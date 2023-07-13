Силовики заблокировали торги Prozorro, рекомендованные НАБУ, ради заработка со схем Трубицина, - Белоцерковец. ВИДЕО+ФОТО

Силовики из Управления стратегических расследований (УСР) заблокировали возможность проведения торгов на передвижную торговлю в Киеве через Prozorro. Таким образом они хотят вернуть коррупционные схемы депутата от "Слуги народа" Трубицына, который был пойман на миллионной взятке и скрылся за границу.

Об этом заявил депутат Киевсовета, глава фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ.

"Силовики УСР ради заработка со схем Трубицына заблокировали Prozorro и фактически хотят отменить рекомендации НАБУ, которые были полностью выполнены. Вдумайтесь: с момента разоблачения Трубицина (февраль 2022-го) и до момента объявления торгов для передвижной торговли на площадке Prozorro в июне этого года не было проведено никаких торгов по передвижной торговле. А сразу, как все заработало, буквально через несколько дней реформа была заблокирована Управлением стратегических расследований города Киева. И это во время войны, когда источников наполнения городского бюджета стало меньше, а расходов больше", – заявил Белоцерковец.

Депутат рассказал, что Трубицын и его сообщники в обход электронных торгов определяли, кто именно будет иметь право на передвижную торговлю в Киеве. По его словам, они создали комиссию по коммунальным предприятиям, которая должна определять, кого допускать к торгам, а кого – нет. И допускали к торгам за взятку. Чтобы схема работала без проблем, договорились с силовиками, о чем прямо говорится на видео, опубликованном НАБУ.

После раскрытия схемы и задержания Трубицына НАБУ направило городским властям Киева письмо-рекомендацию, как прекратить коррупцию в сфере передвижной торговли, сообщил Белоцерковец. В нем была пересказана инициатива города с 2018 года: распределять места через Prozorro.sale, допускать всех желающих предпринимателей без каких-либо ограничений. Критерий распределения только один: оплата в бюджет, а не в карман чиновников. Кто предложит большую сумму, тот и получает право на установку объекта торговли.

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"Мною был зарегистрирован проект решения Киевсовета, согласно которому право на торговлю в объектах передвижной и сезонной торговли должно продаваться исключительно через систему Prozorro. После поддержки инициатив профильные департамент и КП провели первые пробные торги. Результаты красноречивы: четыре лота на левом берегу Киева проданы по ценам: 1,8 млн грн, 1,2 млн грн, 602 тыс. грн и 751 тыс. грн. Не было ни одной жалобы на торги, следовательно, результат доказал эффективность реформы. Но! Тут включились силовики, которые кормились со схемы Трубицына", – сообщил Белоцерковец.

Он подчеркнул, что сейчас представители Управления стратегических расследований города Киева при УСР пытаются остановить реформу, чтобы и дальше требовать с предпринимателей взятки за получение места для передвижной торговли в обход торгов.

"Они не придумали ничего лучше, чем своими обысками заблокировать возможность проведения торгов через Prozorro. Втупую забрали все необходимое оборудование с е-ключами, а также пообещали подозрения", - заявил Белоцерковец.

Депутат убежден, что пособники Трубицына, которые пытаются продолжить его дело, обречены на поражение. Сейчас остро необходимо внедрять прозрачные правила игры и поддерживать предпринимателей, которые готовы законно платить взносы в бюджет, отметил глава фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете.

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Ранее сообщалось, что депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын 9 февраля 2022 был разоблачен детективами НАБУ на взятке в размере 1,39 млн грн. На время расследования он был выпущен под залог, после чего бежал за границу. Он объявлен в розыск.









