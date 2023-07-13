На пяти направлениях продолжаются тяжелые бои, на двух направлениях продолжается ведение наступательной операции, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18.00 13.07.2023 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 505-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

В течение суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 2 крылатые ракеты "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131". Вследствие успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных сил и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов.

Кроме того, враг нанес 46 авиационных ударов и совершил около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, пострадали мирные люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Камень Черниговской области; Покровка, Рясное Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.

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На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов на Донетчине. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Бердичи, Степное, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар возле Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожево, Благодатное и Макаровка Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Приютного Запорожской области и Казацкого - Херсонской. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе это Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомыс Херсонской области и Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 10 артиллерийских средств на огневых позициях и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы противника", - говорится в информации Генштаба ВСУ.