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Есть страны, которые готовы предоставить Украине F-16, даже озвучивают количество, - Кулеба

f-16

Есть страны, которые готовы предоставить Украине истребители F-16 и даже озвучивают количество самолетов. Однако публично только согласовали даты начала обучения украинских пилотов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Украина уже давно не ведется на постоянные слова и обещания. Однако Кулеба отметил, что "мы слышали очень важные слова от стран, которые конкретными делами доказали, что они серьезно настроены".

"Например, сидит представитель государства, который уже готов дать тебе F-16 и ты знаешь, какое количество он готов тебе дать и когда. И ты знаешь, что до этого полутора лет войны он придерживался всех обещаний. Поэтому ты веришь этому человеку. Иногда и в дипломатии нужно верить", - сказал министр.

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На уточняющий вопрос, кто этот человек, который заверил в предоставлении F-16, он не стал отвечать, но отметил, что "есть такой человек и он не один".

"У нас есть понимание стран, которые уже артикулируют, что дадут самолеты и даже озвучивают количество. Ну а из того, что мы видим публично - это были окончательно финализированные даты начала тренингов для украинских пилотов и механиков. И этот процесс наконец-то запустится вскоре. И все будет по плану", - подчеркнул Кулеба.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина получит западные истребители F-16 по графику, а Россия проглотит это решение.

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) F-16 (571)


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Топ комментарии
+4
Якби була нормальна влада, нам давали би значно більше озброєння.
А цим дають всупереч
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14.07.2023 10:49 Ответить
+4
Якщо послухати Кулебу, Боневтіка,безмозглу та іншу стаю "слуг", то нам всі щось винні, ті зброю, ті гроші, а ті винні, що нас вбивають. А навіщо тоді тут Головнокомандувач, уряд, Верховна Рада, Банк, економіка? Де наш завод "Антонов", там ще при "баризі" робили літаки, то де він? А де наші ракети "Вільха М", "Грім 2"? А де наші САУ "Богдана" і дивізіони "Нептун"? А де наш патронний завод? А всі знають, що весьцивілізований світ фінансує військових, пенсіонерів, годує всю Україну, утримує за свої бюджети більше 8 мільйонів громадян, де основою є молоді жінки і діти? А що зробила наша влада, портрети якої вишивають бісером і цілими добами прославляють на марафонах за державні кошти? А влада вміє тільки брехати і переводити стрілки на США, Англію, Нічеччину і Францію. Щиро дякую 73%, вас же більшість і ваше рішення на років 20 "зробило" Україну.
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14.07.2023 10:59 Ответить
+3
Будь-який народ заслуговує на ту владу яку має.
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14.07.2023 10:51 Ответить
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Якби була нормальна влада, нам давали би значно більше озброєння.
А цим дають всупереч
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14.07.2023 10:49 Ответить
на чому грунтується Ваше припущення ?
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14.07.2023 10:51 Ответить
Так самі натівці сказали
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14.07.2023 10:53 Ответить
я такого не чув, якщо казали не персонально Вам, то будь ласка, дайте посилання
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14.07.2023 11:03 Ответить
Менше марафон дивіться. Там такого не показують.
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14.07.2023 11:12 Ответить
"посилання" такого гатунку дуже яскраво Вас характеризує як мудру і урівноважену людину, яка не кидає слова на вітер
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14.07.2023 14:23 Ответить
Мабуть воно грунтується на заяві верховного головнокомандувача на передодні повномасштабного вторгнення, коли він після безпекової конференції заявив, що він в своїй голові війну вже завершив.
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14.07.2023 11:27 Ответить
Будь-який народ заслуговує на ту владу яку має.
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14.07.2023 10:51 Ответить
Нікалай! Зніми кокошнік!
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14.07.2023 10:57 Ответить
слова пентагону не варто ігнорувати - F16 це не чудо зброя - а в кацапів дуже потужна ППО
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14.07.2023 10:49 Ответить
Скоро перестанут озвучивать !
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14.07.2023 10:49 Ответить
Болгарський сутенер не розуміє , що без дозволу США на рееспорт поставок не буде. Від слова зовсім.
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14.07.2023 10:51 Ответить
кулеба не каже, що там є умова. Дадуть хоч завтра, але не зелі з єрмаком. Бо кулеба трішки дипломат.
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14.07.2023 10:51 Ответить
звідки Вам відомо про цю умову (якщо Ви її не вигадали) ?
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14.07.2023 11:04 Ответить
Про це тільки зеботи не знають, бо тільки зетєлік дивляться
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14.07.2023 12:17 Ответить
я не хочу бути зеліботом - тому і запитую
чи незеліботи завжди все знають і не задають "дурних" запитаннь
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14.07.2023 14:15 Ответить
Якщо послухати Кулебу, Боневтіка,безмозглу та іншу стаю "слуг", то нам всі щось винні, ті зброю, ті гроші, а ті винні, що нас вбивають. А навіщо тоді тут Головнокомандувач, уряд, Верховна Рада, Банк, економіка? Де наш завод "Антонов", там ще при "баризі" робили літаки, то де він? А де наші ракети "Вільха М", "Грім 2"? А де наші САУ "Богдана" і дивізіони "Нептун"? А де наш патронний завод? А всі знають, що весьцивілізований світ фінансує військових, пенсіонерів, годує всю Україну, утримує за свої бюджети більше 8 мільйонів громадян, де основою є молоді жінки і діти? А що зробила наша влада, портрети якої вишивають бісером і цілими добами прославляють на марафонах за державні кошти? А влада вміє тільки брехати і переводити стрілки на США, Англію, Нічеччину і Францію. Щиро дякую 73%, вас же більшість і ваше рішення на років 20 "зробило" Україну.
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14.07.2023 10:59 Ответить
винні до труни - бо ми вбиваємо їхнього ворога
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14.07.2023 11:05 Ответить
В першу чергу ми вбиваємо нашого ворога і захищаємо нашу країну
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14.07.2023 11:18 Ответить
немає ніякої черги - це відбувається одночасно
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14.07.2023 14:16 Ответить
Одночасно либідь, рак і щука візок тягли. Що з цього вийшло?
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14.07.2023 16:39 Ответить
Це хто тобі сказав? Чи надивившись дебіломарафону сам "прозрів"
Захід не бажає геноциду у середині Європи. Це єдине- що спонукає їх надавати зброю.
Все інше- придумали на дебілрмарафоні.
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14.07.2023 11:56 Ответить
та все з відкритих джерел - таємниці немає
https://www.bbc.com/ukrainian/news-61981522

не знаю що там на марафоні - я його не дивлюся
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14.07.2023 14:19 Ответить
Ти або розмовляєш по суті питання, або зливаєшся в корзину.
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14.07.2023 17:25 Ответить
уточніть тоді суть - а розмовляю я за власним бажанням
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14.07.2023 17:29 Ответить
Тобто розуму вести діалог не вистачає. Шо сказати хотів, по суті?
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14.07.2023 17:39 Ответить
"винні до труни - бо ми вбиваємо їхнього ворога" ось це по суті і сказав - добавити нічого

чому рашка ворог нато - привів посилання

якщо суті тут не бачите - проходьте куди йшли
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14.07.2023 17:41 Ответить
Це позв прищавого підлітка-" мині всі винні". Нічого не винні. Це добра воля західних країн. Ворогів багато, але ніяка рф ні Британії, ні Німеччині, ні тим біше США не противник. І це прекрасно розуміє і росія.
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14.07.2023 18:00 Ответить
у Вас досужі вимисли, а нато чітко оголосило кого вважає головним ворогом (вибачте, але BBC в мене викликає більше довіри чим Ви)

як Ви, мабуть, звернули увагу, Україна воює з рашкою зменшуючи її військову спроможність - за це має бути ВЕЛИКА ВДЯЧНІСТЬ від тих хто вважає рашку головним ворогом - важко зрозуміти - прочитайте декілька разів

і ця вдячність має виражатись у безперервних об'ємах зброї - аж так щоб у нас не вистачало сил то все вистрілювати в сторону кацапів

(звісно - для нато дешевше перемагати кацапів кров'ю українців)

яким боком тут марафон - скоріш за все Ви і самі не розумієте
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14.07.2023 18:14 Ответить
Бачу руку багатослівного звіздо..ла.
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14.07.2023 18:53 Ответить
так - деякі думають що то рука, особливо ті що два слова зв'язати не годні
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14.07.2023 18:55 Ответить
Серйозно? Щось я не чула, що хтось напав на Texas. Вам Зє адептам всі все винні, тільки ви - нікому.
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16.07.2023 20:42 Ответить
Дозвіл США на передачу платформи F-16 з озброєнням та боєкомплектами , який грунтується на реальних можливостях України по ефективному використанню цієї складної системи зброї.
Чому США не дозволяють передачу F-16?

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14.07.2023 12:25 Ответить
тому що не має зараз можливості використовувати той десяток а бо два F16 - позбивають за тиждень
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14.07.2023 14:20 Ответить
Можливо тому, що, якщо дозвіл дадуть, то Раша поставить Су-35 Ірану, який вже проплатив РФ контракт на 50 штук. Ізраїль занепокоєний цим контрактом, і схоже, переконав США не давати дозвіл на F-16, поки РФ, за домовленістю з Ізраїлем, не постачає Су-35 Ірану.
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14.07.2023 20:07 Ответить
всього 50 ... ізраїль їх ковтне і не помітить
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14.07.2023 20:18 Ответить
без дозволу США нічого не дадуть .
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14.07.2023 11:03 Ответить
Скільки можна ялозити, дадуть не дадуть, війни виграє піхота. F-16 це не просто літак, а й ціла інфраструктура, навчитись літати на ньому ще не значить, володіти ним, як говорять польські пілоти тільки через два роки ти зможеш ним повністю керувати та вивчиш його можливості. Яскравий приклад важка техніка, їздити навчились, а воювати ні, приклад 47-ї бригади забули. Якщо після фотки виложеної в інтернет дебілом міністром, летить ракета і знищує 5 наших літаків, то що буде з F-16 коли ми не можемо захистити аеродроми.
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14.07.2023 12:06 Ответить
Піхоту треба берегти. Бойове застосування F-16 дозволять зменшити втрати особового складу нашої піхоти. Посилить ППО. Прискорить перемогу.
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14.07.2023 12:40 Ответить
Ностиеся з тими F16 як з писаною торбою. Вже з Леопардами взимку носилися я тоді мовчав. Де зараз ці Леопарди? Нам треба далекобійні ракети які можна пускати з землі, щоб вражати їхні аеродроми, засоби ппо, та снаряди. Багато снарядів. Дуже розумне рішення надати нам касетні **********. "Мясні" атаки повинні бути в минулому.
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14.07.2023 12:49 Ответить
Кулеба - НЕ дипломат, а бездарная пробка.
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14.07.2023 13:00 Ответить
"А то вот Япония по дешевке продает свои 200 самолетов F- 15, но мы будем ждать

F- 16, которые может быть, когда нибудь поставят."(с)
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14.07.2023 17:29 Ответить
 
 