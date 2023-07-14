Есть страны, которые готовы предоставить Украине F-16, даже озвучивают количество, - Кулеба

Есть страны, которые готовы предоставить Украине истребители F-16 и даже озвучивают количество самолетов. Однако публично только согласовали даты начала обучения украинских пилотов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Украина уже давно не ведется на постоянные слова и обещания. Однако Кулеба отметил, что "мы слышали очень важные слова от стран, которые конкретными делами доказали, что они серьезно настроены".

"Например, сидит представитель государства, который уже готов дать тебе F-16 и ты знаешь, какое количество он готов тебе дать и когда. И ты знаешь, что до этого полутора лет войны он придерживался всех обещаний. Поэтому ты веришь этому человеку. Иногда и в дипломатии нужно верить", - сказал министр.

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На уточняющий вопрос, кто этот человек, который заверил в предоставлении F-16, он не стал отвечать, но отметил, что "есть такой человек и он не один".

"У нас есть понимание стран, которые уже артикулируют, что дадут самолеты и даже озвучивают количество. Ну а из того, что мы видим публично - это были окончательно финализированные даты начала тренингов для украинских пилотов и механиков. И этот процесс наконец-то запустится вскоре. И все будет по плану", - подчеркнул Кулеба.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина получит западные истребители F-16 по графику, а Россия проглотит это решение.