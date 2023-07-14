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Уничтожены 16 из 17 вражеских "Шахедов" и 7 разведывательных БПЛА, - Воздушные силы

дрон,безпілотник,шахед

С вечера 13 июля по 4 часа утра 14 июля 2023 года рашисты атаковали Украину 17-ю ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, в результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожены 16 "Шахедов". Также ночью защитники неба сбили один разведывательный БпЛА, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки.

"Привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований "Південь" и "Схід", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла до 20 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 14 июля оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Сбито 6 "Шахедов", есть попадания в Кривом Роге.

Читайте также: Возможны дроновые атаки России из-за новых поставок из Ирана, уровень ракетной угрозы - высокий, - ОК "Південь"

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14.07.2023 08:42 Ответить
 
 