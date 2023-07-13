Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с известным дуэтом комиков: "Это именно те люди, которых вы хотите видеть на руководящих должностях"
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова с известным комедийным дуэтом Лорел и Гарди.
"Кто видел Суровикина в последнее время? Один из их лучших генералов исчез. И они оставили Лорела и Гарди во главе кампании. Вы знаете, у них там Герасимов и Шойгу", - заявил Воллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Уоллес при этом подчеркнул, что Шойгу и Герасимов остаются ответственными за войну России против Украины.
Он отметил, что решение президента РФ Владимира Путина оставить Шойгу и Герасимова на должностях, несмотря на многочисленные военные провалы, было правильным. "Это хорошие новости для Украины. Это именно те люди, которых вы хотите видеть на руководящих должностях", – добавил Воллес.
Лорел и Гарди (Стэн Лорел и Оливер Гарди) — британско-американские актеры-комики, являвшиеся одной из самых популярных комедийных пар в истории кино.
Британская разведка предположила, что близкого к руководителю ЧВК "Вагнер" генерала Сергея Суровикина после мятежа действительно отодвинули на второй план.
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Пане Волес, Вам за цей Британський гумор велика подяка!
Натяк на дебілів конкретний.
З чого це видно? З застосування авіації на цивілів? (як у Сирії, так і в Україні)
Більше того, вчора цей комік кусав руку, що його кормить і рятує Україну. І декому це норм.
Демократичний світ вже довів, що Україна помилилась, довіривши демократичному світу свою безпеку в обмін на гарантії нерозповсюдження ядерної зброї. Ми свої гарантії виконали, в той час як демократичний світ - ні. Більше того, ситуація доведена до того, що путін та його посіпаки раз на тиждень https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/5/7409952/ погрожують застосуванням цієї самої ядерної зброї по території України, а інколи й по західних країнах.
Можливо, демократичний світ, ЄС, НАТО, ООН та інші хочуть довести, що Україна помилилася і у 2014 році, коли відмовилась від того, щоб стати частиною російського світу на користь західного? Адже за довгих дев'ять років демократичний світ не зробив таких кроків назустріч, які були б рівноцінні тому, що зробили українці у лютому 2014 року і що продовжують робити до сьогодні.
Українці вже довели, що готові помирати, щоб бути частиною демократичного світу і НАТО. Хто з країн-членів НАТО зробив подібне? Хто заплатив більшу ціну за вступ, ніж ми?
Десятки тисяч українських військових вже віддали свої життя за цінності і свободу, які, як ви розумієте, їм вже не стануть в нагоді. Але це завдяки їм у безпеці залишається свобода вашої країни, містер Воллес.
Ми покоління, яке обрало демократію та західні цінності. Ми не народилися з ними, як ви, містер Воллес. Ми їх свідомо обрали. За них українці пішли на смерть. Але що у відповідь?
Ви не Amazon з доставки зброї. Але й ми не полігон для її витрачання.
Ми - нація, яка щодня своїми жертвами посилює цінності вільного світу. Ваші втрати на цій війні - гроші. Наші - життя.
ви не виконали нічого,ви в офшори виводите гроші,ви саджаєте по тюрьмам Патріотів,ви - це фсб!
ви крадете гуманітарку,шашлички,та договорнячки! арахамія та ти недогенералісімус рік назад підписали в Стамбулі замороження війни!
ви підари! ти підар! і всі зелені твої однопартійці ЗРАДНИКИ.
І на чолі ворожої армії вони ідеальні.