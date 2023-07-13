Пристайко о словах Зеленского относительно благодарности Уоллесу каждое утро: Не стоит показывать России, что между Украиной и партнерами могут быть какие-то недоразумения
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова президента Владимира Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.
Об этом Пристайко сказал в комментарии Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Я думаю, он ответил немного с сарказмом... когда президент Зеленский сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его... Я не думаю, что этот сарказм − это здоровый сарказм", - заявил Пристайко.
Пристайко добавил, что Украине не стоит показывать России, что между ней и партнерами могут быть какие-то недоразумения – враг должен знать, что Украина и партнеры работают вместе.
Он также отметил, что если что-нибудь случится, то "Бен может позвонить мне и рассказать все, что он хочет".
Пристайко также подчеркнул, что Украина не ожидает, что кто-то будет воевать за нее, а просит только снаряжение.
Напомним, ранее министр обороны Британии Уоллес высказал мнение, что Украине следует больше благодарить Запада за оказанную помощь в войне с Россией.
В ответ Зеленский заявил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично".
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До яйщекрада-резнікова питань немає? Не він незамінний міністр оборони України?
"Уоллес також заявив, що говорив українським чиновникам, що необхідно забезпечити кращу підготовку своїх військ, щоб Сили оборони зазнавали менше втрат у війні проти РФ."
all I did just shared and support in some way your message with a bit more intense....
and yes that is why I turned off sound when mister buba was trying to speak English - that was freaking shame...
А утриманка повинна смоктати мовчки.
"А хто буде визначати, хто зрадник, а хто - ні? Ти? Чи продажний суддя?"
Тоді припаршиві у нас справи, якщо нікому виявляти агентів Московії. Треба опустити руки і нехай "кроти риють" у той час, як ЗСУ проливає кров.
І це непорозуміння давно пора прибрати. Від нього тільки шкода та збитки.
Пергий - самий надійний. Другий - самий демократичний.
Але мені подобається гібридний - змістити та тихенько ліквідувати.
1. Нема в Україні "правітєльства". Є ОПЗЄ та маріонетки Єрмака.
2. Медаль від ***** давно заслужив ЗЄ за саботаж переозброєння ЗСУ, за приховування інформації про вторгнення, за розмінування Чонгару.
Зливають все лайно, що у них є на ЗЄ. А його там ********* від відмивання валюти та Приватівського бабла Кварталом-95 до Оманских договорняків з ФСБ, Вагнергейту, розвалу ЗСУ, саботажу переозброєння ЗСУ, саботожу підготовки до вторгнення, співпраця с РФ по розмінуванню проходів з Криму і т.д. і т.п.
Народне обурення, повстання.
Пат - ябо душити силою, або тікати.
Душити? Силовики вже поза грою.
Тікати? Так силовики ж вже чекають.
Якось так.
Хіба він розуміє, що його терплять не завдяки його заслугам, а завдяки тим українцям, що боряться за нашу державу, завдяки ЗСУ, завдяки волонтерам. По великому рахунку він і на посаду президента попав випадково, обманом - зіграв роль Голобородька і цим задурив мізки недалеким обивателям. Хіба він розуміє, що провина за десятки тисяч вбитих і замордованих українців, зруйнована держава у величезній мірі лежить персонально на ньому. Не на Голобородьку, а саме на Зеленському. Саме через недолугість, безвідповідальність та звичайну тупість. Через нікчемність його "слуг народу", через зневагу до розумних і відповідальних людей, в тому числі і в ЗСУ. Прийде час і всі Єрмаки з Татаровими згинуть в слід за Януковичами, Азаровими, Клименками, а тоді все одно доведеться відповідати за "акторську діяльність" на посаді президента. Попереду ще буде дуже багато запитань ....
Тому і такі розмови в нього на міжнеродному рівні!
Воно недолуге, неосвічене і нахабне!
https://www.theguardian.com/world/live/2023/jul/12/russia-ukraine-war-live-zelenskiy-nato-invitation-membership-kyiv-missile-drone#top-of-blog Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак дистанціювався від коментарів Уоллеса, заявивши, що Зеленський висловив подяку за підтримку Великобританії. Сунак звернувся до журналістів та, схоже, не підтримав характеристику міністра оборони. Він наголосив, що президент Зеленський неодноразово висловлював подяку, у тому числі у своєму зверненні до парламенту на початку цього року. «Я знаю, що він та його народ вдячні Великій Британії», - сказав Сунак.
Але є нюанс -
https://www.dw.com/uk/souzniki-nadali-ukraini-lise-polovinu-obicanih-vazkih-*******-doslidzenna/a-66136845 США, ФРН та Великобританія надали Україні значно менше зброї ніж обіцяли. А заявлені обсяги нової допомоги зменшуються, йдеться у дослідженні Кільського інституту світової економіки.
https://i.postimg.cc/1tCSQBDB/72cc4077-4b319d12e5fafc8c4ccfa1dcf18a16e0.jpg
Бо ці цинічні, хитрі чіваки таких зажопних клоунів на сніданок без запивону їдять.
Чи їм важко перекрити йому та нам кисень?
Да нєфіг робити - завтра у головних ЗМІ спливає весь компромат на ЗЄ-владу і підримка України серед західних платників податків стає нульовою. Припиняється фінансування і далі якось гребіть самі.
А далі фініта ля комедія... Без Заходу ми покійники.
13.07.2023, 17:00•294• https://uainfo.org/blognews/1689252659-zelenskiy-zaluzhniy-shevchenko-shi-vidtvoriv-vidomih-ukrayintsiv.html#mc-container 0
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільмів. Вийшло досить цікаво.
Серію фотографій https://www.instagram.com/ukr.ai.nians/ опублікували на сторінці в Instagram ukr.ai.nians, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org з посиланням на https://tsn.ua/nauka_it/zelenskiy-zaluzhniy-shevchenko-shi-vidtvoriv-vidomih-**********-u-viglyadi-personazhiv-multfilmu-foto-2369365.html ТСН .
Штучний інтелект відцифрував відомих українців із різних сфер діяльності. Це - керівництво держави, урядовці, міністри, письменники, співаки, спортсмени, відомі військові та інші. Зокрема:
український президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, легандарний командир "Азовсталі" Денис Прокопенко (Редіс), керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, письменники Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, реп-співачка Alyona Alyona, вронтмен гурту "Kalush Orchestra" Олег Псюк, тенісистка, третя ракетка світу Еліна Світоліна та анші.
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1684827199--garri-potter-u-lavah-zsu-shtuchniy-intelekt-pokazav-yak.html "Гаррі Поттер" у лавах ЗСУ: штучний інтелект показав, як би виглядали герої культової франшизи на фронті в Україні
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1683623546-kreml-palae-shtuchniy-intelekt-prodemonstruvav-yakiy-viglyad.html Кремль палає: штучний інтелект продемонстрував, який вигляд це мало б на полотнах відомих художників
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Бен Уоллес може підтвердити!
У п'ятницю відбулася прес-конференція президента України Володимира Зеленського для закордонних журналістів. На ній він заявив, що не бачить загрози вторгнення російських військ і попросив західні медіа не розганяти паніку. Також він нарікав на уряди Сполучених Штатів, Великобританії та Німеччини, що вони погано захищають Україну.
Только вот он представитель от Украины и своим быдляцким поведением позорит украинцев и отбивает все желание у партнеров помогать нашей армии, это ч...о криворогое делает все только что бы навредить Украие