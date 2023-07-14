Общие боевые потери РФ с начала войны - около 236 590 человек (+550 в сутки), 4097 танков, 4449 артсистем, 8008 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 14 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 236 590 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 236 590 (+550) человек ликвидировано;
- танков - 4097 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 8008 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 4449 (+24) ед,
- РСЗО - 680 (+2) ед,
- средства ПВО - 423 (+2) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3783 (+31),
- крылатые ракеты - 1273 (+2),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7019 (+24) ед,
- специальная техника – 662 (+10).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+19 Qq Qqq #455433
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+13 Igor Grytselyak
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+10 Mask #575829
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Старі радянські боги війни здихають під натиском модернових західних в умілих руках адептів ЗСУ.
"хайМАРС" збрехати не дасть!
Якщо це так, то що це насправді означає:
1. ЗСУ систематично вражає оті танки/ббм/вантажівки/арту.
2. ЗСУ має достатньо спроможностей, аби тримати аеро-розвідку над полем бою годинами і днями після такого ураження.
3. ЗСУ має достатньо БК, аби відпрацьовувати вогневі завдання "на запит" - евакуація не сидить днями на одному місці - це дуже рухлива ціль.
4. ЗСУ або має достатні ресурси для протидії РЕБ засрашинців, або систематична робота ЗСУ і по таким цілям призвела до фрагментації РЕБ засрашинців на фронті.
А так - я з вами згоден. "аістьонок" - це теж спецтехніка.
Єдина машина на шасі МТ-ЛБ, яка має відношення до розмінування (дистанційного) - це УР-77 "Метеорит" (так званий "змій горинич").
Добре хоч "патєрь ніт"
А в нас просто острівець стабільності
Йде 506 доба триденного рашистського бліцкрігу. Подвійний ювілей по техніці (авто та ббм
Дякую ЗСУ за стабільність
Легкого Вам дня та тихого вечора
76 одиниць техніки та 550 чумардосів. Арта та логістика супер, броня теж гуд. ППО:спецтехніка - 2:10. Логістика та ББМ нові ювілеї 7 000 та 8 000! Відбиті чергові повітряні хвилі. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 236 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
Страх гонит этих чертей!
ЗСУ день и ночь москалей бьют,
Покоя кацапам не дают!
Вступай в ЗСУ,
Порви кацапа в труху!!!!!