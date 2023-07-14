Саммит НАТО для Украины должен был стать историческим, но стал компромиссным, - BBC

На саммите НАТО взгляды Украины и США, а также некоторых стран, полностью ориентирующихся на американский курс, впервые разошлись.

Об этом идет речь в материале BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Фактически едва ли не впервые взгляды Украины и США, а также некоторых стран, полностью ориентирующихся на американский курс, разошлись", - отмечает издание.

Так, пишет BBC, премьер Канады Трюдо не выступил открыто в поддержку приглашения Украины в НАТО, как это сделали президент Франции Макрон и президент Турции Эрдоган.

"Различия проявились, например, во время публичного форума НАТО, где проходят дискуссии между политиками, дипломатами и экспертами", - говорится в материале.

По данным автора, в многолетней истории НАТО, особенно во времена кризисов, часто встречались трения между союзниками.

Читайте также: США из-за твита Зеленского чуть не отменили приглашение Украины в НАТО, - WP

"По сути, в Вильнюсе Украина впервые столкнулась со всеми тонкостями и сложностями натовской политики не как поддерживающая страна, а как страна, претендующая на членство. ... Одним из менее заметных итогов Вильнюсского саммита является тот опыт, который украинские власти приобрели в натовской политике, об этом немало говорили в кулуарах.

Альянс в своих решениях традиционно ориентируется на консенсус и поиск общего знаменателя. Часто этот знаменатель компромиссный. Соответственно, саммит, который, по мнению украинской стороны, должен был стать историческим, стал компромиссным", - пишет BBC.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России, - Путин