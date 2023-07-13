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Иран научился копировать японские комплектующие для своих "шахедов", - The Wall Street Journal

шахед

По данным The Wall Street Journal, Иран научился самостоятельно производить некоторые сложные компоненты для производства дронов-камикадзе, поэтому эффект от западных санкций будет слабее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что Иран все еще получает большую часть деталей для своих дронов от американских, европейских и японских компаний, но постепенно иранцы переходят на собственные комплектующие.

"Иран больше полагается на отечественные компании в производстве деталей для своих беспилотных летательных аппаратов, из-за чего США и их союзникам становится все труднее сорвать его с помощью санкций", – говорится в отчете исследовательской группы Conflict Armament Research.

В сбитых над Украиной беспилотниках были найдены детали, изготовленные небольшой частной иранской компанией по производству электроники Sarmad Electronics Sepahan. До сих пор эта компания не попадала под западные санкции.

"Поскольку санкции ограничивают иностранные поставки, они, безусловно, чувствуют необходимость производить как можно больше внутри страны", — сказал Дэмиен Сплитерс, заместитель директора по операциям Conflict Armament, изучавший дроны.

Читайте также: В сбитых "Шахедах" обнаружили запчасти из стран-партнеров Украины, - Данилов

Ранее США и европейские страны уже ввели санкции против десятков компаний и частных лиц, предположительно связанных с иранской индустрией беспилотников. Но эти усилия до сих пор имели ограниченное влияние. Многие части дронов, такие как микрочипы, объективы камер, двигатели и системы GPS, широко доступны на коммерческом рынке, что затрудняет перекрытие поставок в Иран для США и их союзников.

Теперь же проблема усугубилась. В иранских беспилотниках, сбитых в Украине, нашли две детали, которые оказались иранскими копиями японских деталей, которые ранее Иран вынужден был импортировать. Переход Ирана на самостоятельное производство этих деталей эксперты связывают с активными попытками Японии пресечь поставки своей электроники в Иран.

В то же время эксперты отмечают, что пока иранские компании могут копировать только самые простые из используемых в беспилотниках деталей. Для получения более сложных компонентов Иран по-прежнему вынужден полагаться на американские, азиатские и европейские компании.

Смотрите также: Россия и ИРАН построят завод "шахедов"? // НАТО В ХАТУ. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3847) Иран (2043) санкции (11569)


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Топ комментарии
+18
хаха а ми не можемо збірати такі шахеди маючи вільний доступ до любих комплектуючих які захід нам готовий надати безкоштовно . чому так ? мабудь нена часі
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13.07.2023 22:11 Ответить
+14
Навіть Іран навчився. А от українці чомусь не можуть.
Не можуть , або скоріш не хочуть.
Тим більше що проти України ніякі санкції не приймались.
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13.07.2023 22:24 Ответить
+10
Даже у аятол мозга больше чем у зепитеков.
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13.07.2023 22:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
какие талантливые эти персы, не то что кацапы криворукие...
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13.07.2023 22:09 Ответить
Навіть Іран навчився. А от українці чомусь не можуть.
Не можуть , або скоріш не хочуть.
Тим більше що проти України ніякі санкції не приймались.
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13.07.2023 22:24 Ответить
можуть-"ОП" НАКЛАВ ВЕТО
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13.07.2023 22:36 Ответить
Іран как чпокав віслюків, так і чпокає. Українці теж роблять дрони-камікадзе, але проблема не в тому що не може хтось самі дрони - проблема у відсутності такої кількості виробничих ліній, як у Китая, який насправді ці дрони виробляє разом із шильдиками "зроблено в Ірані".
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13.07.2023 23:42 Ответить
вот именно - все с Китая, а уж собрать - дело нехитрое, но и тут ********* отмыли во время войны. а своего - нет (и вряд ли будет, потому как наука, образование и т.п. в большинстве похерены), хотя те же немцы баллистику во второй мировой тупо на механике склепали.
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14.07.2023 00:46 Ответить
МОЛОДЦІ кацапи, тільки зараз не початок 2000 і Інтел вже на іншій планеті, в той час як кацапи тільки починають освоювати 90нм техпроцех.
Кацапоїд як так проходить виробництво ельбрусів ?
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13.07.2023 22:43 Ответить
Кацап що там по ельбрусах ? і чому це така патужна і багата держава купляє у тупих іранців мопеди
"Кацапи, на відміну від розумних іранців, можуть робити абсолютно все, що міг Інтел на початку 2000-х."
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14.07.2023 00:31 Ответить
Персам и кацапам эти шильдики "Sarmad Electronics Sepahan" на китайском заводе делают, вместе с остальным набором конструктора. Те просто собирают по инструкции, как в Икее.
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13.07.2023 23:38 Ответить
Приіхали -- буде сам клепати .
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13.07.2023 22:09 Ответить
Запах бавовни. І щоб без образ.
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13.07.2023 22:10 Ответить
Іран є падлючою сатрапією яка вже 40 років під санкціями. Але іранські нафтодолари не пахнуть для світових демократій.
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13.07.2023 22:10 Ответить
Індія і Пакистан -це такі собі демократії...
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13.07.2023 22:15 Ответить
В цьому і є дилема: і іранська нафта потрібна, і санкції потрібні. І владу не вдається змінити в країні, бо релігійні фанатикі.
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25.10.2023 16:46 Ответить
хаха а ми не можемо збірати такі шахеди маючи вільний доступ до любих комплектуючих які захід нам готовий надати безкоштовно . чому так ? мабудь нена часі
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13.07.2023 22:11 Ответить
В цьому і є хахаха,бо пишуть усе що хочуть. А чи правда,то таке. Я читала про популярно на сьогодні бригаду. Такі коменти, рівнозначні цій темі
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13.07.2023 22:23 Ответить
В ті ''наші шахеди'' різникофф немає куди яйка по 17 втулити.
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13.07.2023 22:24 Ответить
«На суахили мы называем это «дрон мианзи», что в переводе с суахили означает бамбук», - говорит Нтиха. «Мы построили его два дня назад, за два часа. С элементами управления, двигателями, приемником, системой питания, GPS, деталями, напечатанными на 3D-принтере, это около 150 долларов США. А бамбук есть бесплатно».



https://spectrum.ieee.org/tanzanias-homegrown-drone-industry-takes-off-on-bamboo-wings
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13.07.2023 22:31 Ответить
Скільки дронів було виготовлено з 2014 року? Чи в нас відлік починається від пришестя?
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14.07.2023 02:07 Ответить
Україна не виробляє звичайні патрони в асортименті, тому що заводу немає, а ви питаєте про масове виробництво беспілотників. Переважна більшість купується волонтерами на зібрані кошти за кордоном.
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14.07.2023 07:06 Ответить
сборка беспілотника це не виробництво патронів яке потребує складного технологічногог процессу. привезіть детелі і хлопці в любому авіамодельному гуртку зуміють йх скрутити до купи.
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14.07.2023 08:25 Ответить
Ось скажіть а на нас накладені санкції що ми не можемо купувати складне обладнання,станки чпу? ось кацапи під санкціями і завозять їх для збільшення виробництва..
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03.10.2023 00:58 Ответить
ефект від західних санкцій буде слабшим

Слабшим, ***!
Хочу бачити для порівняння сильний ефект від західних санкцій!
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13.07.2023 22:11 Ответить
Чому ц нас не зроблять таку ж аналогічну - дешеву і масову зброю??
Невже не залишилось відповідних фахівців, які її спроєктують? І замовити 95% комплектуючих на Заході. І таким же чином ракети - проект наш, запчастини західні.
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13.07.2023 22:11 Ответить
Чому?Тому що все залежить від влади,масове виробництво такої продукції неможливо налагодити на волонтерських засадах.Але уряд зайнятий іншими справами всі знають якими) навіщо витрачати час на це коли можна займатися зароблянням на відкатах, а зброю та дрони просити на Заході та у волонтерів які по копійчині на них збирають.
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13.07.2023 22:33 Ответить
Даже у аятол мозга больше чем у зепитеков.
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13.07.2023 22:11 Ответить
"Відзначається, що Іран все ще отримує більшу частину деталей для своїх дронів від американських, європейських і японських компаній, але поступово іранці переходять на власні комплектуючі."

В цьому абзаці прекрасно просто усе....
Світ пздць божевільний.
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13.07.2023 22:13 Ответить
вони з компонентів які можна купити на ***** ліплять дрони які роблять багато біди і які неможливо посадити РЕБами, що сказати полотецеголові молодці, не дарма навчались у нас та європах...
питання що нам заважає зробити аналог мопедів маючи купу майже цілих дронів, та величезну кількість спеців яким просто потрібно дати завдання і гроші.
питання звісно риторичне.
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13.07.2023 22:17 Ответить
"Ми, звісно, могли б збільшити фінансування розробок дронів в 2-3 рази, але тоді, наприклад, ми не зможемо ******* будувати дороги. Для нас це проблема." (якийсь нєлох)
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13.07.2023 22:29 Ответить
Іранці мали ціль, знищити Ізраїль та інших своїх релігійних ворогів, вони її досягли, не зважаючи на потуги авіації цахалу будують балістичні ракети та дрони якими без жартів можуть знищити світову економіку якщо влуплять по основним країнам експортерам нафти в заливі.
З гівна і палок, не маючи своїх академій наук, а навчаючи своїх студентів у нас європі та США, зібрали дрон дешевий і реально аналоговнєтний. Нам потрібно вчитись у них, адже кацапи нікуди не щезнуть і через деякий час, знову попруть до нас з новоотсосією.
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13.07.2023 22:38 Ответить
Ви трохи перебільшуєте. У рашки набагато потужніший ракетний потенціал ніж у цих віслюколюбів і вона не те що світову економіку - навіть нерухомі трансформаторні будки не змогла знищити.
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13.07.2023 23:51 Ответить
я перебільшую ? Іранці саудитам рознесли в пух і прах нафтопереробний завод фанерними дронами декілька років тому, і ніякі петріоти не допомогли.
Кацапи знищили половину трансформаторних будок великої потужності, тільки диво(наші ПВО) не дало їм добити енергетику до кінця. Зараз помаленьку йде відновлення за рахунок партнерів, але думаю під зиму кацапи знову будуть бити по підстанціях.
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14.07.2023 00:03 Ответить
Тому що у нас при владі люди які вміють працювати лише ротом і торгувати обличчям.
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13.07.2023 22:36 Ответить
еще широкими карманами....
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14.07.2023 11:17 Ответить
А, що за весь період війни навчились робити зелені? Що, заважає нам зробити такі самі дрони?
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13.07.2023 22:13 Ответить
Заважаю те, що Боневтік ніколи не призначить на керівні посади людей розумніших за себе
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13.07.2023 22:16 Ответить
Як що-крааастии!
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13.07.2023 22:26 Ответить
Цікаво: а де Іран взяв обладнання для виготовлення мікросхем за японськими (читай - *********) технологіями? Вялікоскрєпная з великими потугами ледве навчилася робити щось на 90нм (і то, досягнень в цій галузі не чутно років 10, не менше), а тут щось *******?

Або брехня, або у загальнодоступному просторі немає всієї інформації...
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13.07.2023 22:15 Ответить
у статі ж написано що роблять прості аналоги,а складні все ще купують на заході по сірим схемам.
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13.07.2023 22:36 Ответить
Для відтворення "простих аналогів" потрібне обладнання, що зможе шар за шаром знімати та аналізувати топологію мікросхеми. Або технічна та технологічна документація з її виготовлення.
В обох випадках - санкції не спрацювали....
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13.07.2023 23:01 Ответить
Не брав Іран ніякого обладнання, замовив у китайців вже готовий продукт.
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13.07.2023 23:52 Ответить
Ніде не вказано які мікросхеми скопіювали. При техпроцесі в 5-10 нм в процесори для ПК вдається впихнути мільярди транзисторів. Якщо в них мікросхема ма мільйон елементів то можуть відтворити на любому техпроцесі, тепло відведуть а пару годин попрацює. Проблема більше в тому чи це копія чи замінник, якщо копія то виникає питання звідки в них конфіденційна технічна інформація.
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13.07.2023 22:51 Ответить
Ослойобський Іран під санкціями щось вміє та клепає.
Я більш ніж впевнений - не без білих людей, за достойну оплату праці вони все зроблять.
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13.07.2023 22:25 Ответить
Они сами белые люди.
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13.07.2023 22:37 Ответить
Китай продав обладнання та постачає необхідні компоненти, а вони під своєю маркою щось штампують або взагалі, отримують готові вироби, а весь процес виготовлення полягає в нанесенні логотипу та надпису "Зроблено в Ірані".
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13.07.2023 22:38 Ответить
Шильдики "Зроблено в Ірані" Китай теж постачає, це в його інтересах, щоб там не було жодної згадки про China.
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13.07.2023 23:45 Ответить
Ми разом з усім прогресивним заходом та й великою Америкою програємо у цій війні вонючому ірану котрий 40 років під санкціями а шахедами завалює усі наші міста і відповісти адекватно не в змозі ні ми самі ні наші партнери. Вже навіть москалі збудували шахедний завод а ми все мавіками із гранатками радієм по одному знищеному орку
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13.07.2023 22:44 Ответить
Так може до нас?Нам потрібна твоя допомога,але не з дивану.
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13.07.2023 23:23 Ответить
Гугл перекладач погано переклав.Вчись.
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13.07.2023 23:24 Ответить
Такая страна сучья этот иран, у них в столице вдоль улиц идут канализационные канавы из которых идет страшная вонь и это ихняя столица... это точно как росия сами поуши в говне зато суются везде куда не надо со своими великими намерениями
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13.07.2023 23:36 Ответить
Где украинские дроны на 1000 км.
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13.07.2023 23:41 Ответить
Судя по прилетам в стратегические ядерные бомбардировщики РФ и в Москву, какие-то испытания идут.
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13.07.2023 23:48 Ответить
Мабуть японці сказали іранцям що вони вже не Амазон.
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14.07.2023 02:08 Ответить
Щось підказує, що нічого вони не навчились, а просто Росія налагодила канали контрабанди
необхідних компонентів. Іран веде себе дуже не розсудливо. Хай не ображається.
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14.07.2023 03:27 Ответить
А як же санкції? Роки санкцій...і от повір на слово тепер.
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14.07.2023 06:11 Ответить
...а что по этому поводу думает ЦАХАЛ ВВС....
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14.07.2023 09:25 Ответить
THE MUTUAL EFFECT OF IRON AND MANGANESE ON

MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF

ALUMINIUM -SILICON ALLOY

Alireza Darvishi1*, Ali Maleki1, Mehdi Mazar Atabaki2, Mohammad Zargami3

1 Graduate School of Science & Engineering, Yazd University, Iran

2Department of Mechanical Engineering, Malaysia Institute of Technology

3Supplying Automotives Part Company (SAPCO),Tehran, Ira
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14.07.2023 10:01 Ответить
 
 