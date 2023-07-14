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Новости Война
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За неделю на Мелитопольском направлении Силы обороны продвинулись на 1,7 км, - Уршалович

зсу

Украинские защитники за неделю продвинулись на юг и юго-восток на Мелитопольском направлении на 1700 м.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместител директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович.

Так, на Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" во взаимодействии с ВСУ продолжают вести наступательные действия.

"За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 м к югу и юго-востоку. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом и мощного огневого воздействия. А это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и 6 авиаударов. Это только на протяжении минувшей недели", - отметил Уршалович.

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В то же время оккупанты проводили контрнаступательные действия и пытались восстановить утраченное положение, однако успеха не добились.

Также гвардейцы продолжают удерживать позиции в условиях постоянного огневого воздействия врага на Бердянском направлении.

За прошлую неделю на этом направлении россияне нанесли по украинским бойцам около 50 артиллерийских ударов.

Автор: 

Национальная гвардия (2179) контрнаступление на Юге (289) Уршалович Николай (19)


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Топ комментарии
+3
Да - ***** - 1.7 км просунутись по мінах -- це шось з чимось .
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14.07.2023 12:18 Ответить
+2
нажаль, це дійсно надзвичайно повільно!
за 10 тижнів ще 17 км, а там зима...

це ціна, яку платять наші Воїни за розмінування, Чонгару та Перекопу ЗЄкрисою ! 👿👿👿👿👿
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14.07.2023 12:33 Ответить
+1
Ніщо - це крисині ******, які з дивану знецінюють здобуті кров'ю рубежі.
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14.07.2023 12:22 Ответить
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Ніщо - це крисині ******, які з дивану знецінюють здобуті кров'ю рубежі.
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14.07.2023 12:22 Ответить
нажаль, це дійсно надзвичайно повільно!
за 10 тижнів ще 17 км, а там зима...

це ціна, яку платять наші Воїни за розмінування, Чонгару та Перекопу ЗЄкрисою ! 👿👿👿👿👿
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14.07.2023 12:33 Ответить
А яка адекватна людина очікувала на стрімкий бліцкріг через кілометри міних полів та глибоку ешелоновану оборону? Ця війна об'єктивно затягнеться років на 5. Якщо пощастить то станеться щось екстраорденарне і фронт рухне, а так це затяжна війна в історії яких було багато, щоб розуміти приблизний хід подій. Дивані воїни, які скиглять про повільний наступ, ви не хвилюйтеся, прийде ваш час, мобілізуєтесь і покажете як треба штурмувати укріпрайони з тотальним замінуванням.
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14.07.2023 12:42 Ответить
Не было затяжных фронтовых войн так уж много. В основном Первая мировая и Ирано-Иракская.
Но там демография была совсем другая, в отличии от украинского вымирания.
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14.07.2023 13:23 Ответить
"НІЩО" це об'єктивний факт, не кожна карта покаже 1.7 км. А "крисині ******" це ********* такі як ти.
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14.07.2023 12:46 Ответить
Давай розкажи мені про *************, але після того як скажеш чи ходило ти до воєнкомату?
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14.07.2023 13:29 Ответить
Я вмію прямо з окопу, гарно посилати на ***. Так що ****** крисяча, сходи для початку на ***, а як повернешся, звертайся ще.
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14.07.2023 14:57 Ответить
Який ***** окоп? Ти хоть прильот від виходу відрізняє воїн?
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14.07.2023 15:12 Ответить
"Кара-Даг" - це вже та сама "гвардія наступу".
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14.07.2023 12:10 Ответить
це наші Воїни !

стьоб тут недоречний 👿
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14.07.2023 12:34 Ответить
Це не стьоб. Тут періодично лунають думки, що "Гвардію наступу" зібрали виключно для захисту зє і ко. А ось вони де, на передовій.
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14.07.2023 12:36 Ответить
Да - ***** - 1.7 км просунутись по мінах -- це шось з чимось .
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14.07.2023 12:18 Ответить
Ще один Гайдай появився, як біля Кремінної і Сватово . Мда
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14.07.2023 12:53 Ответить
Мабуть досить насичена мінами і вогневими засобами оборона орків, раз за тиждень боїв ЗСУ просунулися лише на глибину БРО... Це мало і дає можливість рашистам контратакувати з відсічних позицій... Будемо сподіватися, що надалі ЗСУ введуть у бій резерви і проламають, таки, оборонні лінії росіян...
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14.07.2023 15:01 Ответить
Якось неоднозначно ставлюсь до таких от звітів, передо всім через те, що для мене не так важлива кількість звільнених кілометрів, скільки кількість збережених життів нашій бійців, і якось боюсь, щоби у гонитві за переможньою цифрою у звітах не збільшувались наші втрати.

Дуже хочу, аби мої перестороги виявились зайвими.

Боже - бережи наших воїнів.
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14.07.2023 17:12 Ответить
 
 