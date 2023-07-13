"Я не думаю, что есть реальная перспектива использования Путиным ядерного оружия", - Байден
Президент США Джозеф Байден не видит угрозы использования Россией ядерного оружия в войне против Украины.
Об этом заявил Джо Байден на пресс-конференции в Хельсинки по итогам встречи с лидерами Северной Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я не думаю, что есть реальная перспектива использования Путиным ядерного оружия. Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: "Не прибегайте к этому. Не делайте этого", – заявил Байден.
Байден также отметил, что Россия продолжает попытки вмешиваться в выборы в США.
На вопрос о возможных действиях главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина американский лидер ответил: "Да Бог его знает, что он может сделать".
"Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожным с тем, что ест, я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед. Если коротко: я не знаю и никто не знает", – добавил Байден.
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«Та Бог його зна, що він може зробити» про Пригожина
А ЦЕ ДОТЕПНО ? По Байдену виходить що ***** надійний
Байдену методички у хремлі пишуть ? МОЖЕМО повернути вчорашній спір про погляди США на рашу
Перечитайте може ще раз уважніше
А кремль на це грошей не шкодує…
Ну хто міг сказати в 2021, що він розв'яже в самому центрі Європи найбільшу після Другої Світової війну.
А він все ж таки розв'язав і кинув у топку безглуздої війни і свою і чужу країну.
Ось те, що є. Тому, ніколи не говори про путіна ніколи. Одного чудового ранку світ прокинеться з новою реальністю - росія застосувала ТЯЗ.
Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї, - Байден Джерело:
У животворящего маразматика кукуха окочательно кукухнулась.