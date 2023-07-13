Путин отложил решение о поездке на саммит БРИКС из-за "ряда неудач", - росСМИ

Из-за страха перед новой дестабилизацией и из-за выданного Международным уголовным судом ордера, российский диктатор Владимир Путин не может принять окончательное решение о поездке на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

По данным издания, Кремль хотел бы как можно раньше объявить о первой официальной международной поездке Путина после ордера МКС. Такой ход позволил бы России послать сигнал оппонентам на Западе, что Путин не изолирован, и показать российскому обществу, что он по-прежнему силен и стабилен.

Однако ряд неудач последних месяцев: ордер на его арест от МКС, марш наемников на Москву и нехватка успехов на фронте, заставила Путина чувствовать неуверенность и сомнения.

"В Кремле и МИД готовят два базовых сценария участия России в саммите БРИКС. Первый – с Путиным. Второй – опасения за внутреннюю и внешнюю безопасность преобладают. Путин остается в Москве и выступает по видеоконференцсвязи. Но в ЮАР все равно летит делегация чиновников" , – рассказал изданию российский чиновник.

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Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщал, что, несмотря на ордер на арест Путина, саммит БРИКС состоится очно.

Напомним, БРИКС – это объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.