13.07.2023 14:13 Ответить
Млять, а чо ми не в НАТО??
В когось ше є пттання...
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13.07.2023 14:22 Ответить
Лідор явно пішов в ва-банк... мабуть геть вже нема шляхів відступу - папочка все товстіша...
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13.07.2023 14:46 Ответить
Байден, прийми в НАТО, ми вже "дореформувались остаточно"!
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13.07.2023 15:07 Ответить
Аж під шию скоротили?
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13.07.2023 15:37 Ответить
цей багаж ще з часів холодницького там сидить
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13.07.2023 15:39 Ответить
Знакома ментівська практика. Не треба забувати, що князев лише за вісім років став з звичайного судді головою Верховного суду, такщо багато осіб з усіх трьох гілок влади (колишнєї і діючий) зацікавлені в гальмуванні справи. І що для прокурорів не існує КЗоТу? Не можна за день звільнити людину за скороченням.
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13.07.2023 16:37 Ответить
Йой, а шо сі стало ?
Колишній детектив НАБУ, а тепер шеф САП Кліменко, за призначення якого на посаду вовком вили і окропом пісяли всі антикорупційні активісти, виявляється, не такий антикорупційний, як вони всі нам вуха прожужжали ? Вже поганий ? Є, виявляється, хтось антикорупціїще за нього ? Ой-вей . . .
А я думав, в НАБУ / САП всі святі. А, виявляється, не дуже святі . . . Ай-яй-яй.

Так і хочеться нагадати всяким Шабуніним і іншим активістам мудру цитату : "Не сотвори собі кумира".
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13.07.2023 18:05 Ответить
Через це Зеля і нервував у Вільнюсі!!

Тому ми і не в НАТІ.
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13.07.2023 18:25 Ответить
За півтора роки затверження на посаду зЕрмаком-татаровим, цей Клименко зламався.
Несіть іншого.
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13.07.2023 18:46 Ответить
владі терміново треба відмазати свого злочинного корєша
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13.07.2023 19:11 Ответить
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13.07.2023 19:12 Ответить
 
 