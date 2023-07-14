Враг сосредотачивает основные усилия на 5 направлениях, за прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений, - Генштаб

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 14 июля по поводу российского вторжения, информирует Цензор.НЕТ.

Так, начались пятьсот шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Камень Черниговской области; Покровка, Рясное, Большая Писаревка Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.

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На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов на Донетчине. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Степное и Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар возле Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожевое, Благодатное и Макаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Приютное, Ровнополь, Малая Токмачка, Орехов, Малокатериновка Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомис Херсонской области и Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.