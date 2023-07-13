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Новости Помощь Украине
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Во Франции одобрили рекордный оборонный бюджет в 413 млрд евро, включающий помощь Украине

париж,франція

Парламент Франции в четверг, 13 июля, одобрил увеличение военных расходов, вызванное войной России в Украине и быстрым ростом глобальных угроз.

Новый оборонный бюджет Франции на 2024-2030 годы будет составлять 413 млрд евро, что более чем на треть превышает предварительный план военных расходов в 295 млрд евро на 2019-2025 годы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Выделенные деньги позволят армии модернизировать ядерный арсенал Франции, увеличить расходы на разведку и разработать больше оружие с дистанционным управлением.

Принятый документ также предусматривает удвоение количества военных резервистов и усиление киберзащиты, а также увеличение мощностей по производству оружия как для помощи Украине, так и надлежащего обеспечения французской армии.

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Законопроект был окончательно одобрен Национальной ассамблеей: нижней палатой – в среду 244 голосами против 37, и Сенатом – в четверг 313 голосами против 17.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, большой оборонный бюджет необходим для обеспечения "нашей свободы, нашей безопасности, нашего процветания, нашего места в мире".

Автор: 

помощь (7903) Франция (3555)


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Топ комментарии
+4
Діждемося, що Макрон "випадково" ядерних ракет великої дальності підкине, а заокеанські будуть і далі про "недопустимість ескалації" чи про "не ідеальні умови для ф16 говорити.
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13.07.2023 23:09 Ответить
+3
Це метафора. Європейці зараз дають більше зброї чим американці, які настільки дурні виправдання своїй бездіяльності ліплять, що з них навіть останні ідіоти сміятися скоро почнуть
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13.07.2023 23:16 Ответить
+3
Ніхто про повернення не казав нічого. Не маніпулюйте.
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13.07.2023 23:35 Ответить
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Діждемося, що Макрон "випадково" ядерних ракет великої дальності підкине, а заокеанські будуть і далі про "недопустимість ескалації" чи про "не ідеальні умови для ф16 говорити.
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13.07.2023 23:09 Ответить
Ви серйозно?Випадково передасть??Ну-ну .Марафону передивились.....Господи не вчить життя людей.
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13.07.2023 23:14 Ответить
Це метафора. Європейці зараз дають більше зброї чим американці, які настільки дурні виправдання своїй бездіяльності ліплять, що з них навіть останні ідіоти сміятися скоро почнуть
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13.07.2023 23:16 Ответить
Але краще було б все ж тратити ті гроші на зброю.
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13.07.2023 23:20 Ответить
Краще б ви не витрачали гроші на транспорт, а ходили пішки, а зекономлені гроші витратили б на їжу. Це те саме.
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13.07.2023 23:27 Ответить
Зброю якби не знадобилася можна було б дорого продавати, налагодивши її виробництво..
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13.07.2023 23:31 Ответить
Це не те саме.
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13.07.2023 23:49 Ответить
Ви смієтесь, а вони певно це на повному серьйозі сприймають.
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13.07.2023 23:25 Ответить
З вашої логіки, ми давно програли
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13.07.2023 23:33 Ответить
Без помощи на десятки миллиардов - да, ещё прошлым летом проиграли.
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13.07.2023 23:41 Ответить
Так. Але мова про військові бюджети. Починайте порівнювати військовий бюджет кацапії і України за останні 10рокі + допомога.
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13.07.2023 23:50 Ответить
Они за свои 65 или около того миллиардов в год обслуживают не только сухопутную армию, но и несколько флотов, СЯС, новые ракеты, 1000 или около того самолётов, масштабные учения и тому подобное + огромная коррупция.
Украина уже давно себя всего этого лишила и остались только наземные силы.
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14.07.2023 00:14 Ответить
Ну корупції ми себе лишати не збираємось. Поки що авпаки.
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14.07.2023 08:35 Ответить
я дивлюсь на цифри
тупо, в ****
сша 850, франція 400, німці 500. тоді все нато має оборонний бюджет не меньше 4 трільйона
Україна, яка захищає їх усіх, яка випробовує та удосконалює їх зброю
нищить їх противника і загрозу всьому світу отримала від них за півтора року 10%
від їхнього оборонного бюджету
і це не просто надали як лендліз а більшу частину позичили під %%%%%
і ми ці кошти будемо повертати...
і заберуть їх землями, якимись умовами, підприємствами.
оце срака
велика, чорна, жирна срака....
і ми в цій сраці, а вони в шоколаді
все по чесному, *****
а скільки б дали польщі, словакії та румунам, як би ***** стояло в львівські волинські, франківські, чернівецькі та вінницькі обл???
а як афгану, більше трільйьно, гарантовано і без нарад, без вагань

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13.07.2023 23:33 Ответить
Не 4трлн. бо наприклад США 850 за рік, але Франція «400» за 6 років.
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13.07.2023 23:34 Ответить
Ніхто про повернення не казав нічого. Не маніпулюйте.
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13.07.2023 23:35 Ответить
Ми нічого не повинні повертати - зброя надається безоплатно.
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13.07.2023 23:35 Ответить
Ми не їх захищаємо, а вони допомагають нам захиститися.
Для них загроза не тільки кацапія, а ще і Китай.
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13.07.2023 23:39 Ответить
..."заберуть їх землями, якимись умовами, підприємствами.
оце срака
велика, чорна, жирна срака"...

Ти з кимось переплутав цивілізований світ.
Велика, чорна, жирна срака тут панує 30 років, і якщо в нас щось і заберуть та викинуть на смітник, то це її - срану олігархічну мафію, що довела нас до цього.

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14.07.2023 01:44 Ответить
рєзніков заскавулів від заздрощів
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13.07.2023 23:35 Ответить
***** всегда держал Макрона за лоха, но что то пошло не так.
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14.07.2023 01:45 Ответить
Макрон росте на очах.
Наполеон ним задоволений.
Він знав, що робити з Росією.
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14.07.2023 03:20 Ответить
Незважаючи на проблеми в середині Франції. Макрону повага.
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14.07.2023 11:13 Ответить
 
 