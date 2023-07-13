Байден - Пригожину: Я был бы осторожен с тем, что ем, и тщательно изучал, что предлагают на обед

Президент США Джо Байден советует главарю группы наемников "Вагнер" Евгению Пригожину опасаться отравления.

Об этом сообщил Джо Байден на пресс-конференции в Финляндии по итогам встречи с лидерами Северной Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Американского лидера спросили о возможных действиях Пригожина после неудачного мятежа.

"Да Бог его знает, что он может сделать...

Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что ем… я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед", - заявил Байден.

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Напомним, источники в западной разведке утверждают, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Москве и встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. А аналитики Института изучения войны не видят никаких признаков того, чтобы российские власти высылали или задерживали командиров или рядовых боевиков ЧВК "Вагнер", участвовавших в мятеже в РФ.