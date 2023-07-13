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Новости Помощь Украине
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После саммита НАТО Украина получит помощь от партнеров на €1,5 миллиарда, - Резников

резніков

После саммита НАТО в Вильнюсе Украина получит от партнеров 7 пакетов помощи общей стоимостью в 1,5 миллиарда евро.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Ракеты большой дальности SCALP, танки Leopard, дополнительные Patriots, обучение пилотов на F-16 – это лишь некоторые из вещей, о которых можно заявить публично", – написал Резников.

"Германия: новый пакет помощи на сумму €700 млн включает 25 танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 ЗРК Patriot, 5 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2, 20 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 5 тыс. дымовых снарядов", - отметил он.

Австралия поставит 30 БТР Bushmaster.

Франция – ракеты SCALP и дополнительное инженерное оборудование для разминирования.

Канада предоставит $410 млн нового финансирования и проектов для поддержки Украины и укрепления трансатлантической безопасности, а также усилит ВСУ бронетехникой.

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Норвегия: 1000 микродронов Black Hornet, пакет поддержки NASAMS (2 дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части); Норвегия также увеличила размер бюджета военной помощи в Украине с 240 до 930 миллионов долларов; есть договоренности об усилении ПВО и артиллерийского потенциала.

Пакет от Великобритании содержит более 70 боевых машин, тысячи боеприпасов для танков, пакет военной помощи на $64,7 млн на ремонт техники.

С Нидерландами, по словам министра, достигнута договоренность о начале обучения украинских пилотов в августе, также страна внесла вклад в усиление возможностей ПВО и артиллерии Украины.

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Автор: 

помощь и поддержка (879) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+18
Это около трех миллиардов яиц. Это ж сколько кубометров получится?
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13.07.2023 17:18 Ответить
+17
Якби ще тебе десь вдавили, це було б краще за мільярд євро.
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13.07.2023 17:18 Ответить
+14
Барабанів!!! І електро-пателень.

От що саме необхідне.
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13.07.2023 17:27 Ответить
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Это около трех миллиардов яиц. Это ж сколько кубометров получится?
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13.07.2023 17:18 Ответить
А ще скільки сотень гектарів бронежелетів?
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13.07.2023 17:27 Ответить
сморід отого зеленого лайна задовбало чути, особливо після істерик, ФСБшної бєґункі і відвертої зневаги до рук, котрі реально ДОПОМАГАЮТЬ.
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13.07.2023 17:36 Ответить
******* скіки можна накупити фляг, яєць і яблук
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13.07.2023 17:18 Ответить
Барабанів!!! І електро-пателень.

От що саме необхідне.
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13.07.2023 17:27 Ответить
Барабашки - ******* барабани...
На війні із рашкою набивать кармани...
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13.07.2023 17:35 Ответить
так і думав, шо наші при повітряної тривозі з барабаними паличками і відбитим м'ясом до пунктів незламостей бігуть - малечі під руками....
та .уй нас хто зломить!
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13.07.2023 17:47 Ответить
Якби ще тебе десь вдавили, це було б краще за мільярд євро.
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13.07.2023 17:18 Ответить
Треба дати заявку тим чувакам, які шуфрича пиз..или, бо вже дістав
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13.07.2023 18:06 Ответить
так це Перемога зелена чи поразка з матюками? - пояснить вже якось
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13.07.2023 17:19 Ответить
Це той самий тупий уїбан, який гигикав у Вільнюсі над Уолесом?
Той самий крадій, що десь подів 900 ярдів гривень на озброєння?
Той самий півень, що несе яйця по 17 гривень за штуку?

То не завдяки йому Україна щось отримує, а всупереч всьому, що коїть він та його шеф ЗЄ Захід підтримує Україну.
Є і хороша новина - Захід вже зрозумів, що ЗЄ-влада і Україна це зовсім різні речі. Майже протилежні речі.
Саме тому у ЗЄ так горів пукан у Вільнюсі. Саме тому він бризкав слиною на Уолеса, а Рєзніков гигикав за кадром.
Те, що західні еліти поступово стають ворогами ЗЄ - це дуже добра новина. Всі маски скинуті.
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13.07.2023 17:25 Ответить
думаю ми чотко вийшли на пад,
що теж непогано зважаючі на зелені істеріки....
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13.07.2023 17:26 Ответить
Сподіваюся що до ''зєльоних руцьок'' нічого не прилипне.
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13.07.2023 17:34 Ответить
И сколько ты *****..ш, очкатое ЗЕленое ***..ло?
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13.07.2023 17:36 Ответить
1,5 млрд для "зелених злодіїв" вистарчить хіба що на "маленьке пиво"
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13.07.2023 17:53 Ответить
Наче він чи зелений п_дарас своїми тупими заявами їх випросили. Ви мерзотники все робите ,щоб нам не допомогали.
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13.07.2023 17:54 Ответить
А по яицях ніхто не отримає ?
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13.07.2023 17:55 Ответить
півтора кокоса, це не ті грoши за які порядні зелені пацюки сваряться...
кубомерт яєць знаєш скока коштує, синок?
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13.07.2023 17:57 Ответить
При тому що МО вкрали та розбазарили співставну суму минулого року .
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13.07.2023 18:00 Ответить
Із-за Резнікова, його кукловода та підлеглих - корупціонерів на крові, Україні не дали запрошення в НАТО. Народ України уже , цим прислужникам рашистів, вирок виніс. Можливо, що президент це колись зрозуміє. Час покаже.
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13.07.2023 18:00 Ответить
знову все наоборот - із за вас,
які голоснули за бубу і резнікова,
Україні не дали запрошення в НАТО.
Із за вас!
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13.07.2023 18:32 Ответить
Можливо- то не допомога , а кредит ?! вже народ мав глибоку бідність при парашенки, зараз - ЗЛИДНІ !!!
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13.07.2023 18:18 Ответить
Швец сказал что Лёха "золотое яйцо" Резников купил своей дочери апартаменты на 15 000 000 $
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13.07.2023 18:24 Ответить
Україна отримає допомоги від партнерів на €1.5 мільярда, а зеленожопые на закупках для армии стащили 1 млрд долларов, ото на выбирали....
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13.07.2023 18:28 Ответить
Кто то то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль
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13.07.2023 18:29 Ответить
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13.07.2023 18:52 Ответить
Додати до попередніх 200 млрд дол то буде і на онуків…
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13.07.2023 19:29 Ответить
Bude shcho krasty.Wzhe ruchky swoji zlodijski potyraete?
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13.07.2023 21:08 Ответить
Очкастый Елдаковский Пи...ор аж вспотел, это же сколько дочка сможет вилл купить по всему миру.....а сколько молодухе зорий подарков обломиться...
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13.07.2023 21:34 Ответить
https://zn.ua/ukr/anticorruption/u-minoboroni-reznikova-spustili-v-trubu-36-miljardiv-bjudzhetnikh-hriven/?fbclid=IwAR12woypazg5_qV4NrlK8UP5gModycBM-2MnmzWg1uCfqHEMJQc5fnCGPQ0
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13.07.2023 21:57 Ответить
О еще одна вилла заграницей для дочки будет
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14.07.2023 09:43 Ответить
 
 