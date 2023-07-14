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Новости Помощь Украине
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Правительство Болгарии в новом пакете военной помощи передало Украине сотню бронированных машин

болгарія

В новом пакете военной помощи Болгарии для ВСУ есть 100 бронированных машин, преимущественно БТР.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Euracitiv.

Это первый военный пакет Болгарии Украине, о котором было объявлено официально. До сих пор военная помощь держалась в секрете, но неофициально сообщалось, что Болгария помогает Украине боеприпасами.

"Это бронированная военная техника, приобретенная во время Процесса возрождения, которая никогда не использовалась. В то же время она нуждается в расходах на хранение и обслуживание", - сказал депутат из "Демократической Болгарии" Ивайло Мирчев.

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Военная техника была закуплена 40 лет назад для проведения так называемого процесса "Возрождение" - попытки тоталитарного режима насильственно ассимилировать болгарских турок путем изменения их имен, что привело к изгнанию более 300 тысяч болгарских граждан турецкого происхождения в Турцию почти 40 лет назад.

Решение о предоставлении бронетехники было объявлено через неделю после визита президента Украины Владимира Зеленского в Софию.

После предоставления бронетехники, Болгария надеется получить новую технику от США. Болгарская армия объявила заказ на сумму почти 1 млрд долларов на закупку современных западных бронированных машин для пехоты, но процедура еще не завершена, отмечают в издании.

Автор: 

Болгария (661) помощь (7903) БТР (367)


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Топ комментарии
+9
Дякуємо Болгарії! Болгарія активізувалась....
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14.07.2023 15:10 Ответить
+8
Якщо, завдяки мінету, БТР перетворяться на БМП, то нехай ще трошки попрацює...
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14.07.2023 15:17 Ответить
+5
НЕАСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ!

Дякуємо Болгарії!
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14.07.2023 15:36 Ответить
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Дякуємо Болгарії! Болгарія активізувалась....
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14.07.2023 15:10 Ответить
Правильне рішення. Дяка болгарам!
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14.07.2023 15:14 Ответить
а тут верещяли про послыця,звезда миньета,а тут 100 бмп,а вы смейтесь дальше...
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14.07.2023 15:15 Ответить

Ви в курсі - що таке БМП?
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14.07.2023 15:16 Ответить
В чем отличия БМП от БТР?



Отличия БМП от БТР

Как правило, БМП обладает большей огневой мощью, чем БТР, но уровень защиты у них примерно сопоставим. Также, принципиальным отличием БМП от БТР можно считать приспособленность первых к ведению боевых действий десанта с них в условиях применения ядерного, химического и биологического оружия.
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14.07.2023 16:23 Ответить
в західних БМП захист більший, чим в західних БТР. Бредлі витримують навіть, влучаня с танку, або з ПТРК, навіть витримують наїзд на мину іноді.
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14.07.2023 16:27 Ответить
І для чого ви це мені написали?
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14.07.2023 16:39 Ответить
В совке БМП были на гусеницах, а БТР на колесах (вот их основное отличие)!
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14.07.2023 20:41 Ответить
Якщо, завдяки мінету, БТР перетворяться на БМП, то нехай ще трошки попрацює...
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14.07.2023 15:17 Ответить
"Після надання бронетехніки Болгарія сподівається отримати нову техніку від США. Болгарська армія оголосила замовлення на суму майже 1 млрд доларів на закупівлю ******** західних броньованих машин для піхоти, але процедура ще не завершена, зазначають у виданні."
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14.07.2023 15:15 Ответить
Пишуть, що це БТР - 60П ....
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14.07.2023 15:15 Ответить
І БТР-60 може бути окопаною вогневою точкою, самохідним мінометом, мед.евакуатором і т.д.
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14.07.2023 16:17 Ответить
Їх переробляють на інші, типу бтр "отаман".
Та й на деталі - теж добре буде
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14.07.2023 17:11 Ответить
Тобто вказані бронемашини будуть допомагати депортувати із Криму понаєхів рашистського походження, враховуючи їх же досвід у Болгарії.
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14.07.2023 15:17 Ответить
В будь-якому випадку це краще. ніж нічого.
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14.07.2023 15:23 Ответить
БТР-60? Та вони не доїдуть до лінії фронту. Два газонівських (модивікація форда 1949 року) двигуни.
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14.07.2023 15:31 Ответить
У вас кто-нибудь из родни-друзей-знакомых служит в пехоте? Спросите его, что он выберет, ехать на бтр-60 или идти пешком? Будете удивлены ответу.
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15.07.2023 00:10 Ответить
В тому то і діло, що він не доїде, бачив в 1983році, це просто неповороткий гроб з ненадійними двигунами, добра мішень.
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15.07.2023 08:12 Ответить
Даже, якщо з цих БТР зняти колеса і доставити в Україну, це вже немало. Ось так виглядає наш БТР після бою:
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14.07.2023 15:34 Ответить
НЕАСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ!

Дякуємо Болгарії!
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14.07.2023 15:36 Ответить
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14.07.2023 17:16 Ответить
Много благодаря! Зеленский не зря съездил. Если бы он ещё свою шоблу разогнал
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14.07.2023 17:19 Ответить
..никто ничего ни кому не дает...Они сами решили поехать в Ukrainu....
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15.07.2023 08:16 Ответить
 
 