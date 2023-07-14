Контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. Россияне мощно подготовились, – генерал Тарнавский
Наступление Вооруженных Сил Украины на юге идет "не так, как хотелось бы", из-за мощной подготовки армии РФ к обороне.
Об этом командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что Украина проводит "масштабное наступление". Но признал, что она добилась достаточно незначительных успехов, особенно на юге.
Ожидалось, что контрнаступление будет "быстрым, молниеносным движением, уничтожением врага, захватом некоторых позиций, объектов и, как следствие, достижением определенных целей".
"Он успешен, но не настолько, как нам хотелось бы", - сказал Тарнавский.
Причина этого, по словам генерала, – то, что "россияне достаточно мощно подготовились к этому событию".
Основа российской подготовки к контрнаступлению – огромные минные поля, которые затрудняют продвижение и превращают украинское оборудование для разминирования в цели для российских атак.
"Они создали сложный комплекс минирования с использованием минных полей, взрывоопасных боеголовок и прямой укладки мощных наземных мин, которые находятся в районах, через которые будут проходить оборудование и личный состав", - цитирует CNN Тарнавского.
Телеканал отмечает, что прогресс на южном фронте является центральным в военных планах Украины на это лето. Но Киев вынужден поступать разумно и экономить на использовании артиллерии.
"Это как в боксе. Мы держим противника на расстоянии вытянутой руки. Мы не позволяем ему приблизиться. Почему? Потому что ближний бой – это совсем другое дело. Таким образом, на больших расстояниях мы эффективно их побеждаем", – сказал Тарнавский.
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тут потрібні цілком інші засоби (гавбиці, мільйони снарядів, розвідка цілей, засоби розмінування, тощо)
авіація авіації - не рідна сестра
А-10 мають літати під прикриттям F-16, це правда
проте в нас нема саме А-10 - відтак прикривати нічого
С мая 2001 года израильские истребители F-16 ограниченно использовали для ударов по террористам на территории Палестинской автономии. А 5 октября 2003 года израильские самолёты F-16 совершили налёт на базовый лагерь группировки в Сирии в ответ на теракт в ресторане Хайфы.
Американские F-16 применялись в роли ударных самолётов во время Иракской войны 2003 года. Однако ни потерь, ни существенных воздушных побед не было - иракские ВВС бездействовали.
В июле - августе 2006 года эти истребители активно использовались во Второй Ливанской войне.
В 2014 году F-16 поддержали с воздуха вторжение израильской армии в Сектор Газа. В 2016-2019 годах истребители F-16 замечены в нанесении ударов по позициям сирийской армии в ходе гражданской войны в Сирии.
Также F-16 принимали активное участие в военной операции в Афганистане вплоть до вывода американских войск в 2021 году.
До сих пор эти истребители в составе ВВС Турции применяются для нанесения бомбовых ударов по позициям Курдской рабочей партии и в турецко-греческом конфликте.
он десь там олещук навішав бомби попід крила міг-29, навіть запальні фотки розмістив
можна все, проте всього не треба
Ви б зробили добру справу, якби зорганізувалі нетівських кубіт на плетіння (сіток)
це був би Ваш вагомий внесок у перемогу
з повагою
від слова нет (інтернет)
гадав. що це само собою зрозуміло
я не сиджу в неті, не маю такої змоги, а навіть мав би - не сидів
втім я зрідка заходжу й читаю Ваші численні пости
бачте, можете й без дивана)
всі інші функції - факультативні
від нестачи чогось іншого
принаймні, так бойовий сокіл було задумано людьми недурними
Це хитке становище що змінюється в часі, і перевага могла бути і десь в березні, наприклад.
Але не треба опускати руки «перегони» тривають… ЗСУ щоденно знищує ворогів.
Слава воїнам!
цілковита несподіванка
Бійці ведуть активну розвідку і вогневе ураження на всю глибину оборони противника, аби підготувати райони та рубежі для наступальних дій.
Ковальчук сказав,що наступ загалом вдався на 50-60% і колись напише мемуари про закулісні ігри керівництва,бо тепер це може нашкодити справі-Вашінгтон пост.
Це до того,як оп вмішується у військові справи.
"А вже наприкінці 2022 року https://glavcom.ua/publications/ukrajinskij-kontrnastup-zseredini-jak-tse-vidbuvalos-rekonstruktsija-the-washington-post-898818.html впливова The Washington Post пролила світло на закулісся українського контрнаступу на Півдні. Газета написала про те, що вже під час операції зі звільнення Херсонщини військове керівництво країни замінило її керівника, командувача «Півдня» генерал-майора Андрія Ковальчука, який працював над підготовкою операції, на бригадного генерала Олександра Тарнавського. Після цієї публікація ані вище командування, ані сам пан Ковальчук не коментували цієї інформації"-Главком,20.01.23