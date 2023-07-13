Линкявичюс – Лаврову о F-16 для Украины: Нам надоело объяснять, что Россия никому не нужна. Единственное требование – прекратить аннексию и оккупацию соседей
Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в ответ на угрозы главы МИД России Сергея Лаврова заявил, что никто не хочет иметь ничего общего с Россией, единственное требование к ней – прекратить аннексию и оккупацию стран-соседей.
Об этом дипломат написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Лавров снова угрожает, что война не закончится, пока Запад не прекратит попыток победить Россию. Нам надоело объяснять, что Россия никому не нужна, никто не хочет иметь с ней ничего общего, к ней даже противно прикасаться. Единственное требование – прекратить аннексию и оккупацию соседей", - отметил экс-министр.
Как сообщалось, в четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать появление истребителей F-16 в Украине как угрозу в ядерной сфере. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ отметил, что руководство России должно бояться украинского солдата, а не самолетов F-16, которые будут предоставлены по графику.
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