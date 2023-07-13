Возможны дроновые атаки России из-за новых поставок из Ирана, уровень ракетной угрозы - высокий, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" предупреждает украинцев о возможности ракетных и дроновых атак. Россия может снова атаковать Украину с дронов на фоне новых поставок грузовыми бортами из Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Уровень ракетной угрозы остается очень высоким, на фоне новых поставок грузовыми бортами из Ирана, не исключены и дроновые атаки", - говорится в сообщении.

"Достаточно активно враг применяет и ударные беспилотники типа "Ланцет", и разведывательные.

Над Николаевщиной вчера уничтожены 4 воздушных шпиона и еще один над Херсонщиной. Ночью враг совершил ракетно-дроновую атаку с применением ударных беспилотников типа "Shahed-136" и ракет морского базирования типа "Калибр".

В нашей зоне ответственности уничтожена 1 ракета и 5 дронов-камикадзе над Николаевщиной, еще 6 аналогичных дронов - над Кировоградщиной. Попаданий не допущено", - отмечают в ОК "Південь".

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Также сообщается, что Россия держит в Черном море 9 кораблей, в Азовском – 3.

При этом в Черном море находится 2 надводных и 1 подводных ракетоносителей. Общее снаряжение – до 18 ракет типа "Калибр".

"Не пренебрегайте предупреждениями о воздушной опасности, переходите в укрытие, к неизвестным и подозрительным предметам не приближайтесь, не прикасайтесь, вызывайте специалистов", - добавляют в командовании.

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