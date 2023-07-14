США из-за твита Зеленского чуть не отменили приглашение Украины в НАТО, - WP
Твит президента Украины Владимира Зеленского по дороге на саммит НАТО в Вильнюсе с критикой того, что Альянс собирается предложить Украине, едва не привел к обратному эффекту.
Об этом со ссылкой на слова шести неназванных официальных лиц пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
Собеседники издания говорят, что сообщение президента Украины настолько всколыхнуло Белый дом, что США чуть не отозвали приглашение Киева стать членом Альянса. В конце концов, Штаты и их союзники договорились сохранить текст декларации в том же виде, в каком он был представлен на саммите НАТО.
По данным WP, после твита Зеленского лидеры стран НАТО начали обсуждать, как на него реагировать. США предположили, что пункт о приглашении Украины следует пересмотреть или убрать.
Два источника говорят, что Вашингтон был настолько взбешен, что хотел изменить формулировку, чтобы усложнить Украине путь в Альянс. По словам еще одного собеседника, такое решение поддерживали несколько человек. Но в целом США не хотели отменять приглашение.
В итоге текст документа решили не изменять.
"Это дает очень четкий и сильный сигнал как Украине, так и России", - цитирует WP слова одного из собеседников.
На сохранении формулировки, утверждает издание, настаивал президент Франции Макрон. Его поддержали лидеры Центральной Европы и Балтии. Это расценивалось "как самое сильное из возможных предложений Украине" на фоне нежелания США, Германии и других стран действовать более решительно из-за опасений, что это втянет Альянс в прямую конфронтацию с Россией.
Этот инцидент, по мнению WP, иллюстрирует недовольство внутри НАТО тактикой давления Зеленского. Ведь даже самые большие поклонники усомнились, отвечает ли это интересам Украины. Но при этом есть понимание того, что лидер воюющей страны должен продемонстрировать, что он делает все возможное, чтобы получить максимум от имени своего народа, отмечает издание.
Позже на саммите Зеленский смягчил тон и выразил благодарность во время личных встреч с лидерами стран блока.
По данным WP, 12 июля, на следующий день после напряженных переговоров, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак разговаривал с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Ермак, по словам одного из свидетелей разговора, пытался спорить с Салливаном. Однако и Салливан, по словам источника, "имел решительный вид". Разговор длился около 30 минут.
Напряженные усилия, направленные на удержание линии Украины, привели к тому, что некоторые из сильнейших сторонников Киева были истощены и раздражены. "Было невесело", - резюмировал высокопоставленный чиновник НАТО, знакомый с переговорами.
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я щось пропустив?? хіба нас запросили??
що за маячня написана??
і що б вони могли зробити гіршого? не дати допомогу? припинити поставки зброї? А зеленський такий, хопа створюємо одкб і йдемо проти вас? вср*лися б ви тоді, господа капіталісти.
Але тому й крутять руки, бо знають, що він так не скаже.
Терпіти це ЗЕлене доробло далі чи вже зараз шукати способи його знищення.
припиніть вже жерти лайно, яким є росіяни.
от тільки з російського громадянства він же не вийшов, правда?
Это всё что надо знать про шоблу бени-пути... Зеленского? Какого зеленского? Кто он в этой шобле такой ?
ДУМАЕТЕ СОВПАДЕНИЕ ? НА ЮГЕ СТРАНЫ СБУ ВОЗГЛАВЛЯЮТ АГЕНТЫ ФСБ -- СОВПАДЕНИЕ ? ЯЙЦА ЗОЛОТЫЕ А ТУТ УЖЕ И ЯБЛОКА --- ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ПОСЛЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ ОНИ ДАЖЕ ФИРМУ ПРОКЛАДКУ НЕ МЕНЯЛИ А ПРОДОЛЖИЛИ И ДАЛЬШЕ ВОРОВАТЬ ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ!
НО ЗА ТО РЕЗНИКОВ КУПИЛ ДОЧКЕ ЗА 12 000 000 МИЛЛИОНОВ ОСОБНЯК ! ЭТО КОГДА ПЕНСИОНЕРЫ ПОСЛЕДНЕЕ ОТДАЮТ ЧТО БЫ ХОТЬ КАК ТО ПОМОЧЬ НАШЕЙ АРМИИ !
ОП ПРЕЗИДЕНТА ---- ЭТО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФСБ ИЛИ ВОРЬЯ ! А ВОВА ПОБЕДЫ УКРАИНСКОГО НАРОДА ПРИСВОИЛ СЕБЕ КАК БУД ТО БЕЗ НЕГО ЭТОГО БЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ. ТОМУ ЩО ВІН НЕ ВТІК ! НО ТОЛЬКО ТЕ ЛЮДИ ПОД РУКОВОДСТВОМ КОТОРЫХ ОСТАНОВИЛИ ВОЙСКА РФ СЕЙЧАС ПОД СЛЕДСТВИЕМ В ТЮРЬМАХ !
А США? В 2008 ******** Абхазию,в 2014 Крым и Донбасс,в 2022 чуть не ******** пол Украины
Может соющникам уже стоит собраться и наростить свои детские тестикулы!!!
А немцам не нужен Кенигсберг? Японии Курилы? Молдове Приднестровье? Грузии Абхазия?
Сколько можно играть с пуйлом, примите Украину в НАТО,хотя бы территорию где не ведут военные действия Точка
"Фактично чи не вперше погляди України й США, а також деяких країн, що повністю орієнтуються на !!!американський курс!!!, розійшлися", - зазначає видання.
Так, пише BBC, прем'єр Канади Трюдо не виступив відкрито на підтримку запрошення України до НАТО, як це зробили президент Франції Макрон та президент Туреччини Ердоган.
Як і передбачалося срам Нато у Вільнюсі буде мати "ефект метелика"...ну,ну
Кловани
презЕдент, який втратив купу земель і людей.... військовий блок, який НЕ воює.... Вони варті один одного!
Андрей Ермак Руководитель Офиса президента Украины.... Офис Президента Украины - постоянно действующий вспомогательный орган при президенте Украины, осуществляющий организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и иное обеспечение исполнения президентом Украины своих конституционных полномочий. И мечтающее стать как
Джейк Салливан советник президента США по национальной безопасности с 2021 года
Советник по национальной безопасности участвует в заседаниях Совета национальной безопасности США (СНБ) и в случае отсутствия президента, как правило, председательствует на совещаниях Комитета ключевых членов СНБ вместе с государственным секретарем и министром обороны.
Тем, кто не понимает разницы - в избу-читальню: неуклонно повышать....