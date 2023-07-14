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Новости Украина - НАТО
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Саммит НАТО для Украины должен был стать историческим, но стал компромиссным, - BBC

нато,зеленський

На саммите НАТО взгляды Украины и США, а также некоторых стран, полностью ориентирующихся на американский курс, впервые разошлись.

Об этом идет речь в материале BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Фактически едва ли не впервые взгляды Украины и США, а также некоторых стран, полностью ориентирующихся на американский курс, разошлись", - отмечает издание.

Так, пишет BBC, премьер Канады Трюдо не выступил открыто в поддержку приглашения Украины в НАТО, как это сделали президент Франции Макрон и президент Турции Эрдоган.

"Различия проявились, например, во время публичного форума НАТО, где проходят дискуссии между политиками, дипломатами и экспертами", - говорится в материале.

По данным автора, в многолетней истории НАТО, особенно во времена кризисов, часто встречались трения между союзниками.

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"По сути, в Вильнюсе Украина впервые столкнулась со всеми тонкостями и сложностями натовской политики не как поддерживающая страна, а как страна, претендующая на членство. ... Одним из менее заметных итогов Вильнюсского саммита является тот опыт, который украинские власти приобрели в натовской политике, об этом немало говорили в кулуарах.

Альянс в своих решениях традиционно ориентируется на консенсус и поиск общего знаменателя. Часто этот знаменатель компромиссный. Соответственно, саммит, который, по мнению украинской стороны, должен был стать историческим, стал компромиссным", - пишет BBC.

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НАТО (10176) членство в НАТО (1548)


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Топ комментарии
+21
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14.07.2023 14:15 Ответить
+20
Коли закінчаться компроміси з кротами в ОП? Мовчу вже за плядство зі "своїми" керівниками безлічі новостворених антикорупційних структур.
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14.07.2023 14:18 Ответить
+19
І все ''завдяки'' зеленим довбням!
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14.07.2023 14:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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14.07.2023 14:15 Ответить
Ну будемо об'єктивні, з Цим було зрозуміло заздалегідь. А що ми маємо в історичному минулому з 2014 по 2019 це якщо не помиляюсь 5! самитів НАТО. Яки були успіхи, як ПАПу зустрічали на них, як підтримували...
На пам'яти тільки повернення москалів до ради Європи і не треба загострення..., а ще договор імені Штангенциркуля о розводі військ і патрулюванні силами ордло, сірої зони!!! Оце було дійсно переможище...
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15.07.2023 07:45 Ответить
І все ''завдяки'' зеленим довбням!
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14.07.2023 14:17 Ответить
Зато паржалі.
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14.07.2023 14:18 Ответить
Коли закінчаться компроміси з кротами в ОП? Мовчу вже за плядство зі "своїми" керівниками безлічі новостворених антикорупційних структур.
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14.07.2023 14:18 Ответить
Поки при владі зеленські, дєрьмаки, татарови та інші пітори, вступ у НАТО Україні не світить
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14.07.2023 14:20 Ответить
НАТО це оборонний союз, і ніколи ні на кого не нападав з метою загарбати території чи з чимось подібним. Он пів Німеччини було під владою СРСР, а НАТО навіть не намагалося її відбити. Тільки розповідав один президент США що він теж берлінець і казав Гробачову щоб той зніс стіну. Повстання в Угорщині в 1956 взагалі західні держави проігнорували, але справедливості заради тоді і НАТО ще не було.
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14.07.2023 14:20 Ответить
Коли НАТО не було? в 1956-му? ) НАТО створили в 1949-му.
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14.07.2023 14:35 Ответить
Так ви праві. Не пам'ятаю всього вже. Головне хочу сказати, що НАТО був створений для оборони від СРСР і інших ворожих режимів, якщо вони нападуть, а не для нападу на ті режими, як писали і говорили і говорять у пропаганді СРСР і його наступниці і подібних до них диктаторських режимів.
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14.07.2023 14:46 Ответить
Ви мали на увазі, що Угорщина на той час ще не була членом НАТО.
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15.07.2023 02:38 Ответить
Володя замість НАТО
Привів корупцію у хату.
А з нею й "золоте яйце",
Для НАТО наше то лице.
Хотів отримати ще "вето"
бути володарем Планети
У Вашингтоні марафон,
А слуги Воллес і Макрон...
Американці зупинили
Цю беняєрмаківську силу.
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14.07.2023 14:23 Ответить
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14.07.2023 14:25 Ответить
нато дуже хитренько прилаштувалося за нашою спиною

ми лупимо їх ворога а вони зброю цідять
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14.07.2023 14:29 Ответить
Не подобається зброя НАТО беріть свою і лупцюйте свого ворога, наскільки мені відомо на НАТО ніхто не нападав, а в нас є свій Верховний головнокомандувач і оборонпром, який входив в десятку виробників і продажі зброї в всіті, то де наша зброя? Де наші танки і ракети? Де наші САУ і безпілотники? При "баризі" не тільки щось виробляли, модернізували, а ще і контруювали і за 5 років видали більше 5 видів високоточних ракет. То де вони?
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14.07.2023 14:32 Ответить
гучні та безтолкові запитання
ДЕ НАША ЕКОНОМІКА ???? яка могла б те все фінансувати ?

дуже короткі мізки он на балтику і польщу також ще ПОКИ ніхто не нападав - але риторика в них вірна - не знаєте чому? можу розжувати якщо Ви годен проковтнути
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14.07.2023 14:38 Ответить
Не люблю ображати людей, Але, нешановний, ви ідіот або подоляцький бот.
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14.07.2023 15:49 Ответить
шановна - побережіть емоції

візьміть для себе і порівняйте ВВП в цілому і видатки на військові цілі наші і кацапів - ну, скажем, за останні 10 років

багато зрозумієте - прийдете вибачатися за свої слова
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14.07.2023 16:04 Ответить
Нешановний пане, а назвіть нам цифру зброї, яку виготовили в Україні за 4 роки президенства Боневтіка: танків, ББМ, САУ, ракет, ППО, снарядів, патронів... Немає? Ось ві вся робота "слуг", "ригів" і їх ботів, тільки звиздіти, що в нас слабка економіка і ми не можемо. Захід передав нам сотні мільярдів доларів і утримує більше 8 мільйонів громадян за свої бюджети, то де гроші? Та і нарід вибрав ніби найкращих і дав їм монобільшість, крім булави всі ключі від України, то де розвиток економіки? Вам відомо, що бюджетні гроші, виділені на макрафон вартують декількох патронних заводів? Я вже мовчу за телеканал за бюджеитні гроші "Фрідом" на російській мові попри Конституцію і "мовні" закони. Виходить, що для влади важливіші телемийки, щоб закакати мізки наріду, а не виготовлення зброї під час війни.
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14.07.2023 19:53 Ответить
Вас послухати то за 3 роки Українська економіка могла б випередити або хоча б зрівнятися з кацапською - і встигнути збудувати собі таку сильну армію ?

вибачте в чудеса не вірю
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14.07.2023 19:58 Ответить
Звичайно ні і не наманайтеся мене переконати в тому, що не є правдою. Я це розумію. Попередник, наприклад, президент Порошенко отримав країну в стані війни, відсутності казни, яку вкрав начальник татарова в єрмака, відсутність золото-валютних резервів, відсутність армії, відсутність уряду, який втік, блокада з боку Цапії... і та влада відродила армію. поставила в стрій одягнутих у найкращі зразки одежи 250 тисяч, нагудованих по натівських стандартах, з новими окладами, замість 3 тисячі - 10-15 тисяч, модернізацією 700 танків, випуску БТР3, БТР 4, бронемашин "Козак", САУ "Богдана", ракетного комплексу "Нептун", тисячі "Стугна", безпілотники, модернізація і ремонт літаків, систем ППО, поновлені роботи над ракетними комплексами "Вільха", "Вільха М", "Грім 2 Сапсан"...., назвіть що і скільки за 4 роки зробила для ЗСУ влада Зеленського, про яйця по 17 грн, картоплю по 23, яблука по 52, солярку по 80, олію по 111 грн. не пишіть. Не пишіть і про вкрадені і виведені в офшори 9 мільярдів гривень, які замість закупки снарядів вивели в офшори. про це вже всі знають, напишіть що ще зробили при тій економіці яка є, бо попередники при відсутності всього щось робили, а що зробили ці при тих грощах, які залишили попередники і визнанні в всіті?
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14.07.2023 21:36 Ответить
щоби хто не зробив - це пил
кацапська економіка більше чим на порядок більша - різні вагові категорії - зарубайте собі це на носі
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14.07.2023 21:39 Ответить
А тепер порівняємо чеченську економіку і економіку рф під час першої чеченської війни, яку Чечня фактично виграла при тому, що їй ніхто не допомагав.
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15.07.2023 08:33 Ответить
Економіка при "зелених" почала падати, красти стали більше, з бюджету МО на асфальт перекинули 50 млрд., у перші місяці великої війни украли в МО 33млрд., після Оману згорнули ракетні програми. Постарались. Але Зеленський у всьому тому не винен, бо то робота агентів росії, що обсіли владу.
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14.07.2023 16:26 Ответить
економіка весь час до 2022 зростала
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
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14.07.2023 16:30 Ответить
Экономика росла или нет это ни о чём. На чём основываются эти заявления,надо брать источники и методику подсчёта для сравнения, а не заявлять многословно. Но главное - народ без подобной информации и квалификации понимает как распределяется бюджет. Так вот при Зеленском и второй каденции Кучмы было самое худшее распределение бюджета.Даже при янике оно было лучше несмотря на тот беспредел, которые организовывали регионалы. А самый стремительный скачок экономики (в процентах) происходил через полгода после введения своей валюты (гривны). С 1997 - конец 1998г. Но у сегодняшней власти, экономика никогда не являлась и наверное в ближайшие лет 10 не будет приоритетным вопросом. А это всегда у политики должно обязательно стоять на первом месте в мирное время,но не у слуг народа.Они превзошли всех предыдущих руководителей государства. Главным вопросом у них ,-через законы себя сделать классом новых узаконенных олигархов.
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14.07.2023 17:42 Ответить
Ти не усвідомлюєш, що це націджене, фінансова підтримка бюджету ПОНАД 50%, умови мільйонам мігрантів, БЕЗКОШТОВНА допомога найнеобхіднішим!!! - пам'ятаєш зиму, генератори... України без цього ВЖЕ не було б. А мережах розп***ділися в ражі зе-виправдання.
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14.07.2023 19:17 Ответить
я чудово це знаю - але зброї потрібно більше і вона і них Є

- гармати, снаряди, ракети до хаймарсів, ATACMS, Storm Shadow, SCALP, Taurus, Harm, Hapoon,

- ППО (багато)

і хай не **********
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14.07.2023 19:26 Ответить
От тільки не "Україна зіткнулася..." чи "погляди України розійшлися...". Замість назви держави треба ставити "мавпочка-диктор дєрьмака" - тоді все сходиться.

Ці дєрьмаківські узеленські вже намагаються приписати найвеличнішому всі досягнення попередньої влади, ведуть титанічну роботу по руйнуванню зв'язків з країнами-партнерами та їх представниками на всіх можливих міжнародних майданчиках і просто постами-відосиками в інтернеті, направляють всі свої зусилля на повну узурпацію влади...
При цьому їх зовсім не цікавить, які наслідки для України несуть їхні дії: головне "прібарахліцца, чтоб і внукам хватіло"
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14.07.2023 14:32 Ответить
https://youtu.be/EoOLvCIOYuM ...

Народный слуга Дубинский рейдернул киевскую лечебницу номер 2,в которой лечат бойцов ЗСУ...,мама любит скорость...
Чудеса слуг народа...🤕
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14.07.2023 15:27 Ответить
Який там компроміс? В чім компроміс? Де здобутки України? НАТА взагалі, і США зокрема вкотре продемонстрували свою сцикливість. І не треба про українську корупцію физдіти. Коли булгарію та румунію брали до НАТИ, то чомусь їхня корупція нікого не їпла. Від слова зовсім. І взагалі, США завжди керувалися принципом "Сомоса - це сучий син, але це наш сучий син". Іран в плані прав людини і свобод виглядає на тлі Саудивської АраБії раєм на землі, але США підтримують АраБію, а не Іран. Ось вам, свідки сєкти дєдушкі Жо, реальний приклад з **********. тому стуліть писки й вчить матчастину.
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14.07.2023 15:51 Ответить
Альянс у своїх рішеннях традиційно орієнтується на консенсус та пошук спільного знаменника. Часто цей знаменник є компромісним. Відповідно, саміт, що, на думку української сторони, мав би стати історичним, дляУкраїни і її народу ,став компромісним для рашистського терориста і вбивці українського народу "
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14.07.2023 16:15 Ответить
Все больше склоняюсь к мнению, что нато это реальные мудаки, во главе с дедом маразматиком.
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14.07.2023 16:37 Ответить
Пропиши здравиц побольше путину..
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14.07.2023 19:19 Ответить
"Леонід Кучма отримав марні гарантії безпеки у Будапешті, Ющенко - порожні обіцянки у Бухаресті. Зеленський - розпливчасту обіцянку майбутнього членства у Вільнюсі. Це радше втрачена можливість, ніж прорив."
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14.07.2023 16:42 Ответить
НАТО ми за мир на своїй території, а ви там із бункерним самі розбирайтеся швидко забули коли Українську ядерну зброю пилили та аплодували стоячи... Коли віддавали ядерну зброю ось тоді треба було вступати до НАТО тепер підітріться цим меморандумом
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14.07.2023 16:52 Ответить
а нахера нам то нато и то эс? Ми різні люди і культури, як виявилося. В нас є/була незалежність. А тепер що? куди оглоблі потягунть, туди і будемо.
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14.07.2023 16:59 Ответить
Тобі в руцький мір, а мені - в НАТО, ЄС.
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14.07.2023 19:20 Ответить
Тобі? Спершу хоч за кордон вивали турист. Чекають там на тебе хаха! Ти маєш власний дім, і думаєш тобі будуть раді десь де інде? Смішний ти зачекайко.
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15.07.2023 18:24 Ответить
НАТО ссыкуны.
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14.07.2023 17:01 Ответить
Члены НАТО нам просто дипломатично обьяснили, что там нас с украинским зеленым Шапито не ждут, и с ЧеЗеваре в мятой форме, тем более. Там прекрасно понимают, что воюет ВСУ, а власть ворует деньги НАТОвских налогоплательщиков. Если бы дали ПДЧ, то показали бы серьезность намерений в приеме в организацию, а так вместо одного листа Будапештской туалетной бумаги, подписали три листа Вильнюской ароматизированной туалетной бумаги о том, что "вода мокрая, небо голубое", и мы вам поможем может быть когда Путин станцует солистом Большого Театра в Лебедином озере.
А пока вас назначим " любимой женой..."
Хорошо, что не записали в договор, что Украину примут в НАТО после помощи в разоружении Северной Кореи, Ирана и искоренения педофилии в Ватикане. ( Хотя можно было бы и внести отдельным протоколом) (с)
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14.07.2023 17:15 Ответить
дали би цій владі начепити на себе імідж переможців
цього зеля і прагне, щоб попасти з монобільшістю на другий термін у владу
але це не в інтересах держави і захід це розуміє
а мав би розуміти український народ у першу чергу
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14.07.2023 17:44 Ответить
Історичне ******** сталось в 2019. Решта - наслідки
Але українці нічому не вчаться.
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14.07.2023 17:42 Ответить
Доти поки люди не викинуть зелену мерзоту з управління державою і не перевішії їх тут порядку не буде і ніхто Украіну нікуди не прийме.
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14.07.2023 18:50 Ответить
Я б сказав, що саме викидання не є причиною, а ГОЛОВНЕ, що вони в дусі справжнього акторства ІМІТУЮТЬ діяльність, а не виконують необхідне, плюс невміння реформувати на базі "велічайшества" з додаванням "какая разніца" - зе-формула шляху до НАТО, ЄС. Тому цій команді, як неспроможній треба ставити шлагбаум на виборах, бо змарнують не тільки час, гроші..,, але й НАДІЮ мільйонів, останню, можливо.
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14.07.2023 19:29 Ответить
Как всегда. Запад в штаны наделал. Позор.
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15.07.2023 03:04 Ответить
Знаєте, так цікаво, в основному ті, у кого захід сцикливий, а зелені асфальтоукрладчики красави, зі свіженькою, цьогорічною реєстрацією.
Мабуть співпадіння.
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15.07.2023 07:20 Ответить
Я проживаю в Харькове. Под обстрелами. Остался один на один, с серьезными проблемами со здоровьем.

Я никогда ни за кого не головал (хотя вру голосовал за Ющенко, тогда мне возврат позволил голосовать в первый раз). По поводу Зеленского, лично мое мнение - это диктатор. Я никогда бы за него не голосовал.
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16.07.2023 01:25 Ответить
Хотя все ватники за него голосовали. Теперь все в ЕС драпанули, особенно женщины.
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16.07.2023 01:33 Ответить
Бережіть себе. Бог у поміч
Та Захід не сцикливий. Йому не потрібен, як ви абсолютно вірно зазначили, містечноковий диктарор з найсильнішою армією Європи. Вони не бачать цивілізаційних, ЄВРОПЕЙСЬКИХ реформ. Саме тому, вони й обережні.
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16.07.2023 10:29 Ответить
Они в рассеи, живут нормально. А в Украине, особенно в Восточной части - ппц. Работы нет, врачей нормальных нет. завидую Киеву и западной Украине. Бо белому завидую. Живите на здоровье. Но, не забывайте пожалуйста и про восточную, южную часть Украины.
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15.07.2023 03:09 Ответить
ну роботи у нас також немає, а лікарі нормальні давно в Європі працюють або на фронті , а корупція на Західній Україні була і залишається однією з найбільших , так що завидувати нічому
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15.07.2023 11:31 Ответить
Жаль(( Я думал у вас несколько лучше.
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16.07.2023 01:26 Ответить
якщо навіть рейтинг зеленського впаде, то на наступні вибори коломойський виставить іншу нечисть, і 73 відсотки довбнів за неї знову проголосують і так ще років 30 аж доки кал не здохне, а потім прийде інший кал.
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15.07.2023 06:24 Ответить
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15.07.2023 07:14 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Аркадій Бабченко:
 Самое интересное, что когда - и, теперь уже если - все закончится, «имбицилы» - по определению Карла, замечу - так и не поймут, на краю какой пропасти Украина стояла, уже одной ногой шагнув туда, и каким просто невероятным чудом вопреки законам физики страна не раздолбала себя в дрызг об камни внизу в четвёртый раз…
А то, что пятый год приходится разжёвывать, сколько будет дважды два - это таки да, это пи..дец.
Боже, храни Байдена (с).
***
Ну, то есть... Это что же получается? Это получается, что беспрецедентные поставки оружия были не благодаря Наивеличайшей Дипломатии, а вопреки ей? И настолько «вопреки» - что прорвало аж на официальном саммите? На весь мир?
И если бы на месте Наивеличайшего Лидера была табуретка - оружия у нас было бы ровно столько же? Если не больше. А если бы был реальный политик, который умеет в дипломатию, ооо… Ну, например, Порошенко. А? Я правильно понимаю?
Ваш Дед.
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15.07.2023 07:16 Ответить
але ж іншого боку все стає поступово на свої місця росія була до війни типу потужня армія та держава- виявилось пшик і армія та й держава так собі . усі думали .що зеленський типу Черчіль , а виявилось також ну ніяке воно - усі все зрозуміли , так що очевидне поступово стає явним і ніякий бєнямарафон ,ні мольфар буданов нікого не переконають у зворотньому
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15.07.2023 11:27 Ответить
 
 