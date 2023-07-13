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Новости Восстание Пригожина в РФ
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Байден - Пригожину: Я был бы осторожен с тем, что ем, и тщательно изучал, что предлагают на обед

байден,джо

Президент США Джо Байден советует главарю группы наемников "Вагнер" Евгению Пригожину опасаться отравления.

Об этом сообщил Джо Байден на пресс-конференции в Финляндии по итогам встречи с лидерами Северной Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Американского лидера спросили о возможных действиях Пригожина после неудачного мятежа.

"Да Бог его знает, что он может сделать...

Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что ем… я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед", - заявил Байден.

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Напомним, источники в западной разведке утверждают, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Москве и встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. А аналитики Института изучения войны не видят никаких признаков того, чтобы российские власти высылали или задерживали командиров или рядовых боевиков ЧВК "Вагнер", участвовавших в мятеже в РФ.

Автор: 

Байден Джо (2795) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+11
Байден тролляка еще тот. Не в первый раз тонко троллит русню.
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13.07.2023 21:30 Ответить
+8
Навряд чи отруєння загрожує тому, кому розбили кувалдою голову!
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13.07.2023 21:30 Ответить
+5
это приглашение в большую политику .
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13.07.2023 21:30 Ответить
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це так мило.... та його грохнуть з гранатомета ..по реторанах води це убожество
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13.07.2023 21:26 Ответить
это приглашение в большую политику .
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13.07.2023 21:30 Ответить
Ты это о чем?
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14.07.2023 14:11 Ответить
Навряд чи отруєння загрожує тому, кому розбили кувалдою голову!
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13.07.2023 21:30 Ответить
Байден тролляка еще тот. Не в первый раз тонко троллит русню.
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13.07.2023 21:30 Ответить
Пригожину переити на голодування -- Поль Брегг -- 90 днів без іжі
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13.07.2023 21:31 Ответить
Лисий з напівлисим не вороги. Байдену знову набрехали якісь радники.
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13.07.2023 21:31 Ответить
Нехай не п'є чайку.
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13.07.2023 21:32 Ответить
****, неужели подобный прыщ как пригожин заслуживает упоминания президентом США?
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13.07.2023 21:32 Ответить
Его спросили, он ответил. Тема не такая неважная, как кажется. Перевороты на расии влияют на весь мир, особенно если речь идет о потенциальном попадании яо в руки зеков.
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13.07.2023 21:36 Ответить
А ЯЗ в руках *уйла-дебіла не хвилює?
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13.07.2023 21:40 Ответить
Не знаю. Но явно никто не желает расползание яо
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13.07.2023 21:57 Ответить
ну как сказать, Хйлу к примеру - вопросы только "нужные" задают. в США наверное пока все более менее прилично, конечно, но уже тоже могут отказаться отвечать к примеру за свою деятельность. у нас - вообще говорят все обо всем но никогда по своей части, а как отвечать конкретно за про*бы - так вообще оказывается некому и никто не виноват и вообще уволят или переведут в послы или директором каким-то (хотя результаты катастрофические и непоправимые). могли бы лучше уж молчать и время не тратить свое и чужое.
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14.07.2023 00:14 Ответить
Ставки сделаны!
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13.07.2023 21:40 Ответить
Для цього висновку не потрібно було б слухати Байдена...І так було зрозуміло 24 червня.
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13.07.2023 21:42 Ответить
А "пригожин" хіба не кухар? Він мабуть для себе сам готує
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13.07.2023 21:42 Ответить
Что то Байден сильно переживает за здоровье террориста.
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13.07.2023 21:42 Ответить
все по фрейду - пригожина опустили в 90-е на зоне. теперь он пытается опустить всех...кого может... перед тем кто не согласен снова подставляет опу....класиика идоров.
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13.07.2023 21:44 Ответить

Коли живеш чесно, працюєш чесно, немає чого і боятись
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13.07.2023 21:45 Ответить
"Едим дома" (с)
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13.07.2023 21:46 Ответить
Це сарказм. Всім відомо що сталіна отруїли. А охорона у нього була найкраща на планеті і була купа дегустаторів. Не допомогло. Здох як пацюк в коморі. То ж прігожіну саме час приспати себе самому поки не зійшов з розуму від страху.
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13.07.2023 21:47 Ответить
Думаю, что жратва- не единственный вариант для этого дырявого петуха.
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13.07.2023 21:50 Ответить
Якби пригожин мав мізки, то забрав би все бабло, сів би у свій літачок і звалив би кудись у Африку чи Полінезію якусь... Там шанс сховатися і довше прожити, але ж воно мабуть думає в політику лізти.
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13.07.2023 22:00 Ответить
Там би його і кокнули. В Африці чи полінезії це зробити ще легше. Треба як Гітлер - на підводний човен і на базу в Антарктиді.
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13.07.2023 22:12 Ответить
Джо сегодня в ударе.
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13.07.2023 22:56 Ответить
Да СРАТЬ на какого то пригошкина - чмошника. Зачем Бидон ОПУСКАЕТСЯ до обсуждения какой то падали
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14.07.2023 01:17 Ответить
Може переживає за життя свого агєнта)
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14.07.2023 10:29 Ответить
Mandel urke, budet mokryj!
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14.07.2023 02:37 Ответить
Оця "новина" показує, чим зайняті думки президента Байдена.

Виходить, Пригожин помилився, коли запрошував президента Зеленського "зустрітися" біля Бахмута (бо Зеленський тоді взагалі ніяк не відреагував на це запрошення від ніхто), - цьому колишньому "кухарю" треба було запрошувати президента Байдена, бо схоже, його більше цікавить їжа.
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14.07.2023 04:34 Ответить
О, Байден уже советы даёт Пригожину! Скоро ему позвонит или встретится в белом Доме?
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14.07.2023 06:44 Ответить
 
 