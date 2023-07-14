На Бахмутском направлении Силы обороны удерживают инициативу, на Лиманском враг атаковал 5 раз в сутки, - Череватый

На Бахмутском и Лиманском направлениях враг совершил более 1000 обстрелов украинских позиций, украинские защитники уничтожили 119 оккупантов.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить врага. Хотя он пробует контратаковать. В эти сутки, в частности, в районе Берковки. На этом направлении 406 раз враг обстрелял нас разными типами артиллерии, произошло 12 боестолкновений, 73 оккупанта уничтожено, двоих взяли в плен", - проинформировал Череватый.

Также, добавил спикер, силы обороны подбили два вражеских танка, четыре БМП, РСЗО "Град", легкий бронированный артиллерийский тягач, уничтожили два складжа с боеприпасами и два БпЛА "Ланцет".

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На Лиманском направлении враг атаковал пять раз, совершив 607 артобстрелов.

"Враг много недель подряд пытается быть там активным, атакует. За эти сутки пять раз атаковал, в том числе в районе Невского, Тернов, Белогоровки. 607 раз нанес разные артудары, семь авиаударов. 46 оккупантов во время отражения атак были уничтожены, 118 ранены", - отметил Череватый.

Также, как сообщил представитель, уничтожен вражеский танк, три 120-миллиметровых миномета, самоходный миномет "Тюльпан", два полевых склада с боеприпасами, один контрбатарейный радар и пять автомобилей.