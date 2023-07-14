Уоллес о "недостаточной благодарности" Украины: Информацию исказили, я буду продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал свои слова о "недостаточной благодарности" Украины за помощь.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мои комментарии о том, как лучше поддержать Украину, вызвали большой интерес, а также некоторые искажения информации. Как человек, который был в авангарде активизации поддержки Украины, я обсуждал проблемы, которые могут возникнуть, когда мы работаем над достижением общей цели - помочь Украине получить то, что ей нужно, чтобы одержать победу над этим незаконным вторжением", - подчеркнул он.
По словам Уоллеса, он говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании.
"Это был комментарий не о правительствах, а больше о гражданах и депутатах международного сообщества. Нам повезло, что население Великобритании и все партии в нашем парламенте поддерживают наши усилия по вооружению Украины. Наши рейтинги поддержки Украины одни из самых высоких в Европе - более 70%. Мои комментарии пытались отразить то, что важно помнить не о том, чтобы разговаривать с самим собой, а о том, чтобы приложить усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить", – пояснил глава Минобороны.
Уоллес также назвал отношения Британии и Украины "партнерскими".
"Я лично буду продолжать поддерживать Украину, пока это будет нужно, но национальные парламенты часто имеют конкурирующие потребности, и Украина и Британия должны продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу", - подытожил он.
Напомним, ранее министр обороны Британии Уоллес выразил мнение, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский ответил так: "Можем утром просыпаться и благодарить министра лично". Позже посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко добавил, что не стоит показывать России, что между Украиной и партнерами могут быть какие-то недоразумения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На фоні цього розбіжності із Воллесом тих ще складних часів із допомогою, міністра ще уряду Б. Джонсона (оцінює не ах, срам Нато), стали скандалом...
Британії треба думати про свою політику...дуже хочеться взнати, що вдули у вуха Байдену - Бернс та Салліван, чи в курсі Блінкен? Тонкість моменту - на який клан в "московських болотах" поклали око?
Срам Нато у Вільнюсі повертає до відставки уряду Лізи Трасс...в неї ж була інша позиція, ніж тепер у Британії. Воллос виправдовується...ці "історичні гарантії безпеки" не могли зявитися без усунення уряду Лізи Трасс?
Це ж все почне випливати...