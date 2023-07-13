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Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с известным дуэтом комиков: "Это именно те люди, которых вы хотите видеть на руководящих должностях"

бен,воллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова с известным комедийным дуэтом Лорел и Гарди.

"Кто видел Суровикина в последнее время? Один из их лучших генералов исчез. И они оставили Лорела и Гарди во главе кампании. Вы знаете, у них там Герасимов и Шойгу", - заявил Воллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Уоллес при этом подчеркнул, что Шойгу и Герасимов остаются ответственными за войну России против Украины.

Он отметил, что решение президента РФ Владимира Путина оставить Шойгу и Герасимова на должностях, несмотря на многочисленные военные провалы, было правильным. "Это хорошие новости для Украины. Это именно те люди, которых вы хотите видеть на руководящих должностях", – добавил Воллес.

Читайте также: Шойгу пытается представить украинское контрнаступление как неудачную операцию на фоне саммита НАТО.

Лорел и Гарди (Стэн Лорел и Оливер Гарди) — британско-американские актеры-комики, являвшиеся одной из самых популярных комедийных пар в истории кино.

Британская разведка предположила, что близкого к руководителю ЧВК "Вагнер" генерала Сергея Суровикина после мятежа действительно отодвинули на второй план.

Автор: 

Шойгу Сергей (716) Уоллес Бен (185) Герасимов Валерий (49)


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Топ комментарии
+16
Пане Волес, щиро дякуємо вам за ВАШУ підтримку УКРАЇНИ.
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13.07.2023 18:48 Ответить
+15
Це тролінг найвищого рівня. Молодець Воллес. Ось з Вікі, хто ці коміки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8
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13.07.2023 18:45 Ответить
+7
У Воллеса дах поїхав від спілкування з єрмаком і найвеличнішим.

Натяк на дебілів конкретний.
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13.07.2023 18:49 Ответить
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а тепер про падлоляка ****** і іншу зелену шушару
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13.07.2023 18:41 Ответить
Та він це одночасно й про нашу нерозлучну пару й каже - Тарапунька та Штепсель.
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13.07.2023 18:47 Ответить
Толстый(Ермак) и тонкий(Зеленский)
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13.07.2023 18:50 Ответить
Два дебіла- єта сіла
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13.07.2023 18:44 Ответить
Це тролінг найвищого рівня. Молодець Воллес. Ось з Вікі, хто ці коміки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8
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13.07.2023 18:45 Ответить
Респект і уважуха!!! Краще цих під@рів ніхто б не опустив!
Пане Волес, Вам за цей Британський гумор велика подяка!
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13.07.2023 20:54 Ответить
Таке враження, що Воллес вирішив почати самостійну політичну кар'єру.
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13.07.2023 18:45 Ответить
"порівняв з коміками", це натяк?
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13.07.2023 18:46 Ответить
У Воллеса дах поїхав від спілкування з єрмаком і найвеличнішим.

Натяк на дебілів конкретний.
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13.07.2023 18:49 Ответить
У мене сусід - упоротий-73. Але вже і він обізвав своє зелене божество дуже нечемно-триповерхово.
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13.07.2023 18:54 Ответить
А потім ще брудно вилаялся !
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13.07.2023 18:59 Ответить
Пане Волес, щиро дякуємо вам за ВАШУ підтримку УКРАЇНИ.
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13.07.2023 18:48 Ответить
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13.07.2023 18:48 Ответить
Найкращий генерал?
З чого це видно? З застосування авіації на цивілів? (як у Сирії, так і в Україні)
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13.07.2023 18:51 Ответить
Найкращий - це порівняння з оточуючими. Лапін, що, краще?
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13.07.2023 19:01 Ответить
Пане Лі, він московитів ********** до гризні, це ж очевидно. Серед тих трьох потвор є корисний для кремлівських темних планів, і він не голомозий.
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13.07.2023 19:47 Ответить
Мені видається, що кацапи не такі наївні, щоб проковтнути таку наживку.
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13.07.2023 20:24 Ответить
Така людська природа. Зерно розбрату завжди саме так сіється, і вже не має значення чи наївні, а чи все зрозуміли.
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13.07.2023 20:40 Ответить
Це також троллінг був. Очевидно в прямому сенсі недорозвиненого тупорилого генерала, якого соціальні ліфти за принципом від'ємного відбору виштовхнули наверх, Воллес іронічно назвав «одним з найкращих».
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13.07.2023 21:30 Ответить
Через це, коли в нас радіють смертям кацапських генералів/вищих_офіцерів, я завжди кажу: ліпше, коли гине досвідчений кацапський кулеметник.
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13.07.2023 21:40 Ответить
Ліпше коли обоє подихають. Ліквідація чи посадка рашистських генералів - деморалізуючий факто
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13.07.2023 21:48 Ответить
Це кидок рашистам-жебілам щоб повстали і скинули своє нікчемне військове керівництво. Чекаємо смуту і громодянську війну але військову силу вибиваємо всіма засобами.
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13.07.2023 19:00 Ответить
Та є цих коміків .
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13.07.2023 19:13 Ответить
Ну у нас комік на вищій керівній посаді.
Більше того, вчора цей комік кусав руку, що його кормить і рятує Україну. І декому це норм.
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13.07.2023 19:15 Ответить
ось він тонкий англійський гумор а не тупий 95 квартал
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13.07.2023 19:17 Ответить
Бен Уолъс респектище!
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13.07.2023 19:30 Ответить
Мне, как миллениалу, больше понято сравнение с Бивисом и Батхедом... вот только многовато чести даже и для них будет.
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13.07.2023 19:44 Ответить
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13.07.2023 19:56 Ответить
закономерно что, когда российской армией командует оленевод Шойгу, то она и воюет как стадо оленей.
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13.07.2023 19:57 Ответить
Терміново дайте Вові дорогу, бо не витримає такої «іронії»..
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13.07.2023 19:57 Ответить
Тепер "коміки" стануть його фішкою
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13.07.2023 19:59 Ответить
Відповідь Бену Воллесу: https://www.pravda.com.ua/columns/2023/07/13/7411210/ Ви не Амазон, а ми не полігон

Демократичний світ вже довів, що Україна помилилась, довіривши демократичному світу свою безпеку в обмін на гарантії нерозповсюдження ядерної зброї. Ми свої гарантії виконали, в той час як демократичний світ - ні. Більше того, ситуація доведена до того, що путін та його посіпаки раз на тиждень https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/5/7409952/ погрожують застосуванням цієї самої ядерної зброї по території України, а інколи й по західних країнах.

Можливо, демократичний світ, ЄС, НАТО, ООН та інші хочуть довести, що Україна помилилася і у 2014 році, коли відмовилась від того, щоб стати частиною російського світу на користь західного? Адже за довгих дев'ять років демократичний світ не зробив таких кроків назустріч, які були б рівноцінні тому, що зробили українці у лютому 2014 року і що продовжують робити до сьогодні.

Українці вже довели, що готові помирати, щоб бути частиною демократичного світу і НАТО. Хто з країн-членів НАТО зробив подібне? Хто заплатив більшу ціну за вступ, ніж ми?

Десятки тисяч українських військових вже віддали свої життя за цінності і свободу, які, як ви розумієте, їм вже не стануть в нагоді. Але це завдяки їм у безпеці залишається свобода вашої країни, містер Воллес.

Ми покоління, яке обрало демократію та західні цінності. Ми не народилися з ними, як ви, містер Воллес. Ми їх свідомо обрали. За них українці пішли на смерть. Але що у відповідь?

Ви не Amazon з доставки зброї. Але й ми не полігон для її витрачання.

Ми - нація, яка щодня своїми жертвами посилює цінності вільного світу. Ваші втрати на цій війні - гроші. Наші - життя.
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13.07.2023 20:08 Ответить
зеленський,ти разом з оп дєрьмака зрадники!
ви не виконали нічого,ви в офшори виводите гроші,ви саджаєте по тюрьмам Патріотів,ви - це фсб!
ви крадете гуманітарку,шашлички,та договорнячки! арахамія та ти недогенералісімус рік назад підписали в Стамбулі замороження війни!
ви підари! ти підар! і всі зелені твої однопартійці ЗРАДНИКИ.
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13.07.2023 20:51 Ответить
шойгу і герасімов - це ***** і суєта,бад і хедс!
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13.07.2023 20:45 Ответить
Для нашої ментальності це радше Біба і Боба-два вЯлічних ваЕнначальника.
І на чолі ворожої армії вони ідеальні.
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13.07.2023 22:04 Ответить
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13.07.2023 22:27 Ответить
 
 