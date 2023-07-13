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Если на ЗАЭС произойдет теракт, придется выселять людей в радиусе 50 км, - Минздрав

заес,аес,запорізька

При теракте россиян на Запорожской атомной станции придется эвакуировать людей из зоны радиусом 50 км вокруг нее.

Об этом главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сказал в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наихудшим вариантом развития событий является выведение энергоблока на мощность, а затем совершение теракта на уже работающем реакторе. Тогда, действительно, может произойти выброс радиоактивного йода", - сказал он.

По словам Кузина, в таком случае зона поражения может составить 50 км. Если авария и выброс будут максимального уровня, людей из этой зоны придется эвакуировать.

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Он напомнил, что сейчас часть энергоблоков ЗАЭС приостановлена и не эксплуатируется - а если так, то нет и радиоактивного йода, выброс которого может произойти во время аварии.

В случае теракта Кузин советует "зайти в помещение, закрыть окна, двери, снять грязную одежду, принять душ, оставаться в помещении и ждать информации от официальных источников".

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Он напомнил, что в случае аварии рекомендуют подготовить по меньшей мере недельный запас воды, которая должна быть в герметичной упаковке: "Сформировать запасы воды, пищи, чистых вещей, особенно если они проживают в зоне потенциальной аварии".

радиация (321) ядерная безопасность (516) Игорь Кузин (284) Запорожская АЭС (727)


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Топ комментарии
+5
Щоб не було так
Потрібен БАХ на болотах...
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13.07.2023 15:14 Ответить
+5
О , так ''моготе'' сказало що мінувань вони не виявили.
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13.07.2023 15:18 Ответить
+4
А чому херой Буданов нічого не робить , щоб цей вибух не стався.
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13.07.2023 15:15 Ответить
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Щоб не було так
Потрібен БАХ на болотах...
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13.07.2023 15:14 Ответить
Если бабахнет - главное шоб не было вот так. Шоб плечо к плечу потом со свинособаками не ликвидировали последствия. Если взорвут, то пусть сами и ликвидируют
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13.07.2023 15:15 Ответить
А чому херой Буданов нічого не робить , щоб цей вибух не стався.
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13.07.2023 15:15 Ответить
Я нікуди не поїду!
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13.07.2023 15:15 Ответить
О , так ''моготе'' сказало що мінувань вони не виявили.
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13.07.2023 15:18 Ответить
гРоссі сказало, що не виявили там, до чого допустили
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13.07.2023 16:01 Ответить
нас так підготовлюють до того що станеться?
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13.07.2023 15:25 Ответить
Чи мокшам сигнал от шобли..інструкцію - що треба робити передають..
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13.07.2023 15:36 Ответить
А ще до 24 казали - готуйтесь до партизанської війни...якось не по собі тоді ставало, бо це був натяк, що держава від захисту самоусувається...
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13.07.2023 15:36 Ответить
То что они ее взорвут это 100%. Иначе зачем было тогда минировать? Это как с Каховской ГЭС. ***** же сказал что всех нас уничтожит. Но уничтожить это не значит убить, выгнать из своего дома почти тоже самое.
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13.07.2023 15:41 Ответить
вас не уничтожить ) вы так и будете сидеть на цензоре и бесконечно ныть и бояться х-ла )
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13.07.2023 16:08 Ответить
Я не боюсь *****. я предупреждаю нарид!!!
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13.07.2023 16:17 Ответить
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13.07.2023 16:13 Ответить
Шмигаль із верещук, стефанішиною, та відповідними міністрами і головами Ода, щоденно над цим питанням і працюють!! Це ж і сліпому видно, яку титанічну роботу провели, ВОНИ ОСОБИСТО, для підготовки України до відбиття московської агресії, зокрема, і на Півдні України….
Кожна Українська Сім'я для них, як власна родина! Шатли уже готові!!
Слава Україні!
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13.07.2023 15:26 Ответить
Выселить Запорожье с 800к населения? Ага.
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13.07.2023 15:46 Ответить
до Запорожья 53 км, как раз его выселять не будет никто
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13.07.2023 16:07 Ответить
А мені цікаво. Всі ті громадяни з Запоріжжя і околиць, які розказували про "барановірус" і "ето всьо враньйо і заговор жидомасонов", вони теж втечуть в разі теракту? Чи будуть розказувати "а ти ету радіацію відєл? Єйо нє существуєт. Ето піндоси паніку разводят".
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13.07.2023 16:01 Ответить
...если аромзойдет выброс на ЗАЭС,надо взорвать минимум три АЭС на болотах мацковии . Также прилюдно расстрелять не рукопожатного....Я бы прдложил повесить хотя это долго,но так делали в Нюренберге
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13.07.2023 16:25 Ответить
ІДІОТИ!!!! ЯКІ ЗАПАСИ???? ГРОШЕЙ НЕМАЄ!!!!
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13.07.2023 17:15 Ответить
 
 