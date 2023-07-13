После саммита НАТО Украина получит помощь от партнеров на €1,5 миллиарда, - Резников

После саммита НАТО в Вильнюсе Украина получит от партнеров 7 пакетов помощи общей стоимостью в 1,5 миллиарда евро.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Ракеты большой дальности SCALP, танки Leopard, дополнительные Patriots, обучение пилотов на F-16 – это лишь некоторые из вещей, о которых можно заявить публично", – написал Резников.

"Германия: новый пакет помощи на сумму €700 млн включает 25 танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 ЗРК Patriot, 5 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2, 20 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 5 тыс. дымовых снарядов", - отметил он.

Австралия поставит 30 БТР Bushmaster.

Франция – ракеты SCALP и дополнительное инженерное оборудование для разминирования.

Канада предоставит $410 млн нового финансирования и проектов для поддержки Украины и укрепления трансатлантической безопасности, а также усилит ВСУ бронетехникой.

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Норвегия: 1000 микродронов Black Hornet, пакет поддержки NASAMS (2 дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части); Норвегия также увеличила размер бюджета военной помощи в Украине с 240 до 930 миллионов долларов; есть договоренности об усилении ПВО и артиллерийского потенциала.

Пакет от Великобритании содержит более 70 боевых машин, тысячи боеприпасов для танков, пакет военной помощи на $64,7 млн на ремонт техники.

С Нидерландами, по словам министра, достигнута договоренность о начале обучения украинских пилотов в августе, также страна внесла вклад в усиление возможностей ПВО и артиллерии Украины.

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