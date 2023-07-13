Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с известным дуэтом комиков: "Это именно те люди, которых вы хотите видеть на руководящих должностях"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова с известным комедийным дуэтом Лорел и Гарди.

"Кто видел Суровикина в последнее время? Один из их лучших генералов исчез. И они оставили Лорела и Гарди во главе кампании. Вы знаете, у них там Герасимов и Шойгу", - заявил Воллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Уоллес при этом подчеркнул, что Шойгу и Герасимов остаются ответственными за войну России против Украины.

Он отметил, что решение президента РФ Владимира Путина оставить Шойгу и Герасимова на должностях, несмотря на многочисленные военные провалы, было правильным. "Это хорошие новости для Украины. Это именно те люди, которых вы хотите видеть на руководящих должностях", – добавил Воллес.

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Лорел и Гарди (Стэн Лорел и Оливер Гарди) — британско-американские актеры-комики, являвшиеся одной из самых популярных комедийных пар в истории кино.

Британская разведка предположила, что близкого к руководителю ЧВК "Вагнер" генерала Сергея Суровикина после мятежа действительно отодвинули на второй план.