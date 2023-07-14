Кулеба о "недостаточной благодарности" Украины за помощь: Извините, у нас война. Когда победим, скажу: "Спасибо, оружия было достаточно"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предоставленного партнерами оружия будет достаточно, когда мы победим, а Украина благодарна каждой стране, которая дала "и один снаряд, и 100 тысяч снарядов".
Об этом Дмитрий Кулеба сказал в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя ситуацию с "недостаточной благодарностью" Украины партнерам за оказанную военную помощь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава украинской дипломатии отметил, что, по его мнению, это было "досадное недоразумение со стороны британского министра", и напомнил, что премьер-министр Британии публично сказал, что ценит благодарность Украины, которая регулярно озвучивается в разных форматах.
"Ни у кого нет оснований винить нас в какой-то неблагодарности. Но правда заключается в том, что, извините, у нас война. И когда они меня спрашивают - и коллеги-министры, и журналисты иностранные - достаточно ли вам передали оружия, я говорю: "Оружия будет недостаточно ровно столько, сколько продлится наш путь до победы. Когда победим, тогда я скажу, спасибо, оружия было достаточно. Но пока продолжается борьба, оружия недостаточно". И это нормальная, честная позиция, которая соответствует реальности. Поэтому на самом деле я не чувствую сентимента, что кто-то не ценит нашу благодарность, или мы как-то недостаточно благодарим", - сказал глава МИД.
Он добавил, что на заседании Совета Украина-НАТО украинская делегация сидела рядом с британской в соответствии с рассадкой по алфавиту, как это принято в Альянсе для участников, а не гостей. По словам Кулебы, в зале заседаний у него и министра обороны Алексея Резникова были разговоры с британскими коллегами.
"Прямо там в зале я говорил с Джеймсом (Клеверли, министром иностранных дел Британии. – Ред.), и мы там кое о чем договорились политически, а Алексей (Резников. – Ред.) прямо там с Уоллесом (министром обороны Британии Беном Уоллесом). – Ред.) договорился об одном важном военном решении по оружию… Все нормально на самом деле, все решения продолжают приниматься так, как надо… Мы очень благодарны каждому – и стране, которая дала один снаряд и дала 100 тысяч снарядов, мы им всем благодарны", – заверил Дмитрий Кулеба.
Напомним, ранее министр обороны Британии Уоллес высказал мнение, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией.
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Брешеш, назначенец! Якщо ти такий "нормальний та чесний", то чому не наїжджаєш на США: "Де, сцуки, обіцяний Ленд Ліз"? Сцикотно? Попросили не розгойдувати цю тему?
⚡️ї: Колись, Зеленський був готовий хоч з чортом лисим домовлятися…
Зараз, йому, напевно подобається, як гинуть українці. Тому веде себе з західними партнерами нахабно і зухвало.
_dopeless: А якщо усі українські державні структури та провідні медіа впертно наполягають на тому, що зараз йде 500-якийсь там день війни, а Зеля став президентом 1513 днів тому - я вірно розумію, що це означає, що Зеля очолив мирну країну, і за якісь 1000 днів довів її до війни?
Олег Леусенко: До саміту НАТО у Вашингтоні свідомі українці мають щодня питати: Зеленський, чому ми не в НАТО? Не кради, віддай США єрмака і бєню, посади мародерів, поверни патріотичні канали у цифровий ефір, переслідуй казнокрадів-слуг, а не бійців-патріотів. Не заважай Україні йти у НАТО!
Но чому суспільство не вимагає арештовати тих дятлів, де розкладка долгов за газ - як вони накопичувались? Як це фальшувалось і нагонялись долги?
Вот Гетьманцева надо перевести на цій фронт Щоб не заважав ********* бизнесу.
Ми ж козаки! Кінь! *****! Воля!
Вдячність під час війни ніхто не відміняв!
Тобі б руки відсохли, яки ти написав листа з подякою Уряду та народу Великої Британії за підтримку та зброю?!
Британія і США ОБІЦЯЛИ ЗАХИСТ УКРАЇНИ І ІІ ТЕРИТОРІЇ у Будапешті
1. замість цього у України забрали Крим і лугандон . Нихто за Україну не вступився
2. 22 лютого 2022 ***** почав повномасштабних захват України
БЛД, коли до Вас усіх дійде що ні Зеленський ні порох НИЧОГО проти раши не взмозі були зробити???
БРИТАНІЯ І США ЗАБОВЯЗАНИ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ТЕРРІТОРІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УКРАЇНИ І ІІ ГРОМАДЯН . Чи нехай повернуть ЯО, ракети і літаки швидше, щоб українці мали змогу захищатись . Ви ж не забувайте , що в раше мільярди від енергоносіїв , уся техника СССР, і 100 млн ідіотів
https://www.youtube.com/channel/UCacWWjONMyZSx9yMrXjth2w @OksanaBorykun https://www.youtube.com/watch?v=a__yBEsUWZw&lc=UgzY-MinY2aec4iUXZt4AaABAg 1 час назад
Бикувати точно не треба, бо в якийсь момент можуть включити задню і скажуть, що далі без них.
Але, я постійно повертаюсь до думки, що весь цей колективний захід створили умови для такого путіна, який сьогодні воює з нами. Я не вірю, що вони не бачили, яке воно лайно.
Вони дали йому добро на напад на Сірію, Грузію, Україну… Захід проковтнув, пожурив і далі грався в пасочки з путіним. А тепер коли ми захлинаємось в крові вони мають ще нахабство ображатися?
Вибачаюсь, але у нас стерті міста і села, людей вбито, і в майбутньому не народяться діти, бо цілі родини вбито, а вони губи дують. Так, ми самі винні, що у нас корупція, але те, що ми маємо війну зараз, «заслуга» всіх тих, хто з путіним загравав і закривав очі на його дії.
Згідно з Меморандумом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія зобов'язалися: поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України ;утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН ;утримуватись від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA економічного тиску , спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї ;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї , крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили , їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників ;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Так що тут порушили США і Англія?
Пан Анатолий, ЦЕ МУТНА ІСТОРИЯ. Знаемо що Кучма підписав. А СКІЛЬКІ фсб сиділо рядом його помічниками. А хто від США вів цей проект?
Українців зараз вбивають - чому Кучма не в СІЗО ?
Украінські міста руйнують. Це наші міста . Може аналогично руйнували і в інших країнах , но треба бути егоїстами і турбуватися про наші міста.
‼️Для того , щоб захід не зізджав з теми( хто кому що задолжав і хто кому не вдячний) , треба почати розслідування усій той історії з Будапештским меморандумом.
а пока нема офіційних материалів розслідування , робимо вивод що захид пообіцяв і підставив Україну під криваву бійню .
https://www.youtube.com/channel/UCYyZbZ9RaDfqz8Sx2unymIg @user-fe2vx2ee9u https://www.youtube.com/watch?v=a__yBEsUWZw&lc=UgwM4Y3fWqjyV00sknV4AaABAg 1 час назад
А партнери достатньо нам дякували, коли забирали у нас ядерну зброю, і натомість вручали нам папірець, яким лише підтертися можна
Ми вдячні тим, що наші герої кожен день воюють з луком і стрілами проти рашкіної авіації, і ціною крові наших героїв боронимо всю Европу. Тому іноді їх тролити треба, шоб не шили нас у дурні. Якби дали вчасно F16, а не розмовляли про них принаймні півроку, то наша ЗСУ вже давно би потіснили орків Хай не вважають, що українці дурніші за англосаксів
а зараз за допoмогу не включаяти зелені рога ні, не можна?
бидло.
Резніков ділився досвідом як на яйцях лохів розводити
Благослови і збережи життя нашіх воїнів .Допоможи нам в війні з сатаною.
Прожени всю росіянську зелено- біло-голубу нечисть з України.
Дякую.
Ця зелена влада, в якій самі фсбшні ********, намагається знищити Україну. З самого початку розумні люди попереджали, але так хотіли коміка мати в презедентах, що навипередки бігли поставити галочку за " хоч поржом".
Наржалися? Або нажерлися?
Весело в клоунада жити?
Дебіли, ***.
От тільки оплачена ця маріонетка грошами Заходу.
Кулєба живе по суті за кошт Заходу. Жере, спить та ******* це вме за кошт Заходу.
догав..договоряться. Один поперед одного показують свій рівень дипломатії.