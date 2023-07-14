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Новости Война
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Контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. Россияне мощно подготовились, – генерал Тарнавский

тарнавський

Наступление Вооруженных Сил Украины на юге идет "не так, как хотелось бы", из-за мощной подготовки армии РФ к обороне.

Об этом командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что Украина проводит "масштабное наступление". Но признал, что она добилась достаточно незначительных успехов, особенно на юге.

Ожидалось, что контрнаступление будет "быстрым, молниеносным движением, уничтожением врага, захватом некоторых позиций, объектов и, как следствие, достижением определенных целей".

"Он успешен, но не настолько, как нам хотелось бы", - сказал Тарнавский.

Причина этого, по словам генерала, – то, что "россияне достаточно мощно подготовились к этому событию".

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Основа российской подготовки к контрнаступлению – огромные минные поля, которые затрудняют продвижение и превращают украинское оборудование для разминирования в цели для российских атак.

"Они создали сложный комплекс минирования с использованием минных полей, взрывоопасных боеголовок и прямой укладки мощных наземных мин, которые находятся в районах, через которые будут проходить оборудование и личный состав", - цитирует CNN Тарнавского.

Телеканал отмечает, что прогресс на южном фронте является центральным в военных планах Украины на это лето. Но Киев вынужден поступать разумно и экономить на использовании артиллерии.

"Это как в боксе. Мы держим противника на расстоянии вытянутой руки. Мы не позволяем ему приблизиться. Почему? Потому что ближний бой – это совсем другое дело. Таким образом, на больших расстояниях мы эффективно их побеждаем", – сказал Тарнавский.

Автор: 

Тарнавский Александр (223) контрнаступление (353) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+45
Чому Україна так на початку 2022 не підготувалася?
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14.07.2023 15:04 Ответить
+32
Звичайно підготувались бо навіщо було стільки часу волати що ми готуємо контрнаступ-моя особиста думка що це була дурня.Бо такі речі мають проводитись несподівано...
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14.07.2023 15:07 Ответить
+31
т.е. если не хочешь отдавать территории мины таки нужны.
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14.07.2023 15:05 Ответить
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ага, наступ йде, навіть без підтримки

тут потрібні цілком інші засоби (гавбиці, мільйони снарядів, розвідка цілей, засоби розмінування, тощо)

авіація авіації - не рідна сестра

А-10 мають літати під прикриттям F-16, це правда

проте в нас нема саме А-10 - відтак прикривати нічого
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14.07.2023 16:47 Ответить
F-16 из нескольких стран https://secretmag.ru/label/nato НАТО стали основными ударными самолётами в ходе военной операции блока против Югославии. За время воздушной кампании американские истребители одержали несколько побед над сербскими эскадрильями, состоящими преимущественно из МиГ-29.

С мая 2001 года израильские истребители F-16 ограниченно использовали для ударов по террористам на территории Палестинской автономии. А 5 октября 2003 года израильские самолёты F-16 совершили налёт на базовый лагерь группировки в Сирии в ответ на теракт в ресторане Хайфы.
Американские F-16 применялись в роли ударных самолётов во время Иракской войны 2003 года. Однако ни потерь, ни существенных воздушных побед не было - иракские ВВС бездействовали.

В июле - августе 2006 года эти истребители активно использовались во Второй Ливанской войне.

В 2014 году F-16 поддержали с воздуха вторжение израильской армии в Сектор Газа. В 2016-2019 годах истребители F-16 замечены в нанесении ударов по позициям сирийской армии в ходе гражданской войны в Сирии.

Также F-16 принимали активное участие в военной операции в Афганистане вплоть до вывода американских войск в 2021 году.

До сих пор эти истребители в составе ВВС Турции применяются для нанесения бомбовых ударов по позициям Курдской рабочей партии и в турецко-греческом конфликте.
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14.07.2023 16:53 Ответить
на безриб'я - й рак риба

он десь там олещук навішав бомби попід крила міг-29, навіть запальні фотки розмістив

можна все, проте всього не треба
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14.07.2023 17:01 Ответить
пані Зоню, тут днями було оголошення в неті: ЗСУ потребує великої кількості маскувальних сіток

Ви б зробили добру справу, якби зорганізувалі нетівських кубіт на плетіння (сіток)

це був би Ваш вагомий внесок у перемогу

з повагою
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14.07.2023 16:42 Ответить
Дякую за пораду. Натівські баби ( по словацькі) роблять для України різні справи. Но могли би і більше
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14.07.2023 16:46 Ответить
не НАТІВські --- а нетівські

від слова нет (інтернет)

гадав. що це само собою зрозуміло
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14.07.2023 16:49 Ответить
Угу, ви на диване в інтернете сидіти , тому вам і зрозуміло.
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14.07.2023 16:55 Ответить
Вам бракує дивана?

я не сиджу в неті, не маю такої змоги, а навіть мав би - не сидів

втім я зрідка заходжу й читаю Ваші численні пости

бачте, можете й без дивана)
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14.07.2023 16:58 Ответить
Я теж не часто заходжу . Но коли е час , пишу Комменти , бо в мене душа за Україну болить і тяжко бачити ЯК ЧИСЛЕННІ ТРОЛІ НА ЗАРПЛАТНЕ У ОЛИГАРХІВ СРАЧ В ЗМІ РОБЛЯТЬ. І Ви в їх компашке
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15.07.2023 21:16 Ответить
F-16 виконує багато важливих функцій з підтримування наземних військ.
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14.07.2023 16:40 Ответить
ні, це винущувач для забезпечення панування в повітрі

всі інші функції - факультативні

від нестачи чогось іншого

принаймні, так бойовий сокіл було задумано людьми недурними
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14.07.2023 16:43 Ответить
Я вижу тут собрались одни нытики , у Нас два варианта - или Мы победим или россия проиграет
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14.07.2023 16:08 Ответить
Пошаговый алгоритм победы,пожалуйста,если нетрудно.И,что такое "Победа" в нашем случае.
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14.07.2023 16:26 Ответить
Military Secret
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14.07.2023 16:28 Ответить
Походу весь реальный план был орать полгода про великий контрнаступ и надеется что орки от испуга сами уйдут.....у меня сложилось такое впечатление шо наши реально на это рассчитывали.
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14.07.2023 16:24 Ответить
русня бы и так готовилась ,это всем понятно
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14.07.2023 16:27 Ответить
Правильно - при «затягуванні» часу очевидно треба було бути готовими саме до цього. Виграти «перегони» і на «фініші» перевершити можливості противника.
Це хитке становище що змінюється в часі, і перевага могла бути і десь в березні, наприклад.
Але не треба опускати руки «перегони» тривають… ЗСУ щоденно знищує ворогів.
Слава воїнам!
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14.07.2023 17:06 Ответить
"Поїхали у Донбас вугілля довбати-а воно ж таке тверде,*** його мати"
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14.07.2023 16:24 Ответить
і курваматьйогозасрана - хто б міг подумати, що кацапи готуватимуться?

цілковита несподіванка
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14.07.2023 16:25 Ответить
💪 ЗСУ готують наступ на Херсонському напрямку, - Нацгвардія
Бійці ведуть активну розвідку і вогневе ураження на всю глибину оборони противника, аби підготувати райони та рубежі для наступальних дій.
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14.07.2023 16:36 Ответить
Південь для ху@ла один з найважливіших напрямків, саме тому 24.02.22. "слуги кремля" з ОП не давали дозволу підривати мости, бо треба було дати кацапам якомога швидше та якомога далі зайти на нашому півдні... А тепер все те, що москалота окупувала на півдні за декілька днів, українці відвойовуватимуть незрозуміло скільки, з щоденними шаленими людськими втратами ... Україна платить щодня страшну ціну за бездумний вибір па пріколу...
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14.07.2023 16:58 Ответить
Не заздри розумним, Вальок, а краще до них дослухайся. За Порошенка ніхто не бомбив Київ, Харків, Одесу, Миколаїв, Львів, за Порошенка Маріуполь звільнили від москальської швалі, Херсон, Мелітополь та Бердянськ за Порошенка були мирними українськими містами, економіка зростала, а ти та інші "какієразніци" спокійно відпочивали в Туреччині, Єгипті та їздили по Європі, матюкая Порошенка та базікая, що ви тіпа "усталі ат вайни"... Ну що, Валя Васюкович, тепер ти та такі, як ти, какієразніци, атдахнулі ат вайни? Дагаварілісь с путіним пасрєдінє? Добре йому в очко заглянули, разом з твоїи зеленим скоморохом?? Чи то ваш мальчік так учітся на живих людях? Дайтє мальчіку єщьо пять лєт?? Щоб вже добив Україну остаточно, на радість оманським партнерам з кремля??
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14.07.2023 22:53 Ответить
ти цю ху@ню втюхівай квартальним лохам, або свінособакам на їхніх москальських форумах, там таке лайно зжеруть ще й тобі кахвєту за щьочку засунуть посмоктати, як гонорар
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15.07.2023 00:28 Ответить
ти свіно-собака недоумкувата, йди спочатку писати людською мовою навчись, "чьокать" в себе на болотах будеш, чи подоляк вас таких спеціально підбирає з москальських помийок, чим тупіше тим краще ...
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15.07.2023 10:53 Ответить
Ти офісне троляче бидло, бо тільки ви, покидьки, людей, які кажуть правду про вашого ватного зе-лідора та його антидержавну шоблу, називаєте порохоскотом. Безуглой та Подоляку превіт передавай, тролятина дешева. Недоумок, перед тим, як по мєтодічкє лайном кидатись, ти б хоч щось прочитало, бо Крим був окупований ще до того, як Порох став президентом... І Крим і частину Донбасу в 2014 Україна втратила тому, що такі, як ти, ідіоти, десятиліттями голосували то за комуняк, то за бандитів, то за промоскальських клоунів, це ви міняли майбутнє України на дешеву локшину на ваші вуха, а тепер у всьому звинувачуєте тих, хто вам правду каже...
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16.07.2023 09:54 Ответить
Що за брехня потужна. Не може не знати військовий,що по мінному полі не буває ні потужно,ні швидко. Тільки детонації мін потужні. І дурак зрозуміє,що ворог готувався, а Україна чекала на зброю НАТО,
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14.07.2023 17:02 Ответить
Зеленопикі підараси просто не знають, як кацапи закопалися в 2014 на Донбасі, після першого пєцькіного ''перемир'я''....
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14.07.2023 17:07 Ответить
Закопалися добре,але ЗСУ звільнили тоді Слов'янськ,Костянтинівку,Попасну,Лисичанськ,Волноваху і Новотроїцьке.А зеля бовдур
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14.07.2023 17:24 Ответить
Тому що головкома потрібно слухатись ,а не за посади у клоунів солдатськими життями розраховуватись.
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14.07.2023 17:15 Ответить
А ты ещё тот жук, пан тарнавский. Ты получил кассетные снаряды, но просто ты обоссался !!!
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14.07.2023 17:18 Ответить
Тарнавський,тарнавський...А це не той Тарнавський,який тільки на Південному напрямку щоденно знищує 3-4 роти русні?? І так вже не перший місяць.....
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14.07.2023 17:36 Ответить
іще.а чого Тарнавський мовчить,як мертва риба в Каховці....чому наступ русні 24.02.22 на Півдні був таким легким і швидким? Тарнавський до 24.02. теж потужно підготувався?
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14.07.2023 17:38 Ответить
на дівані все зраду шукають, замість того щоб прийти до ТЦК та допомогти ЗСУ
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14.07.2023 17:51 Ответить
Генерала Ковальчука,який готував наступ три місяці,в останній день наступу на херсонському напрямку,вище керівництво поміняло на ген.Тарнавського.
Ковальчук сказав,що наступ загалом вдався на 50-60% і колись напише мемуари про закулісні ігри керівництва,бо тепер це може нашкодити справі-Вашінгтон пост.
Це до того,як оп вмішується у військові справи.
"А вже наприкінці 2022 року https://glavcom.ua/publications/ukrajinskij-kontrnastup-zseredini-jak-tse-vidbuvalos-rekonstruktsija-the-washington-post-898818.html впливова The Washington Post пролила світло на закулісся українського контрнаступу на Півдні. Газета написала про те, що вже під час операції зі звільнення Херсонщини військове керівництво країни замінило її керівника, командувача «Півдня» генерал-майора Андрія Ковальчука, який працював над підготовкою операції, на бригадного генерала Олександра Тарнавського. Після цієї публікація ані вище командування, ані сам пан Ковальчук не коментували цієї інформації"-Главком,20.01.23
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14.07.2023 17:53 Ответить
Да просто нужно признать ОШИБОЧНОСТЬ действий. Нужно было нанести ОДИН сконцентрированный удар в конкретном ОДНОМ месте, после 1-2 отвлекающих ударов. А вместо этого какой-то дебил решил наступать "открытой пятернёй" на всех фронтах сразу. Вот и результат. НОЛЬ. Это АЗЫ военного искусства.
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14.07.2023 18:02 Ответить
генерала фарбують перемоги, а не виправдання у публічному просторі
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14.07.2023 18:09 Ответить
не вже не зрозуміло що це проводилост з метою психологічного впливу на ворога, а закопуваться він і так це робить
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14.07.2023 22:15 Ответить
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