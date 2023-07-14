Кулеба о "недостаточной благодарности" Украины за помощь: Извините, у нас война. Когда победим, скажу: "Спасибо, оружия было достаточно"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предоставленного партнерами оружия будет достаточно, когда мы победим, а Украина благодарна каждой стране, которая дала "и один снаряд, и 100 тысяч снарядов".

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя ситуацию с "недостаточной благодарностью" Украины партнерам за оказанную военную помощь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что, по его мнению, это было "досадное недоразумение со стороны британского министра", и напомнил, что премьер-министр Британии публично сказал, что ценит благодарность Украины, которая регулярно озвучивается в разных форматах.

"Ни у кого нет оснований винить нас в какой-то неблагодарности. Но правда заключается в том, что, извините, у нас война. И когда они меня спрашивают - и коллеги-министры, и журналисты иностранные - достаточно ли вам передали оружия, я говорю: "Оружия будет недостаточно ровно столько, сколько продлится наш путь до победы. Когда победим, тогда я скажу, спасибо, оружия было достаточно. Но пока продолжается борьба, оружия недостаточно". И это нормальная, честная позиция, которая соответствует реальности. Поэтому на самом деле я не чувствую сентимента, что кто-то не ценит нашу благодарность, или мы как-то недостаточно благодарим", - сказал глава МИД.

Читайте также: Зеленский ответил Уоллесу относительно благодарности за помощь: "Можем утром просыпаться и благодарить министра лично". ВИДЕО

Он добавил, что на заседании Совета Украина-НАТО украинская делегация сидела рядом с британской в соответствии с рассадкой по алфавиту, как это принято в Альянсе для участников, а не гостей. По словам Кулебы, в зале заседаний у него и министра обороны Алексея Резникова были разговоры с британскими коллегами.

"Прямо там в зале я говорил с Джеймсом (Клеверли, министром иностранных дел Британии. – Ред.), и мы там кое о чем договорились политически, а Алексей (Резников. – Ред.) прямо там с Уоллесом (министром обороны Британии Беном Уоллесом). – Ред.) договорился об одном важном военном решении по оружию… Все нормально на самом деле, все решения продолжают приниматься так, как надо… Мы очень благодарны каждому – и стране, которая дала один снаряд и дала 100 тысяч снарядов, мы им всем благодарны", – заверил Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее министр обороны Британии Уоллес высказал мнение, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пристайко о словах Зеленского относительно благодарности Уоллесу каждое утро: Не стоит показывать России, что между Украиной и партнерами могут быть какие-то недоразумения