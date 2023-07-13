Горячее всего сейчас в районе Марьинки и Авдеевки - Силы обороны Таврического направления

Украинские военные продолжают продвигаться на Таврическом направлении, отбивая атаки врага. Горячее сейчас в районе Марьинки и Авдеевки (Донецкая область).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сводке представителя объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершеня.

На Авдеевском и Мариинском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Его цель не изменилась - продолжаются штурмы с задачей завладеть Марьинкой и создать условия для захвата Авдеевки. Армия РФ нанесла авиаудары по окрестностям этих городов, включая Красногоровку.

Силы обороны постепенно продвигаются вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Однако враг пытается вернуть утраченные позиции и сосредотачивает свои усилия на удержании опорных ротных пунктов. А также производит контратаки штурмовыми группами, имея поддержку танков и бронегрупп.

ВСУ удерживают рубежи и дают достойный отпор российским оккупационным войскам.

За прошедшие сутки россияне 25 раз атаковали позиции наших бойцов. Кроме того, оккупанты совершили 615 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

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В общей сложности противник совершил 11 авиаударов и 8 раз атаковал с неба, применяя дроны-камикадзе типа "Квадро".

Также оккупанты провели неудачные наступления в сторону села Ровнополь.

За сутки потери врага составили: убитыми 74 оккупантов, ранеными - 131.

Кроме того, уничтожены 22 единицы вооружения и техники. Также украинские бойцы приземлили российский БПЛА "Орлан-10".

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