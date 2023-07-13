Байден - Пригожину: Я был бы осторожен с тем, что ем, и тщательно изучал, что предлагают на обед
Президент США Джо Байден советует главарю группы наемников "Вагнер" Евгению Пригожину опасаться отравления.
Об этом сообщил Джо Байден на пресс-конференции в Финляндии по итогам встречи с лидерами Северной Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Американского лидера спросили о возможных действиях Пригожина после неудачного мятежа.
"Да Бог его знает, что он может сделать...
Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что ем… я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед", - заявил Байден.
Напомним, источники в западной разведке утверждают, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Москве и встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. А аналитики Института изучения войны не видят никаких признаков того, чтобы российские власти высылали или задерживали командиров или рядовых боевиков ЧВК "Вагнер", участвовавших в мятеже в РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли живеш чесно, працюєш чесно, немає чого і боятись
Виходить, Пригожин помилився, коли запрошував президента Зеленського "зустрітися" біля Бахмута (бо Зеленський тоді взагалі ніяк не відреагував на це запрошення від ніхто), - цьому колишньому "кухарю" треба було запрошувати президента Байдена, бо схоже, його більше цікавить їжа.