За неделю на Мелитопольском направлении Силы обороны продвинулись на 1,7 км, - Уршалович
Украинские защитники за неделю продвинулись на юг и юго-восток на Мелитопольском направлении на 1700 м.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместител директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович.
Так, на Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" во взаимодействии с ВСУ продолжают вести наступательные действия.
"За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 м к югу и юго-востоку. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом и мощного огневого воздействия. А это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и 6 авиаударов. Это только на протяжении минувшей недели", - отметил Уршалович.
В то же время оккупанты проводили контрнаступательные действия и пытались восстановить утраченное положение, однако успеха не добились.
Также гвардейцы продолжают удерживать позиции в условиях постоянного огневого воздействия врага на Бердянском направлении.
За прошлую неделю на этом направлении россияне нанесли по украинским бойцам около 50 артиллерийских ударов.
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за 10 тижнів ще 17 км, а там зима...
це ціна, яку платять наші Воїни за розмінування, Чонгару та Перекопу ЗЄкрисою ! 👿👿👿👿👿
Но там демография была совсем другая, в отличии от украинского вымирания.
стьоб тут недоречний 👿
Дуже хочу, аби мої перестороги виявились зайвими.
Боже - бережи наших воїнів.