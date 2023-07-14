Есть страны, которые готовы предоставить Украине F-16, даже озвучивают количество, - Кулеба
Есть страны, которые готовы предоставить Украине истребители F-16 и даже озвучивают количество самолетов. Однако публично только согласовали даты начала обучения украинских пилотов.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Украина уже давно не ведется на постоянные слова и обещания. Однако Кулеба отметил, что "мы слышали очень важные слова от стран, которые конкретными делами доказали, что они серьезно настроены".
"Например, сидит представитель государства, который уже готов дать тебе F-16 и ты знаешь, какое количество он готов тебе дать и когда. И ты знаешь, что до этого полутора лет войны он придерживался всех обещаний. Поэтому ты веришь этому человеку. Иногда и в дипломатии нужно верить", - сказал министр.
На уточняющий вопрос, кто этот человек, который заверил в предоставлении F-16, он не стал отвечать, но отметил, что "есть такой человек и он не один".
"У нас есть понимание стран, которые уже артикулируют, что дадут самолеты и даже озвучивают количество. Ну а из того, что мы видим публично - это были окончательно финализированные даты начала тренингов для украинских пилотов и механиков. И этот процесс наконец-то запустится вскоре. И все будет по плану", - подчеркнул Кулеба.
Ранее Кулеба заявлял, что Украина получит западные истребители F-16 по графику, а Россия проглотит это решение.
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А цим дають всупереч
чи незеліботи завжди все знають і не задають "дурних" запитаннь
Захід не бажає геноциду у середині Європи. Це єдине- що спонукає їх надавати зброю.
Все інше- придумали на дебілрмарафоні.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-61981522
не знаю що там на марафоні - я його не дивлюся
чому рашка ворог нато - привів посилання
якщо суті тут не бачите - проходьте куди йшли
як Ви, мабуть, звернули увагу, Україна воює з рашкою зменшуючи її військову спроможність - за це має бути ВЕЛИКА ВДЯЧНІСТЬ від тих хто вважає рашку головним ворогом - важко зрозуміти - прочитайте декілька разів
і ця вдячність має виражатись у безперервних об'ємах зброї - аж так щоб у нас не вистачало сил то все вистрілювати в сторону кацапів
(звісно - для нато дешевше перемагати кацапів кров'ю українців)
яким боком тут марафон - скоріш за все Ви і самі не розумієте
Чому США не дозволяють передачу F-16?
F- 16, которые может быть, когда нибудь поставят."(с)