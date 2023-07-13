Совет денонсировал Соглашение между Украиной и РФ о совместном контроле на границе
Верховная Рада прекратила действие соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в ходе совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе.
Об этом народный депутат из фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, принятие соответствующего закона №0192 поддержали 263 депутата.
Соглашение прекращено в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.
Согласно положениям документа, Украина должна уведомить Россию о прекращении соглашения по дипломатическим каналам. Действие соглашения прекращается через 6 месяцев с даты получения уведомления.
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Навіть до жирафа доходить щвидше.
Ну маємо те що маємо.
За газ і нафту орки отримують мільярди доларів і посилюють свою армію , вбивають наших військових і цивільних. Вбивають наших , кому що не зрозуміло !!!???
Но ось у нас кордони повинні бути, а за ними на ділянках де є потреба (звідки може бути удар, агресія і т.п.) має бути ще ДМЗ щоб убезпечити своїх громадян.
Якщо ж ми та наша армія не можемо зробити безпечний нерушимий кордон по існуючій міжнародно признаній границі то ми повинні її посунути до найближчий географічних перешкод поглинувши-змістивши ДМЗ.