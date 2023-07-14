ВСУ сдерживают наступление россиян в районе Марьинки, - Силы обороны Таврического направления

Украинские военные продолжают продвигаться на Таврическом направлении, отражая атаки врага. Бойцы ВСУ сдерживают наступление оккупационных войск в районе Марьинки.

Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Авдеевском направлении наши защитники под плотным огнем артиллерии успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупационных войск в районе Марьинки. При многочисленных штурмах враг был разбит и отброшен.

Кроме того, противник совершил обстрелы более десяти близлежащих населенных пунктов.

Также враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки – без успеха.

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В Запорожье армия РФ сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки россияне 16 раз атаковали позиции наших бойцов. Кроме того, оккупанты совершили 615 обстрелов. Применяя Су-35 и Ка-52 враг нанес 9 авиаударов и 7 раз атаковал с неба дронами-камикадзе типа "Квадро".

За сутки потери врага составили: убитыми 58 оккупантов, ранеными - 107.

Кроме того, уничтожены 33 единицы вооружения и техники, а также 9 складов боеприпасов россиян.