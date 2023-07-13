Иран научился копировать японские комплектующие для своих "шахедов", - The Wall Street Journal
По данным The Wall Street Journal, Иран научился самостоятельно производить некоторые сложные компоненты для производства дронов-камикадзе, поэтому эффект от западных санкций будет слабее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что Иран все еще получает большую часть деталей для своих дронов от американских, европейских и японских компаний, но постепенно иранцы переходят на собственные комплектующие.
"Иран больше полагается на отечественные компании в производстве деталей для своих беспилотных летательных аппаратов, из-за чего США и их союзникам становится все труднее сорвать его с помощью санкций", – говорится в отчете исследовательской группы Conflict Armament Research.
В сбитых над Украиной беспилотниках были найдены детали, изготовленные небольшой частной иранской компанией по производству электроники Sarmad Electronics Sepahan. До сих пор эта компания не попадала под западные санкции.
"Поскольку санкции ограничивают иностранные поставки, они, безусловно, чувствуют необходимость производить как можно больше внутри страны", — сказал Дэмиен Сплитерс, заместитель директора по операциям Conflict Armament, изучавший дроны.
Ранее США и европейские страны уже ввели санкции против десятков компаний и частных лиц, предположительно связанных с иранской индустрией беспилотников. Но эти усилия до сих пор имели ограниченное влияние. Многие части дронов, такие как микрочипы, объективы камер, двигатели и системы GPS, широко доступны на коммерческом рынке, что затрудняет перекрытие поставок в Иран для США и их союзников.
Теперь же проблема усугубилась. В иранских беспилотниках, сбитых в Украине, нашли две детали, которые оказались иранскими копиями японских деталей, которые ранее Иран вынужден был импортировать. Переход Ирана на самостоятельное производство этих деталей эксперты связывают с активными попытками Японии пресечь поставки своей электроники в Иран.
В то же время эксперты отмечают, что пока иранские компании могут копировать только самые простые из используемых в беспилотниках деталей. Для получения более сложных компонентов Иран по-прежнему вынужден полагаться на американские, азиатские и европейские компании.
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Не можуть , або скоріш не хочуть.
Тим більше що проти України ніякі санкції не приймались.
Кацапоїд як так проходить виробництво ельбрусів ?
"Кацапи, на відміну від розумних іранців, можуть робити абсолютно все, що міг Інтел на початку 2000-х."
https://spectrum.ieee.org/tanzanias-homegrown-drone-industry-takes-off-on-bamboo-wings
Слабшим, ***!
Хочу бачити для порівняння сильний ефект від західних санкцій!
Невже не залишилось відповідних фахівців, які її спроєктують? І замовити 95% комплектуючих на Заході. І таким же чином ракети - проект наш, запчастини західні.
В цьому абзаці прекрасно просто усе....
Світ пздць божевільний.
питання що нам заважає зробити аналог мопедів маючи купу майже цілих дронів, та величезну кількість спеців яким просто потрібно дати завдання і гроші.
питання звісно риторичне.
*******будувати дороги. Для нас це проблема." (якийсь нєлох)
З гівна і палок, не маючи своїх академій наук, а навчаючи своїх студентів у нас європі та США, зібрали дрон дешевий і реально аналоговнєтний. Нам потрібно вчитись у них, адже кацапи нікуди не щезнуть і через деякий час, знову попруть до нас з новоотсосією.
Кацапи знищили половину трансформаторних будок великої потужності, тільки диво(наші ПВО) не дало їм добити енергетику до кінця. Зараз помаленьку йде відновлення за рахунок партнерів, але думаю під зиму кацапи знову будуть бити по підстанціях.
Або брехня, або у загальнодоступному просторі немає всієї інформації...
В обох випадках - санкції не спрацювали....
Я більш ніж впевнений - не без білих людей, за достойну оплату праці вони все зроблять.
необхідних компонентів. Іран веде себе дуже не розсудливо. Хай не ображається.
MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF
ALUMINIUM -SILICON ALLOY
Alireza Darvishi1*, Ali Maleki1, Mehdi Mazar Atabaki2, Mohammad Zargami3
1 Graduate School of Science & Engineering, Yazd University, Iran
2Department of Mechanical Engineering, Malaysia Institute of Technology
3Supplying Automotives Part Company (SAPCO),Tehran, Ira