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США из-за твита Зеленского чуть не отменили приглашение Украины в НАТО, - WP

байден,зеленський,саміт

Твит президента Украины Владимира Зеленского по дороге на саммит НАТО в Вильнюсе с критикой того, что Альянс собирается предложить Украине, едва не привел к обратному эффекту.

Об этом со ссылкой на слова шести неназванных официальных лиц пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Собеседники издания говорят, что сообщение президента Украины настолько всколыхнуло Белый дом, что США чуть не отозвали приглашение Киева стать членом Альянса. В конце концов, Штаты и их союзники договорились сохранить текст декларации в том же виде, в каком он был представлен на саммите НАТО.

По данным WP, после твита Зеленского лидеры стран НАТО начали обсуждать, как на него реагировать. США предположили, что пункт о приглашении Украины следует пересмотреть или убрать.

Два источника говорят, что Вашингтон был настолько взбешен, что хотел изменить формулировку, чтобы усложнить Украине путь в Альянс. По словам еще одного собеседника, такое решение поддерживали несколько человек. Но в целом США не хотели отменять приглашение.

В итоге текст документа решили не изменять.

Читайте также: Пристайко о словах Зеленского относительно благодарности Уоллесу каждое утро: Не стоит показывать России, что между Украиной и партнерами могут быть какие-то недоразумения

"Это дает очень четкий и сильный сигнал как Украине, так и России", - цитирует WP слова одного из собеседников.

На сохранении формулировки, утверждает издание, настаивал президент Франции Макрон. Его поддержали лидеры Центральной Европы и Балтии. Это расценивалось "как самое сильное из возможных предложений Украине" на фоне нежелания США, Германии и других стран действовать более решительно из-за опасений, что это втянет Альянс в прямую конфронтацию с Россией.

Этот инцидент, по мнению WP, иллюстрирует недовольство внутри НАТО тактикой давления Зеленского. Ведь даже самые большие поклонники усомнились, отвечает ли это интересам Украины. Но при этом есть понимание того, что лидер воюющей страны должен продемонстрировать, что он делает все возможное, чтобы получить максимум от имени своего народа, отмечает издание.

Позже на саммите Зеленский смягчил тон и выразил благодарность во время личных встреч с лидерами стран блока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы верим, что будет победа до следующего саммита НАТО в середине 2024 года, - Зеленский

По данным WP, 12 июля, на следующий день после напряженных переговоров, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак разговаривал с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Ермак, по словам одного из свидетелей разговора, пытался спорить с Салливаном. Однако и Салливан, по словам источника, "имел решительный вид". Разговор длился около 30 минут.

Напряженные усилия, направленные на удержание линии Украины, привели к тому, что некоторые из сильнейших сторонников Киева были истощены и раздражены. "Было невесело", - резюмировал высокопоставленный чиновник НАТО, знакомый с переговорами.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) НАТО (10176) членство в НАТО (1548)


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Топ комментарии
+103
Да, даже повторю. Это ЧМО со своими холуями из-за своей необузданной жадности, раздутого гонора и дремучей тупости просырает наше будущее, будущее наших детей и внуков, будущее всей страны. Разрушенная в хлам страна, угробленная экономика, миллионы разрушенных судеб и сотни тысяч смертей, а теперь вот и это быдлячество с союзниками ...
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14.07.2023 13:41 Ответить
+77
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14.07.2023 13:38 Ответить
+67
Криворожское было когда-нибудь довыеживается.
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14.07.2023 13:38 Ответить
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Громадяни,не спішіть одразу битися в істериці? Газетка Вашінгтон Пост недорого візьме,якщо й збреше,невже ви не знаєте?
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14.07.2023 17:32 Ответить
чекайте, "не відкликали запрошення Києва стати членом Альянсу"???
я щось пропустив?? хіба нас запросили??
що за маячня написана??
і що б вони могли зробити гіршого? не дати допомогу? припинити поставки зброї? А зеленський такий, хопа створюємо одкб і йдемо проти вас? вср*лися б ви тоді, господа капіталісти.
Але тому й крутять руки, бо знають, що він так не скаже.
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14.07.2023 17:37 Ответить
Я так розумію, що те прохання України про прискорений вступ до НАТО, що згенерувала зе-команда, зрозумівши, "чому ми не в НАТО?".
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14.07.2023 18:52 Ответить
Вибач, але твої розмірковування не зовсім адекватні. Якщо допустити твій сценарій, то він має НУЛЬОВУ вирогідність, бо в ньому не сходяться два світи, а тоді, яка мова про спільні інтереси, навіть, умовно, пане ПРОЛЕТАРІЙ (відомо від якого слова).
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14.07.2023 18:56 Ответить
а афгані також так думали, поки сша звідти не змилися. І якщо з України підуть, то це 100% сценарій.
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14.07.2023 23:13 Ответить
Так а главных крышевал регионалов (ОПЗЖ, Видновлення Украины) коррупционеров Ермака Арахамию Татарова брать будут, или не на часи? Кто пилит на закупках продовольствия для армии, кто заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль
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14.07.2023 17:44 Ответить
дав би йому вже хтось підзатильника, що вгамувався трішки...
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14.07.2023 17:53 Ответить
Краще в учебку направити, поки уляжеться хвилювання, і наверстає пропущене по повістках кампанії - 2014р.
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14.07.2023 18:59 Ответить
Дерьмак - кремлядская крыса.
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14.07.2023 17:56 Ответить
Байден об этом не знает!🤬
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14.07.2023 18:22 Ответить
...як раз зелена криса і відтворює план перетворення України в сіро-зелену зону..зі цвітущою корупцією, беззаконням і повною владою зеленої паскуди. До Вас до цього часу ніяк не дійде, що до НАТО приймають ДЕРЖАВУ....а не вооючу армію. Армія у нас сильна.. підходить під всі стандарти і значно більш .. А от держава у нас ніяка... та ще й з поганью..яка єю керує !! А плювати у колодезь..де вода для збереження життя може тільки ворог України..яким зелена паскуда і є!
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14.07.2023 19:01 Ответить
Що ви там Зельоному накитдуєте? Не писав він нічого. Не вміє декілька фраз логічно в купу з'єднати. Що сценаристи офісні прислали, те і виклав.
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14.07.2023 18:18 Ответить
That snotty lad is to blame, who writes speeches to him !
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14.07.2023 20:45 Ответить
От і думай те...

Терпіти це ЗЕлене доробло далі чи вже зараз шукати способи його знищення.
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14.07.2023 18:32 Ответить
Почитайте скільки тролів ольгінських відразу на цю гілочку прибігло. Шо Штати та країни НАТО образились? А що війна у них йде чи в нашої державі? Молоді хлопці , жінки та діти в їх гинуть чи в нашої Україні??? Все вірно Зеля зробив - треба це болото під назвою «сите НАТО» час від часу взбодрювати та генерувати, а то вони взагалі позасинають …. Образились вони, ти диви які образливі! А ні далобійної зброї, ні літаків, ні кораблів - вони нам так і не дали, хоча з образами хоча без образ….. ось така х..ня діточки!!!
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14.07.2023 18:35 Ответить
https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/07/13/zelensky-ukraine-nato-invitation/ The Washington Post лайно собаче, от і все.
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14.07.2023 18:37 Ответить
І ваащє, всі ЗМІ прикрити БЕЗСТРОКОВО, як робить "величайший".
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14.07.2023 19:01 Ответить
How dared they to oppose our Bubochka !
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14.07.2023 20:42 Ответить
Почитайте назву статті уважно. В мене питання - а шо вже було запрошення України до НАТО яке хотіли перед самітом скасувати? Якось не коректно виписано м'яко кажучи….
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14.07.2023 18:43 Ответить
Запрошення - прохання України прийняти за пришвидшеною процедурою, як я розумію.
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14.07.2023 19:04 Ответить
Тепер вже коли усі побачили хто є хто, за більш складною процедурою !
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14.07.2023 20:38 Ответить
.. пане генерале ...це Ви?... То розкажіть всі подробиці... що знаєте про заборону наступати під час пригожинського бунту. На передовій про це не знають. А Ви чого наказ США до бійців не доводите?
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14.07.2023 19:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZcPchEQc278 Голуби миру святкують дружбу або Історія про яку не почуєте в ЗМІ. Україні потрібен Ленд-Ліз !!!
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14.07.2023 19:15 Ответить
угу, давайте послухаємо росіянина іларіонова, як Штати не підтримують Україну.
припиніть вже жерти лайно, яким є росіяни.
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14.07.2023 23:05 Ответить
Який він росіянин? Дурню тут не треба писати. Він емігрант, 15 років живе у США, куди вас взагалі не пустять, жебрака. Якщо ви самі жрете лайно, та вважаєте, що це смаколик, то не треба тут іншим пропонувати теж саме. Якщо по суті нічого немає сказати , то тупі висери не треба тут бруднити.
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15.07.2023 02:19 Ответить
справді, який іларіонов росіянин, він же емігрант, а російські емігранти це ті, кого такі як ви готові слухати з роззявленими ротами в пошуках "хороших руських".
от тільки з російського громадянства він же не вийшов, правда?
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17.07.2023 13:33 Ответить
..дуже **цінний** ресурс для відповіді про заборону наступати ЗСУ!!! Ви б ще виклали мордана..чи соловьова.... Там рівень **інформації** ще вищий..чим на викладеному Вами ресурсі! Е таке прислів*я ..***на заборі х..й написано... ** але судячи по Вашим дописам..Вам написаного на заборі достатньо...щоб робити остаточні висновки по застосуванню....))))
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15.07.2023 09:36 Ответить
Те що США бояться і не хочуть вступати в війну з росією це правда, і тому не дають ракети та літаки, і дають вказівки не бити по території росії, щоб вона раптом не розвалилася і хтось там не підібрав ЯЗ, і на жаль в цьому їх цинічність за рахунок українців. Що вони будуть робити, коли пуйло захоче перевірити на прибалтиці 5 статтю НАТО.
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15.07.2023 01:50 Ответить
хто б міг подумати Макрон зберіг обличчя Зеленському)
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14.07.2023 18:45 Ответить
Скоріше дупу.
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14.07.2023 19:37 Ответить
З них двох тільки Єрмак агент ФСБ.
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14.07.2023 20:35 Ответить
скільки яду с московським акцентом на Зеленського...він не ангел, але ту сказав правду як вона є...США імпотентні боягузи ось і все....їм соромно це показати на увесь світ - ось и вигадують що їм щось там хтось не так сказав....що заважає нам прямо зараз дати F-16? нічого. Лише боягузство байдена. Що заважало прийняти нас в НАТО прямо зараз? Тільки боягузство перед отим карліком з московії якого навіть власний кухар не боїться...
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14.07.2023 19:27 Ответить
Придурку, попри те, що Україна платить страшну ціну власною кров`ю нормальних людей, а не ідіотів-кварталівців, якщо НАТО завтра перестане нам допомагати, то України просто не стане! А в НАТО лиш трохи погіршиться стратегічне становище. Всього лиш, ідіоте, всього... До вас, зелених довбойобів такі прості речі ніяк не дійдуть?
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14.07.2023 20:56 Ответить
ти з глузду зїхав? він на зарплаті у Байдена і ще щось бикує -це не криворізька підворотня - хай навчиться спочатку розмовляти з тими хто цого утримує .а не красти ті ж кошти з гуманітарки та з усього з чого можна - накінець то усі зрозуміли в нато хто такий зеленський - це дуже добре .бо є тепер розділення між Україна і зеленський
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15.07.2023 11:40 Ответить
ахахахх,так что они дали приглашение ????? " США ледь не скасували запрошення України до НАТО " клоуны! где приглашение дед?
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14.07.2023 20:08 Ответить
Позиция Украины должна была быть еще жесте, либо близкая перспектива вступления НАТО, либо выход из договора о нераспрастранении ядерного и химического оружия (других надежных гарантий безопасности пока для Украины просто не существует)!
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14.07.2023 20:27 Ответить
Те що шановні читачі ЦН пишуть зараз про Зелю, я писав ще 4 роки тому, і сподівався, що через 1 рік ми зробимо йому імпічмент. На жаль для прозріння населення знадобилося багато часу.
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14.07.2023 21:16 Ответить
Клован тут до чого? Мова про Україну йде, а не про Зелю. До речі, тільки договорняки Байдена з х..лом довели до війни.
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14.07.2023 21:22 Ответить
Надіюсь, що ви не тролль, і тому вас ще шось може переконати. Путін прийняв рішення про підготовку до нападу на Україну через кілька годин після закриття трех каналів Медведчука, тобто 3 лютого 2021 року. Путіна ще можна було зупинити, і саме ті дві розмови Байден-Путін зупинили його (інакше вторгнення РФ відбулося би весною 2021). Але в другий раз путіна вже зупинити не получилось, і тут 100 % вини на "Клован тут до чого?"
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14.07.2023 21:43 Ответить
Дурниця цілковита. Клован взагалі, як щось адекватне не розглядається. Як би не договорняки адміністрації Байдена з х..лом війни взагалі б не було. Адміністрація Байдена дуже хвилювалася і все робила, щоби х..ла не кинули під час бунту Пригожина.
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14.07.2023 21:51 Ответить
Це не дурниця. Про це вже всі говорять, якщо їх цікавить тема, чому і коли почалася ця війна, або якщо їм хочеться зрозуміти події 2021-го року, наприклад, чому Зе так настойчиво хотів зустрітися з путіним, і заглянути йому в очко
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15.07.2023 00:04 Ответить
Что этот гундос намотал на свои мозги!! Он не понимает,что те с кем он сейчас общается ,никогда бы с ним на одном гектаре не стояли,если бы не война,и наша армия?
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14.07.2023 21:21 Ответить
Гундоса, на жаль вибрали в президенти. Але війна не була б можлива, якби "гаранти" не насцяли у свої штани.
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14.07.2023 21:25 Ответить
Мене відверто шокують околошантажистські вимоги нашого президента, від початку війни майже - він трохи не вимагає то у Європи, то у Ізраїля зброю, доляри, санкції. Та нам ніхто нічого не винен! Всьому світу абсолютно байдуже чи є ми на карті світу чи ні, врешті якщо питання ставити рУба - вони б нас даж "обміняли" на якийсь сепаратистський мир з рашкою,бо ж їх економіки дуже страждають рецесією через війну, яка в нас, а не в них. І врешті - Зе мався би сам, як гарант безпеки - турбуватися про захист країни, військо, озброєнічть, захищені кордони. Але маємо асфальт, і піздно пити хєрше. А вимагати від інших країн тепер всього і побільше бо в нас війна- то вже відверто невихованість якась з боку президента 😳
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14.07.2023 21:46 Ответить
То що Зе не турбувався про захист нашої країни, не відміняє гарантій Заходу, які давалися під час відмови України від ЯЗ та загального роззброєння. Тому шокуватися треба іншим.
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14.07.2023 21:55 Ответить
Біда США в тому, як говорив Байден, що вони застрягли разом з нами. І в наших інтересах вичавлювати побільше, бо ця війна дуже дешево обходиться західному світу і дуже дорого нам! По факту нам ніхрена не перепало з цього саміту. Гарантії безпеки G7 ніякі нахрін не гарантії, а лиш домовленості з постачання зброї. Потрібно зараз брати скільки можем винести бо при зміні політичних партій на заході все може різко змінитись.
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14.07.2023 22:02 Ответить
Чмо ...никем не избранное... без права его должности на деятельность такого рода - Ермак, по словам одного из свидетелей разговора, пытался спорить с Салливаном.

Это всё что надо знать про шоблу бени-пути... Зеленского? Какого зеленского? Кто он в этой шобле такой ?
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14.07.2023 22:08 Ответить
Если что Салована тоже никто не избирал
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15.07.2023 01:07 Ответить
На всякий случай - Салован ( он же САлливан) по должности не за скрепки отвечает, как дерьмак. Объективности ради, да ? Салливан - госсекретарь США - это американский эквивалент Кулебы, но не завхоза... который за пылью на занавесках в офисе не следит...
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15.07.2023 04:16 Ответить
Величайшему диванному экспеду Макару, напоминаю, фамилия госсекретаря США - Блинкен. Салливан -советник по безопасности, специалист по скрепкам.
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15.07.2023 04:36 Ответить
ЕРМАК ТУПО СЛИВАЕТ УКРАИНУ ! ОТСЮДА ВЗРЫВЫ НА СКЛАДАХ КАК НАПРИМЕР В ХМЕЛЬНИЦКОМ. КРУПНЫЕ СКЛАДЫ И НЕТ ПВО ПРИКРЫВАЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СКЛАДЫ ? НЕ МОГЛИ НАЙТИ КУДА ДЕЛИ 2000 ДЖЕВЕЛИНОВ КОГДА ТАК НУЖДАЛИСЬ В НИХ ? ХОРОШО ЦРУ НАПОМНИЛО ГДЕ И ПОСЛЕ ИЗЯТИЯ СО СКЛАДОВ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ТУДА ПРИЛЕТЕЛА РАКЕТА .
ДУМАЕТЕ СОВПАДЕНИЕ ? НА ЮГЕ СТРАНЫ СБУ ВОЗГЛАВЛЯЮТ АГЕНТЫ ФСБ -- СОВПАДЕНИЕ ? ЯЙЦА ЗОЛОТЫЕ А ТУТ УЖЕ И ЯБЛОКА --- ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ПОСЛЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ ОНИ ДАЖЕ ФИРМУ ПРОКЛАДКУ НЕ МЕНЯЛИ А ПРОДОЛЖИЛИ И ДАЛЬШЕ ВОРОВАТЬ ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ!
НО ЗА ТО РЕЗНИКОВ КУПИЛ ДОЧКЕ ЗА 12 000 000 МИЛЛИОНОВ ОСОБНЯК ! ЭТО КОГДА ПЕНСИОНЕРЫ ПОСЛЕДНЕЕ ОТДАЮТ ЧТО БЫ ХОТЬ КАК ТО ПОМОЧЬ НАШЕЙ АРМИИ !
ОП ПРЕЗИДЕНТА ---- ЭТО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФСБ ИЛИ ВОРЬЯ ! А ВОВА ПОБЕДЫ УКРАИНСКОГО НАРОДА ПРИСВОИЛ СЕБЕ КАК БУД ТО БЕЗ НЕГО ЭТОГО БЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ. ТОМУ ЩО ВІН НЕ ВТІК ! НО ТОЛЬКО ТЕ ЛЮДИ ПОД РУКОВОДСТВОМ КОТОРЫХ ОСТАНОВИЛИ ВОЙСКА РФ СЕЙЧАС ПОД СЛЕДСТВИЕМ В ТЮРЬМАХ !
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15.07.2023 04:42 Ответить
Хто ж це так грає на Зеленському, як на піаніно.....відповідь зрозуміла
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14.07.2023 22:09 Ответить
Зе и его команда некомпетентны это понятно
А США? В 2008 ******** Абхазию,в 2014 Крым и Донбасс,в 2022 чуть не ******** пол Украины
Может соющникам уже стоит собраться и наростить свои детские тестикулы!!!
А немцам не нужен Кенигсберг? Японии Курилы? Молдове Приднестровье? Грузии Абхазия?
Сколько можно играть с пуйлом, примите Украину в НАТО,хотя бы территорию где не ведут военные действия Точка
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15.07.2023 00:12 Ответить
Кацапский дурачек, не пиши пургу про то что США ********, так как выглядит это как звуки из сумашедшего дома
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15.07.2023 04:41 Ответить
"Класс", WP не в курсі, що відбулося у Вільнюсі... (щоб ек писати свій текст). Про яке запрошення WP говорить?) Нас чекаєж офігітельне продовження...
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15.07.2023 00:30 Ответить
Ось BBC - Саміт НАТО для України мав стати історичним, але став компромісним, - BBC Джерело:

"Фактично чи не вперше погляди України й США, а також деяких країн, що повністю орієнтуються на !!!американський курс!!!, розійшлися", - зазначає видання.

Так, пише BBC, прем'єр Канади Трюдо не виступив відкрито на підтримку запрошення України до НАТО, як це зробили президент Франції Макрон та президент Туреччини Ердоган.

Як і передбачалося срам Нато у Вільнюсі буде мати "ефект метелика"...ну,ну
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15.07.2023 00:34 Ответить
А було "запрошення до НАТО"?
Кловани
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15.07.2023 01:06 Ответить
Навіть не знаю, яка перемога переможніша? Та, де зеленському 🤡 відмовили у вступі в нату, чи та, де імпотентна ната відмовилась від прямої військової підтримки України!

презЕдент, який втратив купу земель і людей.... військовий блок, який НЕ воює.... Вони варті один одного!
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15.07.2023 01:30 Ответить
Нас кто-то куда-то приглашал?! Что-то я пропустил. Мы там же где и были в 2008м году. после Бухареста. Я смотрю западные политики стран нато к сожалению не далеко ушли от наших клоунов.( Я не поклонник нашего шапито и голобородька, но и вешать на него всех собак это глупо.
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15.07.2023 03:04 Ответить

Андрей Ермак Руководитель Офиса президента Украины.... Офис Президента Украины - постоянно действующий вспомогательный орган при президенте Украины, осуществляющий организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и иное обеспечение исполнения президентом Украины своих конституционных полномочий. И мечтающее стать как

Джейк Салливан советник президента США по национальной безопасности с 2021 года
Советник по национальной безопасности участвует в заседаниях Совета национальной безопасности США (СНБ) и в случае отсутствия президента, как правило, председательствует на совещаниях Комитета ключевых членов СНБ вместе с государственным секретарем и министром обороны.

Тем, кто не понимает разницы - в избу-читальню: неуклонно повышать....
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15.07.2023 04:48 Ответить
Я честно очень благодарен США Британии ЕС да и всей коалиции перечислять долго страны Балтии Польша и т.д. Если сравнить даже июнь 22 года когда был мой первый бой и сейчас конечно это небо и земля !!! Но есть вопрос почему так мало почему по чайной ложке есть же оружие на складах и его много !!! Если вы с нами давайте и мы быстрее всех пидоров уничтожим и закончим эту войну .... Очень медленно идут поставки и крайне мало современного оружия
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15.07.2023 06:41 Ответить
До мудрого нарiду: перевиберiть того недолугого, та ба бiльше, глупого нiкчему.
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15.07.2023 07:09 Ответить
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15.07.2023 07:34 Ответить
из-за твита, говоришь? ну-ну
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15.07.2023 07:50 Ответить
Я не розумію, а що не так з твітом Зеленського?! І хіба Україна отримала запрошення до НАТО?! Американці вже геть знахабніли!
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15.07.2023 17:08 Ответить
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