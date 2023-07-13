Если на ЗАЭС произойдет теракт, придется выселять людей в радиусе 50 км, - Минздрав

При теракте россиян на Запорожской атомной станции придется эвакуировать людей из зоны радиусом 50 км вокруг нее.

Об этом главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сказал в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наихудшим вариантом развития событий является выведение энергоблока на мощность, а затем совершение теракта на уже работающем реакторе. Тогда, действительно, может произойти выброс радиоактивного йода", - сказал он.

По словам Кузина, в таком случае зона поражения может составить 50 км. Если авария и выброс будут максимального уровня, людей из этой зоны придется эвакуировать.

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Он напомнил, что сейчас часть энергоблоков ЗАЭС приостановлена и не эксплуатируется - а если так, то нет и радиоактивного йода, выброс которого может произойти во время аварии.

В случае теракта Кузин советует "зайти в помещение, закрыть окна, двери, снять грязную одежду, принять душ, оставаться в помещении и ждать информации от официальных источников".

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Он напомнил, что в случае аварии рекомендуют подготовить по меньшей мере недельный запас воды, которая должна быть в герметичной упаковке: "Сформировать запасы воды, пищи, чистых вещей, особенно если они проживают в зоне потенциальной аварии".