В парламенте Болгарии предлагают передать ВСУ 100 БТР, которые 40 лет "собирают пыль на складах"
В парламенте Болгарии предлагают передать Украине около 100 бронетранспортеров, которые не используются в стране и собирают пыль на складах десятки лет.
О такой инициативе сообщил депутат от коалиции Продолжаем изменения – Демократическая Болгария Ивайло Мирчев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Он сообщил, что сегодня, 13 июля, вносит в парламент предложение о новой военной помощи Украине. Речь идет о около 100 БТР в основном из складов МВД, которые производились в 1960-х и 1970-х годах и были зачислены во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х.
По его словам, эта техника никогда не использовалась, некоторые из этих БТР технически неисправны.
"Более 40 лет собирают пыль на складах и несут только расходы на их охрану и содержание", – отметил Мирчев.
По словам депутата, предоставляя Украине эти БТР, Болгария могла бы рассчитывать на компенсацию со стороны США, что позволило бы улучшить обороноспособность болгарской армии.
Он заявил, что в конце 2022 года США предлагали Болгарии американские системы противовоздушной обороны на $200 млн за поставку старого советского оружия Украине. Однако, как утверждает Мирчев, правительство президента Румена Радева не воспользовалось этой возможностью.
Депутат заявил, что работа над идеей о передаче этой техники велась около месяца с премьер-министром Николаем Денковым, министрами внутренних дел и обороны, главой комиссии по обороне в парламенте Болгарии Христо Гаджевым.
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знайомий хлопець комвзвода просить допомогти із придбаннм нових пікапів, бо старі вже зовсім в хлам
то таки броня старих БТР для доставки БК та евакуаціїї мабуть краще б.у. голого пікапа
Нехай застарiли машини, але можна покращити - при бажаннi. I заощадити
Также продолжается ремонт трассы от него до границы с Запорожской областью протяженностью 67 км (выполнен на 77%), сообщает госкомпания «Автодор»
Головне щоб була «на ходу» та зізброєю.
БТРметалевих трун, які 40 років "збирають пил на складах"
Розукомплектований БТР60 за ціною нового Страйкера
Та нє братушки, таке чудо тільки на вагу
Їх чехи/поляки ще півроку будуть до ума доводить, на закордонних підприємствах Укроборонпрому.
А на папері цей мотлох з першого дня задекларують сотнею ************* зразків озброєння.
Один чувак в Німеччині скупив декілька десятків (якшо не сотню) старих Леопардів і запропонував Україні їх купити за всі гроші світу. Був посланий нахєр і зараз є володарем найкоштовнішого звалища металобрухту.
Шоб та шлюха, шо сидить послицею в Болгарії, трохи поворушилася і підтримала цю ініціативу, то може і безкоштовно віддали би або за символічну плату.
Хлопцям простих шин бракує, для авто,
мовчу вже про інші речі, в ново створюваних бригадах, а вони перед БТР - ми мордою крутять, чи вИ це умисно робите?
Единственное на что они годны - это эвакуация раненных и то не с передовой, а в глубоком тылу.
...ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з цих БТР є технічно несправними."
Умови зберігання ще радянської 30-річної техніки у Болгарії напівсовкові. Тож з тої сотні не факт що півсотні хоча б з місяць зможуть проїздити по українських полях і бездоріжжю...
Механіки, замість займатися ремонтом пошкодженої ******** техніки пошкодженої у боях, будуть розпилювати свій час на реабілітацію ледве живого металобрухту 30-40-річної давнини.
А найгіршим є те, що у якихось звітах НАТО і Европейських країн буде значитися що Україні надано додатково "аж 100 БТР", навіть якщо з цих 100 вже через місяць 50% не зможуть рухатися із-за поломок.