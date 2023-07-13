В НБУ раскритиковали отказ от наличных денег, с такой инициативой выступил Шурма: Противоречит базовым потребностям граждан
В Национальном банке Украины выступили против запрета наличных денег, который ранее инициировал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.
Об этом НБУ сообщило в ответ на запрос Экономической правды, отметив, что такая идея противоречит базовым потребностям граждан, передает Цензор.НЕТ.
"По нашему мнению, полный отказ от наличных расчетов в Украине сегодня невозможен, особенно учитывая военное положение. Ведь в современных условиях граждане должны иметь доступ к наличным, чтобы иметь возможность удовлетворять свои базовые потребности даже при наступлении возможных критических событий (блэкаутов, военных действий и т.п.)", — подчеркнули в Нацбанке.
Издание напомнило, что во время конференции по восстановлению Украины в Лондоне заместитель председателя ОП Ростислав Шурма заявил, что Украина обсуждает отказ от наличных денег.
"Мы это обсуждаем. Мы хотим быть первой в мире cashless-экономикой", – заявил тогда Шурма. По его словам, отказ от наличных денег позволил бы преодолеть коррупцию и уклонение от уплаты налогов, для которых наличные средства являются ключевым элементом.
"Ростислав Шурма и раньше выступал за ограничение наличных расчетов. В частности, обсуждая свою концепцию антикоррупционной налоговой реформы (известную как "10-10-10"), он не исключал введения налога на наличные расчеты, или же запрет покупать за наличные деньги подакцизные товары", – говорится в материале "Экономической правды".
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бо як людина зможе пояснити походження грошей на новий айфон, якщо у нього зарплата на картку прийшла тільки 6 тис грн. Тут і відпаде потреба у касових апаратах на роздрібних фопах, оскільки всі гроші будуть проходити через термінал. А дядя Сірожа, який лагодить сантехніку всім охочим, відкриє у банку рахунок "бізнес" і на цю карту будуть скидувати клієнти гроші за його послуги і банк сам буде рахувати податок на прибуток.
Звичайно будуть мільйони невдоволених: маршрутчиків, мусорів, чиновників, лікарів, суддів, прокурв, які залишаться без лівих дєнєг.
Правда є нюанс з сільськими жителями, однак і тут можна все порішати. Головне почати з міст і містечок де крутяться найбільші схєматози.
У грудні 2022 року антикорупційники повідомили https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/14/7380748/ про підозру Гевку в декларуванні недостовірних відомостей.
Повідомлялося, що відомості в е-декларації за 2020 рік нардепа відрізняються від достовірних на понад 3,75 млн грн.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/1/7387462/
Це такий собі "сухий закон" у фінансовій сфері. Можу запевнити вас, що наслідком буде негайний розквіт чорного ринку, курс валютної налічки відразу ж виросте у багато разів.
У США мафія саме на "сухому законі" піднялася. Тут, із забороною готівки, отримаємо щось подібне. Звичайні люди матимуть купу проблем, а злочинці будуть казково наживатися на такій дурні.
До речі, а судді хто? Хто буде давати вироки на розстріл корупціонерів? Ті самі, уйопки типу князєва чи вищої ради правосуддя? Ти уяви масштаби відкатів тим суддям. І знову ніщєсброди постраждають.
До речі в Китаї є розстріл за корупцію, однак корупція у цій країні процвітає.
Тому свої влажні мєчти про сталінщину засунь собі у дупу, виродок совковий.
То налік прибрати. Видать забуло як з осені до весни без електроенергії були. Ні банкомати ні термінали не працювали.
То Запоріжжя перейменувати. То музей за півмільйярда...