США из-за твита Зеленского чуть не отменили приглашение Украины в НАТО, - WP

Твит президента Украины Владимира Зеленского по дороге на саммит НАТО в Вильнюсе с критикой того, что Альянс собирается предложить Украине, едва не привел к обратному эффекту.

Об этом со ссылкой на слова шести неназванных официальных лиц пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Собеседники издания говорят, что сообщение президента Украины настолько всколыхнуло Белый дом, что США чуть не отозвали приглашение Киева стать членом Альянса. В конце концов, Штаты и их союзники договорились сохранить текст декларации в том же виде, в каком он был представлен на саммите НАТО.

По данным WP, после твита Зеленского лидеры стран НАТО начали обсуждать, как на него реагировать. США предположили, что пункт о приглашении Украины следует пересмотреть или убрать.

Два источника говорят, что Вашингтон был настолько взбешен, что хотел изменить формулировку, чтобы усложнить Украине путь в Альянс. По словам еще одного собеседника, такое решение поддерживали несколько человек. Но в целом США не хотели отменять приглашение.

В итоге текст документа решили не изменять.

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"Это дает очень четкий и сильный сигнал как Украине, так и России", - цитирует WP слова одного из собеседников.

На сохранении формулировки, утверждает издание, настаивал президент Франции Макрон. Его поддержали лидеры Центральной Европы и Балтии. Это расценивалось "как самое сильное из возможных предложений Украине" на фоне нежелания США, Германии и других стран действовать более решительно из-за опасений, что это втянет Альянс в прямую конфронтацию с Россией.

Этот инцидент, по мнению WP, иллюстрирует недовольство внутри НАТО тактикой давления Зеленского. Ведь даже самые большие поклонники усомнились, отвечает ли это интересам Украины. Но при этом есть понимание того, что лидер воюющей страны должен продемонстрировать, что он делает все возможное, чтобы получить максимум от имени своего народа, отмечает издание.

Позже на саммите Зеленский смягчил тон и выразил благодарность во время личных встреч с лидерами стран блока.

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По данным WP, 12 июля, на следующий день после напряженных переговоров, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак разговаривал с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Ермак, по словам одного из свидетелей разговора, пытался спорить с Салливаном. Однако и Салливан, по словам источника, "имел решительный вид". Разговор длился около 30 минут.

Напряженные усилия, направленные на удержание линии Украины, привели к тому, что некоторые из сильнейших сторонников Киева были истощены и раздражены. "Было невесело", - резюмировал высокопоставленный чиновник НАТО, знакомый с переговорами.