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Новости Помощь Украине
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В парламенте Болгарии предлагают передать ВСУ 100 БТР, которые 40 лет "собирают пыль на складах"

бтр

В парламенте Болгарии предлагают передать Украине около 100 бронетранспортеров, которые не используются в стране и собирают пыль на складах десятки лет.

О такой инициативе сообщил депутат от коалиции Продолжаем изменения – Демократическая Болгария Ивайло Мирчев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он сообщил, что сегодня, 13 июля, вносит в парламент предложение о новой военной помощи Украине. Речь идет о около 100 БТР в основном из складов МВД, которые производились в 1960-х и 1970-х годах и были зачислены во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х.

По его словам, эта техника никогда не использовалась, некоторые из этих БТР технически неисправны.

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"Более 40 лет собирают пыль на складах и несут только расходы на их охрану и содержание", – отметил Мирчев.

По словам депутата, предоставляя Украине эти БТР, Болгария могла бы рассчитывать на компенсацию со стороны США, что позволило бы улучшить обороноспособность болгарской армии.

Он заявил, что в конце 2022 года США предлагали Болгарии американские системы противовоздушной обороны на $200 млн за поставку старого советского оружия Украине. Однако, как утверждает Мирчев, правительство президента Румена Радева не воспользовалось этой возможностью.

Депутат заявил, что работа над идеей о передаче этой техники велась около месяца с премьер-министром Николаем Денковым, министрами внутренних дел и обороны, главой комиссии по обороне в парламенте Болгарии Христо Гаджевым.

Автор: 

Болгария (661) БТР (367)


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Топ комментарии
+23
Як на мене то краще собі залиште цей мотлох. Україна не відро для радянського сміття, нам потрібна ******* зброя. Якщо б Болгарія просто подарувала це одне, а вони ж хочуть компенсацію від США.
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13.07.2023 21:52 Ответить
+13
Можливо для ТРО б підійшло. Але .... скупий платить двічі. А в цьому випадку життям і здоров'ям.
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13.07.2023 21:50 Ответить
+13
Якщо буде передача, скажемо велике дякую!!! відремонтуємо, загрузимо цим заводи і в бій!!! креще +100, чим нічого, або "-"...
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13.07.2023 21:57 Ответить
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Можливо для ТРО б підійшло. Але .... скупий платить двічі. А в цьому випадку життям і здоров'ям.
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13.07.2023 21:50 Ответить
Так вже платимо давно! У нас купа стрілецьких підрозділів взагалі без бронетехніки. Крім цивільних авто немає на чому здійснювати евакуацію поранених та підвіз БК. Коли "пливутть" дороги пікапи стають взагалі непотрібні. Під час пожежі не оцінюють якість відра в якому воду принесли. В нас був час готуватися, але ж асфальт і "какаяразніца" були приорітетніші...
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14.07.2023 07:03 Ответить
Після Бредлі то вже не так цікаво. Можливо, як мед-евак.
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13.07.2023 21:52 Ответить
А що там може бути? Мабуть бтр 60-70. Останні ще Бабченко критикував в своїх мемуарах про чеченські війни за їх звичку глохнути прямо біля позицій ворога ..
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13.07.2023 21:59 Ответить
Цивільні авто кращі?
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13.07.2023 22:10 Ответить
+ 100 !!!

знайомий хлопець комвзвода просить допомогти із придбаннм нових пікапів, бо старі вже зовсім в хлам

то таки броня старих БТР для доставки БК та евакуаціїї мабуть краще б.у. голого пікапа
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13.07.2023 22:34 Ответить
Скоріше за все це БТР 60 ПБ .На озброєнні КПВТ та ПКТ. Машина для 70-х не погана. У порівнянні з БТР152В,прост,,Чайка,,
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13.07.2023 22:11 Ответить
😁БТР 152 то взагалі тупо вантажівка броньована з кулеметом. В Угорщині їх палили простими "Молотовими" в 1956..
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13.07.2023 22:29 Ответить
і нічого, повзає як броньована вантажівка
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13.07.2023 22:35 Ответить
Як би пояснити що на простий і надійний бтр-152 бтр152 можна встановити навісну броню, і потім безпечніше доставляти вантаж, вивозити поранених, і краще ніж на неброньованих іномарках... Ще можна встановити в кузов і рсзв, зенітку.
Нехай застарiли машини, але можна покращити - при бажаннi. I заощадити
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13.07.2023 23:56 Ответить
Для ТРО то шо треба.
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13.07.2023 21:52 Ответить
Як на мене то краще собі залиште цей мотлох. Україна не відро для радянського сміття, нам потрібна ******* зброя. Якщо б Болгарія просто подарувала це одне, а вони ж хочуть компенсацію від США.
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13.07.2023 21:52 Ответить
То есть на-халяву мы и на мусор согласны?
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14.07.2023 07:15 Ответить
Гарнии улов .
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13.07.2023 21:52 Ответить
Подъезд к пункту пропуска «Джанкой» со стороны Херсонской области расширен до 4 полос

Также продолжается ремонт трассы от него до границы с Запорожской областью протяженностью 67 км (выполнен на 77%), сообщает госкомпания «Автодор»
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13.07.2023 21:55 Ответить
В районі Каланчака будують асфальтовий завод
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13.07.2023 22:11 Ответить
Мотлох звісно. Але болгари, судячи з їхніх неодноразових дій, ще ті бандерівці))
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13.07.2023 21:56 Ответить
На фронті ЗСУ потрібна люба зброя. Нічого що стара.

Головне щоб була «на ходу» та зізброєю.
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13.07.2023 21:56 Ответить
Якщо буде передача, скажемо велике дякую!!! відремонтуємо, загрузимо цим заводи і в бій!!! креще +100, чим нічого, або "-"...
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13.07.2023 21:57 Ответить
З мотлохом більше возитися. І може підвести прямо під час бою. Краще хаммерами ще розжитися. Чи в поляків Онціллу (харківський Дозор) купити, або в борг взяти.
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13.07.2023 22:03 Ответить
ваші фантазії гарні... але вони всього-навсього - фантазії....
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13.07.2023 22:09 Ответить
Хаммерів багато в світі і вони надійніші. Дозор онцілу можна було б купити в поляків. А не гробити людей в металобрухті радянському, який робили під доктрину Жукова:"баби єщьо нарожают"...
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13.07.2023 22:20 Ответить
Пані Людмила, ваші фантазії захоплюють, але як їх втілити в життя?
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13.07.2023 22:40 Ответить
Логічно було б заплатити за них списаними та обшмеканими радянськими грошима.
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13.07.2023 21:59 Ответить
Вам предлагают их передать, а не продать. Разницу понимаете?
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13.07.2023 22:31 Ответить
У парламенті Болгарії пропонують передати ЗСУ 100 БТР металевих трун, які 40 років "збирають пил на складах"
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13.07.2023 22:00 Ответить
ЗСУ знайде застосування. Як мінімум для технічного канібалізму (розукомлектації з наступним ремонтом потрібної пошкодженої техніки)
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13.07.2023 22:00 Ответить
Дякую,зоставте їх собі.
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13.07.2023 22:06 Ответить
А вони їх не Вам пропонуєть, а ЗСУ і сьогодні на фронті люба техніка - є техніка. А ця може їздити і возити все - вантажі, особовий склад і поранених. Є місця, де хлопці воюють(їздять) на стареньких "жигулях".
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13.07.2023 22:14 Ответить
Цей мотлох 50 років на складі гнив. Да він швидше полетить, ніж поїде.
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13.07.2023 22:19 Ответить
Можно на запчасти использовать, вам же их не предлагают купить, а просто передать.
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13.07.2023 22:33 Ответить
Хлопці шукають будь-які колеса через волонтерів, Україні потрібно зараз ВСЕ і побільше. Дають 100 машин!!! А реакція - мотлох. З Вами все добре?
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14.07.2023 00:02 Ответить
Загрузить их тонной динамита и бтр-шахид для русни готов
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13.07.2023 22:10 Ответить
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13.07.2023 22:23 Ответить
Для Рєзнікова це просто дар з небес і значно кращий варіант, ніж HIMARS чи Abrams, адже можна буде створити з кілька фірм-прокладок для доставки і ремонту цих БТР та пофарбувавши і накачавши колеса взяти за кожен, як за новий західного зразка. От де можна зрубити реальне бабло, бо з тих HIMARS жодного прибутку.
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13.07.2023 22:11 Ответить
Оце молодці!
Розукомплектований БТР60 за ціною нового Страйкера
Та нє братушки, таке чудо тільки на вагу
Їх чехи/поляки ще півроку будуть до ума доводить, на закордонних підприємствах Укроборонпрому.
А на папері цей мотлох з першого дня задекларують сотнею ************* зразків озброєння.
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13.07.2023 22:16 Ответить
Я не воєнний експерт, але на мою думку 100 БТР краще ніж 0 БТР.
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13.07.2023 22:19 Ответить
То так, але за купу брухту вони 200 лямів хочуть.
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13.07.2023 22:21 Ответить
То шо вони хочуть - то предмет торгу.
Один чувак в Німеччині скупив декілька десятків (якшо не сотню) старих Леопардів і запропонував Україні їх купити за всі гроші світу. Був посланий нахєр і зараз є володарем найкоштовнішого звалища металобрухту.
Шоб та шлюха, шо сидить послицею в Болгарії, трохи поворушилася і підтримала цю ініціативу, то може і безкоштовно віддали би або за символічну плату.
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13.07.2023 22:31 Ответить
А може вона вже "обслужила" весь Парламент Болгарії і це результат її діяльності.
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13.07.2023 22:56 Ответить
Так хріново обслужила?))
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13.07.2023 23:18 Ответить
Ну все що змогла... і вже доповіла "Пацикі, я старалась!"
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13.07.2023 23:21 Ответить
Так обслужила, шо парламент тепер збирається на сессії в вендиспансері?
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14.07.2023 02:11 Ответить
Не може бути! Вона ж з обслуги самого бубочки! - "чистоту сосни перевірено".
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14.07.2023 02:51 Ответить
Речь о передаче, а не о продаже. Или я что-то не понял? Откуда инфа про 200 лямов?
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13.07.2023 22:35 Ответить
Аа, я понял - вы деньги из американского бюджета считаете своими... П..ц...
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13.07.2023 22:38 Ответить
Де я вважаю гроши з американського бюджету своїми вважаю?? Чи ще один, що в очі довбеться, або читати не вміє??
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13.07.2023 23:17 Ответить
Цікаво, що коли амери їм (по їх словах) за це пропонували 200 лямів - то вони відмовились нам передавати. А тепер що, зробили технічну інвентаризацію й зрозуміли, що то їм нафіг непотрібно. 40 років...то може воно все погнило вже так, що й магнітом не підняти. Може неналежне утримання було..треба, щоб наші військові дивились, їм ж з цим потім розбиратись. І фахові. А не чотирикратні ухилянти і їх посіпаки.
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13.07.2023 22:20 Ответить
Забирайте пока дают, то на запчасти пустят и не понятно где это окажется. Хоть макетами можно использовать
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13.07.2023 22:20 Ответить
Може згодитися хіба що в якості приманки для ворожої авіації або артилерії. В якості лакмусового папірця для тестування жадібності болгарських депутатів вони вже були успішно використані.
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13.07.2023 22:21 Ответить
Якщо техніка на ходу - згодиться. Якщо мотлох - то в сад...
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13.07.2023 22:26 Ответить
Даже. якщо не всі на ходу, то що? Одні колеса чого вартують! А це дефіцит.
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14.07.2023 15:25 Ответить
есть и модернизированные
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13.07.2023 22:37 Ответить
Після бредлі то могильник для солдат,але для зачистки сіл і містечок піде.
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13.07.2023 22:41 Ответить
Это что перевооружение такое по стандартам НАТО ?
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13.07.2023 22:54 Ответить
Ні. Для Болгарії це халявна утилізація військового мотлоху в Україні, а нам краще ніж нічого.
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13.07.2023 23:00 Ответить
І де вас, дебілів лише беруть, заткніть свої понти собі в дупу, надивилися янелоха безпонтового.
Хлопцям простих шин бракує, для авто,
мовчу вже про інші речі, в ново створюваних бригадах, а вони перед БТР - ми мордою крутять, чи вИ це умисно робите?
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13.07.2023 23:00 Ответить
Бо довбні, а деякі провокатори з ФСБ
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13.07.2023 23:08 Ответить
Саме час реставрацією антикваріату займатися. Там метал втомився і поржавів, кільця позалягали, пружини не пружинять, магніти розмагнітилися, гума скам'яніла, поролон розсипався. Та й взагалі морально застаріла техніка не піднімає морального духу воїнів.
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13.07.2023 23:18 Ответить
Гробы на колесах.
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13.07.2023 23:02 Ответить
Конечно оно лишним не будет но они чего-то почти полтора года думали
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13.07.2023 23:29 Ответить
Співчуваю технікам. Така солянка від Бредлі та Леопардів до давнього совкового мотлоху
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13.07.2023 23:54 Ответить
Чого так слабо? Передали б ще радянські кирзові чоботи та портянки для них. А потім будуть на весь світ кричати, що із парою у дупі допомагають Україні і прибіжать за компенсацією до старого пердуна.
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14.07.2023 01:12 Ответить
Решать боевые задачи на них и на этой войне невозможно. Ремонт, запчасти и т.п...

Единственное на что они годны - это эвакуация раненных и то не с передовой, а в глубоком тылу.
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14.07.2023 06:42 Ответить
не помешают, вреда не будет.
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14.07.2023 06:44 Ответить
ключовою буде ціна цієї старої техніки, по-любому на броні безпечніше чим доставляти бійців звичайними цивільними джипами
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14.07.2023 08:25 Ответить
Яка-ніяка, а все таки броня на колесах і кпвт теж хороша річ.Для піхоти ВСУ ця передача зайвою не стане.
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14.07.2023 10:05 Ответить
так подобаються висери диваних експертів! Сидять на дивані і патякають "які ****** бтр..."
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14.07.2023 11:07 Ответить
Как подвижные или неподвижные огневые точки ПВО для борьбы с шахедами
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14.07.2023 13:52 Ответить
"близько 100 БТР в основному зі складів МВС, які вироблялися у 60-х та 70-х роках та були зараховані до внутрішніх військ у 1980-х.
...ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з цих БТР є технічно несправними."
Умови зберігання ще радянської 30-річної техніки у Болгарії напівсовкові. Тож з тої сотні не факт що півсотні хоча б з місяць зможуть проїздити по українських полях і бездоріжжю...
Механіки, замість займатися ремонтом пошкодженої ******** техніки пошкодженої у боях, будуть розпилювати свій час на реабілітацію ледве живого металобрухту 30-40-річної давнини.
А найгіршим є те, що у якихось звітах НАТО і Европейських країн буде значитися що Україні надано додатково "аж 100 БТР", навіть якщо з цих 100 вже через місяць 50% не зможуть рухатися із-за поломок.
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14.07.2023 15:23 Ответить
Для порівняння: 200 млн. доларів (які хоче отримати Болгарія від США за передачу Україні цих старезних БТР) рівняється 1330 цілям по окупантах котрих з ювелірною точністю можуть деактивувати ракети Хаймарс (вартість пуску однієї ракети - 150 тисяч доларів.)
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14.07.2023 15:43 Ответить
 
 