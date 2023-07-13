В САП сократили прокурора Омельченко, который был руководителем по делу Князева
В САП сократили должность начальника первого отдела управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства САП в суде Александра Омельченко, он занимался делом экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева.
Об этом Омельченко сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"О том, что я уже не работаю в САП, я узнал 3 июля, когда вышел на работу. Перед этим, 30 июня, я был в отпуске один день. Меня ознакомили с приказом о том, что должность начальника первого отдела сокращена и в то же время создана новая должность - начальник первого отдела - заместитель начальника управления поддержки публичного обвинения и представительства в суде САП, хотя такая должность законом не предусмотрена", - отметил он.
В то же время Омельченко связывает свое увольнение с конфликтом с главой САП Клименко "по поводу определенных разногласий в понимании проведения процессуального действия по делу Князева".
"До этого каких-либо нареканий и претензий к моей работе не было. Оснований для сокращения должности также не было, поскольку у нас 11 прокуроров мобилизованы, и чувствуется нехватка кадров", - добавил он.
По словам Омельченко, в САП произошло не сокращение, а лишение его должности.
"Произошло сокращение должности начальника первого отдела и сразу же появилась вакансия начальника первого отдела - заместителя начальника управления поддержки публичного обвинения и представительства в суде САП. По сути, это никакое не сокращение, а просто меня лишили должности", - говорит он.
Позже Омельченко обратился в Совет прокуроров с уведомлением об угрозе независимости прокурора.
На вопрос, кто проводит процессуальное руководство по делу Князева, он сказал, что группа прокуроров, которые вместе с ним работали над этим производством.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Омельченко сократили с САП после конфликта с главой САП Александром Клименко из-за согласования ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро о запросе на правовую помощь в Польшу с тем, чтобы разблокировать изъятый во время обысков телефон Князева.
Подробнее читайте в материале Тайна телефона Князева и почему она привела к войне в САП.
Как известно, 16 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало при получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов председателя Верховного суда Всеволода Князева. Взятка давалась за решение по делу предприятия Константина Жеваго.
Позже выяснилось, что в деле фигурирует адвокат Олег Горецкий, который построил целую сеть для решения вопросов в судах за деньги, а также бывший депутат Николаевского горсовета, нотариус Кирилл Горбуров. Князева взяли с поличным, а вот часть судей, которые могли быть причастны к принятию решений за взятки, не удалось задокументировать.
Судя по озвученному в суде, Князев организовывал совместную коммуникацию участников схемы и определял, по каким делам можно договариваться. Горецкий под прикрытием адвокатской деятельности должен был искать таких "клиентов", а Горбунов занимался передачей средств между сторонами.
На пресс-конференции директор НАБУ представил дело как общую победу НАБУ и САП. Рядом с ним стоял Александр Клименко и Александр Омельченко.
Сам Клименко в комментарии Цензор.НЕТ отрицал личный конфликт с Омельченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
рім того не відомо чи були копії в хмарі і так далі.
І ще питання, а хто телефонувати повинен? Лідор всього вільного світу?
Спеціалізована служба Польщі зламала захист блокування телефону голови Верховного Суду Всеволода Князєва затриманого по звинуваченню у корупції. Начальника першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення, Олександра Омельченко, який передав телефон для технічного обстеження і зняття блокування Польщі, увільнено з посади шляхом іі скорочення.
Рішення прийняв генеральний прокурор України Костін, призначений на посаду указом президента України №538/2022 28 липня 2022 року
Інколи корисно помріяти, але ж не так
404... хм, співпадіння?
І що, на нас якось вплинула відсутність 46-ти дармоїдів?
Таким чином ЗЄшобло може всі правоохоронні органи ліквідувати.
В когось ше є пттання...
Колишній детектив НАБУ, а тепер шеф САП Кліменко, за призначення якого на посаду вовком вили і окропом пісяли всі антикорупційні активісти, виявляється, не такий антикорупційний, як вони всі нам вуха прожужжали ? Вже поганий ? Є, виявляється, хтось антикорупціїще за нього ? Ой-вей . . .
А я думав, в НАБУ / САП всі святі. А, виявляється, не дуже святі . . . Ай-яй-яй.
Так і хочеться нагадати всяким Шабуніним і іншим активістам мудру цитату : "Не сотвори собі кумира".
Тому ми і не в НАТІ.
Несіть іншого.