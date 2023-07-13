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Мариуполь и Бердянск больше не считаются тылом российских войск, - Силы обороны

війна,зсу

Бердянск и Мариуполь "больше не считаются тылами российских войск" после обстрела гостиницы "Дюна" 11 июля.

Об этом заявил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Видимо, все прекрасно понимают, почему с начала продвижения наших войск на юг, с начала ведения наступательных действий, с начала нашего контрнаступления векторы продвижения стали называть Бердянский и Мелитопольский. Да, наша очевидная стратегическая цель – деоккупация, освобождение украинских земель на юге. Очевидно, что мы опираемся на концепцию эффективного комплексного огневого поражения противника, уничтожаем потенциал врага, его тылы и логистику, материально-техническую базу, управленческие структуры и командные пункты. Вот для этого эффективно работают ракетные войска, точно работает артиллерия дальнобойная", – отметил Шершень.

По его словам, это процесс, в котором определяющее значение имеют "комплексные решения".

И стоит отметить, что объекты для поражения определяются в штабах, где командование осуществляет соответствующее планирование, координацию и реализацию. Давайте себя похвалим. Все же ВСУ – это интеллектуальная армия. И в этом определяющим является лидерство, мотивация и объект атаки, то есть четко определенная задача и цель, которую мы имеем", - подытожил Шершень.

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Отметим, что 11 июля в захваченном Бердянске раздался взрыв. По данным Бердянской городской военной администрации, зафиксировано попадание в гостиницу "Дюна", в которой могло жить российское военное руководство. Объект практически полностью уничтожен.

Автор: 

Бердянск (446) Мариуполь (5735) ВСУ (6735) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+5
Там пасеться Бавовнятко. св.Хаймарс підтвердить.
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13.07.2023 21:39 Ответить
+4
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13.07.2023 21:57 Ответить
+3
Готель "В дюндєль"...
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13.07.2023 21:37 Ответить
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Готель "В дюндєль"...
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13.07.2023 21:37 Ответить
Там пасеться Бавовнятко. св.Хаймарс підтвердить.
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13.07.2023 21:39 Ответить
Мелитополь и Бердянск- очевидные направления главных ударов. Пусть и Дерьмак так думает.
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13.07.2023 21:43 Ответить
та не выдавайте секреты , шо другое направление.
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13.07.2023 22:11 Ответить
Да я это для Дерьмака, пусть помучается и свою парашную репу почешет.
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14.07.2023 07:34 Ответить
Тікають фсбешніки зі своїми родинами вже звідти, скоро ми відвоюємо Маріуполь і Бердянськ!

орки, вам піз.............а!
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13.07.2023 21:45 Ответить
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13.07.2023 21:57 Ответить
Тьотя мандрівниця, звідки вона тільки не їхала...
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13.07.2023 23:23 Ответить
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14.07.2023 01:46 Ответить
 
 