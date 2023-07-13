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Россияне вывезли 280 детей из Луганщины в "казачий кадетский корпус" в Калмыкии, - Центр нацсопротивления

війна,діти

В течение июля оккупанты вывезли около 280 детей из Антрацитовского района Луганской области на территорию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В течение июля россияне вывезли около 280 детей из Антрацитовского района (временно оккупированная территория Луганской области) в "казачий кадетский корпус" в Республике Калмыкия, РФ.

К концу лета оккупанты планируют вывезти в общей сложности около 500 украинских детей. Таким образом, россияне не только похищают детей с ВОТ, но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар", - говорится в сообщении.

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дети (6606) Центр национального сопротивления (585) Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+2
😃на луганщІньЄ калмикі вже сваІ😮
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13.07.2023 15:45 Ответить
+1
Казачій корпус імєні САЛА нет есть ВАТА Юлаєва?
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13.07.2023 15:50 Ответить
+1
Путлер считает себя бессмертным, если решил вырастить из украинских детей пушечное мясо и отправить воевать в Украину и потом волать про "украинцы убивают украинцев"
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13.07.2023 15:53 Ответить
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13.07.2023 15:42 Ответить
😃на луганщІньЄ калмикі вже сваІ😮
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13.07.2023 15:45 Ответить
Своих детей отдавать в местный гитлерюгенд наверное не хотят.
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13.07.2023 15:45 Ответить
Калмикія🤦Казачій корпус🤦🤦Хана дітям.
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13.07.2023 15:47 Ответить
Казачій корпус імєні САЛА нет есть ВАТА Юлаєва?
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13.07.2023 15:50 Ответить
Путлер считает себя бессмертным, если решил вырастить из украинских детей пушечное мясо и отправить воевать в Украину и потом волать про "украинцы убивают украинцев"
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13.07.2023 15:53 Ответить
250 років тому за цією схемою було утворене кубанське кізяче військо.
Скрєпи, *****!
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13.07.2023 15:54 Ответить
Яничар нових хочуть з них виховати. Саме тому не можна платити територіями за тимчасовий мир.
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13.07.2023 15:54 Ответить
З якого дива казаки в Калмикії, сліяніє народностей і стойбіщ чи що ?
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13.07.2023 16:01 Ответить
Свежий фарш для детской колбасы 😂
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13.07.2023 16:01 Ответить
сколько же у нас детей епрст...
и Украине они нафиг не нужны, никто их никуда не вывозит, гвардейцев (а не янычар) с них не делает.
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13.07.2023 16:05 Ответить
национальная политика в стране отсутствует, и патриотическое воспитание тоже.
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13.07.2023 16:13 Ответить
 
 