Саммит НАТО для Украины должен был стать историческим, но стал компромиссным, - BBC
На саммите НАТО взгляды Украины и США, а также некоторых стран, полностью ориентирующихся на американский курс, впервые разошлись.
Об этом идет речь в материале BBC, передает Цензор.НЕТ.
"Фактически едва ли не впервые взгляды Украины и США, а также некоторых стран, полностью ориентирующихся на американский курс, разошлись", - отмечает издание.
Так, пишет BBC, премьер Канады Трюдо не выступил открыто в поддержку приглашения Украины в НАТО, как это сделали президент Франции Макрон и президент Турции Эрдоган.
"Различия проявились, например, во время публичного форума НАТО, где проходят дискуссии между политиками, дипломатами и экспертами", - говорится в материале.
По данным автора, в многолетней истории НАТО, особенно во времена кризисов, часто встречались трения между союзниками.
"По сути, в Вильнюсе Украина впервые столкнулась со всеми тонкостями и сложностями натовской политики не как поддерживающая страна, а как страна, претендующая на членство. ... Одним из менее заметных итогов Вильнюсского саммита является тот опыт, который украинские власти приобрели в натовской политике, об этом немало говорили в кулуарах.
Альянс в своих решениях традиционно ориентируется на консенсус и поиск общего знаменателя. Часто этот знаменатель компромиссный. Соответственно, саммит, который, по мнению украинской стороны, должен был стать историческим, стал компромиссным", - пишет BBC.
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На пам'яти тільки повернення москалів до ради Європи і не треба загострення..., а ще договор імені Штангенциркуля о розводі військ і патрулюванні силами ордло, сірої зони!!! Оце було дійсно переможище...
Привів корупцію у хату.
А з нею й "золоте яйце",
Для НАТО наше то лице.
Хотів отримати ще "вето"
бути володарем Планети
У Вашингтоні марафон,
А слуги Воллес і Макрон...
Американці зупинили
Цю беняєрмаківську силу.
ми лупимо їх ворога а вони зброю цідять
ДЕ НАША ЕКОНОМІКА ???? яка могла б те все фінансувати ?
дуже короткі мізки он на балтику і польщу також ще ПОКИ ніхто не нападав - але риторика в них вірна - не знаєте чому? можу розжувати якщо Ви годен проковтнути
візьміть для себе і порівняйте ВВП в цілому і видатки на військові цілі наші і кацапів - ну, скажем, за останні 10 років
багато зрозумієте - прийдете вибачатися за свої слова
вибачте в чудеса не вірю
кацапська економіка більше чим на порядок більша - різні вагові категорії - зарубайте собі це на носі
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
- гармати, снаряди, ракети до хаймарсів, ATACMS, Storm Shadow, SCALP, Taurus, Harm, Hapoon,
- ППО (багато)
і хай не **********
Ці дєрьмаківські узеленські вже намагаються приписати найвеличнішому всі досягнення попередньої влади, ведуть титанічну роботу по руйнуванню зв'язків з країнами-партнерами та їх представниками на всіх можливих міжнародних майданчиках і просто постами-відосиками в інтернеті, направляють всі свої зусилля на повну узурпацію влади...
При цьому їх зовсім не цікавить, які наслідки для України несуть їхні дії: головне "прібарахліцца, чтоб і внукам хватіло"
Народный слуга Дубинский рейдернул киевскую лечебницу номер 2,в которой лечат бойцов ЗСУ...,мама любит скорость...
Чудеса слуг народа...🤕
А пока вас назначим " любимой женой..."
Хорошо, что не записали в договор, что Украину примут в НАТО после помощи в разоружении Северной Кореи, Ирана и искоренения педофилии в Ватикане. ( Хотя можно было бы и внести отдельным протоколом) (с)
цього зеля і прагне, щоб попасти з монобільшістю на другий термін у владу
але це не в інтересах держави і захід це розуміє
а мав би розуміти український народ у першу чергу
Але українці нічому не вчаться.
Мабуть співпадіння.
Я никогда ни за кого не головал (хотя вру голосовал за Ющенко, тогда мне возврат позволил голосовать в первый раз). По поводу Зеленского, лично мое мнение - это диктатор. Я никогда бы за него не голосовал.
Та Захід не сцикливий. Йому не потрібен, як ви абсолютно вірно зазначили, містечноковий диктарор з найсильнішою армією Європи. Вони не бачать цивілізаційних, ЄВРОПЕЙСЬКИХ реформ. Саме тому, вони й обережні.
Аркадій Бабченко:
Самое интересное, что когда - и, теперь уже если - все закончится, «имбицилы» - по определению Карла, замечу - так и не поймут, на краю какой пропасти Украина стояла, уже одной ногой шагнув туда, и каким просто невероятным чудом вопреки законам физики страна не раздолбала себя в дрызг об камни внизу в четвёртый раз…
А то, что пятый год приходится разжёвывать, сколько будет дважды два - это таки да, это пи..дец.
Боже, храни Байдена (с).
***
Ну, то есть... Это что же получается? Это получается, что беспрецедентные поставки оружия были не благодаря Наивеличайшей Дипломатии, а вопреки ей? И настолько «вопреки» - что прорвало аж на официальном саммите? На весь мир?
И если бы на месте Наивеличайшего Лидера была табуретка - оружия у нас было бы ровно столько же? Если не больше. А если бы был реальный политик, который умеет в дипломатию, ооо… Ну, например, Порошенко. А? Я правильно понимаю?
Ваш Дед.