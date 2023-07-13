Силовики заблокировали торги Prozorro, рекомендованные НАБУ, ради заработка со схем Трубицина, - Белоцерковец. ВИДЕО+ФОТО
Силовики из Управления стратегических расследований (УСР) заблокировали возможность проведения торгов на передвижную торговлю в Киеве через Prozorro. Таким образом они хотят вернуть коррупционные схемы депутата от "Слуги народа" Трубицына, который был пойман на миллионной взятке и скрылся за границу.
Об этом заявил депутат Киевсовета, глава фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ.
"Силовики УСР ради заработка со схем Трубицына заблокировали Prozorro и фактически хотят отменить рекомендации НАБУ, которые были полностью выполнены. Вдумайтесь: с момента разоблачения Трубицина (февраль 2022-го) и до момента объявления торгов для передвижной торговли на площадке Prozorro в июне этого года не было проведено никаких торгов по передвижной торговле. А сразу, как все заработало, буквально через несколько дней реформа была заблокирована Управлением стратегических расследований города Киева. И это во время войны, когда источников наполнения городского бюджета стало меньше, а расходов больше", – заявил Белоцерковец.
Депутат рассказал, что Трубицын и его сообщники в обход электронных торгов определяли, кто именно будет иметь право на передвижную торговлю в Киеве. По его словам, они создали комиссию по коммунальным предприятиям, которая должна определять, кого допускать к торгам, а кого – нет. И допускали к торгам за взятку. Чтобы схема работала без проблем, договорились с силовиками, о чем прямо говорится на видео, опубликованном НАБУ.
После раскрытия схемы и задержания Трубицына НАБУ направило городским властям Киева письмо-рекомендацию, как прекратить коррупцию в сфере передвижной торговли, сообщил Белоцерковец. В нем была пересказана инициатива города с 2018 года: распределять места через Prozorro.sale, допускать всех желающих предпринимателей без каких-либо ограничений. Критерий распределения только один: оплата в бюджет, а не в карман чиновников. Кто предложит большую сумму, тот и получает право на установку объекта торговли.
"Мною был зарегистрирован проект решения Киевсовета, согласно которому право на торговлю в объектах передвижной и сезонной торговли должно продаваться исключительно через систему Prozorro. После поддержки инициатив профильные департамент и КП провели первые пробные торги. Результаты красноречивы: четыре лота на левом берегу Киева проданы по ценам: 1,8 млн грн, 1,2 млн грн, 602 тыс. грн и 751 тыс. грн. Не было ни одной жалобы на торги, следовательно, результат доказал эффективность реформы. Но! Тут включились силовики, которые кормились со схемы Трубицына", – сообщил Белоцерковец.
Он подчеркнул, что сейчас представители Управления стратегических расследований города Киева при УСР пытаются остановить реформу, чтобы и дальше требовать с предпринимателей взятки за получение места для передвижной торговли в обход торгов.
"Они не придумали ничего лучше, чем своими обысками заблокировать возможность проведения торгов через Prozorro. Втупую забрали все необходимое оборудование с е-ключами, а также пообещали подозрения", - заявил Белоцерковец.
Депутат убежден, что пособники Трубицына, которые пытаются продолжить его дело, обречены на поражение. Сейчас остро необходимо внедрять прозрачные правила игры и поддерживать предпринимателей, которые готовы законно платить взносы в бюджет, отметил глава фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете.
Ранее сообщалось, что депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын 9 февраля 2022 был разоблачен детективами НАБУ на взятке в размере 1,39 млн грн. На время расследования он был выпущен под залог, после чего бежал за границу. Он объявлен в розыск.
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Що це за х-ня така, кому вона пудпорядковується, на основі якого закону діє і яке право вона має щось обшуковувати, вилучати і підозри висувати?
А мутрий нарід втягнув язик в опу , очікує великих перемог і в них вже закінчилась "епоха бідності", я би сказав -епоха нормального життя, і давно, а в корінь охрєнєвшие зедерьмаки з кодломойськими ****** урода просто з утроєною силою висасують бюджет країни та готують Україну по тихому здати *****- скажуть, що НАТА нас не хоче, не допомагає так як нам хочеться, а в очах ***** ми бачимо мир, ми втомились від війни. Да і оманські грошики треба відпрацювувати.
Звучить весело. Я от тільки одне не розумію - звідки такий ореол святості і непогрішимості НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК ? Коли говорять про інші судові та правоохоронні органи - інші суди, прокуратуру, СБУ, Нацполіцію, БЕБ, ДБР, то у суспільства "default setting" (установка за замовчуванням), що то злодії у корупціонери на 101%. А як тільки мова про "антикорупційщиків", то вони на 101% святіші за Папу Римського. І всі новини сприймаються лише через цю призму, тільки так і не інакше. Презумпції невинуватості у країні немає щодо одних і бодай частинки критичного ставлення немає до інших. Чому так ?
Ситуації вже були різні. До вихідців з НАБУ на конкурсі на антикорупційного прокурора питань було немало. Судді ВАКС так і не відповіли за службові квартирки під час війни. А колишній директор НАБУ Ситник ні аби після закінчення каденції повернувся в адвокатську практику, так пересів у керівництво НАЗК, аж зубами за посади тримається . . .
А численні виправдальні вироки ВАКС, які свідчать про неякісну (читай безпредельну) роботу НАБУ / САП ? А закриття ВАКС справ за строками давності, що свідчить про якість роботи і НАБУ, і САП, і ВАКС ? З якістю роботи цих організацій, до речі, мав можливість особисто зіштовхнутися - до цих пір "оторопь" бере, як туди понабирали людей з такими знаннями і такою професійною деформацією (вибачте за русизм, не знайшов настільки вдалого українського відповідника).
Задавати питань можна немало. Я лише мрію про день, коли когось з вищих чинів антикорупційних органів візьмуть, як Князєва. Бо вони не з іншої планети прилетіли - вони члени цього суспільства. Не може бути, аби у них не було ніяких скелетів у шафі. Просто ще не знайшли.
Зкацаплені до цього сморіду-бикування звичні, акакаяразніца, тому і не бажають його втратити!! Ні вони, ОСОБИСТО, ні їх рідні, не воюють за Україну, а виключно ЗБАГАЧУЮТЬСЯ! Е-декларації свої, тому і блокують!!
Тому рахамія з усим моножомом і лижуть зад, то онукам ***********, то гаманцю ***** абрамовичу!! Це генетика, супроти неї непопреш, навіть, із значком нардепа, якихось прислужок…
Пильнуймо Україну!