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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кассетные боеприпасы деморализуют врага и изменят ситуацию в пользу ВСУ, - Силы обороны

боєприпаси,касетні

Кассетные боеприпасы изменят ситуацию в пользу ВСУ и будут применяться только на участках скопления российских войск.

Об этом заявил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Это (получение кассетных боеприпасов. – Ред.) еще больше демотивирует российскую оккупационную армию и изменит ситуацию кардинально в пользу Сил обороны Украины", – отметил Шершень.

Также, по его словам, после использования этих боеприпасов территории будут маркироваться и дополнительно разминироваться.

"Кассетные боеприпасы будут использоваться только на тех участках, где сосредоточены российские военные, для прорыва обороны противника", - подытожил Шершень.

Читайте также: Украина получила от США кассетные боеприпасы, - Тарнавский

Напомним, сегодня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США.

Автор: 

ВСУ (6735) кассетные боеприпасы (99) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+15
А вдруг не деморализует и не изменит ситуацию? Хватит уже "ванговать", хватает "Буданги". Как бы не получилось с наступлением, которое полгода анонсировали, рассказывали что россияне побегут, они оборонятся не смогут... Результат этих "прогнозов", мы видим.
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13.07.2023 20:40 Ответить
+12
Давайте казати "гоп" як перескочимо.
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13.07.2023 20:45 Ответить
+9
Нах столько трепа? Ещё ничего не использовали, а разговоров. Это как с контрнаступлением, все эти заказные типа военные эксперты вместе с зелёной шоблой рисовали быструю победу, напрасно подогревая людей
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13.07.2023 20:55 Ответить
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Пульнув у рузьге - повернися на Захід, чемненько вклонися та попроси пробачення.
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13.07.2023 20:34 Ответить
А з яйцями по 17 русні вопше буде гаплик. Яєшний єнерал гарантує.
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13.07.2023 20:35 Ответить
Ти забув ще про касетні барабани і сковорідки.
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13.07.2023 20:55 Ответить
чєкаємо з нетерпінням
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13.07.2023 20:38 Ответить
А вдруг не деморализует и не изменит ситуацию? Хватит уже "ванговать", хватает "Буданги". Как бы не получилось с наступлением, которое полгода анонсировали, рассказывали что россияне побегут, они оборонятся не смогут... Результат этих "прогнозов", мы видим.
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13.07.2023 20:40 Ответить
Може тому що ти з дивана не зліз?
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13.07.2023 21:43 Ответить
Теорія це добре, але краще перевірити на практиці.
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13.07.2023 20:40 Ответить
менше рота - докажіть!
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13.07.2023 20:44 Ответить
Давайте казати "гоп" як перескочимо.
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13.07.2023 20:45 Ответить
хочу бачити розчинену русню!
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13.07.2023 20:52 Ответить
Вони по наших кварталах лупили касетними, то ми не деморалізувалися
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13.07.2023 20:54 Ответить
Нах столько трепа? Ещё ничего не использовали, а разговоров. Это как с контрнаступлением, все эти заказные типа военные эксперты вместе с зелёной шоблой рисовали быструю победу, напрасно подогревая людей
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13.07.2023 20:55 Ответить
Спочатку випробуйте, щоб потім не прийшлось розчаровуватись.
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13.07.2023 21:02 Ответить
Кацапи застосовували касетні **********. І це не деморалізувало воїнів ЗСУ. Сподіватися що кацапи так просто здриснуть за порєбрик якщо ми застосуємо касетники у відповідь не варто - тисячею більше, тисячею менше - їм пофіг. Зважатимуть з часом лише на десятки і сотні тисяч.
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13.07.2023 21:05 Ответить
Только не надо забывать одну вещь. У врага они тоже есть. И стрелять они будут по нашим парням.
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13.07.2023 21:06 Ответить
Та таке! Сам ваш п**дьож деморалізує будь-кого.
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13.07.2023 21:11 Ответить
Зробили справу - ось тоді і відзвітуйте. Навіщо цей пафос? Що таке касетний ********* тільки ледащий не знає. Ато ви вже гучним хайпо-розголосом про "котнтранступ" стільки натренділи, що піпл й досі чекає його, не розуміючи взагалі що таке "контрнаступ")
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13.07.2023 21:13 Ответить
зачем твая попа рузкий такой нервный ?
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13.07.2023 21:29 Ответить
даешь шрапнель ! 100500 штук на одного русского унтерменша !
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13.07.2023 21:17 Ответить
Розчарую тебе , не "начнут" , а давним давно використовують , а також фосфорні ; тож не намагайся когось налякати , вже переполох пройшов ((
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13.07.2023 22:17 Ответить
Перш ніж стверджувати, що касети перелякають кацапів і переломлять ситуацію, треба їх на кацапах спочатку випробувати і переконатися, що саме так вони й подіють. Бо ми вже чули про постійно "деморалізованого ворога" і про "небачений у світі контрнаступ".
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13.07.2023 21:53 Ответить
москальню ліпше деморалізують Томагавки, але касетні теж треба...
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13.07.2023 22:03 Ответить
Ну,не знаю,кацапы по нам с первых дней ими лупят,не сломили же.
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13.07.2023 22:20 Ответить
А Леопарди, Брендлі, Хаймерси, 155 мм гармати сильно змінили? А без них рашисти втекли з Харківської області! Виходить, зброя НАТО лише заважає генералам?!
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13.07.2023 22:28 Ответить
Правильно.
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14.07.2023 06:37 Ответить
 
 