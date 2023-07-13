Во Франции одобрили рекордный оборонный бюджет в 413 млрд евро, включающий помощь Украине

Парламент Франции в четверг, 13 июля, одобрил увеличение военных расходов, вызванное войной России в Украине и быстрым ростом глобальных угроз.

Новый оборонный бюджет Франции на 2024-2030 годы будет составлять 413 млрд евро, что более чем на треть превышает предварительный план военных расходов в 295 млрд евро на 2019-2025 годы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Выделенные деньги позволят армии модернизировать ядерный арсенал Франции, увеличить расходы на разведку и разработать больше оружие с дистанционным управлением.

Принятый документ также предусматривает удвоение количества военных резервистов и усиление киберзащиты, а также увеличение мощностей по производству оружия как для помощи Украине, так и надлежащего обеспечения французской армии.

Читайте также: Украина получит от Франции дополнительное инженерное оборудование для разминирования, - Зеленский

Законопроект был окончательно одобрен Национальной ассамблеей: нижней палатой – в среду 244 голосами против 37, и Сенатом – в четверг 313 голосами против 17.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, большой оборонный бюджет необходим для обеспечения "нашей свободы, нашей безопасности, нашего процветания, нашего места в мире".