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Новости Война
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Возможны дроновые атаки России из-за новых поставок из Ирана, уровень ракетной угрозы - высокий, - ОК "Південь"

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Оперативное командование "Південь" предупреждает украинцев о возможности ракетных и дроновых атак. Россия может снова атаковать Украину с дронов на фоне новых поставок грузовыми бортами из Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Уровень ракетной угрозы остается очень высоким, на фоне новых поставок грузовыми бортами из Ирана, не исключены и дроновые атаки", - говорится в сообщении.

"Достаточно активно враг применяет и ударные беспилотники типа "Ланцет", и разведывательные.
Над Николаевщиной вчера уничтожены 4 воздушных шпиона и еще один над Херсонщиной. Ночью враг совершил ракетно-дроновую атаку с применением ударных беспилотников типа "Shahed-136" и ракет морского базирования типа "Калибр".
В нашей зоне ответственности уничтожена 1 ракета и 5 дронов-камикадзе над Николаевщиной, еще 6 аналогичных дронов - над Кировоградщиной. Попаданий не допущено", - отмечают в ОК "Південь".

Также смотрите: "Один - "200", второй - "300": дрон атакует двух оккупантов, пытающихся переплыть реку. ВИДЕО

Также сообщается, что Россия держит в Черном море 9 кораблей, в Азовском – 3.

При этом в Черном море находится 2 надводных и 1 подводных ракетоносителей. Общее снаряжение – до 18 ракет типа "Калибр".

"Не пренебрегайте предупреждениями о воздушной опасности, переходите в укрытие, к неизвестным и подозрительным предметам не приближайтесь, не прикасайтесь, вызывайте специалистов", - добавляют в командовании.

Также смотрите: Бойцы 47-й бригады под командованием Олега Сенцова в захваченных российских окопах. ВИДЕО

ракеты (3634) дроны (4201)


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Не зовсім розумію необхідність виділення цієї інформації окремою новиною.
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13.07.2023 14:13 Ответить
Та шо за холєра? Знов тривога.
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13.07.2023 14:33 Ответить
і шо? ховатися в бур'янах? нащо нам ця безцінна інформація? краще повідомте, коли на ********* з нашого боку полетить така сама кількість дронів?
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13.07.2023 14:34 Ответить
Ніколи. Нема в нас, на жаль, таких партнерів, як Іран в рашки, щоб надавали озброєння без всіляких умов...
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13.07.2023 16:20 Ответить
А от, якби, зелений щюр, не завалив тай не здав ввх, всю українську схему контррозвідки, шо будувалась для вивезення - різних приборів для ЗСУ, ППО, ВПСУ, ВМС.... у Пакістані, то наша контррозвідка, могла і на цих заводах так їбануть, шо Ізраель виписав би колосальні преміальні. Ржіте, їбаньки зеленского дебіла.
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13.07.2023 14:36 Ответить
Чи не пора ті вибухи перемістити не тільки в рашестан а і терористичний ісламський іран.
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13.07.2023 14:54 Ответить
..а шо там з поставками дронів від зелених клоунів-аніматорів для ЗСУ?..
із асфальту щось ні фіга не виходить зліпити, навіть за допомоги корабельних сосен та гівна?..
але тупорилий лохторат щасливий, бо на телемарафоні та на лігі сміху для дебілів- усе ніштяк..
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13.07.2023 16:44 Ответить
11 декабря 2022

Государственный концерн Укроборонпром разрабатывает свой дрон-камикадзе

Прошло полгода - новостей нет

Зато вчера, до Киева долетели дроны, их сбили, но все равно они нанесли повреждения.
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13.07.2023 17:28 Ответить
 
 