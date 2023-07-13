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Совет денонсировал Соглашение между Украиной и РФ о совместном контроле на границе

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Верховная Рада прекратила действие соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в ходе совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе.

Об этом народный депутат из фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, принятие соответствующего закона №0192 поддержали 263 депутата.

Соглашение прекращено в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

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Согласно положениям документа, Украина должна уведомить Россию о прекращении соглашения по дипломатическим каналам. Действие соглашения прекращается через 6 месяцев с даты получения уведомления.

Автор: 

ВР (29302) денонсация (57)


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Топ комментарии
+25
Швидкість та своєчасність прийняття рішень продовжує вражати...
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13.07.2023 18:08 Ответить
+15
9 років війни і тільки зараз надумались.
Не поспішили?
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13.07.2023 18:08 Ответить
+9
Як тобі такі реформи, НАТО? Бігом відчиняй двері!
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13.07.2023 18:15 Ответить
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Швидкість та своєчасність прийняття рішень продовжує вражати...
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13.07.2023 18:08 Ответить
9 років війни і тільки зараз надумались.
Не поспішили?
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13.07.2023 18:08 Ответить
Ой, а що трапилось? Все ж було так душевно.
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13.07.2023 18:14 Ответить
Як тобі такі реформи, НАТО? Бігом відчиняй двері!
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13.07.2023 18:15 Ответить
за цю реформу вони отримають один дзвінок або не отримають
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13.07.2023 18:18 Ответить
А якщо серйозно, затягування з реформами вбиває наших солдатів на фронті
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13.07.2023 18:20 Ответить
Я не сперечаюсь щодо цього.
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13.07.2023 19:15 Ответить
Це потрібно було зробити ще у березні 2014р.
Навіть до жирафа доходить щвидше.
Ну маємо те що маємо.
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13.07.2023 18:16 Ответить
Блискавична реакція!
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13.07.2023 18:21 Ответить
ото швидко зреагували...
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13.07.2023 18:22 Ответить
кожному орден членина
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13.07.2023 18:43 Ответить
Гальма-95...
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13.07.2023 18:49 Ответить
О@їти - нарешті!..
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13.07.2023 18:53 Ответить
"Скорость -- о%уєвающа." (c)
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13.07.2023 18:56 Ответить
А може Рада припинити постачати в Європу російські газ та нафту українськими трубопроводами ?
За газ і нафту орки отримують мільярди доларів і посилюють свою армію , вбивають наших військових і цивільних. Вбивають наших , кому що не зрозуміло !!!???
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13.07.2023 19:07 Ответить
Це вже котра за рахунком денонсація цієї угоди? Чи для піару зараз можна, давно не було...
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13.07.2023 19:20 Ответить
Не прошло и 2х лет.... Идиоты...
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13.07.2023 21:44 Ответить
Хєрасе, турборежим...
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13.07.2023 22:55 Ответить
У росії немає кордонів тому срати на неї.

Но ось у нас кордони повинні бути, а за ними на ділянках де є потреба (звідки може бути удар, агресія і т.п.) має бути ще ДМЗ щоб убезпечити своїх громадян.

Якщо ж ми та наша армія не можемо зробити безпечний нерушимий кордон по існуючій міжнародно признаній границі то ми повинні її посунути до найближчий географічних перешкод поглинувши-змістивши ДМЗ.
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14.07.2023 01:52 Ответить
 
 