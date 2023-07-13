РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6809 посетителей онлайн
Новости
12 703 52

Путин отложил решение о поездке на саммит БРИКС из-за "ряда неудач", - росСМИ

путін

Из-за страха перед новой дестабилизацией и из-за выданного Международным уголовным судом ордера, российский диктатор Владимир Путин не может принять окончательное решение о поездке на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

По данным издания, Кремль хотел бы как можно раньше объявить о первой официальной международной поездке Путина после ордера МКС. Такой ход позволил бы России послать сигнал оппонентам на Западе, что Путин не изолирован, и показать российскому обществу, что он по-прежнему силен и стабилен.

Однако ряд неудач последних месяцев: ордер на его арест от МКС, марш наемников на Москву и нехватка успехов на фронте, заставила Путина чувствовать неуверенность и сомнения.

"В Кремле и МИД готовят два базовых сценария участия России в саммите БРИКС. Первый – с Путиным. Второй – опасения за внутреннюю и внешнюю безопасность преобладают. Путин остается в Москве и выступает по видеоконференцсвязи. Но в ЮАР все равно летит делегация чиновников" , – рассказал изданию российский чиновник.

Читайте также: Несмотря на ордер на арест Путина, саммит БРИКС в ЮАР состоится очно, - Рамафоса

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщал, что, несмотря на ордер на арест Путина, саммит БРИКС состоится очно.

Напомним, БРИКС – это объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Автор: 

путин владимир (31651) россия (96420) ЮАР (216) БРИКС (53)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
13.07.2023 17:44 Ответить
+13
відірвалась ручка на чумодані для срання
показать весь комментарий
13.07.2023 17:44 Ответить
+12
Був *****, став Сцикло...
показать весь комментарий
13.07.2023 17:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прикро ! Немає шансів, що його заарештують!
показать весь комментарий
13.07.2023 17:43 Ответить
Уже. Это такой домашний арест.
показать весь комментарий
13.07.2023 17:46 Ответить
Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.(с)
показать весь комментарий
13.07.2023 18:56 Ответить
Оно обосралось. И вот это, обосравшееся чмо боялся Запад.
показать весь комментарий
13.07.2023 18:02 Ответить
натурал поедет а клоны восстанут маршем и куда потом то возвращаться...
показать весь комментарий
13.07.2023 18:04 Ответить
Так там усі друзі путлера.
показать весь комментарий
13.07.2023 18:04 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2023 17:44 Ответить
А у мене - новий план!
Многоухайдовочка!
Але спершу - чемодан...
Розумієш, Ердоган?
Да, канешно, Вовочка!
показать весь комментарий
13.07.2023 17:54 Ответить
відірвалась ручка на чумодані для срання
показать весь комментарий
13.07.2023 17:44 Ответить
Був *****, став Сцикло...
показать весь комментарий
13.07.2023 17:44 Ответить
та нє. він сцикло все своє нікчемне життя. особливо в юності, коли його в пітерських підворітнях чмирили.
показать весь комментарий
13.07.2023 17:57 Ответить
Просто новый дублёр "говорун" нёс такую пургу, что его решили не возить.
А у "дербентного" ботокс через дупу потёк, его на шиномонтаж отвезли.
показать весь комментарий
13.07.2023 17:45 Ответить
Дожил, крысёныш. Боится нос из норы высунуть.
показать весь комментарий
13.07.2023 17:45 Ответить
так і здохне криса в тій норі
показать весь комментарий
13.07.2023 17:52 Ответить
Навєрна нєт стока чємаданав чтоби бункєрнаму мачє хватіла взять с сабой...
показать весь комментарий
13.07.2023 17:46 Ответить
На хрін за цю гидоту писати?
показать весь комментарий
13.07.2023 17:48 Ответить
..бо обісране ***** кацапів - то є по-феншую
показать весь комментарий
13.07.2023 17:56 Ответить
Та Вова Вовович просто испугался заехать ни кичу и занять место возле параши.
показать весь комментарий
13.07.2023 17:48 Ответить
Бздит, ****. Пора уже.
показать весь комментарий
13.07.2023 17:50 Ответить
Може прав Соловей і от-от здохне?
показать весь комментарий
13.07.2023 17:53 Ответить
вірите в казки діда панаса
показать весь комментарий
13.07.2023 17:59 Ответить
Неправильно сказано! Не "здохне" а "їх здохнуть" У розвідок світу є генетичний матеріал "оригіналу" - він був добутий (не виключено) ще до приходу на трон "Оригінал" (якщо він ще живий) - не поїде Не ризикне Якщо "приїхавший" буде затриманий і виявиться що приїхала "підставна лялька" -буде величезний скандал "Кремлівські" потрапили в глухий кут і єдиний реальний варіант виходу з нього - "Путінів" треба "здохнуть"!
показать весь комментарий
13.07.2023 18:04 Ответить
В ЮАР агентури Британії більше ніж моссада в Сенегалі. рамасоса і знати не буде. коли карліка тупо викрадуть і вивезуть на суд.
показать весь комментарий
13.07.2023 17:54 Ответить
Там ще в Анголі (по сусідству), українських негласних помічників трохи Є.
показать весь комментарий
13.07.2023 19:31 Ответить
Летіти до Африки довго, а на шляху можуть причаїтися наші спецпризначенці з відповідною "рогаткою". І не лише наші! ***** вже багатьом напаскудило. А як воно *********** всьому світу! Але не забувайте - "***** *******" і тому для демонстрації свого его таки припхається. Потім фільм знімуть. Типу "тегеран 43" - "ніхто не знав як в Тегеран потрапив сталін". Звідси висновок: "пацани з рогатками на виїзд".
показать весь комментарий
13.07.2023 17:55 Ответить
Зразу було зрозуміло, глист з 20ти метровим столом боїться , а тут летіти і ордер хз хз хз, а тим паче полетів, а тут переворот і немає куди повертатись крім Гааги 😁
показать весь комментарий
13.07.2023 18:00 Ответить
Міжнародні закони гівно- які коли хочеться, то можна порушити
показать весь комментарий
13.07.2023 18:00 Ответить
Это зависит от того, КТО нарушает. Одним можно, другим нельхя.
показать весь комментарий
13.07.2023 18:10 Ответить
Пішли гівноінсайди для підняття значимості поїздки. Ах не поїде, ах побоїться, - стандартний розігрів а потім коли воно таки поїде, а воно поїде, буде епічна пабєда многоходовочніка...
показать весь комментарий
13.07.2023 18:01 Ответить
Ні, якщо є великий страх, то все одно можна їхати. Тільки треба взяти найбільшу валізу для гівна
показать весь комментарий
13.07.2023 18:09 Ответить
Ящик аргентинской муки.
показать весь комментарий
13.07.2023 20:31 Ответить
Принесіть ***** чумадан підвищеної місткості.
показать весь комментарий
13.07.2023 18:10 Ответить
Очко не резиновое) Африка дело тонкое, там случайно могут оказаться и киллеры и спецназ неизвестной страны и все такое
показать весь комментарий
13.07.2023 18:11 Ответить
неа, жопа резиновая, но там слоны
показать весь комментарий
13.07.2023 19:02 Ответить
*****-сцикло. Це якщо зовсім коротко...
показать весь комментарий
13.07.2023 18:12 Ответить
***** сцикло боїться арешту в ЮАР не довіряє своїм надійним партнерам 😁
показать весь комментарий
13.07.2023 18:12 Ответить
Представляю - спит путин и думает....*** вокруг одни жополизы все бабки любят, если поеду за границу где гарантия что за бугром за очко не возьмут, да и нет гарантий что по приезду тут переворот не организуют.....)
показать весь комментарий
13.07.2023 18:23 Ответить
Даже двойники зассали ехать и кусались за руки когда их в самолет запихивали?
показать весь комментарий
13.07.2023 18:25 Ответить
Двійник у Гаазі "спалиться". А таке розкриття буде коштувати кремлівській шоблі ну дуууже дорого. Навіть якшо завтра виясниться, шо буратінка вже давно працює на кремль, то це не справить такого враження на світову спільноту, як те, шо у пуйла існує ціла "плєяда" клонів-двійників.
показать весь комментарий
13.07.2023 19:18 Ответить
Зелю пошлите туда , он там всех "поблагодорит"
показать весь комментарий
13.07.2023 18:49 Ответить
BRICS - сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa
показать весь комментарий
13.07.2023 18:51 Ответить
серьезно ?
показать весь комментарий
13.07.2023 19:00 Ответить
ага
показать весь комментарий
13.07.2023 19:03 Ответить
пуйло - сцикло!
показать весь комментарий
13.07.2023 18:56 Ответить
оно обосралось
показать весь комментарий
13.07.2023 18:59 Ответить
Зовсім Вовку зашугали...Скоро його давній коханець Дімон Медвед проспиться і пообіцяє ТАКИЙ ядерний удар по всіх.....
показать весь комментарий
13.07.2023 19:01 Ответить
ударялки Мы все позбивали
показать весь комментарий
13.07.2023 19:04 Ответить
Обісрався через Гаагу.
показать весь комментарий
13.07.2023 19:09 Ответить
Казав БОГ: " Ваван, кгутись как хошь, а похороны один *** в двенадцать", - учи Блока, чувак. АРХ М
показать весь комментарий
13.07.2023 19:12 Ответить
Шо за "низка невдач"?!
"Фсьо ж ідьот за грахвіком, точна па плану!"
Ай да ліліпутін! Апять всєх пєреіграл, так?
показать весь комментарий
13.07.2023 19:19 Ответить
Думаю вопрос не в том что он боится ареста) Могли бы двойника послать. Он боится, что покинув кремль на пару дней и потеряв прямой контроль, он тупо лишиться трона. Думаю там сейчас примерно такая ситуация. Чистки в разгаре и все может случиться. могут ненароком и пуйла зачистить, "случайно"))
показать весь комментарий
13.07.2023 19:42 Ответить
Не неудач, а отрицательных успехов.
показать весь комментарий
13.07.2023 19:47 Ответить
 
 