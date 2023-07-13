"Я не думаю, что есть реальная перспектива использования Путиным ядерного оружия", - Байден

Президент США Джозеф Байден не видит угрозы использования Россией ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом заявил Джо Байден на пресс-конференции в Хельсинки по итогам встречи с лидерами Северной Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я не думаю, что есть реальная перспектива использования Путиным ядерного оружия. Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: "Не прибегайте к этому. Не делайте этого", – заявил Байден.

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Байден также отметил, что Россия продолжает попытки вмешиваться в выборы в США.

На вопрос о возможных действиях главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина американский лидер ответил: "Да Бог его знает, что он может сделать".

"Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожным с тем, что ест, я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед. Если коротко: я не знаю и никто не знает", – добавил Байден.