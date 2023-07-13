Во Франции одобрили рекордный оборонный бюджет в 413 млрд евро, включающий помощь Украине
Парламент Франции в четверг, 13 июля, одобрил увеличение военных расходов, вызванное войной России в Украине и быстрым ростом глобальных угроз.
Новый оборонный бюджет Франции на 2024-2030 годы будет составлять 413 млрд евро, что более чем на треть превышает предварительный план военных расходов в 295 млрд евро на 2019-2025 годы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Выделенные деньги позволят армии модернизировать ядерный арсенал Франции, увеличить расходы на разведку и разработать больше оружие с дистанционным управлением.
Принятый документ также предусматривает удвоение количества военных резервистов и усиление киберзащиты, а также увеличение мощностей по производству оружия как для помощи Украине, так и надлежащего обеспечения французской армии.
Законопроект был окончательно одобрен Национальной ассамблеей: нижней палатой – в среду 244 голосами против 37, и Сенатом – в четверг 313 голосами против 17.
По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, большой оборонный бюджет необходим для обеспечения "нашей свободы, нашей безопасности, нашего процветания, нашего места в мире".
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Украина уже давно себя всего этого лишила и остались только наземные силы.
тупо, в ****
сша 850, франція 400, німці 500. тоді все нато має оборонний бюджет не меньше 4 трільйона
Україна, яка захищає їх усіх, яка випробовує та удосконалює їх зброю
нищить їх противника і загрозу всьому світу отримала від них за півтора року 10%
від їхнього оборонного бюджету
і це не просто надали як лендліз а більшу частину позичили під %%%%%
і ми ці кошти будемо повертати...
і заберуть їх землями, якимись умовами, підприємствами.
оце срака
велика, чорна, жирна срака....
і ми в цій сраці, а вони в шоколаді
все по чесному, *****
а скільки б дали польщі, словакії та румунам, як би ***** стояло в львівські волинські, франківські, чернівецькі та вінницькі обл???
а як афгану, більше трільйьно, гарантовано і без нарад, без вагань
Для них загроза не тільки кацапія, а ще і Китай.
оце срака
велика, чорна, жирна срака"...
Ти з кимось переплутав цивілізований світ.
Велика, чорна, жирна срака тут панує 30 років, і якщо в нас щось і заберуть та викинуть на смітник, то це її - срану олігархічну мафію, що довела нас до цього.
Наполеон ним задоволений.
Він знав, що робити з Росією.