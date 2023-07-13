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Новости Война
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"Я не думаю, что есть реальная перспектива использования Путиным ядерного оружия", - Байден

байден

Президент США Джозеф Байден не видит угрозы использования Россией ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом заявил Джо Байден на пресс-конференции в Хельсинки по итогам встречи с лидерами Северной Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я не думаю, что есть реальная перспектива использования Путиным ядерного оружия. Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: "Не прибегайте к этому. Не делайте этого", – заявил Байден.

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Байден также отметил, что Россия продолжает попытки вмешиваться в выборы в США.

На вопрос о возможных действиях главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина американский лидер ответил: "Да Бог его знает, что он может сделать".

"Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожным с тем, что ест, я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед. Если коротко: я не знаю и никто не знает", – добавил Байден.

Автор: 

Байден Джо (2795) путин владимир (31651) ядерное оружие (1376)


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Топ комментарии
+6
Якщо так, то чому НАТО боїться?
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13.07.2023 20:28 Ответить
+4
могли , і думали і бачили , ... це тількі сліпі не бачили , або ті хто не хотів бачити ..... коли потяглися єшелони з Камчатки з Ттихоокеанського флоту через усю па-рашу нібито на навчання в білурусь..ще восени 21....... у грудні почали посольства виїжджати , фірми вивозити персонал за кордон....тільки " влада " не хотіла бачити...
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13.07.2023 20:44 Ответить
+3
Загроза застосування тактичної ядерної зброї Путіним є реальною, - Байден Джерело: https://censor.net/ua/n3425700
Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї, - Байден Джерело:
У животворящего маразматика кукуха окочательно кукухнулась.
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13.07.2023 20:36 Ответить
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Але якщо війна буде заморожена, то такі ж диктатори як і В.Х. почнуть слідувати його прикладу і погрожувати всім хто проти ядерною зброєю чи хімією. А там і до третьої світової недалеко, бо на світовий порядок, який виник після другої світової війни всім буде плювати. Як і на його гарантів нажаль. А буде тільки право сильного панувати.
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13.07.2023 20:24 Ответить
« на ромашке я гадал»
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13.07.2023 20:25 Ответить
Ви гадаєте це дотепн?
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13.07.2023 21:41 Ответить
«Я не думаю» про *****
«Та Бог його зна, що він може зробити» про Пригожина
А ЦЕ ДОТЕПНО ? По Байдену виходить що ***** надійний
Байдену методички у хремлі пишуть ? МОЖЕМО повернути вчорашній спір про погляди США на рашу
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13.07.2023 22:49 Ответить
З чого ви зробили такі висновки, я хз.
Перечитайте може ще раз уважніше
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13.07.2023 23:00 Ответить
Якщо ***** не готов використати ядерну зброю зараз, то аварію на ЗАЕС реально, і дурачком можна прикинутись.
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13.07.2023 20:26 Ответить
Якщо так, то чому НАТО боїться?
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13.07.2023 20:28 Ответить
Тому що в НАТО багато країн де «власть» мае зв'язки з Кремлем.

А кремль на це грошей не шкодує…
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13.07.2023 20:47 Ответить
І вони там говорять про корупцію?
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13.07.2023 20:56 Ответить
До чого тут корупція. Бізнес.
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13.07.2023 21:05 Ответить
Не можна робити жодних прогнозів щодо застосування/не застосування путіним ядерної зброї. Прогнозам піддаються дії нормальної людини з здоровою психікою. Дії істоти, обтяженої всіма, які тільки існують комплексами, непередбачувані.
Ну хто міг сказати в 2021, що він розв'яже в самому центрі Європи найбільшу після Другої Світової війну.
А він все ж таки розв'язав і кинув у топку безглуздої війни і свою і чужу країну.
Ось те, що є. Тому, ніколи не говори про путіна ніколи. Одного чудового ранку світ прокинеться з новою реальністю - росія застосувала ТЯЗ.
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13.07.2023 20:34 Ответить
Небезпека не стільки в Путіні, як в його братах по розуму, які захочуть і собі спробувати спіймати диктаторську вдачу за хвіст
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13.07.2023 20:43 Ответить
могли , і думали і бачили , ... це тількі сліпі не бачили , або ті хто не хотів бачити ..... коли потяглися єшелони з Камчатки з Ттихоокеанського флоту через усю па-рашу нібито на навчання в білурусь..ще восени 21....... у грудні почали посольства виїжджати , фірми вивозити персонал за кордон....тільки " влада " не хотіла бачити...
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13.07.2023 20:44 Ответить
может Иран быстрее нанесёт ядерный удар по Израилю...?\такой вариант возможен...?\
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13.07.2023 20:49 Ответить
Хоча б частковий успіх режиму х.йла в війні дасть надію іншим режимам робити так само як він. А там і до третьої світової недалеко.
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13.07.2023 20:52 Ответить
да не бойся - бессмертные не умирают...
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13.07.2023 21:02 Ответить
а хіба це погано? ви маєте цим пишатися! такий шанувальник
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13.07.2023 23:23 Ответить
Тому він додав «я не думаю»
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13.07.2023 21:43 Ответить
Загроза застосування тактичної ядерної зброї Путіним є реальною, - Байден Джерело: https://censor.net/ua/n3425700
Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї, - Байден Джерело:
У животворящего маразматика кукуха окочательно кукухнулась.
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13.07.2023 20:36 Ответить
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13.07.2023 20:39 Ответить
може у такому віці, шефу, не треба стільки думати, для цього є Блінкін та Саліван...
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13.07.2023 20:44 Ответить
Тільки не Салліван. Ірландці дуже часто проводять ізоляціоністську політику США під час воєн, як той же батько президента Кеннеді посол США в Британії Джозеф Кеннеді, який писав в 1940 листи Рузвельту, що воювати з Гітлером не потрібно, бо Британія ось-ось програє війну і Європа не варта того, щоб США за неї вписувалися. Салліван в чомусь схожий на Джозефа Кеннеді з поправкою на ******* реалії звичайно.
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13.07.2023 20:50 Ответить
Америці велика дяка за підтримку України у відбитті агресії РФ, але пане Байдене, з бандитами потрібна зовсім інша мова ніж "я не думаю, що ти застосуеш ніж". Бандиту слід сказати "ящо ти пустиш у хід ніж, я тебе застрелю"! Такі речі путин розуміє добре.
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13.07.2023 20:52 Ответить
Дипломатія у відсотках, не користується особливою популярністю нід окрім України.
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13.07.2023 21:46 Ответить
На початку вторгнення Байден прямо сказав що війська США не будуть брати безпосередню участі у війні на території України. Так що це не відкриття.
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13.07.2023 21:48 Ответить
Просто адекватні люди, і це не зелена шобла, знають що НАТО буде навіть не після закінчення війни, а після виборів по закінченню війни
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13.07.2023 22:04 Ответить
Чому кожен виступ Байдена,який стосується України,починається зі слів : я не думаю...?Джо,ти заїб@в уже не думати,почни,будь ласка,думати,бо твоє "не думаю" одне шизануте,бункерне ***** сприймає,як слабкість і веде планету до ядерного апокаліпсису.
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14.07.2023 00:58 Ответить
Він єдиний серед його конкурентів на виборах, хто хоч так говорить а не стелиться перед рашкою.
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14.07.2023 09:42 Ответить
А він взагалі думає? Можливо він просто накопичувач думок груп впливу демократичної партії і не більше.
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14.07.2023 01:15 Ответить
 
 