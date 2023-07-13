Кассетные боеприпасы деморализуют врага и изменят ситуацию в пользу ВСУ, - Силы обороны

Кассетные боеприпасы изменят ситуацию в пользу ВСУ и будут применяться только на участках скопления российских войск.

Об этом заявил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Это (получение кассетных боеприпасов. – Ред.) еще больше демотивирует российскую оккупационную армию и изменит ситуацию кардинально в пользу Сил обороны Украины", – отметил Шершень.

Также, по его словам, после использования этих боеприпасов территории будут маркироваться и дополнительно разминироваться.

"Кассетные боеприпасы будут использоваться только на тех участках, где сосредоточены российские военные, для прорыва обороны противника", - подытожил Шершень.

Читайте также: Украина получила от США кассетные боеприпасы, - Тарнавский

Напомним, сегодня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США.