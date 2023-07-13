Совет денонсировал Соглашение между Украиной и РФ о совместном контроле на границе

Верховная Рада прекратила действие соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в ходе совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе.

Об этом народный депутат из фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, принятие соответствующего закона №0192 поддержали 263 депутата.

Соглашение прекращено в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

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Согласно положениям документа, Украина должна уведомить Россию о прекращении соглашения по дипломатическим каналам. Действие соглашения прекращается через 6 месяцев с даты получения уведомления.