После саммита НАТО Украина получит помощь от партнеров на €1,5 миллиарда, - Резников
После саммита НАТО в Вильнюсе Украина получит от партнеров 7 пакетов помощи общей стоимостью в 1,5 миллиарда евро.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Ракеты большой дальности SCALP, танки Leopard, дополнительные Patriots, обучение пилотов на F-16 – это лишь некоторые из вещей, о которых можно заявить публично", – написал Резников.
"Германия: новый пакет помощи на сумму €700 млн включает 25 танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 ЗРК Patriot, 5 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2, 20 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 5 тыс. дымовых снарядов", - отметил он.
Австралия поставит 30 БТР Bushmaster.
Франция – ракеты SCALP и дополнительное инженерное оборудование для разминирования.
Канада предоставит $410 млн нового финансирования и проектов для поддержки Украины и укрепления трансатлантической безопасности, а также усилит ВСУ бронетехникой.
Норвегия: 1000 микродронов Black Hornet, пакет поддержки NASAMS (2 дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части); Норвегия также увеличила размер бюджета военной помощи в Украине с 240 до 930 миллионов долларов; есть договоренности об усилении ПВО и артиллерийского потенциала.
Пакет от Великобритании содержит более 70 боевых машин, тысячи боеприпасов для танков, пакет военной помощи на $64,7 млн на ремонт техники.
С Нидерландами, по словам министра, достигнута договоренность о начале обучения украинских пилотов в августе, также страна внесла вклад в усиление возможностей ПВО и артиллерии Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От що саме необхідне.
На війні із рашкою набивать кармани...
та .уй нас хто зломить!
Той самий крадій, що десь подів 900 ярдів гривень на озброєння?
Той самий півень, що несе яйця по 17 гривень за штуку?
То не завдяки йому Україна щось отримує, а всупереч всьому, що коїть він та його шеф ЗЄ Захід підтримує Україну.
Є і хороша новина - Захід вже зрозумів, що ЗЄ-влада і Україна це зовсім різні речі. Майже протилежні речі.
Саме тому у ЗЄ так горів пукан у Вільнюсі. Саме тому він бризкав слиною на Уолеса, а Рєзніков гигикав за кадром.
Те, що західні еліти поступово стають ворогами ЗЄ - це дуже добра новина. Всі маски скинуті.
що теж непогано зважаючі на зелені істеріки....
кубомерт яєць знаєш скока коштує, синок?
які голоснули за бубу і резнікова,
Україні не дали запрошення в НАТО.
Із за вас!