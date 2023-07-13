Пристайко о словах Зеленского относительно благодарности Уоллесу каждое утро: Не стоит показывать России, что между Украиной и партнерами могут быть какие-то недоразумения

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова президента Владимира Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.

Об этом Пристайко сказал в комментарии Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я думаю, он ответил немного с сарказмом... когда президент Зеленский сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его... Я не думаю, что этот сарказм − это здоровый сарказм", - заявил Пристайко.

Пристайко добавил, что Украине не стоит показывать России, что между ней и партнерами могут быть какие-то недоразумения – враг должен знать, что Украина и партнеры работают вместе.

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Он также отметил, что если что-нибудь случится, то "Бен может позвонить мне и рассказать все, что он хочет".

Пристайко также подчеркнул, что Украина не ожидает, что кто-то будет воевать за нее, а просит только снаряжение.

Напомним, ранее министр обороны Британии Уоллес высказал мнение, что Украине следует больше благодарить Запада за оказанную помощь в войне с Россией.

В ответ Зеленский заявил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично".