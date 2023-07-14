РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6989 посетителей онлайн
Новости
13 187 125

Уоллес о "недостаточной благодарности" Украины: Информацию исказили, я буду продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется

бен,уоллес,воллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал свои слова о "недостаточной благодарности" Украины за помощь.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мои комментарии о том, как лучше поддержать Украину, вызвали большой интерес, а также некоторые искажения информации. Как человек, который был в авангарде активизации поддержки Украины, я обсуждал проблемы, которые могут возникнуть, когда мы работаем над достижением общей цели - помочь Украине получить то, что ей нужно, чтобы одержать победу над этим незаконным вторжением", - подчеркнул он.

По словам Уоллеса, он говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании.

"Это был комментарий не о правительствах, а больше о гражданах и депутатах международного сообщества. Нам повезло, что население Великобритании и все партии в нашем парламенте поддерживают наши усилия по вооружению Украины. Наши рейтинги поддержки Украины одни из самых высоких в Европе - более 70%. Мои комментарии пытались отразить то, что важно помнить не о том, чтобы разговаривать с самим собой, а о том, чтобы приложить усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить", – пояснил глава Минобороны.

Читайте также: Зеленский неоднократно выражал свою благодарность британскому народу, - Сунак

Уоллес также назвал отношения Британии и Украины "партнерскими".

"Я лично буду продолжать поддерживать Украину, пока это будет нужно, но национальные парламенты часто имеют конкурирующие потребности, и Украина и Британия должны продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу", - подытожил он.

Напомним, ранее министр обороны Британии Уоллес выразил мнение, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский ответил так: "Можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Позже посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко добавил, что не стоит показывать России, что между Украиной и партнерами могут быть какие-то недоразумения.

Автор: 

Великобритания (5046) Уоллес Бен (185)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+65
Це слова ЧОЛОВіКА з великої літери!
показать весь комментарий
14.07.2023 15:39 Ответить
+57
Не звертай уваги, друже Воллес, на тих дибілів, яких батьки не змогли нормально виховати. Нам самим за них дуже соромно
показать весь комментарий
14.07.2023 15:41 Ответить
+56
Воллес дебілам ще має пояснювати - хто йшов в авангарді військової допомоги Україні.
показать весь комментарий
14.07.2023 15:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Слухай сюди, якщо тобі подобається дякувати за те, що тебе кинули, но не зовсім - це твоя особиста справа, терпіли.
показать весь комментарий
14.07.2023 22:11 Ответить
Скористалися власною порадою - Гугл допоміг збагнути?
показать весь комментарий
14.07.2023 22:16 Ответить
Слухай знову сюди - коли немає що прийнятного сказати - просто йдуть собі лісом, а не сруть що попало.
показать весь комментарий
14.07.2023 22:21 Ответить
Воллес розуміє, що має справу з Кварталом-95.
показать весь комментарий
14.07.2023 21:30 Ответить
Перекладаю Воллеса з дипломатичної мови на всім зрозумілу - Мені пох на хамство клованів, я підтримую народ України.
показать весь комментарий
15.07.2023 00:33 Ответить
Дякуємо!
показать весь комментарий
14.07.2023 22:06 Ответить
Щось Воллес завиляв хвостом, типу - мне не так пойняли. Може пора у відставку подати, та порозмислити над своїми реченнями? Британія є одним з підписантів Будапештського Меморандуму, де гарантувалося, що на Україну ніхто не нападе, а тепер воно вимагає, щоби їм ноги цілували за мізерну допомогу, коли насправді англійськи військові повинні були разом з українськими захищати незалежність України.
показать весь комментарий
14.07.2023 22:07 Ответить
Читайте млять этот Меморандум! Читайте, а не повторяйте херь. Британия , как и США, гарантировала что сама не нападет, а не то, что сраися не будет нападать.
показать весь комментарий
15.07.2023 00:17 Ответить
Но... що саме цікаве - крайніми в цій розборці між офіційними особами... поважними та високопставленими вирішувати долі людей, отказались прості люди. Вони щось не вирішили, а люди їм не додякували за це. ))))
показать весь комментарий
15.07.2023 00:02 Ответить
Еханые дэбилы у власти, что эта тупая 3.14зда из коррупции, что этот гравец на пианино, когда до них, узколобых, дойдет, что они - государственные люди, а не блогеры?! Что существует протокол, которого придерживаются цивилизованные страны, что для тех, кто не готов следовать протоколу, двери в мир цивилизации не открываются? Есть же дипломатическая академия в Киеве, ну почему нельзя каждого высшего чиновника хотя бы на двухнедельные курсы туда отправлять перед назначением?!
показать весь комментарий
15.07.2023 00:15 Ответить
Ще один "ефект метелика" після сраму Нато у Вільнюсі - орієнтування Британії на політику Байдена, призвело Британію в слабку позицію. Британія була фронтменом військової допомоги всього Заходу. На саміті ними стали Франція-Макрон та Туреччина-Ердоган...ті, які мали завжди особливу політичну позицію в Європі. Просто шиза.

На фоні цього розбіжності із Воллесом тих ще складних часів із допомогою, міністра ще уряду Б. Джонсона (оцінює не ах, срам Нато), стали скандалом...

Британії треба думати про свою політику...дуже хочеться взнати, що вдули у вуха Байдену - Бернс та Салліван, чи в курсі Блінкен? Тонкість моменту - на який клан в "московських болотах" поклали око?
показать весь комментарий
15.07.2023 00:53 Ответить
"Красота" картини, що в США багато ще не в курсі, що відбулося у Вільнюсі і обговорюють скандал із "анонімних джерел"...США через твіт Зеленського ледь не скасували запрошення України до НАТО, - WP Джерело:
показать весь комментарий
15.07.2023 00:57 Ответить
інакше цього "шедевру" WP не було.
показать весь комментарий
15.07.2023 00:58 Ответить
Саме смачне, питання до Бернса, дир. ЦРУ - чому Путін робить заяву, про загрозу України в Нато для россії, після сраму Нато у Вільнюсі? Тільки тоді коли виник скандал. Путін знав, до саміту, що запрошення не буде?
показать весь комментарий
15.07.2023 01:16 Ответить
Суть ситуації в тому, що в "московських болотах" війна кланів за престол...поки немає переможця війна затягується...інакше розвал росії.
показать весь комментарий
15.07.2023 01:20 Ответить
прігожин, суровікін тощо це вассали...буль ласка із оф. Вашингтона - "карти на стіл"
показать весь комментарий
15.07.2023 01:22 Ответить
Ще більший бруд ситуації та ганьба, що в США (цікаво, хто так завзято...) ставлять не демократичні процеси в Росії, а на неофеодальні клани...для України це знову загроза війни, тому і в Нато ні, зате "бабло можна накосити".
показать весь комментарий
15.07.2023 01:29 Ответить
познер і ярмольник із ким зустрічалися зимою в США? Це ж були посли із "московського болота"...не від Путіна. Ага...
показать весь комментарий
15.07.2023 01:33 Ответить
Це не просто так тут, де Британія. Сунаку дали оголосити "історичні гарантії безпеки", щоб проковтнули замість реального запрошення в Нато після війни...

Срам Нато у Вільнюсі повертає до відставки уряду Лізи Трасс...в неї ж була інша позиція, ніж тепер у Британії. Воллос виправдовується...ці "історичні гарантії безпеки" не могли зявитися без усунення уряду Лізи Трасс?

Це ж все почне випливати...
показать весь комментарий
15.07.2023 02:14 Ответить
Дякувати треба за найменшу допомогу. Але зелене мурло не знає, що таке подяка - батьки не тому навчали. І узбагойтєсь усі, хто бачить зраду - а як ви хотіли, коли у владі повно "кротів", а нас запросять? Щоб завтра документи НАТО були у #уйла? Розплющіть очі
показать весь комментарий
15.07.2023 09:27 Ответить
СЛОВА ИМЕЮТ СМЫСЛ!
показать весь комментарий
15.07.2023 10:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 