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Силовики заблокировали торги Prozorro, рекомендованные НАБУ, ради заработка со схем Трубицина, - Белоцерковец. ВИДЕО+ФОТО

білоцерковець

Силовики из Управления стратегических расследований (УСР) заблокировали возможность проведения торгов на передвижную торговлю в Киеве через Prozorro. Таким образом они хотят вернуть коррупционные схемы депутата от "Слуги народа" Трубицына, который был пойман на миллионной взятке и скрылся за границу.

 Об этом заявил депутат Киевсовета, глава фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ.

"Силовики УСР ради заработка со схем Трубицына заблокировали Prozorro и фактически хотят отменить рекомендации НАБУ, которые были полностью выполнены. Вдумайтесь: с момента разоблачения Трубицина (февраль 2022-го) и до момента объявления торгов для передвижной торговли на площадке Prozorro в июне этого года не было проведено никаких торгов по передвижной торговле. А сразу, как все заработало, буквально через несколько дней реформа была заблокирована Управлением стратегических расследований города Киева. И это во время войны, когда источников наполнения городского бюджета стало меньше, а расходов больше", – заявил Белоцерковец.

Депутат рассказал, что Трубицын и его сообщники в обход электронных торгов определяли, кто именно будет иметь право на передвижную торговлю в Киеве. По его словам, они создали комиссию по коммунальным предприятиям, которая должна определять, кого допускать к торгам, а кого – нет. И допускали к торгам за взятку. Чтобы схема работала без проблем, договорились с силовиками, о чем прямо говорится на видео, опубликованном НАБУ.

После раскрытия схемы и задержания Трубицына НАБУ направило городским властям Киева письмо-рекомендацию, как прекратить коррупцию в сфере передвижной торговли, сообщил Белоцерковец. В нем была пересказана инициатива города с 2018 года: распределять места через Prozorro.sale, допускать всех желающих предпринимателей без каких-либо ограничений. Критерий распределения только один: оплата в бюджет, а не в карман чиновников. Кто предложит большую сумму, тот и получает право на установку объекта торговли.

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"Мною был зарегистрирован проект решения Киевсовета, согласно которому право на торговлю в объектах передвижной и сезонной торговли должно продаваться исключительно через систему Prozorro. После поддержки инициатив профильные департамент и КП провели первые пробные торги. Результаты красноречивы: четыре лота на левом берегу Киева проданы по ценам: 1,8 млн грн, 1,2 млн грн, 602 тыс. грн и 751 тыс. грн. Не было ни одной жалобы на торги, следовательно, результат доказал эффективность реформы. Но! Тут включились силовики, которые кормились со схемы Трубицына", – сообщил Белоцерковец.

Он подчеркнул, что сейчас представители Управления стратегических расследований города Киева при УСР пытаются остановить реформу, чтобы и дальше требовать с предпринимателей взятки за получение места для передвижной торговли в обход торгов.

"Они не придумали ничего лучше, чем своими обысками заблокировать возможность проведения торгов через Prozorro. Втупую забрали все необходимое оборудование с е-ключами, а также пообещали подозрения", - заявил Белоцерковец.

Депутат убежден, что пособники Трубицына, которые пытаются продолжить его дело, обречены на поражение. Сейчас остро необходимо внедрять прозрачные правила игры и поддерживать предпринимателей, которые готовы законно платить взносы в бюджет, отметил глава фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете.

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Ранее сообщалось, что депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын 9 февраля 2022 был разоблачен детективами НАБУ на взятке в размере 1,39 млн грн. На время расследования он был выпущен под залог, после чего бежал за границу. Он объявлен в розыск.

Силовики заблокировали торги Prozorro, рекомендованные НАБУ, ради заработка со схем Трубицина, - Белоцерковец 01
Силовики заблокировали торги Prozorro, рекомендованные НАБУ, ради заработка со схем Трубицина, - Белоцерковец 02
Силовики заблокировали торги Prozorro, рекомендованные НАБУ, ради заработка со схем Трубицина, - Белоцерковец 03

Киев (25792) Киевсовет (1378) Белоцерковец Дмитрий (76) Трубицын Владислав (35)


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Топ комментарии
+27

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13.07.2023 16:53 Ответить
+23
Зелені виродки - мародери, торговці на крові, фсбшні кроти .
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13.07.2023 16:57 Ответить
+21
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13.07.2023 17:00 Ответить
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Ну нікада такова нє била-і вот апять...
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13.07.2023 16:53 Ответить

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13.07.2023 16:53 Ответить
Зелені виродки - мародери, торговці на крові, фсбшні кроти .
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13.07.2023 16:57 Ответить
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13.07.2023 16:58 Ответить
"Управління стратегічних розслідувань міста Києва"

Що це за х-ня така, кому вона пудпорядковується, на основі якого закону діє і яке право вона має щось обшуковувати, вилучати і підозри висувати?
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13.07.2023 17:00 Ответить
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13.07.2023 17:00 Ответить
Ще одна цеглина в стіну між Україною та НАТО і ЕС
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13.07.2023 17:00 Ответить
Зелена ОП скаже, так нас все рівно в НАТО не беруть( хоча це їх не беруть, а не нас). Тому вони будут спокійно продовжувати красти.
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13.07.2023 17:46 Ответить
зелені потвори в своєму репертуарі
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13.07.2023 17:02 Ответить
Ми не розуміємо, про яку корупцію Захід говорить?! У нас немає корупції: Трубіцин повтікав!
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13.07.2023 17:02 Ответить
и забрал с собою коррупцию
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13.07.2023 17:05 Ответить
как тебе такое ,Байден ?
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13.07.2023 17:04 Ответить
Коли Байден повернеться додому його буде чекати на столі звіт спеціальної групи міністерства фінансів США по аналізу бюджетно-фінансового стану України. Він невеликий, всього 12 сторінок. Але на ст. 11 є дві цифри - орієнтовна сума вкрадених бюджетних коштів України починаючи з 01.01.2020 по 01.01.2023 і сума збитків бюджету України отриманих в результаті дій виконавчої і законодавчої влади України за цей же період.

А мутрий нарід втягнув язик в опу , очікує великих перемог і в них вже закінчилась "епоха бідності", я би сказав -епоха нормального життя, і давно, а в корінь охрєнєвшие зедерьмаки з кодломойськими ****** урода просто з утроєною силою висасують бюджет країни та готують Україну по тихому здати *****- скажуть, що НАТА нас не хоче, не допомагає так як нам хочеться, а в очах ***** ми бачимо мир, ми втомились від війни. Да і оманські грошики треба відпрацювувати.
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13.07.2023 17:06 Ответить
Ну то нехай тепер НАБУ бере за сраку оті "стратегічні розслідування". А взагалі, де "просунутий" і непідкупний міністр внутрішніх справ? Він хоч на роботу ходить?
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13.07.2023 17:11 Ответить
Отим "стратегічним розслідувачам"- автомати у руки і на "0".
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13.07.2023 17:56 Ответить
Я так зрозумів, що розслідування про "випадкову" загибель Монастирського та колег, а також про дуже дивне і підозріле "випадкове" вбивство Кірєєва більше не актуальні у зв'язку останніми переможними інтерв'ю Буданова і Всепроменистого?
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13.07.2023 17:18 Ответить
Это борьба с коррупцией! Вы ничего не понимаете и расскачиваете лодку! Все порохоботы русские! Не на часи! Зеленский хороший, бояре плохие!
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13.07.2023 17:33 Ответить
Германия передала Украине новые шесть установок Gepard
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13.07.2023 17:36 Ответить
Пошліть за Трубіциним спецпризначенця з кулею за два доляри. І по всьому.
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13.07.2023 17:43 Ответить
Як заї...ло це зелене кодло.... Мене цікавить як психолога-аматора - як це воно красти в держави під час ВІЙНИ? невже ніякі гальма там не спрацьвують, нчого як би не хвилює - совість там, честь, елементарний страх відповідальності? хто знає?
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13.07.2023 17:45 Ответить
Схема торгів, рекомендована НАБУ . . .

Звучить весело. Я от тільки одне не розумію - звідки такий ореол святості і непогрішимості НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК ? Коли говорять про інші судові та правоохоронні органи - інші суди, прокуратуру, СБУ, Нацполіцію, БЕБ, ДБР, то у суспільства "default setting" (установка за замовчуванням), що то злодії у корупціонери на 101%. А як тільки мова про "антикорупційщиків", то вони на 101% святіші за Папу Римського. І всі новини сприймаються лише через цю призму, тільки так і не інакше. Презумпції невинуватості у країні немає щодо одних і бодай частинки критичного ставлення немає до інших. Чому так ?
Ситуації вже були різні. До вихідців з НАБУ на конкурсі на антикорупційного прокурора питань було немало. Судді ВАКС так і не відповіли за службові квартирки під час війни. А колишній директор НАБУ Ситник ні аби після закінчення каденції повернувся в адвокатську практику, так пересів у керівництво НАЗК, аж зубами за посади тримається . . .
А численні виправдальні вироки ВАКС, які свідчать про неякісну (читай безпредельну) роботу НАБУ / САП ? А закриття ВАКС справ за строками давності, що свідчить про якість роботи і НАБУ, і САП, і ВАКС ? З якістю роботи цих організацій, до речі, мав можливість особисто зіштовхнутися - до цих пір "оторопь" бере, як туди понабирали людей з такими знаннями і такою професійною деформацією (вибачте за русизм, не знайшов настільки вдалого українського відповідника).

Задавати питань можна немало. Я лише мрію про день, коли когось з вищих чинів антикорупційних органів візьмуть, як Князєва. Бо вони не з іншої планети прилетіли - вони члени цього суспільства. Не може бути, аби у них не було ніяких скелетів у шафі. Просто ще не знайшли.
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13.07.2023 17:48 Ответить
Ніхто не святий, але те, що запропонований НАБУ варіант з Прозорро дієвий - це факт. Як і те, що це управління статегічних коррупціонерів Києва - корумповані покидьки та вороги України.
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13.07.2023 18:56 Ответить
Норвегия и Британия передадут Украине микродроны FLIR Black Hornet (фото)
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13.07.2023 17:49 Ответить
весит 32 г
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13.07.2023 17:51 Ответить
Треба привести цих блокираторів до відповідальності та звинуватити в пособництві корупціонерам за законами! Та продовжити Prozorro! Що нема кому? Чи знову не на часі
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13.07.2023 18:14 Ответить
Байден! Шольц! Почему мы ещё не в НАТО?!!!!😁
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13.07.2023 18:51 Ответить
Через саме такі схеми, прикоритні стефанчука-Зеленського-Шмигаля, так своїм лайном та сморідом, відлякували Західних партнерів у Вільнюсі та бикували! Копія - якунОвоща2!
Зкацаплені до цього сморіду-бикування звичні, акакаяразніца, тому і не бажають його втратити!! Ні вони, ОСОБИСТО, ні їх рідні, не воюють за Україну, а виключно ЗБАГАЧУЮТЬСЯ! Е-декларації свої, тому і блокують!!
Тому рахамія з усим моножомом і лижуть зад, то онукам ***********, то гаманцю ***** абрамовичу!! Це генетика, супроти неї непопреш, навіть, із значком нардепа, якихось прислужок…
Пильнуймо Україну!
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13.07.2023 19:50 Ответить
Дерьмак тему пестував роками, ще з часів Віті Ростовського. Один дзвінок Малюку і все в ажурі.
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13.07.2023 20:29 Ответить
 
 