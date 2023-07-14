За неделю на Мелитопольском направлении Силы обороны продвинулись на 1,7 км, - Уршалович

Украинские защитники за неделю продвинулись на юг и юго-восток на Мелитопольском направлении на 1700 м.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместител директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович.

Так, на Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" во взаимодействии с ВСУ продолжают вести наступательные действия.

"За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 м к югу и юго-востоку. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом и мощного огневого воздействия. А это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и 6 авиаударов. Это только на протяжении минувшей недели", - отметил Уршалович.

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В то же время оккупанты проводили контрнаступательные действия и пытались восстановить утраченное положение, однако успеха не добились.

Также гвардейцы продолжают удерживать позиции в условиях постоянного огневого воздействия врага на Бердянском направлении.

За прошлую неделю на этом направлении россияне нанесли по украинским бойцам около 50 артиллерийских ударов.