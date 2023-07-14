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Новости Агрессия России против Украины
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 236 590 человек (+550 в сутки), 4097 танков, 4449 артсистем, 8008 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 14 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 236 590 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 236 590 (+550) человек ликвидировано;
  • танков - 4097 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 8008 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 4449 (+24) ед,
  • РСЗО - 680 (+2) ед,
  • средства ПВО - 423 (+2) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3783 (+31),
  • крылатые ракеты - 1273 (+2),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7019 (+24) ед,
  • специальная техника – 662 (+10).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 236 590 человек (+550 в сутки), 4097 танков, 4449 артсистем, 8008 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На пяти направлениях продолжаются тяжелые бои, на двух направлениях продолжается ведение наступательной операции, - Генштаб ВСУ

Автор: 

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6571) ликвидация (3764) уничтожение (7383)


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Топ комментарии
+19
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3430 день.
76 одиниць техніки та 550 чумардосів. Арта та логістика супер, броня теж гуд. ППО:спецтехніка - 2:10. Логістика та ББМ нові ювілеї 7 000 та 8 000! Відбиті чергові повітряні хвилі. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 236 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
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14.07.2023 09:08 Ответить
+13
24)"боґі вайни"походу смертні))слава ЗСУ.
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14.07.2023 08:18 Ответить
+10
Я считаю что с кассетами план будет перевыполнен
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14.07.2023 08:46 Ответить
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По плану....
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14.07.2023 08:16 Ответить
Tocno vsjo po planu: na 2:20 minute plan ozvucen 300 000 tisic mjortvih, dohlih mosklei... (200 ТИСЯЧ! // ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ)
https://www.youtube.com/watch?v=yXN81HMmiS0&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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14.07.2023 11:54 Ответить
24)"боґі вайни"походу смертні))слава ЗСУ.
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14.07.2023 08:18 Ответить
Хороші кацапи - дохлі кацапи
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14.07.2023 08:26 Ответить
Ага, просто класика жанру.
Старі радянські боги війни здихають під натиском модернових західних в умілих руках адептів ЗСУ.
"хайМАРС" збрехати не дасть!
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14.07.2023 08:58 Ответить
спецтехніка теж косяками пішла.
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14.07.2023 09:03 Ответить
Наскільки я розумію, "спецтехніка" - це переважно МТ-ЛБ, якими засрашинці намагаються витягати танки/ббм/вантажівки/арту з передка для ремонту...

Якщо це так, то що це насправді означає:
1. ЗСУ систематично вражає оті танки/ббм/вантажівки/арту.
2. ЗСУ має достатньо спроможностей, аби тримати аеро-розвідку над полем бою годинами і днями після такого ураження.
3. ЗСУ має достатньо БК, аби відпрацьовувати вогневі завдання "на запит" - евакуація не сидить днями на одному місці - це дуже рухлива ціль.
4. ЗСУ або має достатні ресурси для протидії РЕБ засрашинців, або систематична робота ЗСУ і по таким цілям призвела до фрагментації РЕБ засрашинців на фронті.
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14.07.2023 10:13 Ответить
мотолиги відносять в категорію "ББМ". Спецтехніка - це саперна техніка, розміновувачі, пересувні понтони\мости, установки РЕР та РЕБ, контрбатарейні радари і таке інше.
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14.07.2023 10:46 Ответить
Ну, "саперна техніка, розміновувачі, пересувні понтони\мости" - і роблять переважно на базі техніки типу МТ-ЛБ або аналогічної (легкоброньовані тягачі, переважно на гусіні)?

А так - я з вами згоден. "аістьонок" - це теж спецтехніка.
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14.07.2023 11:19 Ответить
"саперна техніка, розміновувачі, пересувні понтони\мости" на кацапапії робили\роблять переважно на базі основних танків Т-72, Т-90. Як приклад - російські машини размінування БМР-3М «Вепрь» та БМР-3, універсальна броньована інженерна машина (УБІМ) та мостоукладчик МТУ-90М - на базі танка Т-90, інженерна машина розгородження ІМР теж на танковій базі Т-64 або Т-72, БАТ-2 - на базі Т-54.
Єдина машина на шасі МТ-ЛБ, яка має відношення до розмінування (дистанційного) - це УР-77 "Метеорит" (так званий "змій горинич").
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15.07.2023 09:10 Ответить
Я считаю что с кассетами план будет перевыполнен
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14.07.2023 08:46 Ответить
Лишь бы их достаточно было, а то как всегда дадут 10 снарядов
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14.07.2023 11:13 Ответить
Двісті тридцять шоста армія світу.
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14.07.2023 08:49 Ответить
Вчора здивувало каZZапське пуйло. У нього якась "чєрєда непріятнастєй". Що це не зрозумів, але вона родом з українських біолабораторій нати і вражає лише "лішнєхромосомних". Як передається-не ясно. Чи то повітрям, чи водою, чи то "какдирківці" половим шляхом по всьому парашистану розтягли?
Добре хоч "патєрь ніт"
А в нас просто острівець стабільності
Йде 506 доба триденного рашистського бліцкрігу. Подвійний ювілей по техніці (авто та ббм
Дякую ЗСУ за стабільність
Легкого Вам дня та тихого вечора
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14.07.2023 08:53 Ответить
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3430 день.
76 одиниць техніки та 550 чумардосів. Арта та логістика супер, броня теж гуд. ППО:спецтехніка - 2:10. Логістика та ББМ нові ювілеї 7 000 та 8 000! Відбиті чергові повітряні хвилі. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 236 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
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14.07.2023 09:08 Ответить
От, як би, по тому комсомольську жахнути....
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14.07.2023 09:28 Ответить
То нехай - китайці, там їхня територія.
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14.07.2023 09:48 Ответить
Слава Україні!!!
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14.07.2023 09:31 Ответить
Вдаль мчатся стаи москалей,
Страх гонит этих чертей!
ЗСУ день и ночь москалей бьют,
Покоя кацапам не дают!
Вступай в ЗСУ,
Порви кацапа в труху!!!!!
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14.07.2023 10:25 Ответить
 
 