Россияне вывезли 280 детей из Луганщины в "казачий кадетский корпус" в Калмыкии, - Центр нацсопротивления
В течение июля оккупанты вывезли около 280 детей из Антрацитовского района Луганской области на территорию РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"В течение июля россияне вывезли около 280 детей из Антрацитовского района (временно оккупированная территория Луганской области) в "казачий кадетский корпус" в Республике Калмыкия, РФ.
К концу лета оккупанты планируют вывезти в общей сложности около 500 украинских детей. Таким образом, россияне не только похищают детей с ВОТ, но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+2 ігор тарчук
показать весь комментарий13.07.2023 15:45 Ответить Ссылка
+1 Pan Kotskyi
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+1 Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий13.07.2023 15:53 Ответить Ссылка
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Скрєпи, *****!
и Украине они нафиг не нужны, никто их никуда не вывозит, гвардейцев (а не янычар) с них не делает.