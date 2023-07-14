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Кулеба о "недостаточной благодарности" Украины за помощь: Извините, у нас война. Когда победим, скажу: "Спасибо, оружия было достаточно"

дмитро,кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предоставленного партнерами оружия будет достаточно, когда мы победим, а Украина благодарна каждой стране, которая дала "и один снаряд, и 100 тысяч снарядов".

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя ситуацию с "недостаточной благодарностью" Украины партнерам за оказанную военную помощь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что, по его мнению, это было "досадное недоразумение со стороны британского министра", и напомнил, что премьер-министр Британии публично сказал, что ценит благодарность Украины, которая регулярно озвучивается в разных форматах.

"Ни у кого нет оснований винить нас в какой-то неблагодарности. Но правда заключается в том, что, извините, у нас война. И когда они меня спрашивают - и коллеги-министры, и журналисты иностранные - достаточно ли вам передали оружия, я говорю: "Оружия будет недостаточно ровно столько, сколько продлится наш путь до победы. Когда победим, тогда я скажу, спасибо, оружия было достаточно. Но пока продолжается борьба, оружия недостаточно". И это нормальная, честная позиция, которая соответствует реальности. Поэтому на самом деле я не чувствую сентимента, что кто-то не ценит нашу благодарность, или мы как-то недостаточно благодарим", - сказал глава МИД.

Читайте также: Зеленский ответил Уоллесу относительно благодарности за помощь: "Можем утром просыпаться и благодарить министра лично". ВИДЕО

Он добавил, что на заседании Совета Украина-НАТО украинская делегация сидела рядом с британской в соответствии с рассадкой по алфавиту, как это принято в Альянсе для участников, а не гостей. По словам Кулебы, в зале заседаний у него и министра обороны Алексея Резникова были разговоры с британскими коллегами.

"Прямо там в зале я говорил с Джеймсом (Клеверли, министром иностранных дел Британии. – Ред.), и мы там кое о чем договорились политически, а Алексей (Резников. – Ред.) прямо там с Уоллесом (министром обороны Британии Беном Уоллесом). – Ред.) договорился об одном важном военном решении по оружию… Все нормально на самом деле, все решения продолжают приниматься так, как надо… Мы очень благодарны каждому – и стране, которая дала один снаряд и дала 100 тысяч снарядов, мы им всем благодарны", – заверил Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее министр обороны Британии Уоллес высказал мнение, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пристайко о словах Зеленского относительно благодарности Уоллесу каждое утро: Не стоит показывать России, что между Украиной и партнерами могут быть какие-то недоразумения

Автор: 

помощь (7903) Кулеба Дмитрий (2880) Уоллес Бен (185)


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Топ комментарии
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Дебіл
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14.07.2023 13:49 Ответить
+30
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14.07.2023 13:52 Ответить
+30
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14.07.2023 13:54 Ответить
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Дебіл
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14.07.2023 13:49 Ответить
Це хитра гра зрадника оманського щоб рассварити Україну з тими хто їй допомогае. Варіант здачи України за три дні проволився дякуючи ЗСУ тому зараз він працюе за таким сценаріем ФСБ. Дивимось далі буде.
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14.07.2023 14:21 Ответить
Лизоблюд, сознательно покрывающий явного предателя.
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14.07.2023 14:22 Ответить
воно й може не дибіл але скотився до нікчемного холуя, огидний козел одним словом, здав усі свої повноваження Дєрмаку а підписи ставить від імені України. це колись закінчиться? а як не крути все впирається у виборчі вподобання українського наріду якого дурять по чорному від початку незалежності, дурять і навіть не багато стараються. дивним чином саме цю дибільну рису українського менталітету ніхто не хоче обоворювати а тим часом українці останнім часом обирали собі в президенти злочинця, тупого як валянок, баригу який на фоні постійного власного збагачення встиг таки зробити для країни дуже важливі епохальні речі і на кінець пихатого і недалекого кловуна, хто наступний? тільки зась вам докотится до фрази - а цирк нікуди і не їхав.
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14.07.2023 15:52 Ответить
Кулеба,йди за кораблем москва.Це твоєї дипломатії недостатньо
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14.07.2023 13:51 Ответить
Боже, та заткніться ви вже, "дипломати 80-го лвла", стидоба якась! На кону - існування країни, а ви, як недорозвинуті діти, губу закопилили, і ніяк відійти не можете!
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14.07.2023 13:51 Ответить
ну ладно оружие. а асфальта почему не хватило? тоже Запад плохой?
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14.07.2023 13:52 Ответить
А кому "дякувати" що не вдосталь української зброї?🤔
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14.07.2023 13:52 Ответить
Ну як це кому... "ва всєм вінавати папєрєднікі! І папєрєднікі папєрєднікав!". Все стандартно, методичка з цього питання дійсна з 1991 року.
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14.07.2023 13:55 Ответить
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14.07.2023 13:52 Ответить
Мда... це рівень міністра МЗС.
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14.07.2023 13:53 Ответить
Квартальная дипломатия. Говорю все чаще в последнее время. Это все превратилось в цирк гре@анных уродов. Только вот эти клоуны и шуты нам обходятся очень и очень дорого. Во всех смыслах. И за этот весь пи@дец платят своими жизнями наши ребята.
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14.07.2023 14:24 Ответить
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14.07.2023 13:54 Ответить
Другий день якась суцільна кулеба!
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14.07.2023 13:55 Ответить
Кулеба это серость, бездарь и тупица в квадрате.
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14.07.2023 13:55 Ответить
Есть хороший и емкой термин для таких - лизоблюд.
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14.07.2023 14:26 Ответить
точніше СРАКОЛИЗ
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14.07.2023 14:42 Ответить
І це нормальна, чесна позиція, яка відповідає реальності. Джерело:

Брешеш, назначенец! Якщо ти такий "нормальний та чесний", то чому не наїжджаєш на США: "Де, сцуки, обіцяний Ленд Ліз"? Сцикотно? Попросили не розгойдувати цю тему?
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14.07.2023 13:55 Ответить
Треба мати своє..і, якщо всі папередники були погані, то з моменту івнагурації Зебуїн міг би підняти ВПК, хоча б набої, снаряди випускати..Стугни, Богдани, Нептуни і т.і. А не красти і закривати проекти
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14.07.2023 13:56 Ответить
а деб він тоді крав, і як би дивився в дупу )(уйло шукаючи десь там глибоко мір, напевно "сруцькій мір" ???
⚡️ї: Колись, Зеленський був готовий хоч з чортом лисим домовлятися…
Зараз, йому, напевно подобається, як гинуть українці. Тому веде себе з західними партнерами нахабно і зухвало.
_dopeless: А якщо усі українські державні структури та провідні медіа впертно наполягають на тому, що зараз йде 500-якийсь там день війни, а Зеля став президентом 1513 днів тому - я вірно розумію, що це означає, що Зеля очолив мирну країну, і за якісь 1000 днів довів її до війни?
Олег Леусенко: До саміту НАТО у Вашингтоні свідомі українці мають щодня питати: Зеленський, чому ми не в НАТО? Не кради, віддай США єрмака і бєню, посади мародерів, поверни патріотичні канали у цифровий ефір, переслідуй казнокрадів-слуг, а не бійців-патріотів. Не заважай Україні йти у НАТО!









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14.07.2023 14:19 Ответить
А воно було своє , поки сша разом з росією не надурили Україну так званим Будапештським меморандумом . А тепер дають шматками якийсь мотлох , та ще й щоб ні в якому разі по расії не стріляли . А те що парараша рознисла пів України та повбивала тисячі людей та дітей їм на це пох.
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14.07.2023 14:24 Ответить
Это США заставило наших дятлов отдать уже в 1999-2001 стратегическую авиацию, оборудование и ракеты Рашке в обмен за долги за газ?
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14.07.2023 14:27 Ответить
Усі ми бажаемо Україні перемоги
Но чому суспільство не вимагає арештовати тих дятлів, де розкладка долгов за газ - як вони накопичувались? Як це фальшувалось і нагонялись долги?
Вот Гетьманцева надо перевести на цій фронт Щоб не заважав ********* бизнесу.
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14.07.2023 23:55 Ответить
Тімафєй правий! Точно! Дають якийсь мотлох! Нам треба відмовитися від того мотлоху! Гонорово і публічно! Нінада нам вашого іржавого! Подавіться вже тим металоломом, волеси з байденами!
Ми ж козаки! Кінь! *****! Воля!
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14.07.2023 14:38 Ответить
Україна прийняла рішення віддати "братану" кацапам всю ядерну зброю і стратегічні літаки, а винні США? Кацапи, що обдурили не винні, вони нам не заплатили мільярди доларів за нашу ядерну зброю, напали на нас, а винне США? Та якби не США, то України не було б ще у 2022 році.
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14.07.2023 21:05 Ответить
Достойна відповідь Кулєби, Україна ложить жиитя найкращих її синів, альянс торгується за зброю і **********... хоч і розуміє, ворог у нас спільний, хоч вони і не воюють... поки що.
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14.07.2023 13:57 Ответить
Дипломатія - це не про претензії, а про вміння домовлятися щодо того, що потрібно.
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14.07.2023 13:57 Ответить
Козел ти очкастий!
Вдячність під час війни ніхто не відміняв!
Тобі б руки відсохли, яки ти написав листа з подякою Уряду та народу Великої Британії за підтримку та зброю?!
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14.07.2023 14:02 Ответить
Кулеба, а що, коли на тупного разу, як ти проситимеш грошей у Заходу, тобі скажуть те, що Зєлжнскій (Я вам нічєво нє должєн). І це буде правда. А якщо ще й пішлють?
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14.07.2023 14:06 Ответить
Як Вам не соромно ? У Україні забрали у Будапешті ЯО, ракети і ПОПИЛЯЛИ ЛІТАКИ ( пилоти за цім зі сльозами наблюдали )
Британія і США ОБІЦЯЛИ ЗАХИСТ УКРАЇНИ І ІІ ТЕРИТОРІЇ у Будапешті
1. замість цього у України забрали Крим і лугандон . Нихто за Україну не вступився
2. 22 лютого 2022 ***** почав повномасштабних захват України
БЛД, коли до Вас усіх дійде що ні Зеленський ні порох НИЧОГО проти раши не взмозі були зробити???

БРИТАНІЯ І США ЗАБОВЯЗАНИ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ТЕРРІТОРІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УКРАЇНИ І ІІ ГРОМАДЯН . Чи нехай повернуть ЯО, ракети і літаки швидше, щоб українці мали змогу захищатись . Ви ж не забувайте , що в раше мільярди від енергоносіїв , уся техника СССР, і 100 млн ідіотів
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14.07.2023 14:18 Ответить
давайте вже, матушка, болдом,,,
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14.07.2023 14:38 Ответить
В тебе було багато часу для того, щоб прочитати Будапештський меморандум, але в тебе не вистачило на це розуму.
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14.07.2023 15:03 Ответить
А у вас розуму вистачило ? Ви ще і будапештський меморандум виправдовуете ?

https://www.youtube.com/channel/UCacWWjONMyZSx9yMrXjth2w @OksanaBorykun https://www.youtube.com/watch?v=a__yBEsUWZw&lc=UgzY-MinY2aec4iUXZt4AaABAg 1 час назад

Бикувати точно не треба, бо в якийсь момент можуть включити задню і скажуть, що далі без них.

Але, я постійно повертаюсь до думки, що весь цей колективний захід створили умови для такого путіна, який сьогодні воює з нами. Я не вірю, що вони не бачили, яке воно лайно.
Вони дали йому добро на напад на Сірію, Грузію, Україну… Захід проковтнув, пожурив і далі грався в пасочки з путіним. А тепер коли ми захлинаємось в крові вони мають ще нахабство ображатися?
Вибачаюсь, але у нас стерті міста і села, людей вбито, і в майбутньому не народяться діти, бо цілі родини вбито, а вони губи дують. Так, ми самі винні, що у нас корупція, але те, що ми маємо війну зараз, «заслуга» всіх тих, хто з путіним загравав і закривав очі на його дії.
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14.07.2023 15:59 Ответить
Пані Софія, прочитайте уважно "Будапештський меморандум" і не пишіть того, чого немає. Вам приклад, Ви йшли в крамницю і мали намір купити молока, але не купили. Ось про це і весь будапештський меморандум - наміри, які не ратифікували в жодному прарламенті. І саме головне, що рішення передати ядерну зброю, приймала Україна, а обманула росія. Передала всю ядерну зброю і стратегічну авіацію не США, а московії. Там сума перевищує 100 мільярдів доларів США і Цапія щось нам за це дала? Ще навіть більше, крім підписантів того ганебного документа крім США, московії, Англії, Франції є ще і Китай, можливо і інші, точно не пам'ятаю, але знаю, що ці країни точно підписували і приєдналися до документу. США на нас не напали, нашу ядерку не забирали(хоча це бувби кращий варіант) і сьогодні нам попри все допомагають, а винні не кацапи, наші тодішні можновладці, а США. Навіщо США на майбутнє мати справу з такими неблагодарними і брехливими?
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14.07.2023 21:16 Ответить
Не втримався і зайшов до Вікіпедії і витягнув зобовязання країн-підписантів:

Згідно з Меморандумом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія зобов'язалися: поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України ;утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН ;утримуватись від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA економічного тиску , спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї ;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї , крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили , їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників ;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Так що тут порушили США і Англія?
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14.07.2023 21:22 Ответить
Я важаю, що треба відновити усю картину тих перемовин, як приклад на майбутне. Ви мене показуете вже результат. Но до цього були перемовини з лидерами краін, були обяцянки( цяцянки) . А де істории як західни специ ( і кацапи) відстежували знищення літаків? Як руйнували шахти під наглядом західу ?
Пан Анатолий, ЦЕ МУТНА ІСТОРИЯ. Знаемо що Кучма підписав. А СКІЛЬКІ фсб сиділо рядом його помічниками. А хто від США вів цей проект?

Українців зараз вбивають - чому Кучма не в СІЗО ?
Украінські міста руйнують. Це наші міста . Може аналогично руйнували і в інших країнах , но треба бути егоїстами і турбуватися про наші міста.
‼️Для того , щоб захід не зізджав з теми( хто кому що задолжав і хто кому не вдячний) , треба почати розслідування усій той історії з Будапештским меморандумом.

а пока нема офіційних материалів розслідування , робимо вивод що захид пообіцяв і підставив Україну під криваву бійню .
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14.07.2023 23:48 Ответить
свідєтєлі сєкти Найвеличнівшивого ніяк не допетрають, що справжня ВДЯЧНІСТЬ не у словах (а для ліцедєя-балабола Зеленського - це завжди порожній звук, воно брехало і бреше й надалі), а у справах, які воно усі провалило, і як президент і як людина...
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14.07.2023 14:07 Ответить
А мені соромно, за таких ідіотів, яких вибрав мій виборець. Пробачте.
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14.07.2023 14:07 Ответить
Це вам соромно а їм ні.
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14.07.2023 14:36 Ответить
Саме тому, що надав ракети, і став об'єктом критики у цьому шмонцесі. Очевидно, що в Москві це дуже не сподобалося, а нашим "погіршило переговорні позиції".
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14.07.2023 14:07 Ответить
Справжній дипломат. Меле шо попало.
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14.07.2023 14:09 Ответить
‼️‼️‼️

https://www.youtube.com/channel/UCYyZbZ9RaDfqz8Sx2unymIg @user-fe2vx2ee9u https://www.youtube.com/watch?v=a__yBEsUWZw&lc=UgwM4Y3fWqjyV00sknV4AaABAg 1 час назад

А партнери достатньо нам дякували, коли забирали у нас ядерну зброю, і натомість вручали нам папірець, яким лише підтертися можна
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14.07.2023 14:10 Ответить
А чого ми той папірець взяли? Ядерну зброю неможливо було лишити. Але реальні гарантії отримати можна ж було вимагати.
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14.07.2023 14:16 Ответить
Повністю згодна. Тому пропоную наказати і Кучму з компашкою за це. Він зараз живе у Монако , а українці гинуть . Може цього мільярдера потрібно розкуркулити , осудити, а його гроши відправити на відбудову України?
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14.07.2023 16:03 Ответить
Спочатку ми вибрали кравчука потім кучму а захід винний що ми віддали ядерку?
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14.07.2023 14:34 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCZe4BOI0J24--L2b-9ZfxJA @user-wy5ei1wb7u https://www.youtube.com/watch?v=a__yBEsUWZw&lc=UgwTmGuzUYuYpmemz5F4AaABAg 1 час назад

Ми вдячні тим, що наші герої кожен день воюють з луком і стрілами проти рашкіної авіації, і ціною крові наших героїв боронимо всю Европу. Тому іноді їх тролити треба, шоб не шили нас у дурні. Якби дали вчасно F16, а не розмовляли про них принаймні півроку, то наша ЗСУ вже давно би потіснили орків Хай не вважають, що українці дурніші за англосаксів
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14.07.2023 16:05 Ответить
А може вже заткнутися треба? Дебіли.
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14.07.2023 14:14 Ответить
Зебіли і марафон яєць резнікова
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14.07.2023 14:15 Ответить
"прикре непорозуміння з боку британського міністра" - шоб не було прикрого британського міністра, треба не робити непорозуміння
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14.07.2023 14:16 Ответить
Коли переможемо, скажу: "Дякую, зброї було вдосталь"
а зараз за допoмогу не включаяти зелені рога ні, не можна?
бидло.
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14.07.2023 14:20 Ответить
Прямо там у залі я говорив із Джеймсом (Клеверлі, міністром закордонних справ Британії. - Ред.), і ми там про дещо домовилися політично, а Олексій (Резніков. - Ред.) прямо там з Воллесом (міністром оборони Британії Беном Воллесом. - Ред.) Джерело:
Резніков ділився досвідом як на яйцях лохів розводити
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14.07.2023 14:23 Ответить
ОМГ... знову... "он еще танцует?"
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14.07.2023 14:28 Ответить
Це рівень зеленої дипломатії. За весь час незалежності не зміг пригадати щоб було щось подібне..
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14.07.2023 14:30 Ответить
Зе пес ще щось підгавкує
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14.07.2023 14:34 Ответить
А коли Володі Боневтіку скажете "дякую за зброю" чи за дороги?
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14.07.2023 14:35 Ответить
Кулеба-підлабузник Зелі ! І той і другий никчеми !
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14.07.2023 14:51 Ответить
Згода. Не будемо тебе слухати.
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14.07.2023 15:06 Ответить
Кулеба красавчик. На западе всё сильно обросло жиром и они не в состоянии действовать адекватно обстановке.
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14.07.2023 15:05 Ответить
Тобто вони повинні нам зараз засоби і техніку для укладання асфальту поставляти? А вони, неадеквати, зброю пісдячат.
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14.07.2023 15:15 Ответить
Господи милосердний, помилуй Україну.
Благослови і збережи життя нашіх воїнів .Допоможи нам в війні з сатаною.
Прожени всю росіянську зелено- біло-голубу нечисть з України.
Дякую.
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14.07.2023 15:06 Ответить
Тепер щодо кулеби: навіть слів пристойних не можу дібрати.
Ця зелена влада, в якій самі фсбшні ********, намагається знищити Україну. З самого початку розумні люди попереджали, але так хотіли коміка мати в презедентах, що навипередки бігли поставити галочку за " хоч поржом".
Наржалися? Або нажерлися?
Весело в клоунада жити?
Дебіли, ***.
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14.07.2023 15:16 Ответить
дЕрмак решает проблемы, Кулебака Адъютант его величества...😁
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14.07.2023 15:30 Ответить
Це маріонетка Єрмака виконує свою роль.

От тільки оплачена ця маріонетка грошами Заходу.
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14.07.2023 15:40 Ответить
Тепер перед Зелією пряма дорога до перемовин із Московією та кордонів 2022 р.
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14.07.2023 15:36 Ответить
Пі#арас!!!
Кулєба живе по суті за кошт Заходу. Жере, спить та ******* це вме за кошт Заходу.
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14.07.2023 15:38 Ответить
Війну можна просрати навіть з достатньою кількістю зброї.
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14.07.2023 15:39 Ответить
Вони догав.. договоряться. Один поперед одного показують свій рівень дипломатії.
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14.07.2023 16:06 Ответить
Правильно, треба ставити на місце цих лицемірів західних! Спершу зробіть і зробіть мовчки, потім віддячать. А на разі, цими претензіями від європейців які в сухості і теплоті, можна підтертися.
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14.07.2023 17:06 Ответить
Таке ні читати ні коментувати. За що боролись те і отримали. Я писала,що люди читають і аналізують написане навіть тут. Злодій і зрадник керує країною, його депутати за 3 роки золотими стали, читати стидно, а українці і надалі цитати про неможливість зміни влади, ненаразі. Якщо і надалі таке буде,то і НАТО і Європа будуть ненаразі
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14.07.2023 17:08 Ответить
Замість вибачитися лижуть Зельоному дупу до останнього.
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14.07.2023 18:16 Ответить
Заткнись, придурок! Просто заткнись и вообще ничего не говори, ни сейчас, ни после войны. Так всем лучше будет.
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15.07.2023 00:24 Ответить
Кого з ОП не візьми так виявиться ГАНДОНОМ рідкісним таким як і верховний Пісюаніст.
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15.07.2023 02:36 Ответить
 
 